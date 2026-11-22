Pociąg SKM potrącił pieszego. Utrudnienia na linii otwockiej
W niedzielę, 22 listopada, wieczorem doszło do potrącenia człowieka przez pociąg SKM w rejonie przystanku Warszawa Anin. Zdarzenie spowodowało utrudnienia na odcinku między Wawrem a Falenicą. Koleje Mazowieckie ostrzegły pasażerów przed opóźnieniami, odwołaniami i skróceniem tras części pociągów.
Zmiany torów i peronów. Pasażerowie powinni sprawdzać komunikaty
Komunikat PKP Polskich Linii Kolejowych wskazuje na wypadek z udziałem człowieka i pociągu SKM nr 99362/3, jadącego z Otwocka do Pruszkowa. Informację tę odnotowano w danych kolejowych o godzinie 20:58. Treść komunikatu jest dostępna także w serwisie opóźniony.pl, korzystającym między innymi z publicznych danych PLK.
W komunikacie PLK dotyczącym odcinka Warszawa Wawer-Warszawa Falenica wskazano możliwe zmiany peronów i torów przyjazdu oraz odjazdu pociągów. Ostrzeżenie obejmowało również opóźnienia wynoszące około 10 minut. To przewidywana skala utrudnień podana w tym komunikacie, a czas oczekiwania na konkretny pociąg może się zmieniać. Przed wejściem na peron warto więc sprawdzić zarówno godzinę odjazdu, jak i miejsce zatrzymania składu.
Osobne ostrzeżenie opublikowały Koleje Mazowieckie. Przewoźnik poinformował, że na trasie Warszawa-Dęblin, między Falenicą a Wawrem, niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub kursować w skróconej relacji. Po bieżące informacje o poszczególnych połączeniach KM odsyłają do Portalu Pasażera. Warto sprawdzić je przed wyjściem na stację, szczególnie jeśli podróż wymaga przesiadki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.