Trzeci stopień alarmowy na kolei. Obejmuje również Warszawę i Mazowsze. Co powinni wiedzieć pasażerowie?
Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Podwyższony poziom gotowości dotyczy także infrastruktury kolejowej w Warszawie i na Mazowszu. Rządowe zarządzenie obowiązuje do 30 listopada 2026 roku. Co oznacza dla podróżnych?
Trzeci stopień alarmowy na kolei. Obowiązuje do końca listopada
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązujących w Polsce stopniach alarmowych. Zgodnie z zarządzeniem prezesa Rady Ministrów nr 48 z 25 sierpnia 2026 roku trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zarządzenie weszło w życie 1 września i zgodnie z aktualnymi przepisami ma obowiązywać do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.
Oznacza to, że podwyższony stopień alarmowy nie został ogłoszony dopiero dziś. Jest to nadal obowiązujący poziom gotowości służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo określonej infrastruktury kolejowej. Do czasu ogłoszenia ewentualnych nowych zarządzeń podróżni powinni opierać się na obecnych oficjalnych komunikatach.
Czym jest stopień CHARLIE? To trzeci poziom w czterostopniowej skali
Polski system antyterrorystyczny przewiduje cztery stopnie alarmowe: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. CHARLIE jest trzecim z nich, co oznacza wyższy poziom gotowości niż ALFA i BRAVO. Jego wprowadzenie wiąże się z przewidzianymi przepisami działaniami ochronnymi i organizacyjnymi podejmowanymi przez właściwe służby oraz podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Nie jest to jednak równoznaczne z informacją, że w danym momencie na konkretnej stacji kolejowej dochodzi do ataku. Sam fakt obowiązywania stopnia CHARLIE nie oznacza też automatycznie zamknięcia dworców, wstrzymania ruchu pociągów ani powszechnych kontroli wszystkich podróżnych. O ewentualnych utrudnieniach przewoźnicy i zarządcy infrastruktury informują w odrębnych komunikatach.
Warszawa i Mazowsze również objęte podwyższonym stopniem
Zarządzenie obejmuje obszary wskazanych linii kolejowych w całym kraju, a więc również te znajdujące się na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Ma to znaczenie dla jednego z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, z którego każdego dnia korzystają pasażerowie pociągów dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych.
Należy jednak rozróżnić teren infrastruktury kolejowej objętej zarządzeniem od całego miasta. Trzeci stopień alarmowy CHARLIE nie obejmuje automatycznie wszystkich ulic, osiedli, środków komunikacji miejskiej ani wszystkich obiektów publicznych w Warszawie. Zakres tego stopnia określono w odniesieniu do obszarów linii kolejowych wskazanych zarządców.
W całej Polsce obowiązują także stopnie BRAVO i BRAVO-CRP
Równolegle do końca listopada na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Ten ostatni odnosi się do zagrożeń w cyberprzestrzeni. Obowiązywanie kilku stopni alarmowych jednocześnie wynika z ich odmiennego zakresu i charakteru.
Stopnie alarmowe pełnią funkcję mechanizmu podnoszącego gotowość odpowiedzialnych instytucji i służb. Mogą wiązać się ze zwiększoną czujnością, dodatkowymi działaniami ochronnymi, weryfikacją procedur i sprawdzaniem bezpieczeństwa infrastruktury. Konkretne czynności zależą od rodzaju obiektu i aktualnej oceny zagrożeń.
Czy pasażerowie powinni spodziewać się kontroli i opóźnień?
Sam komunikat o obowiązywaniu stopnia CHARLIE nie stanowi zapowiedzi konkretnych opóźnień ani ograniczeń w rozkładach jazdy. Podróżni powinni jednak pamiętać, że na terenie infrastruktury kolejowej mogą być prowadzone dodatkowe działania ochronne. W przypadku poleceń funkcjonariuszy lub pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo należy się do nich stosować.
Nie należy pozostawiać bagażu bez opieki ani dotykać podejrzanych przedmiotów. Jeśli pasażer zauważy pozostawiony pakunek lub zachowanie mogące stanowić zagrożenie, powinien poinformować obsługę stacji, ochronę albo odpowiednie służby. Nie oznacza to, że każdy pozostawiony przedmiot jest niebezpieczny, jednak zgłoszenie pozwala na jego bezpieczną weryfikację.
Co to oznacza dla Ciebie? Kilka ważnych zasad przed podróżą
Jeżeli planujesz podróż koleją z Warszawy lub innej miejscowości na Mazowszu, sprawdź przed wyjazdem aktualny rozkład jazdy i komunikaty swojego przewoźnika. Samo obowiązywanie stopnia alarmowego nie jest powodem do rezygnacji z podróży. Warto natomiast zachować ostrożność, pilnować swoich rzeczy i nie utrudniać ewentualnych czynności prowadzonych przez uprawnione służby.
Ważne jest także odróżnianie komunikatów o stopniach alarmowych od ostrzeżeń informujących o konkretnych zdarzeniach na stacjach. Wprowadzenie lub przedłużenie ogólnego stopnia alarmowego nie oznacza, że na każdej linii występuje bezpośrednie zagrożenie albo że ruch kolejowy został wstrzymany.
Co stanie się po 30 listopada?
Aktualne zarządzenia określają koniec obowiązywania wskazanych stopni alarmowych na 30 listopada 2026 roku, godzinę 23:59. Nie oznacza to jednak, że z całą pewnością zostaną wtedy zniesione. Prezes Rady Ministrów może wydać kolejne zarządzenia, jeżeli będzie to uzasadnione oceną sytuacji bezpieczeństwa. Na dzień 23 listopada należy kierować się obecnie opublikowanymi decyzjami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.