Allegro blokuje karty po ataku na Autopay. Klienci mogą zamówić nowe za darmo
Część klientów nie zapłaci już dotychczasową kartą Allegro Pay. Firma zastrzegła karty wskazane przez Visę w związku z incydentem dotyczącym Autopay i poinformowała ich użytkowników. Jak przekazało Allegro „Faktowi”, nową kartę można zamówić bezpłatnie. Sama usługa Allegro Pay pozostaje dostępna.
„Prewencyjnie zastrzegliśmy wskazane przez Visę karty Allegro Pay” – przekazało „Faktowi” biuro prasowe Allegro. Informację opublikowano 20 listopada 2026 roku. Firma wyjaśniła, że po zastrzeżeniu tymi kartami nie można już wykonywać płatności. To działanie zapobiegawcze: samo otrzymanie takiej wiadomości nie oznacza, że ktoś zdążył zapłacić cudzą kartą. Dla jej użytkownika oznacza jednak konieczność sprawdzenia statusu w panelu i zamówienia nowej, jeżeli chce dalej korzystać z tej formy płatności.
Zastrzeżona karta to nie wyłączenie całego Allegro Pay
Allegro w odpowiedzi dla „Faktu” podkreśliło, że incydent nie dotyczył samej usługi Allegro Pay, która działa bez zakłóceń. Karta jest dodatkowym sposobem korzystania z przyznanych środków. Pozwala płacić również poza platformą, w punktach akceptujących odpowiednie płatności Visa. Dlatego wiadomość o zastrzeżeniu karty nie powinna być odczytywana jako informacja o zamknięciu całej usługi odroczonych płatności. Firma potwierdziła działania wobec wskazanych kart, a nie wyłączenie ich wszystkim użytkownikom.
Wydawcą karty Allegro Pay jest Planet Pay, co można sprawdzić w oficjalnych informacjach o produkcie. Dla klienta ważne jest przede wszystkim to, że zastrzeżenie karty jest nieodwracalne. Allegro wyjaśnia w centrum pomocy, że różni się ono od czasowej blokady, którą można później cofnąć. Jeśli karta została zastrzeżona, nie należy więc czekać, aż sama ponownie zacznie działać. Powrót do płacenia kartą wymaga zamówienia nowej w panelu.
Co zrobić, jeśli Twoja karta została zastrzeżona?
Otwórz samodzielnie aplikację Allegro albo wejdź na stronę serwisu i przejdź do panelu Allegro Pay, a następnie do części dotyczącej karty. Sprawdź jej status oraz informacje przekazane na Twoim koncie. Allegro zapewniło, że klienci objęci opisywanym zastrzeżeniem mogą bezpłatnie zamówić nową kartę w panelu. Do sprawdzenia tej możliwości nie jest potrzebny link z SMS-a ani wiadomości wysłanej przez nieznanego nadawcę. W razie problemu skorzystaj z kontaktu dostępnego w oficjalnej aplikacji lub centrum pomocy.
Warto przy tej okazji przejrzeć historię płatności. Jeżeli zauważysz operację, której nie wykonywałeś, nie odkładaj wyjaśnienia jej do czasu otrzymania nowej karty. Oficjalna pomoc Allegro zaleca szybkie zastrzeżenie karty przy podejrzanych transakcjach; jeżeli została już zastrzeżona, nadal trzeba zgłosić budzącą wątpliwości płatność. Zapisz jej datę, kwotę i nazwę widoczną w historii, aby łatwiej opisać sprawę podczas kontaktu. W przypadku zakupów opłaconych wcześniej sprawdź również terminy spłat w panelu – informacja o zastrzeżeniu karty nie jest informacją o anulowaniu tych zakupów.
Autopay potwierdził nieuprawniony dostęp do danych
Autopay podał w swoim komunikacie, że 11 listopada 2026 roku wykrył nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących przetwarzanych płatności. Firma poinformowała o zablokowaniu tego dostępu, zabezpieczeniu systemu i uruchomieniu dodatkowego monitorowania. Zdarzenie zgłoszono do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policji oraz CSIRT KNF, czyli zespołu reagującego na incydenty bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Spółka przekazała, że bezpośrednio informuje osoby, których danych może dotyczyć sprawa.
W publicznym komunikacie Autopay zaznaczył, że nie potwierdził skopiowania ani wykorzystania danych, ale nie może tego całkowicie wykluczyć. Z kolei w odpowiedzi przekazanej PAP, opublikowanej 22 listopada, przedstawicielka firmy potwierdziła, że wśród danych mogących mieć związek ze zdarzeniem są dane karty użytej do płatności. Nie wskazała publicznie ich poszczególnych elementów. Nie ma więc podstaw, żeby na podstawie tego stanowiska ogłaszać, że dla każdej osoby korzystającej z Autopay potwierdzono wyciek kompletnego zestawu danych karty.
Osobom powiadomionym o incydencie operator zaleca regularne sprawdzanie historii transakcji i niezwłoczne zgłaszanie bankowi operacji, których nie wykonywały. Według stanowiska spółki przekazanego PAP samo wcześniejsze korzystanie z płatności Autopay nie przesądza, że dana osoba została objęta zdarzeniem. To istotne choćby dla kogoś, kto zapłacił przez tego operatora za rachunek lub zakupy i teraz zastanawia się, czy wszystkie jego karty przestały być bezpieczne. Własną sytuację trzeba sprawdzić na podstawie otrzymanych powiadomień i informacji od wydawcy karty.
Banki też reagują. Możliwe dodatkowe potwierdzenia płatności
Reakcja Allegro jest częścią szerszych działań po incydencie. BNP Paribas w komunikacie z 20 listopada poinformował o wzmocnieniu monitorowania i zabezpieczeń transakcji kartowych. Klienci mogą częściej otrzymywać prośby o dodatkowe potwierdzenie płatności internetowych w usłudze 3D Secure. Bank wskazał również możliwość czasowego zablokowania lub trwałego zastrzeżenia karty i zamówienia nowej, jeżeli klient zauważy nierozpoznaną transakcję albo otrzyma od Autopay wiadomość o możliwym objęciu danych jego karty incydentem. Dostępne jest także obniżenie limitów płatności internetowych.
Zakres działań może się różnić między instytucjami. Rzecznik KNF Jacek Barszczewski, którego stanowisko przytoczyła PAP, wyjaśnił, że bank dobiera zabezpieczenia na podstawie oceny ryzyka. Może zablokować kartę, wydać nową lub czasowo ograniczyć niektóre rodzaje transakcji. Według tego stanowiska sam komunikat o incydencie nie oznacza konieczności występowania przez każdego klienta o wymianę karty. Właściciele kart Allegro Pay już zastrzeżonych powinni natomiast korzystać z instrukcji dotyczących ich wymiany. To inna sytuacja niż samo przeczytanie wiadomości o cyberataku.
Uważaj na wiadomość o „odblokowaniu” lub „weryfikacji” karty
Informacje o ataku mogą wykorzystać kolejni oszuści. BNP Paribas ostrzega, że wiadomości SMS, e-maile i rozmowy telefoniczne mogą nawiązywać do incydentu w Autopay, a ich nadawcy podszywać się pod bank lub inne zaufane instytucje. Wiarygodnie brzmiące wyjaśnienie problemu z kartą nie dowodzi więc, że kontakt pochodzi od jej wydawcy. Nie podawaj przez telefon ani w wiadomości danych karty, loginu, hasła czy kodów autoryzacyjnych. Przed zatwierdzeniem operacji sprawdź jej treść i kwotę, zamiast kierować się samym zapewnieniem rozmówcy, że chodzi o zabezpieczenie pieniędzy.
Dla użytkownika Allegro Pay najpraktyczniejsze jest teraz wejście bezpośrednio do własnego panelu i sprawdzenie karty oraz historii płatności. Jeśli została zastrzeżona, skorzystaj z udostępnionej tam możliwości zamówienia nowej; jeśli widzisz nieznaną operację, zgłoś ją oficjalnym kanałem. Gdy otrzymasz wiadomość nakazującą pilne kliknięcie linku, dopłatę lub podanie danych w związku z incydentem, zweryfikuj ją niezależnie w aplikacji albo przez kontakt znaleziony na stronie usługodawcy. Pośpiech wywołany wiadomością nie powinien zastępować sprawdzenia, komu rzeczywiście przekazujesz informacje.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.