To będzie tsunami mandatów. Pojedziesz pod okiem kamer nawet 50 km. Potem sprawdzą czy przekroczyłeś prędkość
Kontrola średniej prędkości może w przyszłości obejmować nawet 50 kilometrów zwykłej trasy, także bez prowadzonego remontu. Taki pomysł opisano w analizie przygotowanej dla Ministerstwa Infrastruktury, ale nie ma jeszcze potwierdzonego terminu jego wprowadzenia. Znacznie bardziej konkretna jest inwestycja na A2 między Warszawą a Łodzią: podczas rozbudowy autostrady zaplanowano tam odcinkowy pomiar prędkości o długości około 48 km.
Pomysł na stałe OPP o długości do 50 km
Dla kierowcy oznacza to długi przejazd, podczas którego system będzie obliczał średnią prędkość między punktami kontrolnymi. Przy limicie 70 km/h pokonanie 48 kilometrów zajmuje około 41 minut, zakładając jednostajną jazdę bez postojów. Krótkie zwolnienie przed końcową kamerą nie wystarczy, jeżeli wynik z całego odcinka nadal będzie zbyt wysoki. Właśnie na takiej zasadzie działa OPP: znaczenie ma czas przejazdu przez kontrolowany fragment, a nie wyłącznie prędkość w chwili mijania urządzenia.
Jak opisał serwis Otomoto News, w analizie warunków technicznych i zasad organizacji ruchu przygotowanej dla Ministerstwa Infrastruktury znalazła się propozycja dopuszczenia stałych pomiarów o długości do 50 km poza obszarem zabudowanym. Oznaczałoby to możliwość wyznaczania długich stref kontroli także na trasach, na których nie odbywają się roboty drogowe. To propozycja ekspertów, a nie ogłoszona już zmiana zasad obowiązująca kierowców. W publikacji wskazano również pomysł dopuszczenia fotoradarów punktowych na trasach objętych OPP. Nie podano wiążącego terminu wdrożenia tych rozwiązań.
Najdłuższy stały pomiar wskazywany obecnie w zestawieniach działa na A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, w kierunku Kamieńska. Według danych przytaczanych przez Interię kontrolowany fragment w stronę Częstochowy mierzy 19,304 km, a w stronę Łodzi 18,929 km. Mówimy więc o niespełna 20 kilometrach, a nie o kilkudziesięciu. Warto przy tym odróżniać takie stałe instalacje od pomiarów uruchamianych na czas przebudowy dróg. To właśnie podczas robót pojawiały się już dłuższe strefy, a kolejna jest przygotowywana na A2.
Na A2 zaplanowano około 48 km kontroli
W przypadku autostrady między Warszawą a Łodzią są już konkretne lokalizacje. Firma Sprint, realizująca zamówienie dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, podała, że system Koszajec – Michałówek ma obejmować około 48 km w obu kierunkach jazdy. Nie oznacza to 24 kilometrów na każdej jezdni: chodzi o tak długi odcinek kontrolowany osobno w każdą stronę. Drugi system przewidziano między Dzierzgowem a Niesułkowem. Ma obejmować około 30 km w kierunku Łodzi oraz 29 km w stronę Warszawy.
GDDKiA w komunikacie o organizacji ruchu opisała plan jako dwa pomiary, czyli cztery odcinki pomiarowe po uwzględnieniu obu kierunków. Dłuższą strefę wskazała w rejonie między węzłami Skierniewice i Pruszków, a krótszą między Łodzią Północ i Skierniewicami. Nie będzie to zatem jeden wspólny pomiar od Warszawy aż do Łodzi. Dla osoby regularnie pokonującej tę trasę oznacza to jednak, że znacząca część przejazdu przez obszar przebudowy ma zostać objęta automatycznym nadzorem.
Ograniczenie do 70 km/h i roboty przy odbywającym się ruchu
Na obszarze budowy przewidziano ograniczenie do 70 km/h. Kierowca samochodu osobowego nie może więc kierować się samą zasadą, że na autostradzie wolno jechać 140 km/h. Decyduje aktualne oznakowanie i wprowadzona organizacja ruchu. OPP ma pomóc egzekwować ograniczenie w miejscu, gdzie samochody poruszają się w sąsiedztwie pracowników, maszyn i zabezpieczeń budowy. GDDKiA zapowiedziała utrzymanie po dwóch pasach dla każdego kierunku oraz zastosowanie betonowych barier oddzielających ruch od robót, a na dalszych etapach także przeciwne kierunki jazdy.
Utrudnienia są związane z dużą inwestycją, która według Ministerstwa Infrastruktury obejmuje łącznie 92 km autostrady, w tym dobudowę pasów na 89 km. Zakończenie prac rozłożono na kilka terminów: część odcinków ma być gotowa pod koniec 2027 roku, kolejne w styczniu i kwietniu 2028 roku. Nie chodzi zatem o krótki remont prowadzony przez kilka dni. Osoby jeżdżące między Mazowszem a województwem łódzkim powinny uwzględnić zmiany organizacji ruchu przy planowaniu podróży, zwłaszcza gdy dotychczasowy czas przejazdu wyliczały na podstawie jazdy przed rozpoczęciem robót.
Kiedy ruszą kamery? Zapowiedź nie jest datą uruchomienia
Sprint w komunikacie z 3 listopada podał, że umowa przewiduje siedem tygodni na relokację, konfigurację i uruchomienie systemów. Z kolei w publikacji MotoGuru z 21 listopada, powołującej się na GITD, wskazano przełom 2026 i 2027 roku jako przewidywany termin rozpoczęcia pomiarów. Według opisanego w niej stanu na 20 listopada urządzenia nie prowadziły jeszcze kontroli. Nie ma podstaw, żeby samą zapowiedź inwestycji lub ustawienie znaków przedstawiać jako potwierdzenie, że rekordowy pomiar już wystawia mandaty. Dokładny start wymaga osobnego potwierdzenia.
Dla kierowcy ograniczenie prędkości pozostaje jednak obowiązujące również przed uruchomieniem OPP. Brak aktywnej instalacji nie zmienia znaczenia znaków przy budowie. W praktyce warto oddzielić dwie informacje: od kiedy na drodze obowiązuje nowa organizacja ruchu i od kiedy konkretne kamery rejestrują wykroczenia. Pierwsza określa zasady przejazdu, druga dotyczy działania dodatkowego sposobu kontroli. Podróży nie należy planować tak, jakby prędkość wskazana na znaku zaczynała obowiązywać dopiero razem z kamerą.
Jak system liczy prędkość i jakie kary grożą kierowcy?
CANARD wyjaśnia, że OPP oblicza średnią prędkość na podstawie czasu przejazdu między początkiem a końcem monitorowanej trasy. Dlatego kierowca, który przez znaczną część odcinka jedzie za szybko, nie powinien zakładać, że wystarczy na chwilę zdjąć nogę z gazu przy ostatnim urządzeniu. Jednocześnie prawidłowa średnia z całego przejazdu nie daje prawa do przekraczania ograniczenia po drodze. Limit obowiązuje podczas jazdy, a nie tylko w chwili, gdy samochód zostaje zarejestrowany przez kamerę.
Za przekroczenie prędkości grożą mandaty zależne od skali wykroczenia. Przykładowo jazda o 16-20 km/h za szybko oznacza 200 zł, a o 31-40 km/h – 800 zł. W drugim z tych przedziałów przy drogowej recydywie kwota rośnie do 1600 zł. Najwyższa stawka mandatowa za przekroczenie prędkości o co najmniej 71 km/h wynosi 2500 zł, a przy recydywie 5000 zł. Długość pomiaru sama w sobie nie ustala wysokości kary. Istotny jest wynik kontroli i to, o ile kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość.
Co to oznacza dla osób jeżdżących przez Mazowsze?
Najbardziej konkretna zmiana dotyczy dziś planowanych pomiarów na przebudowywanej A2. Przed wyjazdem warto sprawdzić komunikaty GDDKiA o organizacji ruchu, a w trakcie podróży zwracać uwagę na znaki, zamiast opierać się wyłącznie na zapamiętanym limicie lub wskazaniu nawigacji. Dłuższy przejazd ze zmniejszoną prędkością należy uwzględnić już przy ustalaniu godziny wyjazdu. Próba odzyskiwania czasu między zwężeniami oznacza ryzyko zarówno wykroczenia, jak i niebezpiecznej sytuacji przy prowadzonych pracach.
W sprawie stałych, nawet 50-kilometrowych stref pozostaje czekać na konkretne decyzje i dokumenty. Sama publikacja eksperckiej propozycji nie oznacza, że wyznaczono już takie odcinki na wszystkich autostradach albo podano datę ich uruchomienia. Potwierdzona inwestycja na A2 i pomysł rozszerzenia możliwości stałego nadzoru to dwie różne sprawy. Pierwsza ma wskazane miejsca i wykonawcę, druga opisuje możliwy przyszły kierunek zmian. Dla kierowcy najważniejsze pozostają zasady obowiązujące na trasie, którą rzeczywiście pokonuje.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.