Darmowa pomoc prawna w Polsce. Kto może skorzystać i na jakich zasadach?
Nie każdy musi płacić kilkaset złotych za konsultację z prawnikiem. W Polsce działa system nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji finansowany z budżetu państwa. Z bezpłatnej porady może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W całym kraju działa blisko 1500 punktów, a pomoc można uzyskać w sprawach rodzinnych, mieszkaniowych, pracowniczych, spadkowych, zadłużenia czy sporów z urzędem.
Podstawą działania systemu jest ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Aktualny tekst jednolity ustawy został ogłoszony w styczniu 2026 roku.
Przepisy określają zarówno to, kto może otrzymać darmową poradę, jak i zakres pomocy, jakiej może udzielić prawnik.
Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?
Najważniejsza zasada jest stosunkowo prosta.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nie ma przy tym jednej ustawowej granicy dochodu.
Nie obowiązuje więc zasada, że pomoc przysługuje wyłącznie osobom zarabiającym mniej niż określona kwota miesięcznie.
Osoba korzystająca z pomocy składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnika.
W przypadku wizyty w punkcie oświadczenie składane jest w formie pisemnej.
Jeżeli pomoc odbywa się zdalnie, oświadczenie może zostać złożone ustnie.
Nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o dochodach
To ważne, ponieważ wiele osób błędnie zakłada, że przed spotkaniem trzeba przynosić zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS albo dokumentować wysokość pensji.
Co do zasady nie jest to konieczne.
System opiera się na oświadczeniu osoby korzystającej z pomocy.
Nie oznacza to jednak, że każdy może korzystać z bezpłatnego prawnika bez ograniczeń.
Warunkiem jest rzeczywista niemożność poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Z pomocy może skorzystać również przedsiębiorca
Nieodpłatna pomoc prawna nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Z systemu może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
Obowiązuje jednak dodatkowy warunek.
Przedsiębiorca nie może zatrudniać innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oprócz oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej trzeba wtedy również złożyć oświadczenie dotyczące niezatrudniania pracowników.
W jakich sprawach można dostać darmową poradę?
Zakres jest bardzo szeroki.
Do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić się między innymi w sprawach dotyczących:
- rozwodu lub separacji,
- alimentów,
- kontaktów z dzieckiem,
- spadku i dziedziczenia,
- zadłużenia,
- egzekucji komorniczej,
- problemów z pracodawcą,
- wypowiedzenia umowy,
- najmu mieszkania,
- eksmisji,
- sporów ze spółdzielnią lub wspólnotą,
- reklamacji i praw konsumenta,
- spraw administracyjnych,
- świadczeń i decyzji urzędowych,
- problemów z umowami,
- odpowiedzialności cywilnej,
- spraw karnych,
- problemów podatkowych.
Prawnik może przede wszystkim wyjaśnić, jakie przepisy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji i jakie prawa oraz obowiązki ma osoba korzystająca z porady.
Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu
Nieodpłatna pomoc prawna nie polega wyłącznie na przeczytaniu przepisów.
Prawnik może przeanalizować sytuację i wskazać możliwe rozwiązania.
Może przykładowo wyjaśnić:
- czy można odwołać się od decyzji,
- jaki termin obowiązuje,
- jakie dokumenty należy przygotować,
- czy istnieją podstawy do wystąpienia z roszczeniem,
- jaki urząd lub sąd jest właściwy,
- jakie mogą być konsekwencje podjęcia określonych działań.
Może również pomóc w ustaleniu kolejności dalszych kroków.
Czy prawnik napisze pismo?
Tak, ale istnieją ograniczenia.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pomoc przy przygotowaniu projektu pisma.
Może to być przykładowo wezwanie do zapłaty, odpowiedź na określone żądanie, reklamacja albo inne pismo związane z problemem prawnym.
Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli postępowanie sądowe już się toczy.
System zasadniczo nie obejmuje przygotowywania zwykłych pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub przygotowawczym.
Istnieją jednak ważne wyjątki.
Można otrzymać pomoc przy wniosku o prawnika z urzędu
Jeżeli sprawa znajduje się już w sądzie, prawnik może przygotować projekt pisma dotyczącego:
- zwolnienia od kosztów sądowych,
- ustanowienia adwokata z urzędu,
- ustanowienia radcy prawnego z urzędu.
W postępowaniu sądowoadministracyjnym może również chodzić o ustanowienie doradcy podatkowego albo rzecznika patentowego.
Prawnik powinien także poinformować osobę korzystającą z pomocy o możliwych kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym z wejściem na drogę sądową.
Darmowa pomoc nie oznacza prowadzenia całej sprawy
To jedno z najczęstszych nieporozumień.
Nieodpłatna pomoc prawna nie oznacza, że prawnik z punktu będzie później reprezentował klienta przez całe postępowanie.
Nie staje się on automatycznie pełnomocnikiem w sądzie.
Jego zadaniem jest udzielenie porady, wyjaśnienie sytuacji i pomoc w przygotowaniu określonych dokumentów.
Jeżeli potrzebna jest reprezentacja przed sądem, można między innymi ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Poradnictwo obywatelskie to nie to samo co pomoc prawna
W ramach publicznego systemu działa również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla osób, które potrzebują bardziej kompleksowego wsparcia w rozwiązaniu problemu życiowego.
Może chodzić na przykład o:
- zadłużenie,
- problemy mieszkaniowe,
- trudności ze spłatą chwilówek,
- problemy rodzinne,
- problemy związane z zatrudnieniem,
- sprawy urzędowe.
Doradca obywatelski może pomóc przygotować plan działania i wskazać kolejne kroki, które warto wykonać.
Nie ogranicza się więc wyłącznie do interpretowania przepisów.
Można też skorzystać z bezpłatnej mediacji
Trzecim elementem systemu jest nieodpłatna mediacja.
Może być przydatna wtedy, gdy problem wynika z konfliktu między dwiema stronami.
Mediator nie rozstrzyga, kto ma rację.
Jego zadaniem jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania, które mogą wspólnie zaakceptować.
Mediacja może dotyczyć przykładowo konfliktów:
- rodzinnych,
- sąsiedzkich,
- majątkowych,
- dotyczących umów,
- pomiędzy przedsiębiorcami,
- związanych z niektórymi sprawami cywilnymi.
Gdzie znaleźć punkt darmowej pomocy prawnej?
Punkty działają w całej Polsce.
Informacje o nich można uzyskać przede wszystkim:
- w starostwie powiatowym,
- w urzędzie miasta,
- w urzędzie gminy,
- na stronach internetowych samorządów,
- w ogólnopolskim systemie zapisów na nieodpłatną pomoc.
W kraju działa około 1500 punktów nieodpłatnej pomocy.
Nie trzeba korzystać wyłącznie z punktu znajdującego się najbliżej miejsca zameldowania.
Można umówić się również w innym punkcie, jeżeli oferuje dogodniejszy termin.
Jak zapisać się na darmową poradę?
Najczęściej najpierw trzeba umówić termin.
Można to zrobić między innymi przez elektroniczny system zapisów prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Możliwe są również zapisy telefoniczne za pośrednictwem właściwego starostwa lub urzędu miasta.
W zależności od miejsca poradę można uzyskać:
- stacjonarnie,
- telefonicznie,
- przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość.
Szczegółowe zasady mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi powiatami.
Ile trzeba czekać?
Termin zależy od liczby osób korzystających z konkretnego punktu.
W niektórych miejscach poradę można otrzymać jeszcze tego samego dnia.
W innych trzeba poczekać kilka dni.
Jeżeli w wybranym punkcie nie ma wolnego terminu, można sprawdzić dostępność w innym.
Szczególne zasady przewidziano dla kobiet w ciąży, którym pomoc może być udzielana poza kolejnością.
Co warto zabrać na spotkanie?
Im więcej informacji otrzyma prawnik, tym łatwiej będzie ocenić sytuację.
Na spotkanie warto więc zabrać dokumenty związane ze sprawą.
Mogą to być na przykład:
- umowy,
- pisma z sądu,
- decyzje urzędowe,
- wezwania do zapłaty,
- wypowiedzenie umowy,
- dokumenty od komornika,
- korespondencja ze spółdzielnią,
- pisma od pracodawcy,
- testament,
- akty notarialne,
- dokumentacja dotycząca długu.
Jeżeli sprawa ma określony termin na odwołanie, warto od razu pokazać dokument zawierający datę jego doręczenia.
W prawie termin kilku dni może zdecydować o tym, czy określone działanie nadal jest możliwe.
Czy za poradę naprawdę nic się nie płaci?
Tak.
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja są finansowane ze środków publicznych.
Osoba korzystająca z systemu nie płaci za spotkanie.
Nie powinny być również pobierane żadne dodatkowe opłaty za samo udzielenie porady.
Jeżeli sprawa wymaga później czynności wykraczających poza system, np. prywatnego pełnomocnika, rzeczoznawcy albo określonych opłat sądowych, są to już osobne koszty.
Prawnik powinien jednak poinformować o możliwych wydatkach i ryzyku związanym z dalszym prowadzeniem sprawy.
Jakie przepisy regulują darmową pomoc prawną?
Najważniejszym aktem prawnym jest:
ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Aktualny tekst jednolity został ogłoszony w 2026 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 44.
Szczegółowe zasady organizacji punktów i udzielania porad określa również rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Aktualny tekst jednolity tego rozporządzenia został ogłoszony w sierpniu 2026 roku.
Darmowy prawnik nie tylko dla osób bez dochodu
To jedna z najważniejszych rzeczy, o których warto pamiętać.
Przepisy nie ograniczają systemu wyłącznie do osób bezrobotnych, emerytów czy osób pobierających świadczenia socjalne.
Nie istnieje też prosty próg w rodzaju „do 3000 zł dochodu”.
Podstawowe kryterium jest inne:
osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Dlatego z systemu może skorzystać również osoba pracująca, jeżeli jej sytuacja finansowa nie pozwala na poniesienie kosztów prywatnej kancelarii.
Masz problem prawny? Tak skorzystasz z pomocy krok po kroku
Najpierw ustal, czy potrzebujesz typowej porady prawnej, poradnictwa obywatelskiego czy mediacji.
Następnie znajdź punkt działający w wybranym powiecie.
Umów wizytę przez system internetowy albo telefonicznie.
Przygotuj dokumenty dotyczące sprawy.
Na początku spotkania złóż oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Prawnik przeanalizuje sytuację, wyjaśni przepisy i wskaże możliwe dalsze działania.
Jeżeli konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, może również pomóc przygotować wniosek o zwolnienie od kosztów albo ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Dzięki temu publiczny system nieodpłatnej pomocy może być pierwszym miejscem, do którego warto zwrócić się wtedy, gdy pojawia się problem prawny, a koszt prywatnej kancelarii stanowi istotną barierę.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.