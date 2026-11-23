„Tron z bursztynu” dla Trumpa? Pałac Prezydencki mówi, co naprawdę dostał
Ponad 10 tys. zł kosztował prezent, który prezydent Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi podczas czerwcowej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla jednak, że nie był to – jak określały go media – „tron z bursztynu”. Chodziło o krzesło gdańskie zdobione bursztynem. Zakup został sfinansowany przez Kancelarię Prezydenta.
Sprawa nietypowego prezentu dla amerykańskiego prezydenta wywołała zainteresowanie po publikacji TVN24+. Według ustaleń stacji Donald Trump otrzymał od Karola Nawrockiego bogato zdobiony mebel przygotowany przez polskiego bursztynnika.
W kolejnych dniach przedstawiciele Kancelarii Prezydenta potwierdzili, że prezent rzeczywiście został przekazany.
Teraz pojawiły się również pierwsze informacje dotyczące jego ceny.
Pałac Prezydencki: to nie był żaden tron
Rafał Leśkiewicz odniósł się do sprawy w poniedziałek w TOK FM.
Rzecznik prezydenta zakwestionował określenie używane w części publikacji medialnych.
Podkreślił, że nie był to ani „tron”, ani fotel wykonany z bursztynu.
Prezentem było krzesło gdańskie zdobione bursztynem.
To istotna różnica, ponieważ konstrukcja mebla nie została wykonana z samego bursztynu. Surowiec pełnił funkcję dekoracyjną.
Ile kosztował prezent dla Trumpa?
Rzecznik prezydenta został również zapytany o koszt podarunku.
Potwierdził, że został on zakupiony ze środków Kancelarii Prezydenta.
Dokładnej kwoty podczas rozmowy nie podał.
Zaznaczył jednak, że według jego wiedzy koszt był nieco wyższy niż 10 tys. zł.
Jednocześnie zapewnił, że cena nie jest tajemnicą i Kancelaria Prezydenta będzie mogła przekazać dokładną wartość.
Na obecnym etapie nie można więc stwierdzić, że prezent kosztował konkretnie np. 11 czy 15 tys. zł.
Oficjalnie wiadomo jedynie, że według rzecznika była to kwota przekraczająca 10 tys. zł.
Prezent kupiony za pieniądze Kancelarii Prezydenta
Leśkiewicz potwierdził również, że podarunek został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezydenta.
Oznacza to, że zakup został pokryty ze środków publicznych przeznaczonych na funkcjonowanie kancelarii.
Rzecznik przekonywał jednocześnie, że podobne prezenty są normalnym elementem wizyt zagranicznych głów państw.
Według niego upominek dla Trumpa nie wykraczał poza standard stosowany w relacjach dyplomatycznych.
Skąd wzięło się określenie „tron z bursztynu”?
Historia prezentu stała się głośna po publikacji TVN24+.
Stacja ustaliła, że podczas czerwcowej wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych Donald Trump otrzymał bogato zdobiony bursztynem mebel.
W medialnych publikacjach szybko zaczęto określać go mianem „tronu z bursztynu”.
W rzeczywistości chodziło jednak o dębowe krzesło wykonane w stylu gdańskim i ozdobione elementami bursztynowymi.
Tak przedstawiają je obecnie również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.
Autorem jest znany bursztynnik
Według wcześniejszych ustaleń TVN24+ autorem mebla jest Lucjan Myrta – bursztynnik związany z Sopotem.
Artysta od lat zajmuje się tworzeniem przedmiotów dekorowanych bursztynem.
Podobne krzesło wykonał wcześniej dla Andrzeja Dudy.
W 2018 roku ówczesny prezydent otrzymał dębowy fotel zdobiony bursztynem z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po wykonaniu pierwszego egzemplarza Kancelaria Prezydenta miała zamówić kolejny mebel.
Prezent powstał jeszcze za czasów Andrzeja Dudy
Historia krzesła jest dłuższa niż sama prezydentura Karola Nawrockiego.
Według relacji Lucjana Myrty drugi egzemplarz miał zostać przygotowany jeszcze w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa.
Mebel miał wówczas trafić do amerykańskiego prezydenta.
Do przekazania jednak nie doszło.
Krzesło pozostało u twórcy.
Przed czerwcową wizytą Karola Nawrockiego w USA Kancelaria Prezydenta ponownie miała skontaktować się z artystą.
Ostatecznie prezent został przekazany Donaldowi Trumpowi.
Dlaczego akurat krzesło gdańskie?
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta wskazują na symboliczny charakter prezentu.
Krzesło gdańskie nawiązuje do tradycji polskiego rzemiosła.
Bursztyn jest natomiast jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Pomorza i wybrzeża Bałtyku.
Ma to również związek z Gdańskiem, z którym związany jest Karol Nawrocki.
Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta mówił wcześniej, że prezent miał pokazywać polską historię i kunszt rzemieślniczy.
Trump dostał dwa prezenty
Przed czerwcową wizytą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zapowiadali, że Donald Trump otrzyma dwa upominki.
Jeden miał mieć bardziej oficjalny charakter.
Drugim miał być prezent bardziej osobisty.
Oficjalnym podarunkiem była marmurowa tablica nawiązująca do Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.
Krzesło gdańskie było drugim z prezentów.
Przez pewien czas szczegóły dotyczące tego podarunku nie były publicznie znane.
Prezent z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa
Karol Nawrocki przebywał w czerwcu w Stanach Zjednoczonych w związku z obchodami 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
Wydarzenia zbiegły się z 80. urodzinami Donalda Trumpa.
Właśnie z tej okazji polski prezydent przekazał amerykańskiemu przywódcy upominki.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta twierdzą, że krzesło spotkało się z pozytywną reakcją strony amerykańskiej.
Marcin Przydacz mówił wcześniej, że prezent zrobił wrażenie.
Kancelaria: takie prezenty są standardem
Rafał Leśkiewicz przekonywał, że przekazywanie podobnych podarunków podczas wizyt głów państw nie jest niczym niezwykłym.
Prezenty dyplomatyczne mają przede wszystkim znaczenie symboliczne.
Często nawiązują do historii, kultury lub tradycji kraju, z którego pochodzi delegacja.
W przypadku Polski wybór bursztynu miał podkreślać związki z polskim wybrzeżem i tradycją gdańskiego rzemiosła.
Czy Trump może zatrzymać prezent?
W przypadku Stanów Zjednoczonych prezenty otrzymywane przez prezydenta od zagranicznych przywódców podlegają określonym procedurom.
Przedmioty o wartości przekraczającej określony limit muszą być zgłaszane.
Zwykle nie stają się automatycznie prywatną własnością prezydenta.
Mogą trafić do państwowych zasobów lub zostać później wykupione zgodnie z obowiązującymi zasadami.
W przypadku krzesła przekazanego przez Karola Nawrockiego nie podano dotychczas publicznie szczegółowych informacji dotyczących tego, jak prezent został zarejestrowany po stronie amerykańskiej.
Dokładna cena ma zostać ujawniona
Na razie Kancelaria Prezydenta nie podała konkretnej kwoty znajdującej się na fakturze lub innym dokumencie związanym z zakupem mebla.
Rzecznik prezydenta zaznaczył jednak, że nie jest to informacja tajna.
Według jego szacunku prezent kosztował nieco ponad 10 tys. zł.
Dopiero ujawnienie dokładnej kwoty przez Kancelarię Prezydenta pozwoli określić rzeczywisty koszt poniesiony z publicznych pieniędzy.
Na ten moment najważniejsze są więc trzy potwierdzone informacje: Donald Trump otrzymał krzesło gdańskie zdobione bursztynem, zakup został sfinansowany przez Kancelarię Prezydenta, a jego koszt – według rzecznika prezydenta – przekroczył 10 tys. zł.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.