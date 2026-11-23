PILNE! RCB wysłało alert do mieszkańców. Mają zamknąć okna i drzwi. Trwa wielka akcja strażaków
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w poniedziałek, 23 listopada, pilny alert do mieszkańców Gdańska. Powodem jest pożar hałdy złomu na terenie portu i związane z nim intensywne zadymienie. Służby apelują o zamknięcie okien i drzwi, pozostanie w domach, jeśli to możliwe, oraz unikanie miejsca działań ratowniczych. Choć pożar został opanowany, dogaszanie nadal trwa.
Pilny alert RCB. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie
W poniedziałek 23 listopada 2026 roku mieszkańcy Gdańska otrzymali wiadomości ostrzegawcze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert dotyczy trwającej akcji gaszenia złomu na terenie Portu Gdańsk. Mieszkańcom zalecono zamknięcie okien i drzwi, pozostanie w domach, jeżeli jest to możliwe, oraz niezbliżanie się do miejsca działań strażaków. Powodem jest utrzymujące się zadymienie związane z pożarem, który wybuchł dwa dni wcześniej.
Ostrzeżenie ma charakter lokalny. Nie oznacza, że podobne zagrożenie występuje na terenie całej Polski, Warszawy czy Mazowsza. Informacje o alercie są jednak ważne również dla osób podróżujących do Trójmiasta, mających rodzinę w Gdańsku albo planujących przebywać w pobliżu portu.
Wielki pożar w porcie. W kulminacyjnym momencie pracowało około 30 zastępów
Ogień pojawił się w sobotę, 21 listopada, około godziny 18:40 w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku. Paliła się hałda złomu, a charakter składowanego materiału znacznie utrudnił prowadzenie akcji gaśniczej. Według informacji przekazanych przez straż pożarną w kulminacyjnym momencie działań zaangażowanych było około 30 zastępów strażackich. Ratownicy prowadzili działania przez kolejne godziny, starając się opanować ogień i dotrzeć do źródeł pożaru ukrytych wewnątrz składowiska.
W akcji uczestniczą Państwowa Straż Pożarna, straż portowa oraz Orlen Straż Gdańsk. W poniedziałek Zarząd Morskiego Portu Gdańsk potwierdził, że po wielogodzinnych działaniach ogień został opanowany, jednak nadal trwa dogaszanie. Służby pracują nad wyeliminowaniem pozostałych zarzewi ognia i zapobieganiem ponownemu rozprzestrzenieniu się pożaru.
Dlaczego mieszkańcy mają zamykać okna i drzwi?
Podczas pożaru składowiska powstaje dym, którego skład zależy od rodzaju palących się materiałów. Zadymienie może powodować podrażnienie dróg oddechowych i oczu, a jego intensywność oraz kierunek przemieszczania zależą między innymi od warunków atmosferycznych. W przypadku gdańskiego pożaru władze miasta i RCB zaleciły ograniczenie narażenia mieszkańców na dym, przede wszystkim przez zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz.
Już w niedzielę wieczorem zalecenia przekazywano mieszkańcom dzielnic położonych w pobliżu portu. Wśród wskazanych obszarów znalazły się Nowy Port, Stogi, Górki Zachodnie i Krakowiec. W poniedziałek rano ostrzeżenie RCB skierowano do odbiorców na terenie Gdańska.
Trwa sprawdzanie skutków pożaru. WIOŚ prowadzi badania
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk poinformował, że na miejscu działa także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspektorzy prowadzą badania dotyczące ewentualnego wpływu pożaru na stan powietrza i wody. Na tym etapie nie należy przesądzać o skali zanieczyszczenia ani konkretnych substancjach, których stężenia mogły wzrosnąć. Wyniki badań i kolejne komunikaty właściwych instytucji będą kluczowe dla oceny skutków zdarzenia.
Nie jest również znana przyczyna wybuchu pożaru. Port zapowiedział przeprowadzenie odpowiednich ustaleń oraz weryfikację możliwego wpływu zdarzenia na infrastrukturę. Jednocześnie poinformowano, że ruch statków nie został wstrzymany, a sąsiednie terminale pracują bez zakłóceń.
Co zrobić po otrzymaniu alertu RCB?
Osoby znajdujące się na obszarze objętym ostrzeżeniem powinny zastosować się do zaleceń służb. Przede wszystkim należy zamknąć okna i drzwi oraz ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, jeśli nie jest to konieczne. Warto również unikać intensywnego wietrzenia mieszkań podczas utrzymującego się zadymienia i nie zbliżać się do miejsca prowadzonej akcji.
Jeśli na zewnątrz wyraźnie czuć dym, warto ograniczyć dopływ powietrza z zewnątrz przez systemy wentylacji, jeśli umożliwiają to ich instrukcje i warunki bezpieczeństwa. Nie należy jednak samodzielnie blokować obowiązkowej wentylacji grawitacyjnej czy urządzeń zapewniających bezpieczną pracę instalacji gazowych.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z chorobami układu oddechowego, dzieci i seniorzy. W razie nasilonej duszności lub innych poważnych objawów należy szukać pomocy medycznej. Do odwołania ostrzeżeń należy śledzić komunikaty RCB, władz Gdańska i odpowiednich służb.
Czy ostrzeżenie obejmuje Warszawę i Mazowsze?
Nie. Alert związany z tym pożarem skierowano do mieszkańców Gdańska. Nie ma podstaw, aby przedstawiać go jako ostrzeżenie obowiązujące mieszkańców Warszawy lub całego Mazowsza. Osoby podróżujące do Gdańska powinny jednak sprawdzić aktualną sytuację w miejscu pobytu i dostosować się do lokalnych zaleceń.
W komunikacie z 23 listopada Zarząd Morskiego Portu Gdańsk potwierdził, że pożar został opanowany, a prace dogaszające są kontynuowane. Dalsze decyzje dotyczące zaleceń dla mieszkańców powinny opierać się na aktualnych ustaleniach służb i wynikach badań środowiskowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.