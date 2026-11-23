Pierwszy śnieg w Warszawie. 460 pojazdów w gotowości, służby już wyjechały na ulice
42 posypywarki wyjechały na warszawskie ulice. To już 4. akcja w sezonie
W poniedziałek, 23 listopada, około godziny 6:00, Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczął kolejną akcję zabezpieczania stołecznych dróg przed śliskością. Na ulice skierowano 42 posypywarki, które pracowały na najbardziej wymagających odcinkach.
Działania objęły około 250 kilometrów dróg, przede wszystkim mosty, wiadukty i strome ulice. Wśród miejsc wymagających szczególnej uwagi znalazły się między innymi ulica Belwederska i Tamka. Na takich odcinkach oblodzenie może pojawić się szybciej niż na płaskich fragmentach jezdni.
Była to już 4. akcja posypywarek w sezonie 2026/2027. Wcześniej pojazdy wyjeżdżały 8, 10 i 16 listopada. Każdy z tych wyjazdów obejmował najbardziej narażone na śliskość odcinki stołecznej sieci drogowej.
Sezon zimowego utrzymania rozpoczął się w Warszawie w połowie października. Od tego momentu firmy odpowiedzialne za oczyszczanie ulic, chodników i tras rowerowych pozostają w całodobowej gotowości.
Miasto nie czeka z rozpoczęciem działań na pojawienie się grubej warstwy śniegu. Decyzje podejmowane są również wtedy, gdy prognozy wskazują na możliwość powstawania gołoledzi. Przy temperaturach w pobliżu 0 stopni Celsjusza nawet niewielka ilość wilgoci może spowodować, że nawierzchnia stanie się niebezpieczna.
Warszawa przygotowała ponad 460 pojazdów. Nie wszystkie wyjeżdżają jednocześnie
Zarząd Oczyszczania Miasta informuje, że do działań w sezonie zimowym przygotowano ponad 300 pługów i posypywarek ulicznych oraz co najmniej 160 mniejszych pojazdów, przeznaczonych między innymi do oczyszczania chodników.
W magazynach zgromadzono zapasy piasku, chlorku sodu i chlorku wapnia. Materiały mają być wykorzystywane w zależności od rodzaju nawierzchni, temperatury i aktualnych warunków pogodowych.
Skala mobilizacji zależy od sytuacji. Miasto przewiduje 3 podstawowe warianty działania.
Przy zagrożeniu śliskością na mostach, wiaduktach i stromych ulicach wykorzystywane są 42 posypywarki. Jeśli konieczne jest zabezpieczenie całej sieci ulic, po których kursują miejskie autobusy, na drogi kierowanych jest 170 pługoposypywarek.
Największy wariant zakłada wykorzystanie ponad 300 maszyn podczas intensywnych i długotrwałych opadów śniegu. Do tego dochodzą mniejsze pojazdy pracujące na terenach dla pieszych i rowerzystów.
Gotowość całej floty nie oznacza więc, że wszystkie pojazdy muszą pojawić się jednocześnie na ulicach Warszawy. O liczbie wykorzystywanych maszyn decydują warunki pogodowe i rzeczywiste potrzeby.
Dla mieszkańców ważne jest również to, że nawet przy dużej mobilizacji służb nie każda osiedlowa ulica będzie odśnieżana przez ZOM. W Warszawie obowiązuje podział odpowiedzialności między kilka różnych jednostek i zarządców.
1500 kilometrów dróg pod opieką ZOM. Priorytetem komunikacja miejska
Jednym z najważniejszych zadań Zarządu Oczyszczania Miasta jest utrzymanie przejezdności ulic, po których poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. W Warszawie to około 1500 kilometrów dróg, obejmujących zarówno główne arterie, jak i mniejsze ulice wykorzystywane przez transport publiczny.
Taki podział nie jest przypadkowy. Autobusy każdego dnia przewożą setki tysięcy pasażerów, a utrudnienia na ich trasach mogą wpływać na funkcjonowanie komunikacji w wielu dzielnicach jednocześnie. Szczególnie problematyczne są podjazdy, wiadukty i skrzyżowania, na których zatrzymanie ciężkiego pojazdu może spowodować zatory.
Dlatego podczas pogorszenia pogody priorytetem pozostają trasy komunikacji miejskiej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie ulice są obsługiwane w tym samym czasie i w identyczny sposób.
W przypadku niewielkiego zagrożenia śliskością służby mogą ograniczyć działania do najbardziej niebezpiecznych fragmentów. Jeśli opady obejmą większą część miasta, zakres prac zostanie rozszerzony.
Znaczenie ma nie tylko ilość śniegu, lecz także temperatura samej nawierzchni. Zdarza się, że na chodnikach i trawnikach leży już śnieg, ale jezdnie pozostają mokre i mają dodatnią temperaturę. W innych warunkach niebezpieczna warstwa lodu może powstać nawet bez intensywnych opadów.
Całodobowe Centrum Dowodzenia monitoruje pogodę. Pługi mają GPS
Nad zimowym utrzymaniem Warszawy czuwa Centrum Dowodzenia Zarządu Oczyszczania Miasta. Pracownicy przez całą dobę analizują prognozy pogody, dane meteorologiczne i informacje przekazywane przez kontrolerów sprawdzających stan nawierzchni w terenie.
W stolicy funkcjonuje sieć miejskich stacji meteorologicznych, które dostarczają informacji między innymi o temperaturze, wilgotności powietrza i opadach. Dane te pozwalają wcześniej dostrzec warunki sprzyjające powstawaniu gołoledzi.
Ważnym elementem systemu są również bezpośrednie kontrole dróg. Pracownicy ZOM sprawdzają, czy nawierzchnia rzeczywiście staje się śliska i czy konieczne jest rozpoczęcie posypywania.
Wszystkie pługoposypywarki wykorzystywane w miejskich akcjach wyposażono w nadajniki GPS. Dzięki nim można kontrolować położenie pojazdów, ich prędkość i przebieg wykonywanych prac.
To rozwiązanie pozwala również sprawdzić, czy wykonawca rzeczywiście przejechał wskazaną trasę. Weryfikacja nie ogranicza się do zapisów systemu. Jakość zimowego utrzymania oceniają także patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej.
System monitoringu ma szczególne znaczenie podczas długotrwałych opadów, kiedy sprzęt musi wielokrotnie przejeżdżać te same odcinki. Jednorazowe odśnieżenie nie gwarantuje bowiem utrzymania odpowiednich warunków przez cały dzień.
4500 przystanków i 5 milionów metrów kwadratowych dla pieszych
Zimowe działania nie ograniczają się do jezdni. Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada również za około 5 milionów metrów kwadratowych terenów dla pieszych, w tym 4500 przystanków komunikacji miejskiej.
Pod opieką miejskiej jednostki znajdują się między innymi wybrane chodniki wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, które nie przylegają bezpośrednio do nieruchomości. ZOM odpowiada także za część kładek, schodów i dojść do stacji metra.
W przypadku dojść do metra obowiązują wyjątki. ZOM nie odpowiada za odśnieżanie dojść do stacji Wilanowska, Szwedzka i Zacisze. Znaczenie ma również przebieg konkretnego chodnika oraz to, do którego zarządcy należy dany teren.
Prace na chodnikach wykonują zarówno ekipy wyposażone w ręczne narzędzia, jak i mniejsze pojazdy mechaniczne. W sezonie zimowym do dyspozycji pozostaje co najmniej 160 takich maszyn.
Sposób działania zależy od warunków. Podczas opadów ekipy usuwają śnieg i posypują nawierzchnię piaskiem. Przy zagrożeniu gołoledzią najważniejsze staje się zabezpieczenie powierzchni przed poślizgnięciem.
Gdy pojawia się już warstwa lodu, konieczne może być jej mechaniczne usuwanie. Szczególnej uwagi wymagają schody, kładki i miejsca, w których porusza się wielu pasażerów komunikacji miejskiej.
Priorytetowym sposobem oczyszczania objęte są najbardziej uczęszczane przystanki. Pozostałe są obsługiwane według przyjętej organizacji prac i aktualnych warunków.
Nie oznacza to, że wszystkie przystanki i chodniki w Warszawie muszą być oczyszczone jednocześnie. Czas wykonania prac zależy między innymi od intensywności opadów oraz powierzchni wymagającej odśnieżenia.
Prawie 300 kilometrów tras rowerowych. Nie wszystkie są odśnieżane przez miasto
Warszawa przygotowała również plan zimowego utrzymania infrastruktury rowerowej. Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za odśnieżanie blisko 300 kilometrów wybranych tras rowerowych.
Są to przede wszystkim popularne połączenia wykorzystywane przez rowerzystów do codziennych podróży. W zakres prac wchodzą także wybrane pasy rowerowe wyznaczone na jezdniach.
Przy ustalaniu tras objętych zimowym utrzymaniem ZOM współpracuje z Zarządem Dróg Miejskich. Nie oznacza to jednak, że wszystkie drogi rowerowe w Warszawie są obsługiwane przez jedną jednostkę.
Za trasy wzdłuż ulic gminnych odpowiadają przede wszystkim urzędy dzielnic. Infrastrukturę położoną przy drogach ekspresowych utrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Osobne zasady dotyczą również tras biegnących przez parki i tereny zielone.
Dla rowerzystów szczególnie niebezpieczne są oblodzone zakręty, przejazdy rowerowe i miejsca, w których zbiera się woda. Przy temperaturze spadającej poniżej zera nawet niewielkie pozostałości wilgoci mogą prowadzić do utraty przyczepności.
Zimowe odśnieżanie nie gwarantuje więc, że każda ścieżka będzie wolna od śniegu i lodu przez całą dobę. Służby przypominają, że zakres prac zależy od zarządcy i obowiązującego harmonogramu.
Kto odśnieża osiedlowe ulice? Nie wszystkie należą do ZOM
Jednym z najczęstszych problemów podczas zimowych opadów jest ustalenie, kto powinien usunąć śnieg z konkretnej ulicy lub chodnika.
W Warszawie odpowiedzialność za zimowe utrzymanie została podzielona między kilka instytucji. Zarząd Oczyszczania Miasta nie odpowiada za wszystkie drogi znajdujące się na terenie stolicy.
Ulice gminne, po których nie kursują autobusy komunikacji miejskiej, pozostają pod opieką urzędów 18 dzielnic. To one organizują odśnieżanie oraz zabezpieczanie przed śliskością dróg objętych swoim zakresem odpowiedzialności.
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja na osiedlach mieszkaniowych.
Za drogi wewnętrzne i tereny osiedlowe odpowiadają zazwyczaj ich właściciele, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe lub administratorzy. Dotyczy to również wielu chodników prowadzących do bloków, garaży i parkingów.
W praktyce może się więc zdarzyć, że główna ulica została już odśnieżona przez miejskie służby, a znajdująca się tuż obok droga osiedlowa nadal pozostaje pokryta śniegiem.
Nie musi to oznaczać opóźnienia po stronie ZOM. Oba odcinki mogą należeć do zupełnie innych zarządców, którzy korzystają z odrębnych wykonawców.
Dlatego przy zgłaszaniu problemów z odśnieżaniem warto ustalić, czy dana droga jest publiczna, gminna czy wewnętrzna.
Most Grota-Roweckiego i Most Południowy mają osobnego zarządcę
W Warszawie funkcjonują również drogi pozostające poza zakresem zimowego utrzymania Zarządu Oczyszczania Miasta, mimo że każdego dnia korzystają z nich tysiące kierowców.
Chodzi przede wszystkim o trasy ekspresowe, za które odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Dotyczy to między innymi trasy S8 oraz mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego. GDDKiA odpowiada także za drogę ekspresową S2 i Most Południowy im. Anny Jagiellonki.
Zakres prac obejmuje nie tylko jezdnie, ale również wybrane kładki, schody, chodniki i drogi dla rowerów znajdujące się wzdłuż tych tras.
To istotna informacja dla mieszkańców, którzy korzystają z warszawskiej obwodnicy. Mimo położenia w granicach miasta wymienione odcinki nie są obsługiwane przez miejskie pługoposypywarki ZOM.
Działania prowadzone są tam w ramach odrębnego systemu utrzymania dróg krajowych.
Śnieg na chodniku przed blokiem. Kto musi go usunąć?
Obowiązek odśnieżania chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 właściciel nieruchomości odpowiada za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z drogi dla pieszych położonej bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości, jeżeli spełnione są warunki określone w przepisie.
W przypadku budynków wielorodzinnych zadanie to w praktyce wykonują najczęściej spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub firmy działające na zlecenie zarządców.
Nie każdy chodnik przebiegający w pobliżu budynku musi być jednak odśnieżany przez właściciela nieruchomości.
Istotne jest między innymi to, czy droga dla pieszych przylega bezpośrednio do granicy działki. Przepisy przewidują również wyjątek dotyczący chodników, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów.
W takim przypadku obowiązek usuwania śniegu nie ciąży na właścicielu sąsiedniej nieruchomości na zasadach określonych w tym przepisie. Odpowiedzialność należy ustalić zgodnie z zasadami dotyczącymi zarządcy drogi i organizacji parkowania.
Właściciele i zarządcy nie powinni też odkładać usuniętego śniegu w sposób, który blokuje przejście, przejazd albo utrudnia korzystanie z przystanków i przejść dla pieszych.
Parki i alejki mają własne zasady zimowego utrzymania
Osobny system obowiązuje na terenach zielonych. Za odśnieżanie alejek i chodników w wielu warszawskich parkach odpowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a w części przypadków również urzędy dzielnic.
Nie wszystkie parkowe alejki są jednak utrzymywane zimą w jednakowy sposób. Zakres prac zależy od charakteru terenu, jego przeznaczenia oraz decyzji odpowiedniego zarządcy.
W parkach istotna jest również ochrona roślinności. Dlatego Zarząd Zieleni ogranicza stosowanie soli, wykorzystując między innymi piasek oraz mieszanki mineralne.
Ma to znaczenie dla drzew i krzewów rosnących w pobliżu ciągów pieszych. Nadmierne stosowanie chlorku sodu może prowadzić do zasolenia gleby i pogarszać warunki wzrostu roślin.
ZOM również deklaruje, że na podlegających mu chodnikach podstawowym materiałem zabezpieczającym przed śliskością jest piasek.
Inne środki stosowane są na jezdniach, gdzie konieczne jest utrzymanie przejezdności przy zmieniających się temperaturach. W zależności od warunków wykorzystuje się między innymi chlorek sodu oraz mieszanki zawierające chlorek wapnia.
Prognozy na Mazowszu. Możliwy śnieg i oblodzenie
Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na poniedziałek, 23 listopada, w województwie mazowieckim przewidywano duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz miejscowe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.
Synoptycy zwracali uwagę na możliwość wystąpienia śliskich nawierzchni, szczególnie w godzinach porannych.
W nocy z poniedziałku na wtorek temperatury w regionie miały miejscami spaść do około -2 stopni Celsjusza, przy jednoczesnej możliwości występowania opadów.
Takie warunki sprzyjają oblodzeniu dróg, chodników i schodów. Szczególnej ostrożności wymagają mosty, wiadukty oraz miejsca, w których utrzymuje się wilgoć.
Dla kierowców oznacza to konieczność dostosowania prędkości do warunków panujących na jezdni i zachowania większego odstępu od poprzedzającego pojazdu.
Piesi powinni zwracać uwagę przede wszystkim na nieodśnieżone schody, pochylnie oraz zacienione fragmenty chodników. Nawet jeśli główna część trasy jest już sucha, pojedyncze oblodzone miejsca mogą stanowić zagrożenie.
Zgłoś nieodśnieżoną ulicę lub chodnik. Warszawa ma specjalny system
Mieszkańcy, którzy zauważą nieodśnieżoną ulicę, oblodzony chodnik lub niebezpieczne miejsce na przystanku, mogą przekazać zgłoszenie do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
System umożliwia zgłaszanie problemów związanych z zimowym utrzymaniem miasta. Można z niego korzystać telefonicznie pod numerem 19115, przez aplikację miejską lub internetowy formularz zgłoszeniowy.
Podczas przekazywania informacji warto wskazać dokładną lokalizację problemu. Przydatna będzie nazwa ulicy, numer pobliskiego budynku, skrzyżowanie albo charakterystyczny punkt, który pozwoli zidentyfikować miejsce.
Dobrze również określić, czy problem dotyczy jezdni, przystanku, schodów, przejścia dla pieszych czy drogi rowerowej. Można dołączyć zdjęcie przedstawiające stan nawierzchni.
Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwej jednostki. Jeżeli za teren odpowiada urząd dzielnicy, zarządca nieruchomości albo inna instytucja, informacja może zostać skierowana zgodnie z właściwością.
Warto pamiętać, że numer 19115 nie jest numerem alarmowym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy korzystać z numeru 112.
Pierwsze zimowe działania w Warszawie już się rozpoczęły, a miejska flota pozostaje przygotowana do większych opadów. O tym, jak szybko uda się oczyścić poszczególne ulice i chodniki, zdecydują jednak nie tylko warunki pogodowe, lecz także współpraca wszystkich zarządców odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie stolicy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.