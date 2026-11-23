Zaczyna się. Służby miejskie w gotowości, ponad 460 pojazdów czeka na sygnał
Ponad 300 pługów i posypywarek ulicznych oraz co najmniej 160 pojazdów do odśnieżania chodników. Warszawa przygotowała sprzęt i materiały na zimowe utrudnienia, a decyzje o wyjazdach zapadają przez całą dobę. Służby Zarządu Oczyszczania Miasta mają już za sobą trzy akcje w tym sezonie. Pierwsze posypywarki pojawiły się na ulicach 8 listopada.
Sezon zimowy w Zarządzie Oczyszczania Miasta trwa od połowy października. W gotowości są pojazdy, pracownicy oraz zapasy piasku, chlorku sodu i chlorku wapnia. O tym, kiedy sprzęt rusza do pracy, decydują warunki na ulicach i chodnikach oraz prognozy pogody. Nie każda akcja wymaga uruchomienia całej floty. Inaczej wygląda zabezpieczanie miejsc, które najszybciej stają się śliskie, a inaczej odśnieżanie podczas intensywnych, utrzymujących się opadów.
– Zima to czas szczególnej mobilizacji i wzmożonych działań służb. Pracujemy przez całą dobę, monitorujemy sytuację pogodową i reagujemy na zmieniające się warunki. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz minimalizowanie wpływu zjawisk pogodowych na codzienny rytm i funkcjonowanie stolicy. – mówi Robert Szymański, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta. – Kluczowa jest przy tym współpraca wszystkich zarządców terenów. Te działania mają wspólny cel. Szybka reakcja, współpraca i odpowiedzialność każdego zarządcy przekładają się na bezpieczeństwo milionów pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców. Bezpieczna Warszawa, to wspólna sprawa – dodaje Robert Szymański.
Najpierw mosty i strome ulice. Do akcji od 42 do ponad 300 pojazdów
Zarząd Oczyszczania Miasta wysyła pługoposypywarki na ulice, którymi jeżdżą autobusy miejskie. Łącznie odpowiada za odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością 1500 km takich dróg. Szczególnej uwagi wymagają mosty, wiadukty i strome odcinki, gdzie ze względu na konstrukcję oraz położenie ryzyko śliskości pojawia się najszybciej. Jeśli działania są potrzebne właśnie w tych miejscach, do pracy kierowane są 42 posypywarki. Taki zakres miała pierwsza akcja w obecnym sezonie, przeprowadzona 8 listopada.
Gdy trzeba zabezpieczyć wszystkie ulice obsługiwane przez autobusy miejskie, wykorzystywanych jest 170 pługoposypywarek. Największą mobilizację przewidziano na bardzo intensywne i długotrwałe opady śniegu. Wtedy na drogi może wyjechać ponad 300 pługów i posypywarek. Liczba pojazdów jest więc dobierana do skali potrzeb, a nie ustalana jednakowo dla każdego wyjazdu. Do sprzętu ulicznego dochodzą pojazdy przeznaczone do pracy na chodnikach i innych terenach dla pieszych.
4500 przystanków, dojścia do metra i blisko 300 km tras rowerowych
Zimowe utrzymanie miasta obejmuje również miejsca, w których mieszkańcy poruszają się pieszo i korzystają z komunikacji miejskiej. ZOM zajmuje się 4500 przystankami autobusowymi i tramwajowymi, kładkami, schodami oraz dojściami do metra, z wyjątkiem stacji Wilanowska, Szwedzka i Zacisze. W jego zakresie są także chodniki nieprzylegające do nieruchomości, położone wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Do takich prac przygotowane są zarówno ekipy z szuflami, jak i co najmniej 160 pojazdów.
Prace dotyczą też blisko 300 km wybranych tras rowerowych, w tym pasów dla rowerów wyznaczonych w jezdniach. Nie oznacza to jednak, że ZOM odpowiada za każdy chodnik i każdą drogę rowerową w Warszawie. Podział obowiązków zależy od zarządcy danego terenu. Z tego powodu sąsiadujące ze sobą fragmenty trasy mogą znajdować się w zakresie działań różnych podmiotów, choć z perspektywy mieszkańca tworzą jeden ciąg prowadzący do przystanku, metra czy miejsca pracy.
Centrum Dowodzenia pracuje całą dobę. Pojazdy mają nadajniki GPS
Decyzje o rozpoczęciu akcji zapadają w działającym w ZOM Centrum Dowodzenia Akcją ZIMA. Przez całą dobę analizowane są tam prognozy pogody oraz odczyty ze stacji meteorologicznych rozmieszczonych w stolicy. Do tego dochodzą raporty kontrolerów, którzy sprawdzają rzeczywisty stan nawierzchni w terenie. Zestawienie tych informacji pozwala ustalić godzinę wyjazdu pojazdów i rodzaj potrzebnych działań. Same prognozy są więc uzupełniane obserwacjami z warszawskich ulic.
Po wysłaniu sprzętu służby sprawdzają również przebieg i jakość prac. Pługi oraz posypywarki są wyposażone w nadajniki GPS, dzięki którym można na bieżąco śledzić ich działania na ulicach. Kontrola odbywa się także bezpośrednio w terenie: wspólne patrole pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej oceniają wykonane prace. Informacje o kolejnych zimowych akcjach są publikowane na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta.
Kto odpowiada za śnieg na ulicy i chodniku przy domu?
Za pozostałe tereny odpowiadają inni zarządcy. Urzędy 18 dzielnic zlecają prace na ulicach gminnych, którymi nie kursują autobusy miejskie, a także na chodnikach i trasach rowerowych wzdłuż tych dróg. Właściciele nieruchomości, wspólnoty oraz zarządcy terenów zajmują się z kolei przypisanymi im ulicami i chodnikami wewnętrznymi, osiedlowymi oraz przylegającymi do nieruchomości. Przy ocenie, kto powinien usunąć śnieg z konkretnego miejsca, ważne jest więc ustalenie jego zarządcy.
Osobne zadania ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odpowiada za drogi ekspresowe, w tym mosty Południowy im. Anny Jagiellonki i gen. Stefana Grota-Roweckiego, a także kładki, schody oraz trasy rowerowe wzdłuż tych dróg. Chodniki i alejki w parkach oraz wokół nich pozostają natomiast w zakresie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Gotowość miejskiej floty to zatem jedna część zimowego utrzymania stolicy. Sprawne przejście od osiedla do przystanku i dalsza podróż zależą także od pracy pozostałych zarządców, na co w swoim komunikacie zwracają uwagę służby miejskie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.