Na to czekali wszyscy świadczeniobiorcy 800 plus. Ogromne zmiany już na początku 2027 roku. Sejm decyduje
Rodzice mają przestać co roku wypełniać kolejny wniosek, żeby zachować 800 plus. Od 1 czerwca 2027 roku ZUS ma sam przedłużać świadczenie rodzinom, które już je otrzymują i nadal spełniają warunki. Projekt jest w Sejmie, a komisje przygotowały już sprawozdanie – wyjaśniamy, jak ma działać nowy system i kiedy wniosek nadal będzie potrzebny.
ZUS ma sam przedłużać 800 plus. Ważna data to 31 maja
Dziś nawet rodzina, w której przez cały rok nic się nie zmieniło, musi ponownie zawnioskować o pieniądze na następny okres. ZUS zna rodzica, zna dziecko i ma dane potrzebne do wypłaty, ale brak kolejnego formularza może oznaczać przerwę w przelewach. Rząd chce znieść ten obowiązek przy kontynuowaniu świadczenia. Dla rodziców oznaczałoby to jeden termin mniej do pilnowania i koniec corocznego powtarzania informacji, które wcześniej przekazali już urzędowi.
Najważniejsza zasada projektu jest prosta: jeżeli na 31 maja danego roku rodzic lub opiekun ma przyznane przez ZUS 800 plus na dziecko, Zakład ma ustalić prawo do wypłat na kolejny rok bez nowego wniosku. Ma wykorzystać informacje, które już posiada. Nie chodzi zatem o przyznawanie świadczenia na podstawie samego faktu, że ktoś ma dziecko, lecz o przedłużenie wsparcia osobom już uprawnionym. Nadal muszą być spełnione warunki otrzymywania pieniędzy, a ZUS będzie je sprawdzał.
Można to pokazać na zwykłym przykładzie. Rodzic ma obecnie przyznane świadczenie na kilkuletnie dziecko do końca maja 2027 roku. Dziecko nadal pozostaje pod jego opieką, a sytuacja rodziny nie zmienia się w sposób wpływający na 800 plus. Według projektowanych zasad rodzic nie musiałby ponownie wypełniać formularza, aby pieniądze były wypłacane także od czerwca. ZUS ma sam zająć się kontynuacją. Informacja o przyznaniu świadczenia ma trafić na profil rodzica w eZUS; projekt przewiduje też możliwość przesłania informacji lub zawiadomienia na podany wcześniej adres e-mail albo numer telefonu.
Od kiedy zmiany? Chodzi o wypłaty od czerwca 2027 roku
Rząd wskazał okres od 1 czerwca 2027 roku do 31 maja 2028 roku jako pierwszy, który ma zostać obsłużony według nowych zasad. To istotne, bo rok wypłat 800 plus nie zaczyna się w styczniu. Obecny okres trwa do końca maja 2027 roku, a dopiero później rozpoczyna się następny. Właśnie przy tym przejściu ma zniknąć obowiązek corocznego wnioskowania dla osób objętych automatycznym przedłużeniem. ZUS musi wcześniej przygotować system informatyczny, żeby mógł obsłużyć takie wypłaty.
W projekcie po pracach komisji część przepisów dotyczących nowego mechanizmu ma wejść w życie 1 lutego 2027 roku, czyli przed rozpoczęciem kolejnego roku wypłat. Pierwsze zastosowanie automatycznego przedłużania wskazano jednak na okres zaczynający się w czerwcu. Dla rodzica najważniejsze jest więc sprawdzenie, czy ma już ustalone świadczenie do końca maja i czy obejmą go zasady kontynuacji. Samo pojawienie się daty 2027 w zapowiedziach nie oznacza, że każda sprawa dotycząca 800 plus będzie od stycznia załatwiana bez wniosku.
Projekt jest już po pierwszym czytaniu. Ustawa jeszcze nie obowiązuje
Rada Ministrów przyjęła projekt 20 października 2026 roku. Dzień później dokument trafił do Sejmu jako druk nr 3267. 17 listopada odbyło się pierwsze czytanie w Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisje rozpatrzyły projekt i przygotowały sprawozdanie z propozycją jego uchwalenia, oznaczone numerem 3378. To konkretny postęp prac, ale jeszcze nie ostateczna decyzja całego parlamentu.
Według stanu na 22 listopada 2026 roku projekt nie został uchwalony przez Sejm. Musi przejść dalsze prace parlamentarne, następnie etap senacki i trafić do prezydenta. Dlatego automatyczne przedłużanie wypłat należy obecnie traktować jako rozwiązanie zapisane w procedowanym projekcie. Rodzina, która dziś dopiero ubiega się o pieniądze na dziecko, nie powinna odkładać wniosku w oczekiwaniu na reformę. Projekt dotyczący przyszłego roku nie zastępuje formalności wymaganych obecnie.
Po narodzinach dziecka wniosek nadal będzie potrzebny
Nie znikną wszystkie wnioski o 800 plus. Nowy system ma ułatwić kontynuowanie wypłat, a nie zastąpić każde pierwsze zgłoszenie dziecka do świadczenia. Jeżeli w rodzinie urodzi się kolejne dziecko, rodzic nadal będzie musiał wystąpić o przyznanie pieniędzy na nie. Automatyczne przedłużenie świadczenia na starsze rodzeństwo nie będzie oznaczało, że ZUS bez wniosku uruchomi także wypłaty na noworodka. Każde dziecko musi mieć odpowiednio ustalone prawo do wsparcia.
W komunikacie rządowym jako kolejny przykład wskazano powrót rodziny z dzieckiem z zagranicy, gdy trzeba ustalić prawo do świadczenia. Zgodnie z projektem wniosek będzie potrzebny osobom, które nie mają na dane dziecko przyznanego świadczenia na 31 maja i nie kwalifikują się do automatycznej kontynuacji. To rozróżnienie powinno zapobiec nieporozumieniom: rodzic od dawna pobierający pieniądze może znaleźć się w innej sytuacji niż rodzina dopiero zaczynająca korzystać z programu. Hasło „bez wniosków” dotyczy przede wszystkim corocznego odnawiania wypłat.
Zmiany w rodzinie nadal trzeba będzie zgłaszać
Uproszczenie nie zwolni z informowania ZUS o zmianach, które mają znaczenie dla świadczenia. Ministerstwo Rodziny wskazuje, że obowiązek zawiadamiania pozostanie, także w przypadku zmiany danych osobowych. Szczególnej uwagi wymagają przeprowadzka za granicę, podjęcie tam pracy przez członka rodziny czy zmiana osoby, która faktycznie opiekuje się dzieckiem. Nie każda taka sytuacja automatycznie odbiera 800 plus, ale może wymagać wyjaśnienia i ponownego ustalenia, komu oraz na jakich zasadach przysługują pieniądze.
Automatyczne przedłużenie nie ma też oznaczać przyznania 800 plus bezterminowo. ZUS nadal będzie ustalał świadczenie na kolejny roczny okres i uwzględniał warunki jego otrzymywania. Przykładowo pieniądze przysługują na dziecko do ukończenia 18 lat, więc sam mechanizm kontynuacji nie przedłuży wypłat poza ten wiek. Projekt dotyczy sposobu załatwiania sprawy i nie przewiduje podwyższenia miesięcznej kwoty 800 zł. Jego efektem ma być mniej powtarzanych formularzy oraz łatwiejsze zachowanie ciągłości wsparcia.
Jest również zmiana dla opiekunów wskazanych przez sąd
Nowelizacja ma wprost umożliwić otrzymywanie 800 plus osobom, którym sąd powierzył tak zwaną bieżącą pieczę nad dzieckiem. Chodzi o sytuację, w której na podstawie orzeczenia to dana osoba na co dzień zajmuje się dzieckiem. Sam fakt faktycznej pomocy w opiece, bez takiego rozstrzygnięcia, nie jest tym samym. Rząd chce jasno zapisać uprawnienie osób wskazanych przez sąd, ponieważ obecne przepisy nie wymieniają ich wprost i pojawiają się problemy przy ubieganiu się o świadczenie.
W uzasadnieniu projektu opisano, że takie osoby otrzymują odmowy z ZUS, a następnie dochodzą świadczenia na drodze odwoławczej. Zmiana ma ograniczyć potrzebę prowadzenia tych sporów. W wersji po pracach komisji zapisano również, że na dziecko objęte taką opieką świadczenie ma przysługiwać wyłącznie osobie, której sąd powierzył bieżącą pieczę. Dla zainteresowanego opiekuna ważne będą zatem treść orzeczenia i dokumenty potwierdzające jego sytuację, a nie samo ogólne ogłoszenie o zniesieniu corocznych wniosków.
Co rodzice powinni zrobić teraz?
Jeśli już otrzymujesz 800 plus, sprawdź na swoim profilu eZUS, na jakie dzieci i do kiedy masz przyznane świadczenie. Upewnij się, że dane odpowiadają obecnej sytuacji rodziny, i zgłaszaj zmiany, które mogą wpływać na wypłaty. Przed kolejnym rokiem świadczeniowym warto sprawdzić końcowy komunikat ZUS o obsłudze nowych zasad. Dopiero uchwalone przepisy i instrukcje ich stosowania rozstrzygną, kogo w 2027 roku obejmie przedłużenie bez ponownego wniosku. Na dziś rządowy projekt wyznacza taki kierunek, ale nie zakończył jeszcze drogi przez parlament.
Jeżeli natomiast dopiero urodziło Ci się dziecko albo z innego powodu po raz pierwszy ubiegasz się o 800 plus, załatw sprawę według obecnych zasad. Wnioski są przyjmowane elektronicznie, między innymi przez eZUS i aplikację mZUS, a rodzice mogą korzystać także z dostępnej bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia. Nie warto zwlekać tylko dlatego, że zapowiedziano likwidację corocznego odnawiania. Reforma ma usunąć powtarzalny obowiązek z życia rodzin, ale pierwsze przyznanie świadczenia i zgłoszenie ważnych zmian nadal będą wymagały działania rodzica lub opiekuna.
Źródła: przebieg prac nad projektem w Sejmie, sprawozdanie komisji i projekt po pierwszym czytaniu, druk nr 3378, komunikaty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacje ZUS o świadczeniu wychowawczym. Stan prac legislacyjnych: 22 listopada 2026 roku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.