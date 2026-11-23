Warszawa–Kraków w mniej niż 2 godziny. Donald Tusk zapowiada wielką zmianę
Premier przedstawił plany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Zapowiedział, że za około rok chciałby osobiście przejechać pociągiem ze stolicy do Krakowa lub Katowic w czasie krótszym niż 120 minut. Na razie jest to jednak deklaracja dotycząca przyszłych połączeń, a nie zmiana obowiązującego rozkładu jazdy. Według wcześniejszych informacji Ministerstwa Infrastruktury uruchomienie prędkości 250 km/h może nastąpić we wrześniu lub grudniu 2027 roku.
Donald Tusk zapowiada szybsze pociągi. Podróż potrwa mniej niż 2 godziny
Podczas uroczystej gali z okazji 100-lecia PKP premier Donald Tusk zwrócił się do pracowników polskiej kolei, dziękując im za dotychczasową pracę i realizację inwestycji infrastrukturalnych.
Jednym z najważniejszych punktów wystąpienia była zapowiedź znaczącego skrócenia czasu podróży między Warszawą a południową Polską.
„Wiem, że dzięki waszym wysiłkom, waszej pracy, będziemy mogli w przyszłym roku poniżej dwóch godzin jechać z Warszawy i do Krakowa, i do Katowic” – powiedział premier.
Szef rządu zapowiedział również, że chciałby za około rok wspólnie z przedstawicielami branży odbyć podróż jednym z szybkich pociągów i sprawdzić efekty modernizacji.
Kluczowe znaczenie ma podniesienie maksymalnej prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do 250 km/h. To jedna z najważniejszych tras kolejowych w Polsce, wykorzystywana przez pociągi łączące Warszawę z Krakowem i aglomeracją śląską.
Obecnie najszybsze regularne połączenia między stolicą a tymi miastami zajmują zazwyczaj około 2,5 godziny. Ostateczny czas zależy od liczby postojów, wybranego pociągu oraz prowadzonych prac infrastrukturalnych.
Po zakończeniu modernizacji podróż ma być zauważalnie krótsza. To szczególnie ważna informacja dla osób regularnie przemieszczających się między największymi polskimi miastami.
Pendolino osiągnęło już 250 km/h. Trwają przygotowania do regularnych przejazdów
Zapowiedzi premiera opierają się na wieloletnich przygotowaniach prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.
W sierpniu 2026 roku podczas jazd testowych pociąg Pendolino osiągnął 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. Próby potwierdziły możliwość wykorzystania wyższej prędkości na odpowiednio przygotowanych odcinkach infrastruktury.
Szczególnie ważny jest fragment linii między Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem. Liczy on około 224 kilometrów i stanowi podstawę szybkich połączeń ze stolicy na południe kraju.
Według wcześniejszych informacji PKP PLK, po zwiększeniu prędkości Pendolino ma pokonywać ten odcinek w około 57 minut.
Nie oznacza to jednak, że pociąg będzie poruszał się z prędkością 250 km/h przez całą trasę z Warszawy do Krakowa. Na pozostałych odcinkach obowiązują inne ograniczenia, a całkowity czas podróży zależy również od liczby postojów i organizacji ruchu.
W październiku zakończono pomyślnie testy systemu łączności GSM-R przy prędkości 250 km/h. Kolejnym etapem jest sprawdzenie systemu ETCS poziomu 2, który odpowiada za nadzorowanie ruchu pociągów i przekazywanie informacji niezbędnych do bezpiecznej jazdy.
Przed uruchomieniem regularnych przewozów konieczne będzie jeszcze zakończenie prób, uzyskanie wymaganych certyfikatów oraz odpowiednich zezwoleń.
Warszawa–Kraków nawet w 1 godzinę i 52 minuty. Kiedy zmiany wejdą w życie?
Wcześniejsze analizy dotyczące modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej wskazywały, że najszybszy przejazd między Warszawą a Krakowem może wynieść około 1 godziny i 52 minut.
W innych zapowiedziach pojawiał się czas zbliżony do 1 godziny i 55 minut. Różnice wynikają między innymi z założeń dotyczących liczby postojów i organizacji ruchu.
Ostateczne czasy przejazdu zostaną potwierdzone dopiero po opublikowaniu rozkładu jazdy uwzględniającego wykorzystanie prędkości 250 km/h.
Nie wszystkie pociągi kursujące na tej trasie będą musiały osiągać identyczne wyniki. Największe skrócenie podróży ma dotyczyć przede wszystkim składów Pendolino, przystosowanych do jazdy z wyższą prędkością.
Podobne założenia dotyczą połączeń z Warszawy do Katowic. Premier zapowiedział, że również podróż na Śląsk będzie możliwa w czasie krótszym niż 120 minut.
W tym przypadku znaczenie mają jednak prace modernizacyjne prowadzone w katowickim węźle kolejowym. Ostateczny czas podróży będzie zależał również od możliwości przejazdu przez ten obszar.
Kiedy pasażerowie skorzystają z nowych połączeń? Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wskazywał wcześniej 2 możliwe terminy: wrzesień lub grudzień 2027 roku.
Wariant wrześniowy uzależniony jest od odpowiednio szybkiego zakończenia testów i procedur technicznych. Grudzień pozostaje bardziej ostrożnym terminem wdrożenia zmian.
Oznacza to, że zapowiedź premiera dotyczy przyszłego roku, ale dokładna data rozpoczęcia regularnych przejazdów z prędkością 250 km/h nie została jeszcze ostatecznie ustalona.
Miliardy złotych na rozwój kolei. Premier wskazuje źródła finansowania
Podczas obchodów 100-lecia PKP Donald Tusk odniósł się również do skali inwestycji kolejowych realizowanych w Polsce.
Premier przypomniał, że w poprzednich latach znaczna część środków publicznych trafiała na rozbudowę dróg i autostrad. Obecnie większego znaczenia nabierają inwestycje w transport kolejowy.
Szef rządu wskazał 2 główne źródła finansowania. Z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój kolei przeznaczono 18 mld zł, natomiast kolejne 24 mld zł pochodzi z Funduszu Spójności.
Łącznie to 42 mld zł, które mają wspierać rozwój infrastruktury kolejowej w różnych częściach kraju.
Nie oznacza to jednak, że cała kwota zostanie wydana na przyspieszenie Pendolino między Warszawą a Krakowem. Pieniądze obejmują znacznie szerszy program modernizacji linii kolejowych, poprawy dostępności transportu oraz zwiększania przepustowości tras.
Sama modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej stanowi odrębne przedsięwzięcie. Wcześniej PKP PLK informowały, że wartość prac związanych z przygotowaniem tej trasy do wyższych prędkości wynosi około 1,8 mld zł.
Premier zwracał również uwagę na rosnącą liczbę pasażerów kolei oraz przywracanie połączeń do miejscowości, które w przeszłości utraciły dostęp do transportu kolejowego.
W tym kontekście wspomniał o programie „100 minut”, przedstawiając go jako jeden z kierunków rozwoju połączeń kolejowych.
Warszawa zyska szybsze połączenia. Zmiany ważne także dla mieszkańców Mazowsza
Dla mieszkańców Warszawy najważniejszą wiadomością pozostaje zapowiedź skrócenia czasu podróży do Krakowa i Katowic.
Jeżeli planowane inwestycje zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem, przejazd do obu miast będzie mógł trwać mniej niż 2 godziny.
To istotna zmiana przede wszystkim dla osób podróżujących służbowo, studentów i mieszkańców regularnie przemieszczających się między Warszawą a południową Polską.
Podróż z centrum stolicy do centrum Krakowa w czasie około 1 godziny i 52 minut mogłaby uczynić kolej jeszcze atrakcyjniejszą alternatywą dla samochodu, zwłaszcza przy jednodniowych wyjazdach.
Modernizacja ma również znaczenie dla Mazowsza, ponieważ Centralna Magistrala Kolejowa przebiega przez teren województwa.
Nie oznacza to jednak, że pociągi Pendolino zaczną zatrzymywać się na wszystkich stacjach położonych w pobliżu magistrali. O dostępności poszczególnych połączeń i liczbie postojów zdecydują przewoźnicy.
Na razie nie przedstawiono też ostatecznych godzin odjazdów szybszych pociągów z warszawskich dworców.
Nowy rozkład PKP Intercity od 13 grudnia 2026 roku. To jeszcze nie koniec zmian
Zanim podróżni skorzystają z zapowiadanej prędkości 250 km/h, wejdzie w życie nowy roczny rozkład jazdy.
13 grudnia 2026 roku PKP Intercity wprowadzi zmiany obejmujące zwiększenie liczby połączeń dalekobieżnych. Według wcześniejszych informacji Ministerstwa Infrastruktury przewoźnik planuje uruchamianie 600 połączeń, czyli o 69 więcej niż w poprzednim rozkładzie.
W sezonie letnim liczba ta ma wzrosnąć do 622.
Na części najważniejszych tras pociągi mają kursować w bardziej regularnych odstępach. Przykładowo na trasie Kraków–Warszawa–Trójmiasto przewidziano połączenie ekspresowe co godzinę, z jednym wyjątkiem.
Nie należy jednak utożsamiać grudniowej zmiany rozkładu z planowanym na 2027 rok przyspieszeniem Pendolino.
To dwa oddzielne etapy rozwoju przewozów kolejowych. Pierwszy dotyczy zwiększenia liczby i częstotliwości połączeń, drugi ma pozwolić na znaczące skrócenie czasu podróży dzięki wykorzystaniu wyższej prędkości na CMK.
Planujesz podróż do Krakowa lub Katowic? Sprawdź czas przejazdu
Osoby planujące podróż koleją powinny obecnie korzystać z obowiązującego rozkładu jazdy, a nie z zapowiedzi dotyczących 2027 roku.
Nie ma jeszcze potwierdzenia, że wszystkie połączenia między Warszawą a Krakowem lub Katowicami będą realizowane w czasie krótszym niż 2 godziny.
Nie ogłoszono również nowego cennika biletów związanego z planowaną prędkością 250 km/h. Sama zapowiedź przyspieszenia nie oznacza automatycznie zmiany cen.
Przy zakupie biletu warto zwrócić uwagę na kategorię pociągu. Połączenia Express InterCity Premium, Express InterCity i InterCity różnią się czasem przejazdu, liczbą postojów i ceną.
Dla podróżujących w 2027 roku kluczowe będą komunikaty PKP Intercity i PKP Polskich Linii Kolejowych dotyczące zakończenia testów oraz wprowadzenia nowego rozkładu.
Dopiero wtedy będzie wiadomo, które konkretne pociągi pojadą z prędkością 250 km/h i ile połączeń osiągnie zapowiadany czas poniżej 2 godzin.
Na dziś pewne jest, że Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie połączeń w 2027 roku. Wrzesień pozostaje wariantem optymistycznym, natomiast grudzień wskazywany jest jako bardziej ostrożny termin. Ostateczna data będzie zależała od zakończenia przygotowań infrastrukturalnych i procedur bezpieczeństwa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.