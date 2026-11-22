Cztery ulice w Warszawie do remontu. Drogowcy zaczną w poniedziałek
Kierowców na Białołęce czeka kilka dni lokalnych utrudnień. Od poniedziałku, 23 listopada, drogowcy rozpoczną serię szybkich remontów nawierzchni. Prace obejmą ulice Štefánika, Grudowską, Łazy i Zdziarską. Poszczególne odcinki będą czasowo zamykane, a harmonogram może się zmienić w zależności od pogody.
Jako pierwszy zamknięty zostanie fragment ulicy Štefánika. Później ekipy przeniosą się na Grudowską i Łazy, a na końcu na Zdziarską.
Štefánika zamknięta od poniedziałku rano
Prace rozpoczną się w poniedziałek, 23 listopada, o godzinie 7:00.
Drogowcy zamkną około 200-metrowy odcinek ulicy Štefánika od Odkrytej w stronę Światowida.
Kierowcy jadący od strony Światowida będą mogli dojechać tylko do miejsca prowadzenia robót.
Na remontowanym fragmencie będzie obowiązywał zakaz parkowania, również w zatokach postojowych.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace mają zakończyć się około godziny 19:00 tego samego dnia.
Nowy asfalt zostanie ułożony w rejonie skrzyżowania z ulicą Odkrytą.
Fragment Štefánika po stronie Światowida został już wcześniej przebudowany przy okazji budowy infrastruktury tramwajowej.
We wtorek kolejne dwie ulice
Na wtorek, 24 listopada, zaplanowano następne remonty.
Tym razem drogowcy mają pracować na ulicy Grudowskiej na Choszczówce oraz na ulicy Łazy w rejonie Kanału Żerańskiego.
W obu lokalizacjach roboty mają rozpocząć się rano.
Plan zakłada zakończenie prac jeszcze tego samego dnia, wieczorem.
Będą to więc szybkie remonty, których głównym celem jest wymiana zużytej nawierzchni.
Kierowcy korzystający z tych ulic powinni jednak przygotować się na czasowe zamknięcia i konieczność wyboru innych tras.
Zdziarska na kilka dni
Najdłużej mogą potrwać prace na ulicy Zdziarskiej.
Drogowcy planują rozpocząć asfaltowanie w środę, 25 listopada.
Nowa nawierzchnia ma pojawić się na około 300-metrowym odcinku od skrzyżowania z Kroczewską w kierunku Kanału Żerańskiego.
W przeciwieństwie do wcześniejszych prac remont tego fragmentu nie zakończy się prawdopodobnie jednego dnia.
Drogowcy przewidują na wykonanie robót kilka dni.
Pogoda może zmienić harmonogram
Wszystkie zaplanowane prace są uzależnione od warunków atmosferycznych.
To szczególnie istotne pod koniec listopada, kiedy niska temperatura, opady deszczu lub śniegu mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie nowej nawierzchni.
Jeżeli warunki będą niekorzystne, terminy mogą zostać przesunięte.
Dlatego kierowcy korzystający z ulic Štefánika, Grudowskiej, Łazy i Zdziarskiej powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące organizacji ruchu.
Cztery remonty w kilka dni
Plan zakłada przeprowadzenie prac w krótkim czasie.
Harmonogram wygląda następująco:
- 23 listopada – Štefánika,
- 24 listopada – Grudowska,
- 24 listopada – Łazy,
- od 25 listopada – Zdziarska.
W przypadku Štefánika, Grudowskiej i Łazy drogowcy chcą zakończyć prace w ciągu jednego dnia.
Zdziarska będzie wymagała kilku dni robót.
Największe utrudnienia rozpoczną się już w poniedziałek rano. Kierowcy jadący przez Białołękę powinni zwrócić uwagę na tymczasowe oznakowanie i wcześniej zaplanować alternatywną trasę.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.