Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Pociągi nie dojeżdżają do dwóch stacji
Uwaga, pasażerowie warszawskiego metra! W niedzielę, 22 listopada, wieczorem doszło do utrudnień na drugiej linii metra M2. Powodem jest pozostawiony bagaż w pociągu na stacji Bemowo. Pociągi kursują na skróconej trasie, a dwie stacje zostały wyłączone z obsługi.
Metro M2 kursuje na skróconej trasie
Zgodnie z komunikatem Warszawskiego Transportu Publicznego, opublikowanym według stanu na godzinę 23:06, pociągi drugiej linii metra kursują wyłącznie na odcinku Księcia Janusza – Bródno.
Oznacza to, że pasażerowie nie mogą korzystać z metra na końcowym, zachodnim fragmencie linii M2. Utrudnienia dotyczą stacji:
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Ulrychów
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Bemowo
Osoby planujące podróż w tej części Warszawy muszą liczyć się ze zmianą trasy i koniecznością skorzystania z komunikacji naziemnej.
Pozostawiony bagaż zatrzymał ruch metra
Przyczyną utrudnień jest pozostawiony bagaż w jednym z pociągów na stacji Bemowo. Takie zgłoszenia mogą wymagać przeprowadzenia czynności sprawdzających i czasowego ograniczenia ruchu ze względów bezpieczeństwa.
Na podstawie opublikowanego komunikatu nie wiadomo, do kogo należy bagaż ani jak długo potrwają utrudnienia. Nie ma również informacji potwierdzających, że przedmiot stanowi zagrożenie.
Jak ominąć utrudnienia?
Na udostępnionej przez WTP grafice wskazano połączenia autobusowe w rejonie wyłączonych stacji, w tym linie 167, 249, 523, N43 i N42.
Pasażerowie powinni sprawdzić aktualne rozkłady i przebieg tras przed podróżą. Szczególnie ważne jest to w godzinach późnowieczornych, gdy część połączeń kursuje rzadziej.
Kiedy metro wróci na normalną trasę?
W komunikacie nie podano przewidywanej godziny przywrócenia normalnego kursowania pociągów. Sytuacja może zmieniać się dynamicznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.