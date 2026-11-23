Skarbówka może sprawdzić przelewy między bliskimi. Kiedy darowizna wymaga zgłoszenia?
Przelew od rodziców na mieszkanie, pieniądze od dziadków na samochód albo kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazane dziecku mogą być całkowicie zwolnione z podatku. Nie oznacza to jednak, że można zapomnieć o formalnościach. Po przekroczeniu określonej kwoty darowiznę od najbliższej rodziny trzeba zgłosić do urzędu skarbowego, a przekazanie pieniędzy odpowiednio udokumentować. W przeciwnym razie można utracić prawo do zwolnienia, a w szczególnych przypadkach fiskus może zastosować 20-procentową stawkę podatku.
Przepisy są szczególnie ważne przy większych przelewach między członkami rodziny.
Samo wpisanie w tytule przelewu słowa „darowizna” nie załatwia wszystkich formalności. Z drugiej strony nie każdy przelew od rodzica, dziadka czy rodzeństwa trzeba natychmiast zgłaszać fiskusowi.
Najważniejsze są trzy rzeczy:
kto przekazuje pieniądze, ile łącznie otrzymaliśmy od tej osoby oraz kiedy nastąpiło przekazanie.
Darowizna od rodziców może być całkowicie bez podatku
Polskie przepisy przewidują bardzo szerokie zwolnienie dla najbliższej rodziny.
Do tzw. grupy zerowej należą:
- małżonek,
- dzieci, wnuki i dalsi zstępni,
- rodzice, dziadkowie i dalsi wstępni,
- pasierb,
- rodzeństwo,
- ojczym,
- macocha.
Osoby należące do tej grupy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości przekazywanego majątku.
Możliwe jest więc przekazanie dziecku 50 tys., 100 tys., a nawet znacznie większej kwoty bez podatku.
Trzeba jednak spełnić wymagania określone w ustawie.
36 120 zł to ważna granica
Obecnie kwota wolna od podatku dla I grupy podatkowej wynosi:
36 120 zł.
Limit nie dotyczy pojedynczego przelewu w oderwaniu od wcześniejszych darowizn.
Przepisy nakazują sumować majątek otrzymany od tej samej osoby w okresie 5 lat.
Jeżeli łączna wartość darowizn od jednej osoby nie przekracza 36 120 zł, co do zasady nie trzeba składać zgłoszenia SD-Z2 tylko po to, aby korzystać ze zwolnienia dla najbliższej rodziny.
Przykład:
Ojciec przekazał córce:
- 10 tys. zł w 2024 roku,
- 10 tys. zł w 2025 roku,
- 12 tys. zł w 2026 roku.
Łącznie jest to 32 tys. zł.
Limit 36 120 zł nie został jeszcze przekroczony.
Jeżeli jednak ojciec przekaże kolejne 10 tys. zł, łączna wartość darowizn uwzględnianych przy limicie wzrośnie do 42 tys. zł.
Wtedy pojawi się obowiązek dochowania formalności potrzebnych do pełnego zwolnienia.
Każdy rodzic ma własny limit
To bardzo ważne przy większych darowiznach rodzinnych.
Limit liczony jest od jednej osoby.
Jeżeli więc matka przekazuje dziecku 30 tys. zł, a ojciec kolejne 30 tys. zł, nie należy automatycznie traktować tego jako jednej darowizny 60 tys. zł od jednego darczyńcy.
Dla każdego darczyńcy limit analizuje się osobno.
Podobnie wygląda sytuacja z dziadkami.
Darowizny od babci i dziadka są rozliczane oddzielnie, o ile rzeczywiście każde z nich jest darczyńcą odpowiedniej części majątku.
W praktyce przy większych kwotach warto zadbać o to, aby dokumenty i przelewy jasno pokazywały, kto faktycznie przekazał pieniądze.
Po przekroczeniu limitu pojawia się SD-Z2
Najbliższa rodzina korzystająca ze zwolnienia powinna po przekroczeniu ustawowego limitu zgłosić darowiznę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
Służy do tego formularz:
SD-Z2.
Termin wynosi zasadniczo:
6 miesięcy.
W przypadku typowej darowizny pieniężnej dokonanej bez aktu notarialnego termin liczy się od momentu spełnienia świadczenia, czyli w praktyce najczęściej od przekazania pieniędzy.
Formularz można złożyć elektronicznie.
Nie wystarczy samo zgłoszenie. Pieniądze powinny przejść przez rachunek
Przy darowiźnie pieniędzy od najbliższej rodziny istnieje dodatkowy warunek.
Jeżeli wartość darowizn przekracza kwotę, od której konieczne jest spełnienie warunków pełnego zwolnienia, otrzymanie pieniędzy trzeba odpowiednio udokumentować.
Ustawa wskazuje przede wszystkim:
- rachunek płatniczy obdarowanego,
- inny rachunek obdarowanego w banku,
- rachunek w SKOK,
- przekaz pocztowy.
W praktyce najprostszym rozwiązaniem jest przelew bankowy bezpośrednio od darczyńcy do obdarowanego.
Taki przelew pozostawia jednoznaczny ślad potwierdzający, kto, komu i kiedy przekazał pieniądze.
Gotówka może stworzyć problem
To szczególnie istotne przy dużych rodzinnych darowiznach.
Jeżeli rodzic wręczy dziecku np. 100 tys. zł w gotówce, a dziecko następnie samodzielnie wpłaci te pieniądze na swoje konto, może pojawić się problem z udowodnieniem warunku przewidzianego dla pełnego zwolnienia.
Przepisy wymagają bowiem odpowiedniego udokumentowania otrzymania środków.
Dlatego przy wysokich darowiznach pieniężnych zdecydowanie bezpieczniejszy podatkowo jest bezpośredni przelew od darczyńcy na rachunek obdarowanego.
Nie warto zakładać, że późniejsze pokazanie umowy darowizny automatycznie zastąpi wymagany dowód przekazania pieniędzy.
Tytuł przelewu też warto zrobić jasno
Przepisy nie uzależniają zwolnienia wyłącznie od wpisania określonego tekstu w tytule przelewu.
Mimo to przy większej kwocie warto zastosować prosty i jednoznaczny opis, np.:
„darowizna dla córki”,
„darowizna dla syna”,
„darowizna pieniężna”.
Może to później ułatwić wykazanie charakteru transakcji.
Najważniejsze pozostają jednak rzeczywisty charakter przekazania pieniędzy oraz spełnienie ustawowych warunków.
Teściowie to nie to samo co rodzice
Tu łatwo o błąd.
Do I grupy podatkowej należą między innymi:
- rodzice,
- dzieci,
- małżonek,
- rodzeństwo,
- teściowie,
- zięć,
- synowa.
Ale I grupa podatkowa nie jest dokładnie tym samym co tzw. grupa zerowa korzystająca z pełnego zwolnienia na podstawie art. 4a.
Teściowie, zięć i synowa należą do I grupy podatkowej, ale nie są objęci grupą zerową w takim samym zakresie jak rodzice, dzieci czy rodzeństwo.
Dlatego darowizna np. od teścia dla zięcia wymaga innej analizy niż darowizna od ojca dla córki.
Partner bez ślubu może być w III grupie
Jeszcze większe znaczenie ma to w przypadku osób pozostających w związku nieformalnym.
Partner lub partnerka bez małżeństwa nie staje się automatycznie członkiem najbliższej grupy podatkowej.
W takiej sytuacji darowizna może zostać zakwalifikowana do III grupy podatkowej.
A tutaj kwota wolna jest znacznie niższa.
Wynosi obecnie:
5733 zł.
Dla II grupy podatkowej jest to:
27 090 zł.
Dlatego przelew kilkudziesięciu tysięcy złotych pomiędzy partnerami może mieć zupełnie inne skutki podatkowe niż identyczny przelew między małżonkami.
Nie każdy przelew rodzinny jest darowizną
To również ważne.
Sam przelew pieniędzy z jednego rachunku na drugi nie oznacza automatycznie darowizny.
Darowizna polega na nieodpłatnym przysporzeniu majątkowym na rzecz drugiej osoby.
Jeżeli ktoś:
- oddaje wcześniej pożyczone pieniądze,
- zwraca koszty wspólnych zakupów,
- rozlicza wspólne rachunki,
- przekazuje środki w ramach innego zobowiązania,
charakter prawny takiej transakcji może być zupełnie inny.
Dlatego urząd powinien analizować faktyczne źródło i cel transferu, a nie tylko sam fakt pojawienia się pieniędzy na rachunku.
Czy skarbówka widzi każdy przelew?
Nie oznacza to, że urząd skarbowy siedzi nad bieżącą historią każdego prywatnego rachunku i automatycznie analizuje każdą wpłatę od rodziców.
Organy podatkowe mają jednak ustawowe możliwości uzyskania określonych informacji bankowych w prowadzonym postępowaniu.
Ordynacja podatkowa przewiduje, że jeżeli w toku postępowania pojawi się potrzeba uzupełnienia dowodów lub porównania ich z informacjami bankowymi, bank może zostać zobowiązany do przekazania organowi danych dotyczących m.in.:
- posiadanych rachunków,
- obrotów na rachunkach,
- stanów rachunków,
- określonych umów finansowych.
Dlatego twierdzenie, że „skarbówka nie może sprawdzić prywatnego konta”, jest zbyt daleko idące.
Jednocześnie nie oznacza to automatycznej kontroli wszystkich przelewów wszystkich podatników.
Duży wpływ na konto może wymagać wyjaśnienia
Problem może pojawić się wtedy, gdy urząd prowadzi wobec podatnika czynności lub postępowanie i zauważy, że jego majątek albo wydatki nie odpowiadają deklarowanym dochodom.
Przykładowo ktoś kupuje mieszkanie za kilkaset tysięcy złotych, mimo że z wykazywanych dochodów nie wynika możliwość zgromadzenia takich środków.
Podatnik może wtedy wyjaśnić:
„pieniądze dostałem od rodziców”.
I właśnie wtedy szczególnie istotne stają się:
- umowa darowizny,
- historia przelewu,
- SD-Z2,
- dotrzymanie terminu,
- źródło środków.
Jeżeli wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo, legalna darowizna od najbliższej rodziny może bez problemu wyjaśniać źródło pieniędzy.
20 proc. podatku w szczególnej sytuacji
Przepisy przewidują sankcyjną stawkę podatku w wysokości:
20 proc.
Może ona znaleźć zastosowanie, gdy podatnik dopiero podczas czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej powoła się na wcześniej nieopodatkowaną darowiznę, od której należny podatek nie został zapłacony.
To właśnie dlatego nie warto czekać do momentu, w którym urząd sam zacznie pytać o pochodzenie pieniędzy.
Jeżeli darowizna wymaga zgłoszenia, znacznie bezpieczniej dopełnić formalności w ustawowym terminie.
Spóźnienie z SD-Z2 nie zawsze musi oznaczać utratę zwolnienia
Od 7 stycznia 2026 roku obowiązuje korzystna zmiana.
W określonych przypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu na zgłoszenie darowizny lub innego nabycia od najbliższej rodziny.
Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik uprawdopodobni, że przekroczenie 6-miesięcznego terminu nastąpiło bez jego winy.
Przykładem może być poważna choroba.
Nie jest to jednak automatyczne przedłużenie terminu dla wszystkich spóźnionych.
Trzeba wystąpić z odpowiednim wnioskiem i wykazać okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.
Dlatego nadal najlepiej złożyć SD-Z2 w ciągu standardowych 6 miesięcy.
A co, jeśli nie wiedziałeś o darowiźnie?
Ustawa przewiduje także szczególną sytuację, gdy podatnik dowiedział się o nabyciu dopiero później.
Jeżeli nabywca dowiedział się o nim po upływie podstawowego terminu, może w określonych warunkach zachować zwolnienie, jeśli zgłosi nabycie w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym faktycznie się o nim dowiedział, i uprawdopodobni ten fakt.
W zwykłej darowiźnie pieniężnej od rodzica taka sytuacja będzie jednak rzadka, ponieważ obdarowany zazwyczaj wie o otrzymaniu pieniędzy od razu.
Darowizna mieszkania wygląda inaczej
Nie wszystkie darowizny wymagają samodzielnego składania SD-Z2.
Jeżeli umowa darowizny jest zawierana w formie aktu notarialnego, np. przy przekazaniu nieruchomości, obowiązki formalne wyglądają inaczej.
Przy darowiźnie mieszkania notariusz wykonuje przewidziane prawem obowiązki związane z podatkiem.
Dlatego nie należy automatycznie przenosić zasad dotyczących zwykłego przelewu pieniędzy na darowiznę nieruchomości dokonywaną u notariusza.
Rodzice chcą dać 100 tys. zł na mieszkanie. Jak zrobić to prawidłowo?
Przykładowa sytuacja:
Rodzice chcą przekazać dorosłemu dziecku 100 tys. zł na wkład własny do mieszkania.
Najbezpieczniejszy schemat jest prosty.
Najpierw trzeba ustalić, kto dokładnie jest darczyńcą.
Jeżeli całość przekazuje ojciec, powinien wykonać przelew ze swojego rachunku.
Jeżeli po 50 tys. zł przekazują ojciec i matka, warto wykonać dwa odpowiednio udokumentowane przelewy.
Po przekroczeniu właściwego limitu dziecko składa SD-Z2 w terminie 6 miesięcy.
Należy zachować potwierdzenia przelewów.
Przy spełnieniu warunków podatek może wynieść:
0 zł.
Dziadkowie przekazują pieniądze wnukowi. Zasada jest podobna
Wnuk jest zstępnym darczyńcy, dlatego również znajduje się w grupie zerowej.
Darowizna od babci albo dziadka może więc korzystać z pełnego zwolnienia.
Przy większych kwotach trzeba jednak pamiętać o tych samych zasadach:
- sumowaniu darowizn od konkretnego darczyńcy,
- limicie,
- zgłoszeniu SD-Z2,
- udokumentowaniu przekazania środków.
Sama więź rodzinna nie wystarczy, jeżeli podatnik nie dochowa wymaganych formalności.
Dostałeś większy przelew od bliskiej osoby? Sprawdź te 5 rzeczy
Najpierw ustal, kto formalnie przekazał pieniądze.
Następnie sprawdź, do której grupy podatkowej należy ta osoba.
Zsumuj darowizny otrzymane od tego samego darczyńcy w okresie uwzględnianym przez ustawę.
Jeżeli przekraczasz właściwy limit i jesteś w grupie zerowej, pilnuj 6-miesięcznego terminu na SD-Z2.
Przy darowiźnie pieniężnej zachowaj potwierdzenie przelewu na własny rachunek lub inny dowód wymagany przez ustawę.
W ten sposób nawet bardzo duża darowizna od rodziców, dziadków czy małżonka może zostać przekazana całkowicie legalnie i bez podatku.
Największym ryzykiem nie jest sama wysokość rodzinnego przelewu, lecz brak dokumentów, przekroczenie terminu albo założenie, że skoro pieniądze pochodzą od rodziny, urząd skarbowy nie wymaga żadnych formalności.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.