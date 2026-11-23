Do 1 mln zł odliczenia jeszcze za 2026 rok. Potem ta ulga zniknie
Przedsiębiorcom zostało już niewiele czasu na wykorzystanie ulgi na ekspansję. Preferencja pozwala dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania określone wydatki ponoszone na zwiększenie sprzedaży własnych produktów – nawet do 1 mln zł w roku podatkowym. Prezydent podpisał ustawę przewidującą likwidację ulgi od 2027 roku. Dla części firm oznacza to, że końcówka 2026 roku jest ostatnim momentem na poniesienie kwalifikowanych wydatków.
Ulga na ekspansję, nazywana również ulgą prowzrostową lub marketingową, funkcjonuje od 2022 roku.
Jej podstawą są obecnie:
- art. 26gb ustawy o PIT,
- art. 18eb ustawy o CIT.
Preferencja została stworzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą zwiększać sprzedaż swoich produktów, wejść na nowe rynki albo rozpocząć sprzedaż produktów, których wcześniej nie oferowali.
Prezydent podpisał ustawę. Ulga zniknie od 2027 roku
18 listopada 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z 22 października 2026 roku zmieniającą przepisy o PIT, CIT i ryczałcie.
To ustawa procedowana w Sejmie jako druk nr 3149.
Jednym z jej elementów jest likwidacja ulgi na ekspansję od 2027 roku.
Dla przedsiębiorców oznacza to, że wydatki kwalifikowane poniesione jeszcze w 2026 roku mogą być ostatnimi, które będzie można rozliczyć na obecnych zasadach.
Na czym polega ulga na ekspansję?
Mechanizm jest atrakcyjny przede wszystkim dlatego, że określony wydatek może dać przedsiębiorcy korzyść podatkową dwukrotnie.
Najpierw wydatek stanowi zwykły koszt uzyskania przychodu.
Następnie określone koszty związane ze zwiększaniem sprzedaży produktów można dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na ekspansję.
Maksymalna wartość dodatkowego odliczenia wynosi:
1 mln zł w roku podatkowym.
Nie oznacza to oczywiście, że przedsiębiorca otrzymuje 1 mln zł z urzędu skarbowego.
Odliczenie zmniejsza podstawę opodatkowania, a rzeczywista korzyść zależy m.in. od wysokości dochodu i zastosowanej stawki podatku.
Ulga dotyczy własnych produktów
To jedna z najważniejszych zasad.
Przepisy definiują produkty jako rzeczy wytworzone przez podatnika.
Oznacza to, że ulga jest skierowana przede wszystkim do producentów.
Nie wystarczy kupić gotowy towar od innej firmy, a następnie ponosić wydatki na jego reklamowanie i odsprzedaż.
Przedsiębiorca musi prowadzić sprzedaż produktów, które sam wytwarza.
Sprzedaż powinna być kierowana do podmiotów niepowiązanych.
Kto może skorzystać z ulgi w PIT?
W przypadku podatku PIT z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane:
- według skali podatkowej,
- podatkiem liniowym 19 proc.
Ulga nie jest więc automatycznie dostępna dla każdej formy opodatkowania.
Przed rozliczeniem warto sprawdzić, czy sposób opodatkowania działalności pozwala na zastosowanie preferencji.
Z ulgi korzystają również podatnicy CIT
Analogiczna regulacja znajduje się w ustawie o CIT.
Podatnik CIT może odliczyć od podstawy opodatkowania kwalifikowane koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.
Również tutaj obowiązuje limit:
maksymalnie 1 mln zł rocznie.
Odliczenie nie może ponadto przekroczyć odpowiedniej wysokości dochodu określonego w przepisach.
Jakie wydatki można odliczyć?
Katalog wydatków nie jest dowolny.
Przepisy wymieniają konkretne kategorie kosztów, które mogą zostać uznane za poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.
Jedną z najważniejszych kategorii jest udział w targach.
Można uwzględnić między innymi koszty:
- organizacji miejsca wystawowego,
- biletów lotniczych dla pracowników,
- zakwaterowania pracowników,
- wyżywienia pracowników.
To oznacza, że końcówka 2026 roku może mieć znaczenie dla firm planujących udział w targach i wydarzeniach branżowych.
Reklama również może dać prawo do ulgi
Kolejna duża grupa kosztów obejmuje działania promocyjno-informacyjne dotyczące produktów.
Do tej kategorii przepisy zaliczają między innymi:
- zakup przestrzeni reklamowej,
- przygotowanie strony internetowej,
- publikacje prasowe,
- broszury,
- katalogi informacyjne,
- ulotki dotyczące produktów.
W praktyce może więc chodzić zarówno o tradycyjną reklamę, jak i część wydatków związanych z internetową promocją własnych produktów.
Nie każda kampania marketingowa automatycznie daje jednak prawo do ulgi.
Wydatek musi mieścić się w ustawowym katalogu i pozostawać związany ze zwiększaniem przychodów ze sprzedaży produktów.
Opakowania, certyfikacja i znaki towarowe również są uwzględnione
Przepisy pozwalają również uwzględniać określone wydatki ponoszone już bezpośrednio przy przygotowaniu produktu do nowej sprzedaży.
Chodzi między innymi o:
- dostosowanie opakowania produktu do wymagań kontrahenta,
- przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży,
- certyfikację produktów,
- rejestrację znaków towarowych.
Może to mieć szczególne znaczenie dla przedsiębiorców wchodzących na nowe rynki zagraniczne.
Nowy kontrahent albo wymagania obowiązujące w innym państwie często wymuszają zmianę opakowania, zdobycie certyfikatów lub przygotowanie dodatkowej dokumentacji.
Można odliczyć także część kosztów związanych z przetargiem
Ustawowy katalog obejmuje również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.
Podobnie jest z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do składania ofert innym podmiotom.
Nie oznacza to jednak, że każda godzina pracy związana z przygotowywaniem oferty może zostać bezpiecznie uwzględniona.
Wokół części kategorii kosztów przez ostatnie lata pojawiały się spory interpretacyjne.
Problem z wynagrodzeniami pracowników
Jednym z najbardziej dyskusyjnych zagadnień było rozliczanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania związane z ekspansją.
Według ekspertów w pierwszym okresie funkcjonowania ulgi pojawiały się korzystniejsze interpretacje.
Później stanowisko organów podatkowych zaczęło być bardziej restrykcyjne.
To jeden z powodów, dla których przy bardziej złożonych kosztach przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować przepisy i dotychczasowe interpretacje.
W przypadku dużych kwot może mieć znaczenie wystąpienie o własną interpretację podatkową.
Sam wydatek nie wystarczy. Trzeba zwiększyć sprzedaż
To jeden z najważniejszych warunków całej ulgi.
Przedsiębiorca nie uzyskuje prawa do preferencji tylko dlatego, że wydał pieniądze na reklamę albo targi.
W ciągu dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, liczonych od roku poniesienia kosztów, musi wystąpić jeden z określonych w ustawie efektów.
Podatnik powinien:
- zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do odpowiedniego roku bazowego,
albo
- osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów wcześniej nieoferowanych,
albo
- osiągnąć przychody ze sprzedaży swoich produktów w kraju, w którym wcześniej ich nie oferował.
To powoduje, że ulga nie jest wyłącznie prostym odliczeniem kosztów reklamy.
Trzeba później wykazać rezultat ekspansji.
Co jeśli sprzedaż nie wzrośnie?
Jeżeli przedsiębiorca skorzystał z ulgi, ale nie spełni ustawowego warunku w wymaganym terminie, musi odpowiednio skorygować rozliczenie.
Przepisy zobowiązują wtedy podatnika do doliczenia wcześniej odliczonej kwoty w zeznaniu za rok, w którym upłynął termin na osiągnięcie wymaganego efektu sprzedażowego.
Dlatego przed zastosowaniem ulgi trzeba brać pod uwagę również ryzyko późniejszego zwrotu korzyści podatkowej.
Tylko przychody opodatkowane w Polsce
Przy ocenie warunku wzrostu sprzedaży nie uwzględnia się dowolnych przychodów osiągniętych przez przedsiębiorcę na świecie.
Ustawa wskazuje, że bierze się pod uwagę przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.
To szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw działających na kilku rynkach i posiadających bardziej skomplikowaną strukturę międzynarodową.
Firma ma stratę? Ulga nie zawsze przepada
Przepisy przewidują również rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy w roku poniesienia wydatków nie mają wystarczająco wysokiego dochodu.
Jeżeli podatnik poniósł stratę albo jego dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia, niewykorzystaną ulgę można rozliczać w kolejnych latach.
Obecne przepisy pozwalają na rozliczenie odpowiedniej kwoty w 6 kolejnych latach podatkowych.
Likwidacja ulgi dla nowych wydatków nie musi więc automatycznie oznaczać utraty praw nabytych wcześniej.
Wydatki z poprzednich lat też warto sprawdzić
Eksperci zwracają uwagę, że końcówka 2026 roku może być dobrym momentem nie tylko na analizę przyszłych działań.
Firmy mogą również wrócić do wydatków poniesionych w poprzednich latach.
Jeżeli przedsiębiorca spełniał warunki ulgi, ale jej nie zastosował, może przeanalizować możliwość korekty nieprzedawnionego zeznania podatkowego.
Może to dotyczyć przykładowo kosztów:
- targów,
- kampanii reklamowych,
- materiałów promocyjnych,
- certyfikatów,
- nowych opakowań,
- przygotowania określonej dokumentacji.
Nie oznacza to jednak, że każda wcześniejsza kampania może zostać automatycznie dopisana do ulgi.
Trzeba sprawdzić warunki obowiązujące w roku poniesienia kosztu.
Samo zapłacenie faktury w grudniu może nie wystarczyć
To szczególnie ważne przed końcem 2026 roku.
Przedsiębiorca może pomyśleć: skoro ulga znika, wystarczy zapłacić za reklamę albo targi przed 31 grudnia.
Nie zawsze.
Dla rozliczenia podatkowego kluczowy jest moment poniesienia kosztu ustalany według przepisów podatkowych.
Nie musi on być identyczny z datą fizycznego przelewu.
Dlatego przedsiębiorca, który chce objąć dany wydatek ulgą za 2026 rok, powinien sprawdzić, w którym roku koszt zostanie podatkowo rozpoznany.
Przy większych kampaniach realizowanych na przełomie roku może mieć to szczególne znaczenie.
Dlaczego rząd likwiduje ulgę?
Ministerstwo Finansów uzasadniało zmianę niską efektywnością preferencji.
Według resortu ulga nie przyniosła rezultatów odpowiadających celom, dla których została wprowadzona.
MF argumentowało również, że część przedsiębiorców i tak ponosiłaby wydatki na reklamę, promocję lub rozwój sprzedaży niezależnie od istnienia dodatkowej zachęty podatkowej.
Według danych przywoływanych przy zmianach w 2025 roku z ulgi skorzystały 574 podmioty.
Na tle niektórych innych ulg podatkowych skala wykorzystania preferencji była więc niewielka.
Eksperci wskazują na inny problem
Przedstawiciele biznesu zwracają jednak uwagę, że niewielka popularność ulgi nie musi automatycznie oznaczać, że nie była potrzebna.
Jednym z problemów były wątpliwości interpretacyjne.
Przedsiębiorcy nie zawsze mieli pewność, które koszty organy podatkowe zaakceptują.
Pojawiały się również interpretacje ograniczające możliwość rozliczania części wydatków.
To zwiększało ryzyko sporu z fiskusem i mogło zniechęcać przedsiębiorców do korzystania z preferencji.
Chcesz skorzystać jeszcze za 2026 rok? Sprawdź te kwestie
Przedsiębiorca powinien przede wszystkim ustalić, czy sprzedaje produkty w rozumieniu ustawy, czyli rzeczy, które sam wytwarza.
Następnie warto przejrzeć wydatki poniesione w 2026 roku i sprawdzić, czy mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych.
Szczególną uwagę warto zwrócić na:
targi, reklamę, materiały promocyjne, strony internetowe dotyczące produktów, opakowania, certyfikację, znaki towarowe oraz dokumentację handlową.
Kolejnym krokiem powinno być ustalenie prawidłowego momentu poniesienia kosztu.
Trzeba również sprawdzić, czy przedsiębiorstwo będzie w stanie spełnić warunek wzrostu lub rozszerzenia sprzedaży w wymaganym dwuletnim okresie.
Dopiero wtedy można ocenić rzeczywistą wartość ulgi.
Zostało niewiele czasu, ale nie warto ponosić kosztów tylko dla podatku
Likwidacja ulgi może zachęcać firmy do przyspieszania części działań marketingowych.
Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca powinien w grudniu wydawać pieniądze wyłącznie po to, aby uzyskać odliczenie.
Najpierw inwestycja musi mieć uzasadnienie biznesowe.
Ulga podatkowa może później obniżyć jej rzeczywisty koszt.
Jeżeli jednak kampania, udział w targach albo certyfikacja były już planowane na początek 2027 roku, przedsiębiorca może sprawdzić, czy ich realizacja jeszcze w 2026 roku jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona.
Przy prawidłowym rozliczeniu może to być ostatnia okazja do skorzystania z preferencji, której limit wynosi aż 1 mln zł rocznie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.