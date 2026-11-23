Ceny paliw na dzień 23.11.2026. Minister podał maksymalne stawki
W poniedziałek 23 listopada kierowcy nadal korzystają z niższych maksymalnych cen paliw. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,90 zł, benzyny 98 – 6,55 zł, a oleju napędowego – 7,39 zł. To mniej niż jeszcze w piątek. Kolejne limity na wtorek mają zostać ogłoszone w poniedziałek.
Obowiązujące stawki wynikają z obwieszczenia ministra energii i są częścią programu „Ceny Paliwa Niżej”.
Mechanizm obejmuje wszystkie stacje paliw w Polsce. Sprzedawcy nie mogą przekraczać ogłoszonych przez ministra cen maksymalnych.
Ceny paliw w poniedziałek 23 listopada
W poniedziałek obowiązują następujące maksymalne ceny:
- benzyna Pb95 – 5,90 zł/l,
- benzyna Pb98 – 6,55 zł/l,
- olej napędowy – 7,39 zł/l.
Są to limity, a nie obowiązkowe ceny detaliczne.
Oznacza to, że stacja może sprzedawać paliwo taniej, ale nie powinna przekroczyć ustalonego poziomu.
Ceny są niższe niż w piątek
Jeszcze w piątek 20 listopada maksymalne ceny były wyższe.
Wtedy kierowcy mogli zapłacić maksymalnie:
- 5,93 zł/l za benzynę 95,
- 6,58 zł/l za benzynę 98,
- 7,45 zł/l za olej napędowy.
W przypadku benzyny oznacza to spadek limitu o 3 gr na litrze.
W przypadku diesla różnica jest większa i wynosi 6 gr na litrze.
Ile można zaoszczędzić na całym baku?
Przy pojedynczym litrze różnica może wydawać się niewielka.
Przy pełnym baku staje się bardziej zauważalna.
Jeżeli kierowca tankuje 50 litrów benzyny 95, przy maksymalnej cenie 5,90 zł zapłaci:
295 zł.
Przy piątkowym limicie 5,93 zł byłoby to:
296,50 zł.
Różnica wynosi więc 1,50 zł.
W przypadku diesla 50 litrów przy cenie 7,39 zł kosztuje:
369,50 zł.
Przy wcześniejszym limicie 7,45 zł byłoby to:
372,50 zł.
Różnica wynosi 3 zł na jednym tankowaniu.
Skąd biorą się maksymalne ceny paliw?
Mechanizm cen maksymalnych jest częścią kolejnej odsłony programu „Ceny Paliwa Niżej”.
Minister energii publikuje maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego.
Nowy limit obowiązuje od dnia wskazanego w odpowiednim obwieszczeniu.
W przypadku weekendów i dni wolnych stosowana jest ostatnia ogłoszona cena aż do kolejnego dnia roboczego.
Dlatego stawki ogłoszone przed weekendem obowiązują również w poniedziałek 23 listopada.
Kolejne ceny zostaną ogłoszone na wtorek
W poniedziałek ma zostać opublikowane kolejne obwieszczenie ministra energii.
Określi ono maksymalne ceny paliw obowiązujące we wtorek.
Kierowcy powinni więc pamiętać, że obecne stawki:
5,90 zł, 6,55 zł i 7,39 zł
nie muszą obowiązywać przez cały tydzień.
Limity mogą być aktualizowane wraz ze zmianami sytuacji na rynku.
Program CPN ma działać do końca 2026 roku
Obecna odsłona programu „Ceny Paliwa Niżej” ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Program opiera się przede wszystkim na dwóch mechanizmach:
- obniżonej stawce VAT i akcyzy na paliwa,
- maksymalnych cenach detalicznych.
Według Ministerstwa Energii rozwiązania mają ograniczać wpływ wysokich cen ropy i napięć na światowych rynkach na ceny tankowania w Polsce.
VAT na paliwa został obniżony
Jednym z elementów pakietu jest obniżona stawka VAT na paliwa.
Ministerstwo Energii wskazuje, że stawka została zmniejszona z 23 proc. do 8 proc.
Obniżona została również akcyza.
Dzięki temu część wzrostów cen hurtowych nie jest bezpośrednio przenoszona na ceny płacone przez kierowców.
Dlaczego rząd wrócił do maksymalnych cen?
Program został przywrócony w związku z utrzymującą się niestabilnością na światowym rynku ropy.
Na ceny wpływają między innymi:
- napięcia geopolityczne,
- ograniczenia podaży,
- sytuacja na Bliskim Wschodzie,
- ryzyko zakłóceń transportu ropy.
Zmiany cen surowca na rynku światowym przekładają się później na koszty paliw w Europie.
Rząd zdecydował się więc ponownie zastosować mechanizm maksymalnych cen.
Za przekroczenie limitu grożą wysokie kary
Maksymalna cena nie jest jedynie rekomendacją.
Stacje są zobowiązane do jej przestrzegania.
Za sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu mogą grozić wysokie sankcje finansowe.
Według obowiązujących przepisów kara może sięgnąć nawet 1 mln zł.
Ma to zagwarantować, że ceny publikowane przez ministra energii będą rzeczywiście stosowane na stacjach.
Program finansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków
Część kosztów programu ma zostać sfinansowana z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.
Podatek obejmuje zyski przekraczające określony poziom referencyjny.
Punktem odniesienia są marże osiągane przez przedsiębiorstwa w 2025 roku.
Do poziomu referencyjnego doliczane jest dodatkowo 20 proc., aby uwzględnić normalny rozwój działalności i naturalne wahania rynku.
Dopiero nadwyżka ponad ten poziom jest objęta dodatkowym podatkiem.
Stawka podatku wynosi 60 proc.
Stawka podatku od nadzwyczajnego zysku wynosi 60 proc.
Nie oznacza to jednak opodatkowania całego dochodu przedsiębiorstwa taką stawką.
Podatek dotyczy wyłącznie części uznanej za nadzwyczajny zysk.
Według rządowych szacunków wpływy z tego źródła mają pomóc finansować działania obniżające ceny paliw.
Prezydent podpisał ustawę i skierował ją do TK
Ustawa dotycząca podatku od nadzwyczajnych zysków została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego 1 października.
Jednocześnie prezydent zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Oznacza to, że przepisy zaczęły obowiązywać, ale ich zgodność z Konstytucją ma zostać zbadana przez TK.
To kolejna odsłona programu CPN
Obecny mechanizm nie jest pierwszą interwencją w ceny paliw w 2026 roku.
Pierwsza odsłona programu została uruchomiona wiosną.
Była odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw związany z sytuacją międzynarodową.
W wakacje wprowadzono kolejną odsłonę mechanizmu.
Obecne rozwiązanie jest trzecią wersją programu i ma obowiązywać do końca roku.
Ile kosztowały paliwa na początku listopada?
Porównanie z początkiem miesiąca pokazuje, że maksymalne ceny wyraźnie spadły.
5 listopada maksymalne stawki wynosiły:
- Pb95 – 6,29 zł/l,
- Pb98 – 7,10 zł/l,
- diesel – 7,97 zł/l.
23 listopada są to:
- Pb95 – 5,90 zł/l,
- Pb98 – 6,55 zł/l,
- diesel – 7,39 zł/l.
W przypadku benzyny 95 różnica wynosi więc 39 gr na litrze.
Dla diesla to aż 58 gr na litrze.
Kierowcy powinni sprawdzać ceny każdego dnia
Przy obecnym systemie ceny maksymalne mogą być aktualizowane bardzo często.
Dlatego przed tankowaniem warto sprawdzić nie tylko cennik konkretnej stacji, ale również aktualny limit ogłoszony przez Ministerstwo Energii.
W poniedziałek 23 listopada kierowców obowiązują trzy najważniejsze kwoty:
5,90 zł za litr Pb95, 6,55 zł za Pb98 oraz 7,39 zł za litr oleju napędowego.
Kolejne ceny mają zostać ogłoszone jeszcze w poniedziałek i będą obowiązywać od wtorku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.