Warszawa: Zniszczony samochód i groźby wobec sąsiadki. 31-latek trafił do aresztu
Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie samochodu oraz kierowanie gróźb karalnych wobec jednej z mieszkanek. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna miał powybijać szyby w aucie, uszkodzić lusterka, a wcześniej grozić kobiecie pozbawieniem życia. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.
Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Oficjalny komunikat policji potwierdza zarówno zatrzymanie 31-latka, jak i przedstawione mu zarzuty oraz decyzję sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
Zaczęło się od zgłoszenia o uszkodzonym samochodzie
Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia.
Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że w jednym z samochodów zostały wybite szyby oraz uszkodzone lusterka.
Policjanci przyjęli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i rozpoczęli czynności.
Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze zabezpieczyli również nagrania z monitoringu, które mogły pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i osoby odpowiedzialnej za zniszczenie samochodu.
W trakcie sprawy pojawił się kolejny wątek
Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że sprawa może nie ograniczać się jedynie do zniszczonego auta.
Według informacji przekazanych przez policję jeden z sąsiadów miał wcześniej kierować groźby karalne wobec mieszkanki.
Kobieta miała obawiać się o swoje życie i zdrowie.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzenia policjantów skoncentrowały się na 31-letnim mężczyźnie.
31-latek został zatrzymany
Policjanci zatrzymali podejrzanego.
Jak wynika z oficjalnego komunikatu Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące:
- uszkodzenia mienia,
- kierowania gróźb karalnych.
Na tym etapie mężczyzna ma status podejrzanego. O jego ewentualnej winie będzie decydował sąd.
Prokuratura wystąpiła o areszt
Po przedstawieniu zarzutów sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.
Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 31-latka tymczasowego aresztowania.
Sąd przychylił się do wniosku.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w toku postępowania. Nie jest równoznaczne z wydaniem wyroku skazującego.
Groźby miały wzbudzić realną obawę
W przypadku przestępstwa gróźb karalnych znaczenie ma nie tylko sama wypowiedź czy zachowanie sprawcy.
Istotne jest również to, czy groźba wzbudziła u pokrzywdzonej osoby uzasadnioną obawę, że może zostać spełniona.
W tej sprawie policja przekazała, że kobieta obawiała się o własne życie i zdrowie.
To właśnie ten element stał się częścią materiału zgromadzonego przez funkcjonariuszy.
Policja zabezpieczyła monitoring
W sprawie ważną rolę mogą odegrać zabezpieczone nagrania.
Monitoring jest jednym z materiałów, które funkcjonariusze mogą wykorzystywać przy ustalaniu przebiegu zdarzenia, identyfikowaniu osób znajdujących się w pobliżu oraz weryfikowaniu zeznań świadków.
Policja nie przekazała jednak szczegółów dotyczących tego, co dokładnie zarejestrowały kamery.
Nie wiadomo również, jaka była dokładna wartość szkód w samochodzie.
Do 5 lat pozbawienia wolności
Według informacji przekazanych przez policję za zarzucane 31-latkowi czyny może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Ostateczna kwalifikacja prawna czynów oraz ewentualna kara będą zależały od dalszego postępowania i decyzji sądu.
Na tym etapie postępowanie nadal trwa.
Reakcja mieszkańców pomogła w interwencji
Policja zwraca uwagę również na rolę mieszkańców.
Funkcjonariusze otrzymali informacje od osób zaniepokojonych zachowaniem jednego z sąsiadów.
Dalsze czynności pozwoliły zgromadzić materiał prowadzący do zatrzymania podejrzanego.
Sprawa pokazuje, że zgłoszenia dotyczące gróźb lub agresywnego zachowania nie powinny być bagatelizowane, szczególnie jeżeli osoba pokrzywdzona obawia się o swoje bezpieczeństwo.
Co zrobić w przypadku gróźb?
Jeżeli ktoś kieruje groźby dotyczące pozbawienia życia, pobicia albo innego poważnego przestępstwa, warto zachować dostępne dowody.
Mogą to być między innymi:
- wiadomości SMS,
- wiadomości z komunikatorów,
- e-maile,
- nagrania,
- zdjęcia,
- dane świadków.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy skontaktować się z numerem alarmowym 112.
Zgłoszenie można również złożyć w jednostce policji.
W przypadku tej sprawy funkcjonariusze podkreślają, że zgromadzony materiał dowodowy doprowadził do zatrzymania 31-latka, przedstawienia mu dwóch zarzutów i zastosowania przez sąd 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.