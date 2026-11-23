Wody Polskie ostrzegają przed niebezpiecznym zjawiskiem. Poziom wody może przekroczyć stany alarmowe
Niepokojąca sytuacja hydrologiczna w kilku regionach Polski. Wody Polskie opublikowały 23 listopada najnowszy raport, w którym wskazują na ryzyko znacznego wzrostu poziomu wód. W części kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, a lokalnie możliwe jest nawet przekroczenie stanów alarmowych. Zagrożenie związane jest między innymi z silnym wiatrem, wysokim poziomem Bałtyku i spływem wód opadowych.
Niebezpieczny wzrost poziomu wód. Oficjalne ostrzeżenia
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, informację o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w kraju. Z raportu sporządzonego według stanu na godzinę 11:00 wynika, że w kilku regionach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Szczególnie istotna jest sytuacja na obszarach nadmorskich, gdzie silny wiatr z kierunków północnych może powodować spiętrzanie wody. W niektórych lokalizacjach prognozowane są poziomy przekraczające stany alarmowe.
Nie oznacza to, że doszło już do powodzi. Jest to jednak sygnał, że mieszkańcy zagrożonych terenów powinni śledzić komunikaty służb i zachować szczególną ostrożność.
W tych regionach sytuacja może być najtrudniejsza
Według oficjalnego raportu Wód Polskich ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują między innymi:
- Wybrzeże Wschodnie – lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.
- Zalew Wiślany, Elbląg i Żuławy – silny wiatr może doprowadzić do spiętrzenia wód.
- Zalew Szczeciński oraz ujściowy odcinek Odry – przewidywane są wzrosty poziomu wody.
- Wybrzeże Zachodnie, w tym rejon Zatoki Pomorskiej – prognozowane są niebezpieczne wzrosty poziomu wód.
- Rzeki uchodzące do Zalewu Wiślanego – dodatkowym czynnikiem są opady i spływ wód.
W części tych obszarów ostrzeżenia pozostaną w mocy do 24 lub 25 listopada, zależnie od lokalizacji. Sytuacja może się zmieniać wraz z warunkami atmosferycznymi.
Woda może przekroczyć stan alarmowy. Co to właściwie oznacza?
Stan ostrzegawczy jest poziomem wody wskazującym na potrzebę zwiększonej czujności i monitorowania sytuacji hydrologicznej. Stan alarmowy oznacza natomiast poważniejszą sytuację, w której zagrożenie związane z wysokim poziomem wody wymaga szczególnej gotowości odpowiednich służb.
Samo przekroczenie stanu alarmowego nie oznacza automatycznie zalania miejscowości. Znaczenie ma między innymi ukształtowanie terenu, stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz dalszy rozwój sytuacji pogodowej.
W przypadku silnego wiatru wiejącego od morza woda może być dodatkowo wtłaczana w kierunku ujść rzek, zatok i zalewów. Takie zjawisko utrudnia odpływ wody do morza i może prowadzić do gwałtownych wzrostów jej poziomu.
Szczególna sytuacja na Żuławach i nad Zalewem Wiślanym
Jednym z obszarów wskazanych w raporcie są Żuławy. Wody Polskie ostrzegają, że w związku z silnym wiatrem z sektora północnego przewidywane są wzrosty poziomu wód na Zalewie Wiślanym i Żuławach.
Lokalnie, szczególnie na Żuławach, możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku, 24 listopada, do godziny 15:00.
Podobne ryzyko dotyczy Wybrzeża Wschodniego, gdzie wysokie napełnienie Bałtyku oraz sytuacja meteorologiczna mogą doprowadzić do dalszych wzrostów poziomu wody.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Opisane ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą wskazanych regionów północnej Polski. W przywołanym raporcie nie wskazano analogicznego ostrzeżenia drugiego stopnia dla Warszawy ani Mazowsza.
Mieszkańcy stolicy planujący podróż nad Bałtyk lub do miejscowości położonych w pobliżu zagrożonych rzek i zalewów powinni jednak sprawdzić aktualne komunikaty hydrologiczne przed wyjazdem.
Sytuacja ma również znaczenie dla osób posiadających nieruchomości, działki rekreacyjne lub rodziny na terenach objętych ostrzeżeniami.
Co zrobić, gdy poziom wody zaczyna gwałtownie rosnąć?
Osoby mieszkające na terenach zagrożonych podtopieniami powinny przede wszystkim śledzić komunikaty IMGW, Wód Polskich i lokalnych centrów zarządzania kryzysowego.
Warto sprawdzić, czy przedmioty przechowywane w piwnicach i nisko położonych pomieszczeniach są odpowiednio zabezpieczone. Samochodów nie należy pozostawiać w miejscach, które mogą zostać zalane.
Szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie na zalane drogi oraz próby przejazdu samochodem przez wodę o nieznanej głębokości. Nawet pozornie niewielka ilość szybko płynącej wody może stanowić zagrożenie.
Jeśli lokalne służby wydadzą zalecenia dotyczące zabezpieczenia mienia lub ewakuacji, należy się do nich zastosować.
Najbliższe godziny będą ważne. Ostrzeżenia mogą obowiązywać także we wtorek i środę
Według komunikatu Wód Polskich część ostrzeżeń hydrologicznych będzie obowiązywać jeszcze we wtorek, 24 listopada, a na niektórych obszarach również w środę, 25 listopada.
Dalszy rozwój sytuacji zależy przede wszystkim od kierunku i siły wiatru, opadów oraz poziomu wód w poszczególnych rzekach i zbiornikach.
Mieszkańcy zagrożonych terenów powinni na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez właściwe instytucje. Prognozowane przekroczenia stanów alarmowych nie muszą wystąpić w każdej lokalizacji objętej ostrzeżeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.