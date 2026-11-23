Miliardy na badania nad długowiecznością w Rosji. Kreml finansuje hodowlę organów i biodruk 3D
Rosyjskie władze przeznaczą do 2030 roku ponad 2 biliony rubli (około 98 mld zł) na specjalny państwowy program badawczy, którego głównym celem jest radykalne wydłużenie życia obywateli i powstrzymanie procesów starzenia komórkowego. Zgodnie z ustaleniami niezależnego portalu Ważnyje Istorii, potężny strumień finansowy z budżetu państwa płynie do laboratoriów zajmujących się inżynierią genetyczną, regeneracją tkanek oraz transplantologią, co stanowi bezpośrednią realizację osobistych ambicji Władimira Putina związanych z poszukiwaniem metod na nieśmiertelność.
Z dokumentów rosyjskiego Ministerstwa Finansów wynika, że program uruchomiony w 2024 roku zakłada podniesienie średniej długości życia w Federacji Rosyjskiej z obecnych 74,4 roku do 78 lat w 2030 roku, a następnie do 81 lat do 2036 roku. Realizacja tak wyśrubowanych wskaźników demograficznych opiera się na kontrowersyjnych projektach biomedycznych, takich jak ksenotransplantacja (hodowanie narządów w ciałach genetycznie modyfikowanych świń) oraz tworzenie krajowej bazy danych genomów. Niezależni badacze ostrzegają jednak, że odcięta od globalnych technologii rosyjska nauka nie ma szans na technologiczny przełom, a miliardy rubli pochłoną projekty o wątpliwej wartości merytorycznej.
Biodruk 3D i genetycznie modyfikowane świnie. Technologie w służbie Kremla
Jednym z najsilniej dofinansowanych kierunków rosyjskich badań nad długowiecznością jest technologia biodruku 3D. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu specjalistycznych drukarek, które zamiast tradycyjnych polimerów nakładają warstwa po warstwie tzw. biotusz, składający się z żywych komórek ludzkich. Według oficjalnych raportów rosyjskim badaczom udaje się już z powodzeniem generować proste struktury naczyniowe, warstwy skóry oraz tkanki chrzęstne. Zbudowanie w pełni funkcjonalnych, litych narządów takich jak wątroba, nerki czy serce, które mogłyby zostać przeszczepione pacjentowi bez ryzyka natychmiastowego odrzutu, pozostaje jednak kwestią odległych dekad.
Równolegle z biodrukiem rosyjskie instytuty biotechnologiczne rozwijają programy związane z ksenotransplantacją. Koncepcja ta zakłada wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych zwierząt, głównie świń, jako żywych inkubatorów do hodowli organów przeznaczonych dla ludzi. Modyfikacje genetyczne mają na celu usunięcie specyficznych białek zwierzęcych, które wywołują gwałtowną reakcję układu immunologicznego biorcy. Finansowanie takich projektów wpisuje się w szerszy plan stworzenia zamkniętego, samowystarczalnego systemu medycznego, niezależnego od zachodnich dostaw sprzętu medycznego i technologii farmaceutycznych.
Izolacja naukowa blokuje innowacje. Polityczna presja zamiast rzetelnych badań
Zgromadzenie budżetu w wysokości 98 mld zł nie gwarantuje sukcesu w tak zaawansowanych dziedzinach jak medycyna regeneracyjna. Analitycy portalu Ważnyje Istorii przypominają słowa samego Władimira Putina, który podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w 2025 roku stwierdził wprost: „Dzięki biotechnologii będzie można regularnie przeszczepiać organy, a ludzie będą żyć coraz dłużej i być może osiągną nieśmiertelność”. Tego typu wypowiedzi tworzą gigantyczną presję polityczną na dyrektorów instytutów badawczych i uniwersytetów medycznych w całej Rosji.
Placówki naukowe otrzymują odgórne polecenia przygotowania innowacyjnych projektów dotyczących walki ze starzeniem organizmu. Wymóg dostosowania grantów do oczekiwań politycznych władzy prowadzi do patologii – badacze składają wnioski o finansowanie projektów pseudonaukowych, aby usatysfakcjonować decydentów na Kremlu. Dodatkową blokadą jest całkowite załamanie współpracy międzynarodowej po inwazji zbrojnej. Rosyjscy biolodzy i genetycy zostali odcięci od globalnych baz danych, wymiany akademickiej z wiodącymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz od importu kluczowych odczynników chemicznych niezbędnych do skomplikowanych analiz sekwencjonowania DNA.
Miliardy rubli na bazy genomów kontra rzeczywistość ochrony zdrowia
Oprócz prób wyhodowania organów zamiennych administracja państwowa inwestuje potężne środki w masowe badania genetyczne. Głównym celem jest budowa ogólnokrajowej, zamkniętej bazy danych genomów, która ma posłużyć do identyfikacji markerów odpowiedzialnych za starzenie się populacji, a w dalszej perspektywie do opracowania spersonalizowanych terapii genowych. Plany te brutalnie zderzają się z codzienną rzeczywistością rosyjskiej ochrony zdrowia, która boryka się z dramatycznymi niedoborami podstawowych leków, przestarzałym sprzętem diagnostycznym i odpływem wykwalifikowanej kadry medycznej za granicę.
Podniesienie średniej długości życia do 81 lat w 2036 roku wydaje się celem całkowicie oderwanym od fundamentów demograficznych państwa. Wskaźnik wynoszący 74,4 roku w 2024 roku jest sztucznie podtrzymywany, podczas gdy realna demografia cierpi z powodu strat wojennych, wysokiego wskaźnika chorób układu krążenia oraz problemów z nadużywaniem alkoholu. Przekierowanie bilionów rubli na futurystyczne programy długowieczności, zamiast na modernizację podstawowej opieki zdrowotnej, uwydatnia rosnący dystans między obsesjami wąskiej grupy rządzącej a realnymi potrzebami obywateli.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 zasady weryfikowania rewolucyjnych doniesień medycznych
Informacje o przełomach w badaniach nad nieśmiertelnością, drukowaniem narządów i inżynierią genetyczną coraz częściej trafiają do przestrzeni publicznej. Wiele z nich służy wyłącznie celom propagandowym lub marketingowym, mającym na celu wyłudzenie pieniędzy od pacjentów zmagających się z ciężkimi chorobami. Aby skutecznie chronić swoje zdrowie i portfel przed medycznymi manipulacjami, wdróż poniższe zasady rzetelnej weryfikacji:
- Sprawdzaj status badań klinicznych w międzynarodowych rejestrach: Zanim uwierzysz w „cudowną terapię odmładzającą” reklamowaną w internecie, zweryfikuj jej status w globalnych, wiarygodnych bazach (np. ClinicalTrials.gov). Prawdziwy przełom medyczny musi przejść przez 3 fazy rygorystycznych testów na ludziach, co zajmuje średnio od 10 do 15 lat, a wyniki tych testów są zawsze publicznie jawne i recenzowane przez niezależne gremia naukowe.
- Unikaj ofert turystyki medycznej do krajów autorytarnych: Zachowaj ekstremalną ostrożność wobec klinik działających w państwach poza ścisłą kontrolą instytucji takich jak Europejska Agencja Leków (EMA). Wyjazdy na nieregulowane prawnie terapie komórkami macierzystymi lub zabiegi eksperymentalne stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia z powodu braku międzynarodowych standardów sanitarnych i etycznych.
- Konsultuj nowinki technologiczne wyłącznie z lekarzem specjalistą: Nawet jeśli przeczytasz fascynujący artykuł o wyhodowaniu narządu w laboratorium, nie opieraj na nim swoich decyzji terapeutycznych. Artykuły prasowe często upraszczają skomplikowane procesy wczesnego etapu badań. Każdą decyzję o zmianie metody leczenia opieraj na diagnozie lekarza prowadzącego, który dysponuje wiedzą o medycynie opartej na faktach (EBM – Evidence-Based Medicine).
- Inwestuj w profilaktykę zamiast w niesprawdzone suplementy: Zamiast wydawać pieniądze na drogie preparaty obiecujące modyfikację genów czy odwrócenie procesów starzenia komórkowego, skup się na fundamentach potwierdzonych setkami badań naukowych. Regularny sen, zbilansowana dieta, unikanie przetworzonej żywności oraz codzienna aktywność fizyczna to jedyne darmowe i w pełni bezpieczne narzędzia, które realnie wydłużają oczekiwaną długość życia w dobrym zdrowiu.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.