Groźny pożar pod mostem w Warszawie. Ogień uszkodził instalacje, ulica zablokowana w obu kierunkach
Poważna akcja służb w Warszawie. W niedzielę wieczorem pod mostem na Wybrzeżu Szczecińskim wybuchł pożar. Ogień objął nagromadzone odpady, a wysoka temperatura doprowadziła do uszkodzenia instalacji znajdujących się pod przeprawą. Na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Droga została zablokowana, a Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu autobusów.
Groźny pożar w Warszawie. Ogromne zadymienie pod mostem
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 listopada, około godziny 21:20 na Wybrzeżu Szczecińskim, na wysokości Komisariatu Rzecznego Policji w rejonie Portu Praskiego.
Pod przeprawą zapaliły się nagromadzone śmieci i inne odpady. Ogień szybko objął składowane materiały, powodując intensywne zadymienie.
Na miejsce skierowano sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz miejską grupę operacyjną. W działaniach uczestniczyli również policjanci, którzy zabezpieczali teren i wspierali akcję ratowniczą.
Ogień uszkodził instalacje pod mostem
Sytuacja okazała się poważniejsza niż zwykły pożar odpadów. Wysoka temperatura doprowadziła do nadpalenia rur i przewodów przebiegających pod konstrukcją przeprawy.
Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala uszkodzeń ani czy konieczne będą dodatkowe prace naprawcze. Nie ma również potwierdzenia, aby sam pożar spowodował uszkodzenie elementów konstrukcyjnych mostu.
Wybrzeże Szczecińskie zablokowane. Problemy z autobusami
Akcja gaśnicza spowodowała poważne utrudnienia komunikacyjne. Wybrzeże Szczecińskie zostało zablokowane dla ruchu samochodowego w obu kierunkach.
Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii 162, N14 i N64. Przyczyną wskazaną w komunikacie jest zablokowany przejazd w ciągu Wybrzeża Szczecińskiego.
Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz możliwością skierowania autobusów na trasy objazdowe.
Czy ktoś został poszkodowany?
Według dotychczasowych doniesień nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyna pojawienia się ognia pozostaje nieznana.
Wstępne informacje wskazują, że odpady mogły być gromadzone pod mostem przez osoby w kryzysie bezdomności. Nie oznacza to jednak, że ustalono, kto lub co doprowadziło do pożaru.
Nie podano również godziny przywrócenia normalnego ruchu na Wybrzeżu Szczecińskim.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Kierowcy powinni omijać rejon prowadzonych działań i stosować się do poleceń służb. Pasażerowie autobusów 162, N14 i N64 powinni przed podróżą sprawdzić aktualne komunikaty WTP.
Utrudnienia mogą utrzymywać się również po zakończeniu gaszenia, jeśli konieczne okaże się sprawdzenie uszkodzonych instalacji. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że będzie to niezbędne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.