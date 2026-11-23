ZUS wypłaca 7000 zł. Nadchodzą kolejne zmiany, które dotyczą tysięcy rodzin
Nowe zasady były jednym z tematów posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw zabezpieczenia społecznego. Przedstawiciele ZUS, KRUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili dane dotyczące wypłat oraz planów dalszego uproszczenia formalności. Podczas dyskusji poruszono również problem opłat cmentarnych i grobów, których po 20 latach nie ma kto opłacić.
Zasiłek pogrzebowy wzrósł do 7000 zł. Ważna jest data śmierci
Od początku 2026 roku podstawowa kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 7000 zł zamiast wcześniejszych 4000 zł. To pierwsza podwyżka świadczenia od 2011 roku, kiedy jego wysokość została ustalona na poziomie obowiązującym przez kolejne lata.
Podwyższenie świadczenia miało związek z rosnącymi kosztami pochówku. Organizacja pogrzebu wiąże się nie tylko z opłaceniem usług zakładu pogrzebowego. Rodzina musi często pokryć również koszty miejsca na cmentarzu, transportu, trumny lub urny, przygotowania ceremonii oraz dodatkowych usług.
W dużych miastach całkowity koszt pochówku może przekraczać wysokość państwowego świadczenia. Podwyżka do 7000 zł zmniejsza finansowe obciążenie rodzin, ale nie gwarantuje pokrycia wszystkich wydatków.
Istotne jest również to, że wysokość zasiłku zależy od daty śmierci, a nie od daty pogrzebu czy złożenia wniosku.
Jeżeli osoba zmarła przed 1 stycznia 2026 roku, obowiązuje wcześniejsza kwota 4000 zł. Po osobie zmarłej od 1 stycznia 2026 roku przysługuje świadczenie w wysokości 7000 zł, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań.
Nie każdy otrzyma pełne 7000 zł. Przepisy przewidują różne zasady
Pełna kwota świadczenia przysługuje uprawnionemu członkowi rodziny, który pokrył koszty pogrzebu. W takim przypadku wysokość zasiłku nie zależy od tego, czy organizacja pochówku kosztowała 5000 zł, 7000 zł czy 10 000 zł.
Do członków rodziny uprawnionych na zasadach określonych w ustawie zalicza się między innymi małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków i wnuki.
Inne zasady obowiązują, gdy pogrzeb finansuje osoba spoza ustawowego kręgu rodziny albo instytucja. Wówczas świadczenie odpowiada udokumentowanym wydatkom, ale nie może przekroczyć 7000 zł.
Jeżeli na przykład sąsiad zapłacił za pogrzeb 4500 zł i spełnione są warunki przyznania świadczenia, może otrzymać zwrot tej kwoty. Nie przysługuje mu automatycznie pełne 7000 zł.
W sytuacji, gdy koszty poniosło kilka osób lub podmiotów, świadczenie dzielone jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.
Samo pokrycie kosztów nie wystarcza jednak w każdej sytuacji. Muszą być również spełnione ustawowe przesłanki prawa do zasiłku, związane między innymi z ubezpieczeniem lub świadczeniami emerytalno-rentowymi zmarłego albo uprawnionego członka rodziny.
ZUS skrócił termin wypłaty. Zamiast 30 dni obowiązuje 14 dni
Jedną z najważniejszych zmian obowiązujących od 2026 roku jest skrócenie ustawowego terminu wypłaty zasiłku pogrzebowego.
Wcześniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał na wypłatę do 30 dni. Obecnie termin wynosi 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do świadczenia.
Nie oznacza to jednak, że pieniądze muszą trafić na konto dokładnie 14 dni po pogrzebie albo po wysłaniu niekompletnego wniosku. Jeżeli ZUS musi wyjaśnić dodatkowe kwestie lub uzyskać brakujące informacje, termin liczony jest od zakończenia tych czynności.
Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji 14 maja 2026 roku przedstawicielka ZUS poinformowała, że średni czas wypłaty świadczenia wynosił wówczas około 9 dni. Przed zmianą przepisów było to średnio 12 dni.
Uproszczono również dokumentację. ZUS może samodzielnie pozyskiwać część danych z urzędów stanu cywilnego, dzięki czemu w wielu przypadkach rodzina nie musi dostarczać dokumentów, które znajdują się już w państwowych rejestrach.
Nie zniesiono jednak obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesione koszty pogrzebu, jeżeli są wymagane w danej sprawie.
Zakład pogrzebowy może otrzymać część pieniędzy bezpośrednio z ZUS
Od początku 2026 roku przepisy wyraźnie regulują możliwość składania wniosków o zasiłek pogrzebowy za pośrednictwem zakładów pogrzebowych.
Wcześniej takie rozwiązanie również funkcjonowało, ale opierało się na upoważnieniach udzielanych przez rodziny. Obecnie zostało bezpośrednio uwzględnione w regulacjach dotyczących obsługi świadczenia.
Co ważne, zasiłek może zostać wypłacony w całości albo w części na rachunek zakładu pogrzebowego, jeżeli uprawniona osoba udzieli odpowiedniego upoważnienia we wniosku.
Przykładowo przy świadczeniu wynoszącym 7000 zł można wskazać, aby 5000 zł trafiło do zakładu pogrzebowego, a pozostałe 2000 zł zostało wypłacone osobie uprawnionej. Takie rozliczenie wymaga prawidłowego wypełnienia formularza i spełnienia warunków wypłaty.
Rozwiązanie pozwala ograniczyć konieczność samodzielnego finansowania całej usługi pogrzebowej przed otrzymaniem pieniędzy z ZUS.
Według danych przedstawionych podczas majowego posiedzenia podkomisji, od 1 stycznia do 11 maja 2026 roku zarejestrowano 7965 wniosków przewidujących podział wypłaty między wnioskodawcę a zakład pogrzebowy.
Od 1 stycznia 2027 roku kolejna zmiana. Zakłady pogrzebowe z nowym systemem
Następny etap zmian dotyczy cyfryzacji obsługi zasiłków pogrzebowych.
Od 1 stycznia 2027 roku mają zacząć obowiązywać przepisy umożliwiające zakładom pogrzebowym elektroniczne zgłaszanie wniosków z wykorzystaniem dedykowanego profilu w systemie ZUS.
Podstawę stanowi rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 grudnia 2025 roku. Przewidziano w nim odrębny termin wejścia w życie regulacji dotyczącej elektronicznego przekazywania wniosków przez zakłady pogrzebowe.
Przedstawiciele ZUS informowali, że przygotowywany jest profil przeznaczony specjalnie dla firm z branży pogrzebowej. Ma on umożliwić przekazywanie dokumentacji bez konieczności korzystania z dotychczasowego papierowego obiegu.
To istotne rozróżnienie: osoby uprawnione już obecnie mogą składać wnioski elektronicznie przez PUE/eZUS. Zmiana planowana na 2027 rok dotyczy przede wszystkim sposobu obsługi spraw przez zakłady pogrzebowe działające w imieniu klientów.
Branża zwraca jednak uwagę, że sama cyfryzacja nie rozwiąże wszystkich problemów.
Podczas posiedzenia podkomisji przedstawiciel Instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej wskazywał na niedoskonałości formularza Z-12. W niektórych sprawach wymagane informacje nie mieszczą się w przygotowanych rubrykach.
ZUS zapowiedział analizę zgłoszonych uwag. Celem jest stworzenie rozwiązania, które nie będzie jedynie elektroniczną kopią dotychczasowych dokumentów, ale rzeczywiście uprości procedurę.
Pogrzeb kosztował więcej niż 7000 zł? Można ubiegać się o dodatkowe pieniądze
Podwyższenie podstawowego zasiłku nie wyklucza możliwości otrzymania innego rodzaju wsparcia.
Od 2026 roku przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują szczególny zasiłek celowy na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu.
Pomoc może zostać przyznana przede wszystkim w 2 sytuacjach. Pierwsza dotyczy pochówku osoby, po której nie przysługuje zwykły zasiłek pogrzebowy. Druga obejmuje przypadki, gdy koszty pochówku są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z podstawowego świadczenia.
Przykładem może być konieczność sprowadzenia ciała z zagranicy. Koszt międzynarodowego transportu potrafi znacząco zwiększyć wydatki związane z organizacją pogrzebu.
W takiej sytuacji osoba, która ponosi koszty, może wystąpić o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej.
Istotne jest to, że ten szczególny zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od dochodu. Nie oznacza to jednak automatycznego prawa do dodatkowej wypłaty.
Ośrodek ocenia, czy spełnione zostały ustawowe przesłanki. Konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki i okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy.
Przepisy przewidują również sytuacje, w których wypłacone środki mogą podlegać zwrotowi, między innymi ze spadku albo w związku z otrzymaniem określonych innych świadczeń.
Zwykłe przekroczenie kwoty 7000 zł nie wystarczy więc do uzyskania dodatkowych pieniędzy. Muszą występować szczególne okoliczności wskazane w ustawie.
Zasiłek pogrzebowy będzie waloryzowany. Podwyżka nie jest jednak gwarantowana co roku
Wprowadzono również mechanizm umożliwiający podnoszenie wysokości zasiłku wraz ze wzrostem cen.
Zgodnie z art. 80 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja jest przewidziana od 1 marca, jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok przekroczy 105, czyli inflacja będzie wyższa niż 5%.
Oznacza to, że świadczenie nie będzie automatycznie podnoszone każdego roku. Jeśli wskaźnik nie przekroczy ustawowego progu, waloryzacja nie nastąpi.
Ewentualna zmiana kwoty od 1 marca 2027 roku będzie zależała od danych dotyczących inflacji za cały 2026 rok.
Dla osób organizujących pogrzeb ma to szczególne znaczenie, ponieważ wysokość świadczenia ustala się według kwoty obowiązującej w dniu śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek.
Państwo zaplanowało 2,6 mld zł na zasiłki pogrzebowe
Podwyższenie świadczenia oznacza znacznie większe wydatki z systemu ubezpieczeń społecznych.
Jak informowali przedstawiciele resortu rodziny podczas sejmowego posiedzenia w maju 2026 roku, na wypłatę zasiłków pogrzebowych w całym 2026 roku zaplanowano około 2,6 mld zł.
Sama podwyżka z 4000 zł do 7000 zł zwiększyła planowane wydatki o około 1,2 mld zł.
ZUS przedstawił również dane dotyczące pierwszych miesięcy obowiązywania nowych przepisów. Od 1 stycznia do 11 maja 2026 roku zarejestrowano 115 613 wniosków o zasiłek pogrzebowy.
Łączna wartość wypłat wykazana za ten okres wyniosła ponad 859 mln zł.
W 383 sprawach ZUS wypłacił odsetki związane przede wszystkim z opóźnieniami. Ich łączna kwota wyniosła 6333 zł.
Dane te dotyczą okresu do 11 maja, a nie całego 2026 roku. Pokazują jednak skalę działania systemu oraz znaczenie skrócenia terminu obsługi wniosków.
Zasiłki wypłaca również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W pierwszym kwartale 2026 roku KRUS zrealizował 11 293 wypłaty o łącznej wartości przekraczającej 70,6 mln zł. Średni czas realizacji wynosił według przedstawionych danych około 10 dni.
Groby po 20 latach. Brak opłaty może mieć poważne konsekwencje
Podczas obrad sejmowej podkomisji pojawił się również temat, który wykracza poza samą wysokość zasiłku pogrzebowego.
Chodzi o opłaty za miejsca na cmentarzach oraz sytuację osób samotnych, których grobami po latach nie ma kto się zająć.
Zgodnie z art. 7 ustawy z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, grób nie może zostać wykorzystany do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
Po tym okresie, w przypadku grobów objętych tym przepisem, zachowanie miejsca na kolejne 20 lat wymaga zgłoszenia zastrzeżenia i wniesienia odpowiedniej opłaty.
Brak opłaty może umożliwić ponowne wykorzystanie miejsca przez zarządcę cmentarza. Nie oznacza jednak, że każdy grób jest automatycznie likwidowany dokładnie po 20 latach.
Ustawa przewiduje istotne wyjątki, między innymi dotyczące grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby oraz pochówków urnowych. Odrębnej ochronie podlegają również groby o wartości historycznej lub artystycznej.
Problem jest szczególnie dotkliwy w przypadku osób, które nie pozostawiły rodziny ani bliskich mogących zadbać o miejsce pochówku.
Podczas posiedzenia zwracano uwagę, że dotyczy to również grobów osób, których pogrzeb został zorganizowany przez gminę.
Przedstawiciele branży pogrzebowej apelowali o dalsze prace nad zmianą przepisów cmentarnych. Ministerstwo Rodziny wskazało jednak, że sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarzy należą do kompetencji MSWiA.
Warszawa. Opłaty cmentarne mogą dodatkowo obciążać rodziny
Problem kosztów pochówku i późniejszego utrzymania grobu ma szczególne znaczenie w dużych miastach, w tym w Warszawie.
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie przypomina o konieczności regulowania opłat związanych z zachowaniem określonych rodzajów grobów na kolejne 20 lat. Dotyczy to między innymi grobów ziemnych i pojedynczych grobów murowanych objętych ustawowym mechanizmem ponownego wykorzystania miejsc pochówku.
Przed wniesieniem opłaty należy ustalić jej wysokość z administracją właściwego cmentarza. Stawki zależą od rodzaju grobu oraz obowiązującego cennika.
W przypadku miejsc znajdujących się na warszawskich cmentarzach komunalnych warto zachować dokumenty potwierdzające ostatnią opłatę i sprawdzić, do kiedy obowiązuje ochrona miejsca przed ponownym wykorzystaniem.
Osoby zamieszkujące Warszawę, które muszą ponieść nadzwyczajne koszty pogrzebu, mogą natomiast zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla swojej dzielnicy. Wniosek o szczególny zasiłek celowy będzie oceniany na podstawie ustawowych przesłanek, niezależnie od kryterium dochodowego.
Złóż wniosek o zasiłek i sprawdź, jakie dokumenty przygotować
Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy powinna przede wszystkim ustalić, czy przysługuje jej świadczenie oraz który organ odpowiada za jego wypłatę.
W przypadku ZUS podstawowym dokumentem jest wniosek Z-12. Można go złożyć osobiście, pocztą, przez PUE/eZUS albo za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.
Do wniosku należy przygotować wymagane dokumenty, w szczególności rachunki potwierdzające poniesione wydatki. Część danych ZUS pozyskuje samodzielnie, ale w indywidualnej sprawie może poprosić o dodatkowe informacje.
Na złożenie wniosku zasadniczo jest 12 miesięcy od dnia śmierci. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe z przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, termin może być liczony od dnia pogrzebu. Takie okoliczności trzeba odpowiednio udokumentować.
Warto również przed podpisaniem umowy z zakładem pogrzebowym ustalić, czy firma będzie pośredniczyła w złożeniu wniosku i czy część świadczenia zostanie przekazana bezpośrednio na jej rachunek.
Jeżeli koszty są nadzwyczajne i nie mogą zostać pokryte z podstawowego zasiłku, należy dodatkowo zapytać właściwy ośrodek pomocy społecznej o możliwość przyznania zasiłku celowego.
Najważniejsze jest rozróżnienie obowiązujących i zapowiadanych rozwiązań. Kwota 7000 zł, termin 14 dni oraz możliwość podziału wypłaty funkcjonują już w 2026 roku. Natomiast specjalny elektroniczny profil dla zakładów pogrzebowych ma zacząć działać od 1 stycznia 2027 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.