Uwaga rodzice! MEN przygotowuje szkoły na zagrożenie. Pierwsze ćwiczenia już za kilka dni
Ćwiczenia mają służyć sprawdzeniu procedur oraz przekazaniu doświadczeń innym szkołom. Ich przebieg będą obserwować dyrektorzy kolejnych placówek. Zapowiedź dotyczy zaplanowanego treningu, a nie ogłoszenia alarmu.
Po 1 szkole w województwie. Trwają ustalenia z kuratoriami
Jak podało RMF, polecenie przygotowania modelowych ewakuacji trafiło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do wojewodów. Placówki mają zostać wybrane w porozumieniu z wojewódzkimi kuratoriami oświaty. Modelowe ćwiczenia obejmą wytypowane szkoły.
MEN potwierdziło 23 listopada, że chodzi o przygotowanie do sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Ewelina Gorczyca przekazała PAP, że kuratorzy kontaktują się ze szkołami od piątku. W tym przypadku oznacza to 20 listopada.
„Takie ćwiczenia to okazja, by sprawdzić procedury w praktyce i podzielić się doświadczeniami z innymi placówkami” – przekazała rzeczniczka resortu.
W poniedziałkowej informacji nie przedstawiono gotowej listy szkół ani szczegółowego harmonogramu dla poszczególnych regionów. Podany przedział od 30 listopada do 4 grudnia wyznacza czas przeprowadzenia ćwiczeń w kraju. Nie oznacza 5 dni treningu w każdej placówce.
Dyrektorzy zobaczą, jak procedury działają w praktyce
Z ustaleń RMF wynika, że w ćwiczeniach mają uczestniczyć również służby oraz urzędnicy odpowiedzialni za ochronę ludności i obronę cywilną. Nie podano szczegółowej listy formacji ani obsady poszczególnych wydarzeń. Dyrektorzy innych szkół i placówek oświatowych mają przyglądać się działaniom jako obserwatorzy.
Taka formuła pozwala zobaczyć, jak uczniowie i pracownicy wykonują polecenia oraz jak przebiega organizacja działań. Trening daje możliwość wychwycenia problemów, które trudno ocenić na podstawie samego dokumentu.
Wnioski z obserwacji mogą pomóc w przygotowaniu podobnych działań we własnych placówkach. Wymaga to jednak uwzględnienia warunków konkretnego budynku i potrzeb jego uczniów. Rozwiązanie sprawdzające się w niewielkiej szkole może wymagać zmian w obiekcie z wieloma salami i dużą liczbą grup.
Zagrożenie z powietrza wymaga odpowiedniego miejsca schronienia
Określenie „ewakuacja” użyte w zapowiedzi wymaga doprecyzowania. W opublikowanym przez MEN wzorze procedury zasadą po alarmie dotyczącym zagrożenia z powietrza jest pozostanie w budynku i przejście do wcześniej wyznaczonych miejsc schronienia.
Dokument przewiduje przemieszczanie klas wewnątrz szkoły. Wyprowadzenie dzieci przez otwartą przestrzeń do odległego schronienia nie jest standardowym działaniem po ogłoszeniu takiego alarmu. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy pozostanie w budynku bezpośrednio zagraża życiu, a właściwy organ lub służby wskazują bezpieczny sposób przemieszczenia.
Dlatego ćwiczenie reakcji na zagrożenie z powietrza trzeba odróżnić od znanego uczniom treningu przeciwpożarowego. Rodzaj niebezpieczeństwa decyduje o właściwym sposobie działania. Zbiórka na szkolnym boisku nie może być automatyczną odpowiedzią na każdy sygnał alarmowy.
Szczegółowych scenariuszy zapowiedzianych na przełom listopada i grudnia nie opisano w poniedziałkowej informacji. Zasady schronienia wynikają z opublikowanych materiałów dotyczących przygotowania szkół. Już podczas wspólnej konferencji MEN i MSWiA 8 października wskazywano, że przy zagrożeniu z powietrza należy ograniczać przemieszczanie uczniów po otwartej przestrzeni.
Każdy budynek wymaga własnych ustaleń
Przygotowanie szkoły zaczyna się przed ćwiczeniem. W materiałach opublikowanych przez administrację rządową wskazano, że dyrektor powinien opracować procedurę w porozumieniu z organem prowadzącym. Rozwiązania muszą uwzględniać konkretny budynek, jego położenie oraz liczbę osób przebywających w placówce.
Nie wystarczy skopiować instrukcji z innej szkoły. Trzeba wskazać miejsca schronienia i ustalić, jak uczniowie oraz pracownicy mają do nich dotrzeć. To właśnie dopasowanie ogólnych zasad do rzeczywistych warunków powinno zostać sprawdzone podczas przygotowań.
Procedura obejmuje również podział odpowiedzialności między pracowników oraz zasady postępowania dla rodziców. Oficjalne materiały zwracają uwagę także na zajęcia poza budynkiem. Przy organizacji wycieczki trzeba uwzględnić dostępne miejsca schronienia na danym terenie.
Przygotowanie obejmuje więc przeszkolenie kadry, wyjaśnienie zasad uczniom i przekazanie informacji opiekunom. Każda z tych grup ma inne zadania, ale musi wiedzieć, jak współpracować z pozostałymi.
Wzór MEN przewiduje ćwiczenia etapami
Wzór udostępniony przez MEN opisuje kolejność przygotowań: najpierw szkolenie pracowników, później przejścia pojedynczych grup, a następnie ćwiczenie całej szkoły po usunięciu wykrytych błędów. Przewidziano też rezygnację z nagrań wybuchów i bodźców mogących wywoływać lęk. Są to zasady zawarte w ogólnym dokumencie, a nie opublikowany scenariusz listopadowych ćwiczeń.
MEN podczas październikowej konferencji z MSWiA wskazywało również na potrzebę imiennego sprawdzania obecności w miejscu schronienia oraz uwzględniania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Samo dotarcie grupy do wskazanego pomieszczenia nie wystarcza do uznania, że wszyscy znaleźli się pod opieką.
Resort zapowiadał wtedy materiały pomagające nauczycielom rozmawiać z uczniami o sytuacjach nadzwyczajnych. Przygotowanie organizacyjne ma iść w parze z wyjaśnieniem dzieciom, co będą robić i dlaczego.
Warszawa i Mazowsze. Co wynika z zapowiedzi MEN
Zapowiedź wyboru po 1 szkole w każdym województwie obejmuje także Mazowsze. W informacji MEN przekazanej 23 listopada PAP nie wskazano jednak, która placówka z regionu ma uczestniczyć w modelowym ćwiczeniu. Nie wynika z niej również, że zostanie wybrana szkoła w Warszawie.
Za regionalne ustalenia mają odpowiadać wojewoda i kuratorium. Dla rodziców w stolicy i innych mazowieckich miejscowościach oznacza to konieczność śledzenia komunikatów własnej szkoły. Ogólnopolska zapowiedź nie określa jeszcze daty ani organizacji zajęć w konkretnej placówce.
Informacja o tym, że trening będzie prowadzony w każdym województwie, nie oznacza udziału wszystkich szkół w regionie. Dopiero wskazanie placówki oraz przekazanie jej szczegółowych ustaleń pozwoli rodzicom poznać organizację danego ćwiczenia.
Sprawdź komunikat szkoły i ustal zasady kontaktu
Rodzic powinien przede wszystkim wiedzieć, czy szkoła dziecka została wybrana do ćwiczeń, jaki jest ich termin i w jaki sposób placówka będzie informowała o przebiegu. Te szczegóły trzeba odnieść do wiadomości od dyrekcji, a nie do samego ogólnopolskiego terminu.
Warto zawczasu ustalić kanał kontaktu używany przez szkołę i sprawdzić, czy zapisane dane opiekunów są aktualne. Dobrze też zapytać, jakie zasady odbioru dziecka przewidziano po zakończeniu działań oraz kto odpowiada za przekazywanie informacji. Takie pytania można wyjaśnić spokojnie przed treningiem.
Podczas rzeczywistego alarmu procedura MEN przewiduje pozostawienie dzieci pod opieką szkoły. Rodzice nie powinni przyjeżdżać pod budynek ani telefonować do wychowawców. Informacje mają otrzymywać ustalonym kanałem. Odbiór dzieci odbywa się zgodnie z komunikatem szkoły, po odwołaniu alarmu i sprawdzeniu możliwości bezpiecznego wyjścia.
Z dzieckiem warto omówić przede wszystkim polecenia, które pozna w swojej szkole. Powinno wiedzieć, kto się nim opiekuje i do kogo ma się zwrócić, gdy czegoś nie rozumie. Rozmowa przed ćwiczeniem pozwala wyjaśnić wątpliwości, zanim przyjdzie czas na wykonanie konkretnych poleceń.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.