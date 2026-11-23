Sprzedajesz na Vinted, OLX lub Allegro? Skarbówka może dostać dane o transakcjach
Sprzedaż używanych ubrań, elektroniki czy mebli przez internet nie oznacza automatycznie podatku. Obowiązujące w Polsce przepisy DAC7 pozwalają jednak administracji skarbowej otrzymywać od platform cyfrowych informacje o części sprzedawców i ich transakcjach. W przypadku sprzedaży towarów kluczowe są dwa progi: 30 transakcji oraz równowartość 2000 euro w ciągu roku. Ich przekroczenie nie oznacza jednak, że fiskus automatycznie naliczy PIT.
Vinted, Allegro i inne platformy sprzedażowe mogą gromadzić dane pozwalające zidentyfikować sprzedawcę oraz ustalić skalę jego aktywności.
Dzięki przepisom DAC7 informacje te mogą później trafić do administracji podatkowej.
Dla osoby, która kilka razy w roku sprzedaje własne używane rzeczy, nie musi to mieć żadnych konsekwencji podatkowych.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy sprzedaż jest regularna, dotyczy nowych przedmiotów albo sprzedający kupuje towary specjalnie po to, żeby odsprzedać je z zyskiem.
DAC7 obowiązuje w Polsce
Dyrektywa DAC7 została wdrożona do polskiego prawa 1 lipca 2024 roku.
Przepisy nakładają określone obowiązki przede wszystkim na operatorów platform cyfrowych.
To operator platformy, a nie zwykły użytkownik, przekazuje odpowiednie informacje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Raportowanie może obejmować między innymi:
- sprzedaż towarów,
- świadczenie określonych usług,
- wynajem nieruchomości,
- udostępnianie środków transportu.
W przypadku popularnych serwisów sprzedażowych najważniejsza jest oczywiście pierwsza kategoria.
30 transakcji i 2000 euro. Jak dokładnie działają progi?
Wokół DAC7 narosło sporo nieporozumień.
Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że „po 30 transakcjach trzeba zapłacić podatek”.
To nieprawda.
Próg dotyczy raportowania przez platformę, a nie automatycznego opodatkowania.
W przypadku sprzedaży towarów z raportowania wyłączony jest drobny sprzedawca, który w ciągu roku spełnia jednocześnie dwa warunki:
- dokonał mniej niż 30 transakcji,
- jego łączne wynagrodzenie nie przekroczyło równowartości 2000 euro.
Jeżeli któryś z tych warunków przestaje być spełniony, sprzedawca może zostać objęty raportowaniem.
Przykładowo:
29 transakcji za 1500 euro – co do zasady mieści się w wyłączeniu.
35 transakcji za 800 euro – dane mogą już podlegać raportowaniu.
10 transakcji za 3000 euro – również można znaleźć się w raporcie.
Nie trzeba więc jednocześnie przekroczyć 30 transakcji i 2000 euro.
Raport do skarbówki nie oznacza podatku
To najważniejsze rozróżnienie.
Ministerstwo Finansów wprost wskazuje, że DAC7 nie wprowadziła nowego podatku od sprzedaży internetowej.
Przepisy zmieniły przede wszystkim dostęp administracji podatkowej do danych.
O tym, czy trzeba zapłacić PIT, nadal decydują dotychczasowe przepisy podatkowe.
Można więc zostać zaraportowanym przez platformę i jednocześnie nie mieć ani złotówki podatku do zapłaty.
Możliwa jest również sytuacja odwrotna: sprzedaż nie zostanie objęta raportem DAC7, a mimo to zgodnie z innymi przepisami powstanie obowiązek podatkowy.
Dlatego nie należy traktować limitów DAC7 jako „kwoty wolnej od podatku”.
Sprzedajesz własne używane rzeczy? Liczy się 6 miesięcy
W przypadku sprzedaży prywatnych rzeczy ruchomych ważny jest okres, przez jaki były one własnością sprzedającego.
Jeżeli sprzedajesz własną rzecz po upływie pół roku, taka sprzedaż poza działalnością gospodarczą nie podlega PIT.
Okres sześciu miesięcy liczy się od końca miesiąca, w którym rzecz została nabyta.
Przykład:
Telefon został kupiony 10 stycznia.
Okres sześciu miesięcy liczymy od końca stycznia.
Po jego upływie sprzedaż telefonu w ramach majątku prywatnego nie powoduje obowiązku zapłaty PIT.
Nie ma przy tym znaczenia, czy urządzenie zostało sprzedane przez Vinted, Allegro, OLX czy w inny sposób.
Sprzedaż przed upływem 6 miesięcy trzeba rozliczyć
Inaczej wygląda sytuacja, gdy prywatną rzecz sprzedajemy przed upływem pół roku.
Taką sprzedaż trzeba wykazać w zeznaniu PIT-36.
Co ważne, obowiązek wykazania sprzedaży występuje również wtedy, gdy na transakcji nie zarobiliśmy.
Przykład:
Kupujesz konsolę za 2500 zł.
Po dwóch miesiącach sprzedajesz ją za 2000 zł.
Nie osiągnąłeś dochodu, ponieważ sprzedałeś rzecz taniej, niż ją kupiłeś.
Podatku od zysku nie będzie, ale sama transakcja dokonana przed upływem sześciu miesięcy może wymagać wykazania w PIT.
Kiedy faktycznie pojawia się dochód?
Przy prywatnej sprzedaży rzeczy przed upływem pół roku znaczenie ma różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia.
Jeżeli przykładowo kupisz przedmiot za 1000 zł, a po trzech miesiącach sprzedasz go za 1400 zł, pojawia się dochód.
Jeżeli natomiast zakup kosztował 1000 zł, a sprzedaż nastąpiła za 600 zł, dochodu nie ma.
Dlatego przy droższych przedmiotach warto zachowywać:
- faktury,
- paragony,
- potwierdzenia przelewów,
- historię zamówień,
- inne dokumenty pozwalające ustalić cenę zakupu.
Mogą być potrzebne do wykazania, że na sprzedaży rzeczy rzeczywiście nie osiągnięto dochodu.
Stare ubrania na Vinted najczęściej nie oznaczają podatku
Typowy przykład to wyprzedaż szafy.
Osoba kupowała ubrania dla siebie, używała ich przez rok lub kilka lat, a następnie sprzedaje je za część pierwotnej ceny.
W takiej sytuacji najczęściej mamy do czynienia ze sprzedażą majątku prywatnego.
Jeżeli rzeczy były własnością sprzedającego przez ponad pół roku, sprzedaż nie podlega PIT.
Może się przy tym zdarzyć, że użytkownik sprzeda tak dużo przedmiotów, że platforma zaraportuje jego dane na podstawie DAC7.
Nadal nie oznacza to automatycznie podatku.
Raport mówi fiskusowi, że określona liczba transakcji miała miejsce. Nie rozstrzyga, czym były sprzedawane rzeczy i czy powstał dochód.
50 sprzedanych ubrań może więc nie oznaczać podatku
Załóżmy, że ktoś robi generalne porządki i w ciągu jednego roku sprzedaje 50 używanych ubrań.
Większość ma kilka lat.
Łącznie otrzymuje za nie 5000 zł.
Próg liczby transakcji może spowodować raportowanie danych.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że 5000 zł trzeba opodatkować.
Jeżeli były to prywatne rzeczy posiadane przez ponad pół roku i sprzedaż nie ma charakteru działalności gospodarczej, dochód z takiego odpłatnego zbycia nie podlega PIT.
Skarbówka może jednak porównać dane
DAC7 daje administracji podatkowej znacznie więcej możliwości analitycznych.
KAS może otrzymać informacje pozwalające ustalić między innymi:
- kto sprzedawał,
- ile transakcji przeprowadził,
- jakie wynagrodzenie uzyskał,
- w jakich okresach prowadzona była sprzedaż.
Takie dane można następnie zestawiać z informacjami znajdującymi się w deklaracjach podatkowych.
Jeżeli aktywność wygląda jak normalna działalność handlowa, a podatnik nie wykazuje żadnych dochodów z tego tytułu, urząd może zainteresować się sprawą.
Gdzie kończy się sprzedaż prywatna, a zaczyna handel?
To jeden z najważniejszych problemów.
Nie istnieje prosta zasada:
„do 30 przedmiotów jestem osobą prywatną, a od 31 prowadzę działalność”.
Przepisy DAC7 nie wyznaczają granicy działalności gospodarczej.
Liczy się rzeczywisty sposób działania sprzedawcy.
Inaczej wygląda osoba, która wyprzedaje:
- swoje ubrania,
- stare książki,
- meble z mieszkania,
- telefon używany przez dwa lata,
- niepotrzebny sprzęt sportowy,
a inaczej ktoś, kto regularnie kupuje towary po to, aby następnie wystawić je w internecie drożej.
Kupujesz taniej i regularnie odsprzedajesz? Fiskus może spojrzeć inaczej
Jeżeli ktoś systematycznie kupuje rzeczy z myślą o ich odsprzedaży i osiąganiu zysku, coraz trudniej mówić o zwykłym pozbywaniu się prywatnego majątku.
Znaczenie mogą mieć takie elementy jak:
- powtarzalność sprzedaży,
- jej zorganizowanie,
- cel zarobkowy,
- regularne pozyskiwanie towaru,
- duża liczba podobnych produktów,
- wystawianie nowych rzeczy,
- prowadzenie sprzedaży przez długi czas.
Urząd może wtedy badać, czy aktywność ma charakter działalności zarobkowej.
Samo opisanie konta jako „prywatnego” nie przesądza o sposobie opodatkowania.
Przykład: używane buty kontra handel butami
Pierwsza sytuacja:
Ktoś sprzedaje pięć par własnych butów, które były używane przez kilka lat.
To typowa sprzedaż majątku prywatnego.
Druga sytuacja:
Ktoś regularnie kupuje limitowane modele butów w dniu premiery, a następnie wystawia je drożej na Allegro lub innej platformie.
W takiej sytuacji sposób działania jest zupełnie inny.
Nawet jeśli formalnie sprzedaż odbywa się z prywatnego konta, fiskus może badać, czy nie jest to działalność prowadzona w celu zarobkowym.
DAC7 obejmuje nie tylko Vinted i Allegro
Przepisy nie wymieniają konkretnych marek serwisów w rodzaju Vinted czy Allegro jako osobnej kategorii podatkowej.
Obowiązki zależą od tego, czy dany podmiot jest operatorem platformy spełniającym ustawowe kryteria.
Ministerstwo Finansów zaznacza przy tym, że nie każda strona z ogłoszeniami musi raportować.
Jeżeli serwis działa wyłącznie jak elektroniczny „słup ogłoszeniowy” i nie posiada danych pozwalających ustalić liczbę i wartość transakcji, jego sytuacja może wyglądać inaczej.
Dlatego w przypadku OLX znaczenie może mieć również sposób, w jaki dochodzi do konkretnej transakcji.
Jakie dane może zbierać platforma?
Przepisy wymagają od operatorów platform gromadzenia informacji potrzebnych do identyfikacji sprzedawców.
W zależności od rodzaju użytkownika mogą być to między innymi:
- imię i nazwisko,
- adres,
- data urodzenia,
- identyfikator podatkowy,
- informacje dotyczące rachunku, na który trafiają pieniądze,
- liczba transakcji,
- łączna wysokość wynagrodzenia.
Dlatego platforma może poprosić użytkownika o uzupełnienie lub potwierdzenie danych.
Sama taka prośba nie oznacza, że użytkownik jest podejrzewany o niepłacenie podatków.
Może wynikać po prostu z obowiązków nałożonych na operatora.
Czy sprzedający musi sam wysyłać raport DAC7?
Nie.
Zwykły użytkownik Vinted, Allegro czy innej platformy nie składa do KAS własnego raportu DAC7.
Obowiązek raportowania spoczywa na operatorze platformy.
Sprzedawca może być natomiast zobowiązany do przekazania platformie danych, które umożliwią wykonanie tego obowiązku.
To osobna kwestia od rocznego rozliczenia PIT.
Jeżeli zgodnie z przepisami sprzedaż powoduje obowiązek podatkowy, podatnik musi rozliczyć go niezależnie od tego, czy platforma wysłała raport.
2000 euro nie jest kwotą wolną od PIT
To jeden z najważniejszych mitów.
Próg równowartości 2000 euro jest elementem zasad DAC7.
Nie oznacza:
„do 2000 euro sprzedaży nie płacisz podatku”.
Przykładowo osoba może sprzedać nowo kupiony przedmiot z zyskiem przed upływem 6 miesięcy za kwotę znacznie niższą niż 2000 euro i mimo to pojawi się obowiązek wynikający z przepisów PIT.
Z drugiej strony ktoś może sprzedać za równowartość znacznie ponad 2000 euro stare prywatne przedmioty posiadane od wielu lat i nie zapłacić PIT z tytułu samej sprzedaży.
30 transakcji także nie jest granicą podatku
Analogicznie działa próg 30 transakcji.
Nie istnieje podatek „od 30. sprzedaży”.
Możesz zostać zaraportowany po przekroczeniu tego poziomu, ale o opodatkowaniu decyduje charakter sprzedaży.
To rozróżnienie warto zapamiętać:
DAC7 mówi o przepływie informacji do administracji.
PIT mówi o tym, czy i w jaki sposób dochód jest opodatkowany.
To dwa różne zestawy przepisów.
Co może zainteresować urząd skarbowy?
Samo znalezienie się w raporcie nie oznacza automatycznej kontroli.
Większą uwagę mogą jednak zwrócić sytuacje, w których dane wskazują na znaczną, regularną działalność handlową.
Przykładowo mogą to być:
- setki transakcji rocznie,
- regularna sprzedaż podobnego asortymentu,
- znaczne obroty,
- częsta sprzedaż nowych produktów,
- powtarzające się zakupy i szybka odsprzedaż,
- brak zgodności pomiędzy skalą sprzedaży a deklarowanymi przychodami.
W takich przypadkach fiskus może chcieć ustalić, czym faktycznie jest prowadzona aktywność.
Sprzedajesz w internecie? Zachowuj potwierdzenia zakupów
Przy sprzedaży własnych rzeczy dobrze zachowywać dokumenty dotyczące ich pochodzenia.
Szczególnie przy drogich przedmiotach mogą to być:
- faktury,
- paragony,
- e-maile potwierdzające zakup,
- historia zamówień w sklepie,
- potwierdzenia płatności.
Pozwalają one pokazać zarówno datę nabycia, jak i pierwotną cenę.
Jeżeli fiskus będzie pytał o sprzedaż, znacznie łatwiej wykazać wtedy, że chodziło o prywatną rzecz kupioną kilka lat wcześniej, a nie towar nabyty w celu dalszego handlu.
Sprzedałeś rzecz przed upływem pół roku? Sprawdź PIT-36
Jeżeli sprzedaż prywatnej rzeczy nastąpiła przed upływem sześciu miesięcy liczonych od końca miesiąca nabycia, należy sprawdzić obowiązek wykazania jej w PIT-36.
Dotyczy to również sprzedaży zakończonej stratą.
Jeżeli natomiast od końca miesiąca zakupu upłynęło więcej niż pół roku i sprzedaż nie odbywała się w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbycia rzeczy nie trzeba wykazywać w rocznym PIT.
Sprzedajesz na Vinted, OLX lub Allegro? Zapamiętaj 4 zasady
Po pierwsze: 30 transakcji i 2000 euro dotyczą raportowania DAC7, a nie automatycznego podatku.
Po drugie: sprzedaż własnej rzeczy po upływie pół roku co do zasady nie podlega PIT, o ile nie jest częścią działalności gospodarczej.
Po trzecie: sprzedaż prywatnej rzeczy przed upływem pół roku należy rozliczyć w PIT-36, nawet jeśli finalnie nie powstał dochód do opodatkowania.
Po czwarte: jeżeli regularnie kupujesz towary w celu ich dalszej odsprzedaży, sytuacja może zostać oceniona inaczej niż zwykłe porządki w szafie.
DAC7 nie stworzyła nowego podatku dla użytkowników platform. Sprawiła jednak, że administracja skarbowa może otrzymywać znacznie więcej uporządkowanych informacji o sprzedaży internetowej niż wcześniej.
Dlatego przy większej aktywności warto wiedzieć, z jakiego rodzaju sprzedażą mamy faktycznie do czynienia i jakie przepisy się z nią wiążą.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.