Masz tak podłączoną rynnę przy domu? Grozi nawet 10 tys. zł grzywny. W Warszawie już prowadzono kontrole
Woda z rynny trafia do tej samej kanalizacji co ścieki z toalety i łazienki? Takie podłączenie może skończyć się grzywną do 10 tys. zł. W Warszawie już sprawdzano, gdzie deszczówka dostaje się do niewłaściwych rur. Kontrole we Włochach prowadzono przez zadymianie sieci, bez konieczności wchodzenia do domu.
We Włochach sprawdzano podłączenia. Kontrola nie wymagała wejścia na posesję
Rura spustowa znikająca pod ziemią sama w sobie nie oznacza problemu. Najważniejsze jest to, dokąd prowadzi. Kanalizacja sanitarna służy do odbierania ścieków, między innymi z kuchni, łazienek i toalet. Kanalizacja deszczowa odbiera wodę opadową, a ogólnospławna jest przeznaczona do wspólnego odprowadzania ścieków i deszczówki. Właściciel domu powinien więc ustalić, z jaką siecią połączono jego rynny. Sam widok studzienki na podwórku nie daje odpowiedzi, a zgoda na odprowadzanie ścieków bytowych nie oznacza zgody na wpuszczanie deszczówki do kanału sanitarnego.
MPWiK opublikowało 5 maja 2026 r. komunikat o sprawdzaniu sposobu odprowadzania wód opadowych w dzielnicy Włochy. Działania wykonywała firma PRO–LAS na podstawie umowy z przedsiębiorstwem, a wskazany termin kontroli upływał 15 maja. Chodziło o obszar pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, torami PKP i aleją 4 Czerwca 1989 r. Sprawdzano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach oraz odcinki prowadzące do poszczególnych nieruchomości. Przedsiębiorstwo wyjaśniało, że celem było wykrycie nielegalnych podłączeń, przez które woda opadowa trafia do kanałów sanitarnych i przyczynia się do zalewania okolicznych posesji.
Do kontroli wykorzystano zadymianie. Taka metoda pozwala sprawdzić połączenia rur bez rozkopywania całej instalacji. Jak opisuje tę technikę MPWiK we Wrocławiu, dym wprowadza się ze specjalnego generatora do wybranych studzienek, a następnie obserwuje i dokumentuje miejsca, w których się pojawia. Może wydostawać się między innymi przez elementy odwodnienia i rynny, ujawniając połączenia instalacji. Wynik wymaga jednak oceny: sam dym widoczny nad dachem nie przesądza o nielegalnym odprowadzaniu deszczówki, ponieważ instalacja kanalizacyjna ma również odpowietrzenie. Znaczenie ma droga, którą dym dotarł do konkretnego wylotu, oraz rodzaj sprawdzanej sieci.
W warszawskim komunikacie podkreślono, że opisane działania nie wymagały wejścia na teren posesji ani do domu. To istotne dla właścicieli przekonanych, że podziemnego połączenia nie da się sprawdzić bez wizyty w budynku. W razie pytań o tę akcję MPWiK wskazywało swoją infolinię 22 445 50 00. Komunikat dotyczył jednak określonego obszaru i majowego terminu; nie był zapowiedzią jednoczesnych kontroli wszystkich domów w Warszawie.
Za wpuszczanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej grozi do 10 tys. zł
Zakaz wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obejmuje wpuszczanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych i drenażowych, czyli także wody zbieranej przez instalację osuszającą grunt. Z kolei art. 28 ust. 4a, odsyłający do ust. 4, przewiduje za naruszenie zakazu karę ograniczenia wolności albo grzywnę do 10 tys. zł. Ta kwota jest górną granicą grzywny, a nie stałą opłatą doliczaną do rachunku przez wodociągi. O odpowiedzialności i wymiarze kary rozstrzyga sąd.
Powód zakazu najlepiej widać podczas ulewy. W krótkim czasie do rur dostaje się duża ilość dodatkowej wody, której instalacja musi dać ujście. Wody Polskie zwracają uwagę, że gwałtowny spływ deszczówki z uszczelnionych powierzchni przeciąża instalacje odbiorowe i sprzyja lokalnym podtopieniom. W swoim komunikacie o kontrolach warszawskie MPWiK również wskazało zalewanie nieruchomości jako skutek nielegalnych włączeń. Rozwiązanie wygodne dla jednego domu może więc zwiększać problem z wodą w jego otoczeniu, szczególnie gdy podobne podłączenia występują na większym obszarze.
Gdzie można odprowadzać wodę z dachu?
Przepisy techniczne dla budynków przewidują odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Podłączenie trzeba wykonać zgodnie z warunkami dla danej nieruchomości, po ustaleniu, jaka sieć jest dostępna. W przypadku budynków niskich lub budynków bez możliwości przyłączenia do takiej kanalizacji dopuszczalne jest odprowadzanie deszczówki na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych albo zbiorników retencyjnych. Chodzi więc o rozwiązanie, w którym woda może zostać zebrana lub bezpiecznie wsiąknąć w grunt na działce. Nie wolno natomiast zmieniać naturalnego spływu po to, by skierować ją na sąsiednią nieruchomość. Przestawienie wylotu rynny pod ogrodzenie może jedynie przenieść problem do sąsiada.
Zatrzymanie deszczówki na działce pozwala wykorzystać ją później do podlewania roślin. Wody Polskie zachęcają również do pozostawiania powierzchni, przez które woda może wsiąkać w ziemię, zamiast od razu spływać do kanalizacji. Dobór rozwiązania wymaga jednak uwzględnienia warunków konkretnej posesji. Właściciel powinien sprawdzić z projektantem lub wykonawcą, ile wody trzeba odebrać, gdzie można ją zatrzymać i co stanie się podczas silnego deszczu, gdy zbiornik będzie już pełny. Samo postawienie niewielkiej beczki pod jedną rynną nie odpowiada jeszcze na pytanie, dokąd odpływa nadmiar wody z całego dachu.
Masz dom z gotową instalacją? Zacznij od sprawdzenia dokumentów
Jeżeli nie wiesz, dokąd prowadzą rynny, zacznij od projektu odwodnienia, dokumentacji przyłącza i warunków wydanych przez zarządcę sieci. Przy zakupionym domu warto zapytać poprzedniego właściciela o wykonane przeróbki i porównać dokumenty z rzeczywistym układem rur. Gdy przebieg podziemnej instalacji pozostaje niejasny, można zlecić jej sprawdzenie fachowcowi. Warszawskie MPWiK informuje, że jego Zakład Sieci Kanalizacyjnej dysponuje między innymi sprzętem do inspekcji telewizyjnej oraz wykrywania nielegalnych podłączeń deszczówki. Przed zamówieniem robót najlepiej ustalić z przedsiębiorstwem, jak można zweryfikować podłączenie pod konkretnym adresem.
Po wykryciu połączenia rynny z kanalizacją sanitarną trzeba zaplanować poprawne odprowadzenie wody i usunięcie niewłaściwego włączenia. W rozmowie z wykonawcą warto od razu ustalić sposób odbioru deszczówki ze wszystkich rur spustowych oraz odpływu nadmiaru podczas ulewy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której jedna poprawka kończy się zalewaniem podjazdu albo sąsiedniej działki. Najważniejszą odpowiedzią, którą powinien znać właściciel, jest więc to, gdzie ostatecznie trafia woda z dachu — również wtedy, gdy pada długo i intensywnie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.