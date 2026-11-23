Możesz dostać zakaz mieszkania we własnym domu. Urzędnicy mają prawo nakazać jego opuszczenie
Dom jest Twój, ale możesz dostać nakaz wyprowadzki. Jeśli budynek bezpośrednio grozi zawaleniem, nadzór budowlany ma obowiązek zareagować i nakazać opróżnienie albo wyłączenie z użytkowania całości lub części obiektu. Na tym sprawa może się nie skończyć. Konieczne zabezpieczenia mogą zostać wykonane na koszt właściciela, a w pilnej sytuacji działania mogą podjąć także policja i straż pożarna.
Takie uprawnienia przewiduje Prawo budowlane. Dla mieszkańców oznacza to możliwość nagłego przerwania codziennego życia w domu: trzeba znaleźć bezpieczne miejsce pobytu, zorganizować ocenę uszkodzeń i ustalić, jakie prace pozwolą usunąć zagrożenie. Sam fakt posiadania nieruchomości nie daje prawa do dalszego mieszkania w budynku, który stwarza takie niebezpieczeństwo. Własność pozostaje przy właścicielu, ale korzystanie z domu może zostać ograniczone decyzją nadzoru. O tym, jaki zakres obejmie zakaz, decydują ustalenia dotyczące konkretnego obiektu.
Nakaz może objąć cały dom albo jego część
Podstawą jest art. 68 Prawa budowlanego. Dotyczy budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, które bezpośrednio grożą zawaleniem i wymagają opróżnienia w całości lub części. Decyzję wydaje organ nadzoru budowlanego, co do zasady powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Opiera ją na protokole oględzin, czyli udokumentowanych ustaleniach z obejrzenia budynku. Nakaz kierowany jest do właściciela albo zarządcy i określa termin opróżnienia bądź wyłączenia obiektu z użytkowania. Może więc dotyczyć całego domu, ale również wskazanej w decyzji części.
Przepisy przewidują także umieszczenie na budynku zawiadomienia o zagrożeniu dla ludzi lub mienia oraz o zakazie użytkowania. Nadzór zarządza wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie niebezpieczeństwa, wyznaczając terminy uzasadnione technicznie. W praktyce właściciel musi ustalić, jakie działania mają zostać wykonane, przez kogo i w jakim czasie. Sama wyprowadzka nie kończy sprawy, bo zagrożony budynek nadal wymaga zabezpieczenia. Te kompetencje opisują również powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego w informacjach o swoich zadaniach.
Art. 68 porusza również sprawę lokali zamiennych: nakazuje przesłanie decyzji podmiotowi, który ma obowiązek je zapewnić na podstawie innych przepisów. Z tego zapisu nie wynika jednak jednakowe uprawnienie do mieszkania zastępczego dla każdego właściciela domu. Kwestia miejsca pobytu zależy od sytuacji mieszkańców i przepisów, które ich dotyczą. Dlatego trzeba wyjaśnić ją z właściwym urzędem osobno, równolegle z ustalaniem obowiązków dotyczących samego budynku.
Urząd może zorganizować pilne zabezpieczenia. Rachunek obciąży właściciela
O kosztach mówi art. 69 Prawa budowlanego. Jeżeli trzeba niezwłocznie usunąć niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, nadzór zapewnia zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających na koszt właściciela albo zarządcy. Oznacza to, że pilna interwencja zorganizowana przez urząd może później obciążyć osobę odpowiedzialną za budynek. Zakres działań musi wynikać z konieczności zabezpieczenia obiektu. Ustawa nie podaje jednej stawki za taką interwencję, dlatego nie da się z góry przypisać każdemu przypadkowi takiej samej kwoty.
Do zastosowania tych niezbędnych zabezpieczeń, również na koszt właściciela lub zarządcy, upoważnione są także organy policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach muszą niezwłocznie zawiadomić nadzór budowlany. Dla właściciela ważne jest więc ustalenie zarówno zakresu wykonanych prac, jak i dokumentacji dotyczącej kosztów. Przepisy pozwalają reagować wtedy, gdy bezpieczeństwo wymaga szybkiego działania, nawet jeśli właściciel sam nie zdążył go zorganizować.
Pożar, powódź lub silny wiatr mogą oznaczać konieczność dodatkowej kontroli
Niebezpieczne uszkodzenia mogą pojawić się także w domu, który wcześniej był normalnie użytkowany. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina o kontroli bezpiecznego użytkowania po zdarzeniach takich jak pożar, powódź, silny wiatr czy intensywne opady. Obowiązek powstaje, gdy doszło do uszkodzenia budynku albo bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem, mogącego zagrażać ludziom, mieniu lub środowisku. Znaczenie ma więc rzeczywisty skutek zdarzenia dla obiektu, a nie tylko to, że w okolicy wystąpiła burza czy ulewa. Ocena techniczna pozwala ustalić, czy dalsze przebywanie w domu jest bezpieczne.
Nadzór ma również inne narzędzia niż nakaz związany z groźbą zawalenia. Na podstawie art. 66 może nakazać usunięcie nieprawidłowości i, w przewidzianych w tym przepisie przypadkach, zakazać korzystania z budynku lub jego części do czasu ich usunięcia. GUNB wyjaśnia ponadto, że niebezpieczne uszkodzenia ujawnione podczas kontroli wymagają odpowiedniej reakcji osoby odpowiedzialnej za naprawy. Kopia protokołu wskazującego takie zagrożenia trafia do nadzoru, który sprawdza wykonanie obowiązków. Zalecenia z przeglądu mogą więc prowadzić do dalszej kontroli urzędowej.
Możesz się odwołać, ale nie zawsze pozwoli to zostać w domu
Od decyzji można co do zasady odwołać się w ciągu 14 dni od doręczenia, a jeśli została ogłoszona ustnie — od jej ogłoszenia. Pismo składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do właściwego organu odwoławczego. Dokładną drogę i termin należy sprawdzić w pouczeniu. W przypadku decyzji powiatowego inspektora organem wyższego stopnia jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. W odwołaniu można zakwestionować ustalenia, przedstawić dokumenty i wyjaśnić, z czym właściciel się nie zgadza.
Samo odwołanie nie zawsze wstrzymuje wykonanie nakazu. Jeżeli decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności albo podlega natychmiastowemu wykonaniu z ustawy, złożenie pisma nie daje automatycznie prawa do dalszego mieszkania w zagrożonym domu. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza nadanie takiego rygoru między innymi ze względu na ochronę życia lub zdrowia. Z kolei Prawo budowlane przewiduje natychmiastowe wykonanie określonych zakazów użytkowania wydanych na podstawie art. 66, gdy występuje zagrożenie. Dlatego trzeba sprawdzić treść otrzymanej decyzji, jej podstawę i termin wykonania.
Co powinien zrobić właściciel, zanim sytuacja stanie się krytyczna?
Najwięcej daje reagowanie na zalecenia z przeglądów i zachowanie dokumentacji budynku. GUNB wskazuje, że protokoły kontroli, oceny i ekspertyzy dotyczące obiektu należy przechowywać przez cały okres jego istnienia. Pomagają one ustalić, jakie uszkodzenia wcześniej wykryto, jakie prace zalecono i co faktycznie wykonano. Jeżeli stan domu budzi wątpliwości, warto zlecić ocenę osobie z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i ustalić kolejność potrzebnych działań. Szczególnej uwagi wymagają uszkodzenia powstałe po zdarzeniu, które mogło naruszyć konstrukcję. O bezpieczeństwie nie powinien rozstrzygać wyłącznie wygląd odmalowanej ściany czy przekonanie, że dom stoi od wielu lat.
Przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia trzeba opuścić niebezpieczne miejsce i wezwać pomoc pod numerem 112. MSWiA w zaleceniach po powodzi przypomina, by wątpliwości dotyczące uszkodzeń fundamentów i ścian zgłaszać nadzorowi budowlanemu oraz władzom samorządowym. Jeśli zakaz użytkowania został już wydany, kolejne kroki należy ustalić z właściwym inspektoratem i specjalistą oceniającym budynek. Warto od razu wyjaśnić zakres zabezpieczeń, wymagane dokumenty oraz sposób potwierdzenia, że niebezpieczeństwo zostało usunięte. Wydanie pieniędzy na naprawę powinno iść w parze z udokumentowaniem jej prawidłowego wykonania i wyjaśnieniem warunków bezpiecznego powrotu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.