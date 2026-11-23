Uwaga kierowcy! Nocny pożar przy Porcie Praskim. Rano dalej utrudnienia
W niedzielę wieczorem w rejonie Portu Praskiego w Warszawie doszło do pożaru pod przeprawą przy Wybrzeżu Szczecińskim. Ogień został opanowany jeszcze w nocy, ale w poniedziałek rano kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni w kierunku Stadionu Narodowego.
Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w niedzielę o godz. 21.14.
Pożar wybuchł przy nitce prowadzącej w stronę Stadionu Narodowego, w rejonie mostu nad Portem Praskim.
Zapaliły się zgromadzone materiały
Jak przekazała warszawska straż pożarna, w miejscu zdarzenia znajdowały się materiały palne.
Według wstępnych informacji mogły być one zgromadzone przez osoby w kryzysie bezdomności.
Ogień objął znajdujące się pod przeprawą przedmioty, a na miejscu pojawiło się intensywne zadymienie.
Strażacy szybko opanowali pożar.
W działaniach uczestniczyło łącznie 8 zastępów straży pożarnej.
Ostatni z nich wrócił do jednostki o godz. 00.46.
Straż pożarna: infrastruktura nie ucierpiała
Według najnowszej informacji przekazanej przez straż pożarną infrastruktura mostu nie została uszkodzona.
To istotne, ponieważ w pierwszych relacjach pojawiały się informacje o możliwym nadpaleniu instalacji znajdujących się pod konstrukcją.
W poniedziałek rano straż pożarna przekazała jednak, że sama infrastruktura nie ucierpiała.
Nie ma również informacji o osobach poszkodowanych.
Wybrzeże Szczecińskie z utrudnieniami
Mimo że akcja gaśnicza zakończyła się jeszcze w nocy, w poniedziałek rano w rejonie zdarzenia nadal występują problemy z przejazdem.
Utrudnienia dotyczą Wybrzeża Szczecińskiego na jezdni prowadzącej w kierunku Stadionu Narodowego.
Kierowcy jadący tą trasą powinni przygotować się na zwężenia i wolniejszy przejazd.
Ruch w przeciwnym kierunku odbywa się normalnie.
Nocą droga była blokowana
Podczas akcji sytuacja wyglądała znacznie poważniej.
W niedzielę wieczorem Wybrzeże Szczecińskie było blokowane w związku z działaniami służb.
W pierwszej fazie akcji pojawiały się informacje o całkowitym zamknięciu drogi oraz utrudnieniach w kursowaniu komunikacji miejskiej.
Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, policję oraz służby miejskie.
Najważniejszym zadaniem było opanowanie ognia i sprawdzenie, czy wysoka temperatura nie wpłynęła na elementy przeprawy lub instalacje znajdujące się pod nią.
Duże zadymienie pod mostem
Zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia pokazywały gęsty dym wydobywający się spod przeprawy.
Takie pożary mogą wyglądać bardzo groźnie nawet wtedy, gdy ogień obejmuje przede wszystkim zgromadzone pod konstrukcją odpady i inne materiały palne.
Dodatkowym problemem jest ograniczona przestrzeń pod mostem oraz znajdujące się w pobliżu przewody i instalacje.
Dlatego strażacy po ugaszeniu ognia sprawdzali miejsce zdarzenia i dogaszali pogorzelisko.
Co wiadomo o przyczynie pożaru?
Na tym etapie nie podano oficjalnej przyczyny powstania ognia.
Straż pożarna informuje jedynie, że zapaliły się zgromadzone pod przeprawą materiały.
Nie ma informacji wskazujących, że pożar był skutkiem awarii samej infrastruktury.
Okoliczności zdarzenia mogą być jeszcze wyjaśniane.
Kierowcy powinni uważać w poniedziałek rano
Najważniejsza informacja dla kierowców dotyczy obecnej organizacji ruchu.
Utrudnienia nadal występują na jezdni Wybrzeża Szczecińskiego prowadzącej w stronę Stadionu Narodowego.
W przeciwnym kierunku ruch odbywa się bez większych problemów.
Osoby jadące przez Pragę-Północ powinny liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i zachować ostrożność w rejonie miejsca nocnego pożaru.
Służby nie podały dokładnej godziny pełnego przywrócenia normalnego ruchu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.