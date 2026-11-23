Właściciele domów muszą uważać na zakaz. Za nieco ponad rok nie będzie można tak się dogrzewać. Grozi 5000 zł kary
Masz sprawny piec i zapas opału? To może nie wystarczyć, żeby ogrzać dom zgodnie z prawem. Od 1 stycznia 2028 roku na Mazowszu nie będzie wolno rozpalać kotłów na węgiel i drewno klasy 3 i 4, nawet jeśli służą tylko do dogrzewania podczas mrozów. W dziewięciu powiatach wokół Warszawy dojdzie również zakaz używania węgla, choć część instalacji obejmą wyjątki. Za naruszenie przepisów grozi do 5000 zł grzywny. W tym samym roku ma w pełni ruszyć ETS2, który może podnieść koszty ogrzewania także u osób korzystających z gazu.
Zimą stary kocioł bywa domowym zabezpieczeniem: na co dzień pracuje inne ogrzewanie, a właściciel rozpala dodatkowy piec dopiero wtedy, gdy robi się bardzo zimno albo rosną rachunki. Mazowieckie przepisy nie przewidują jednak osobnego zwolnienia dla urządzeń używanych kilka razy w roku. Jeżeli kocioł zostanie objęty zakazem, nie będzie można legalnie korzystać z niego tylko dlatego, że jest drugim źródłem ciepła. Dlatego przed kolejnym zakupem opału warto ustalić, co właściwie stoi w kotłowni. Część właścicieli musi zaplanować wymianę, ale inni mogą korzystać z wyjątków i uniknąć niepotrzebnego wydatku.
Dwa zakazy od tej samej daty. Jeden obejmie całe Mazowsze
Od 1 stycznia 2028 roku w całym województwie mazowieckim zakończy się możliwość użytkowania kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 i 4. Nie pomoże aktualny przegląd ani zapewnienie instalatora, że urządzenie jeszcze długo popracuje. Przepisy ograniczają korzystanie z określonych kotłów ze względu na ich parametry, a nie wyłącznie stan techniczny. Zmiana opału z węgla na drewno również nie uratuje kotła klasy 3 lub 4, bo ten etap zakazu obejmuje oba rodzaje ogrzewania. Wynika to z uchwały antysmogowej obowiązującej na Mazowszu, przyjętej w 2017 roku i zmienionej w 2022 roku.
Informacji o klasie należy szukać na tabliczce umieszczonej na urządzeniu, w instrukcji lub dokumentach producenta. Sama nazwa handlowa, zielona naklejka czy opis „piec ekologiczny” nie rozstrzygają sprawy. Jeśli oznaczenia są nieczytelne, pomocne będzie ustalenie dokładnego modelu i kontakt z producentem. Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele najstarszych kotłów bez wymaganej klasy. Dla nich termin nie przypada dopiero na 2028 rok: urządzenia niespełniające nawet wymagań klasy 3 są na Mazowszu zakazane już od 1 stycznia 2023 roku. Dalsze czekanie na nową datę nie daje dodatkowego okresu na ich używanie.
|Termin
|Obszar
|Co obejmują przepisy?
|Od 1 stycznia 2023 r.
|Całe Mazowsze
|Zakaz użytkowania kotłów niespełniających wymagań co najmniej klasy 3.
|Od 1 października 2023 r.
|Warszawa
|Zakaz spalania węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, z wyjątkami dla określonych instalacji.
|Od 1 stycznia 2028 r.
|Całe Mazowsze
|Zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 i 4.
|Od 1 stycznia 2028 r.
|Dziewięć powiatów wokół Warszawy
|Rozszerzenie zakazu spalania węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, z wyjątkami dla określonych instalacji.
Te dziewięć powiatów obejmie zakaz węgla
Dodatkowe ograniczenie dotyczące paliwa obejmie powiaty grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Chodzi o wszystkie gminy znajdujące się w tych powiatach, także te oddalone od granic Warszawy. W stolicy zakaz węgla obowiązuje już od października 2023 roku. W obu przypadkach trzeba uwzględnić wyjątki zapisane w uchwale. Zakaz nie oznacza więc, że każda rodzina korzystająca dziś z kotła węglowego znajdzie się w identycznej sytuacji, niezależnie od daty jego uruchomienia i dokumentacji.
Dla mieszkańca podwarszawskiej miejscowości są zatem dwa osobne pytania: czy może nadal uruchamiać posiadany kocioł i czy może spalać w nim węgiel. Dobre parametry urządzenia nie zastępują sprawdzenia zasad dotyczących paliwa. Z kolei właściciel domu w innej części Mazowsza nie powinien uznać, że mapa go nie dotyczy i niczego nie musi zmieniać. Nawet poza dziewięcioma powiatami od 2028 roku nie wolno będzie używać kotłów klasy 3 i 4. Przepisy nie wprowadzają natomiast w tym terminie wojewódzkiego zakazu każdego ogrzewania drewnem lub pelletem ani obowiązku kupienia przez wszystkich pompy ciepła.
Nie każdy kocioł węglowy trzeba będzie wyrzucić. Decydują dwie daty
Jedno z najważniejszych odstępstw dotyczy kotłów klasy 5, których użytkowanie rozpoczęto do 10 listopada 2017 roku włącznie. Uchwała pozwala korzystać z nich do końca żywotności, a także przewiduje dla nich wyjątek od zakazu węgla w Warszawie i wskazanych powiatach. Jeżeli ktoś ma taki kocioł uruchomiony w 2016 roku, sama wiadomość o zmianach w 2028 roku nie oznacza jeszcze konieczności jego wymiany. Trzeba jednak potwierdzić zarówno klasę urządzenia, jak i to, kiedy rozpoczęto jego użytkowanie. Ustne zapewnienie poprzedniego właściciela domu może nie wystarczyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas kontroli.
Drugie odstępstwo obejmuje instalacje spełniające wymagania ekoprojektu, czyli określone normy emisji i efektywności, których użytkowanie rozpoczęto do 1 czerwca 2022 roku włącznie. One również mogą korzystać z wyjątku od zakazu węgla do końca żywotności. W praktyce dwa podobne kotły stojące w sąsiednich domach mogą podlegać innym zasadom, jeżeli uruchomiono je w różnych terminach. Warto przy tym odróżnić klasę 5 od ekoprojektu: samo posiadanie oznaczenia klasy 5 nie dowodzi automatycznie spełnienia wszystkich wymagań ekoprojektu. Potrzebna jest dokumentacja konkretnego modelu, nie ogólny opis całej serii urządzeń.
|Urządzenie objęte wyjątkiem
|Do kiedy musiało rozpocząć użytkowanie?
|Co daje wyjątek?
|Kocioł klasy 5
|Do 10 listopada 2017 r. włącznie
|Możliwość użytkowania do końca żywotności, także z odstępstwem od zakazu węgla w Warszawie i dziewięciu powiatach.
|Instalacja spełniająca wymagania ekoprojektu
|Do 1 czerwca 2022 r. włącznie
|Odstępstwo od zakazu węgla w Warszawie i dziewięciu powiatach do końca żywotności instalacji.
Daty z tabeli odnoszą się do rozpoczęcia użytkowania instalacji. Sam rok produkcji na obudowie nie daje prawa do wyjątku, a zakup używanego kotła z dawną datą nie jest automatycznym sposobem na obejście nowych zasad. Właściciel powinien odszukać instrukcję, dokument potwierdzający parametry, fakturę i dokumenty montażu lub uruchomienia. Gdy ich brakuje, warto skontaktować się z producentem, instalatorem albo gminnym ekodoradcą. Ustalenie tej sprawy przed zamówieniem nowego ogrzewania może oszczędzić poważnego wydatku. Wyjątki te nie pozwalają jednak zachować kotła klasy 3 lub 4 po terminie obejmującym całe województwo.
Kominek na weekend też musi spełniać wymagania
Osobną sprawą są kominki, kozy i inne urządzenia ogrzewające pomieszczenia. Nie należy przypisywać im automatycznie klas stosowanych przy kotłach centralnego ogrzewania. Na Mazowszu już od 2023 roku obowiązują wobec nich wymagania ekoprojektu albo konieczność wyposażenia w rozwiązanie ograniczające emisję pyłu do wymaganego poziomu. Dlatego właściciel starego kominka nie powinien czekać do 2028 roku, zakładając, że dopiero wtedy zaczną go dotyczyć ograniczenia. Z drugiej strony zgodny z przepisami kominek nie staje się z tej daty urządzeniem zakazanym. Rozstrzygają jego parametry i dokumenty ewentualnego doposażenia.
Przy paleniu drewnem znaczenie ma również jego wilgotność. Uchwała zakazuje spalania biomasy zawierającej ponad 20 proc. wody, więc świeżo ścięte lub źle przechowywane polana mogą być problemem nawet w nowoczesnym urządzeniu. Drewno z własnej działki również podlega tym zasadom, a sporadyczne rozpalanie nie daje zwolnienia. Wilgotność można sprawdzić miernikiem; pomiar warto wykonywać wewnątrz świeżo rozłupanego kawałka, zamiast oceniać wyłącznie suchą powierzchnię. Legalność samego wkładu i jakość opału to dwie rzeczy, które trzeba sprawdzić niezależnie od tego, ile wieczorów w roku rodzina spędza przy kominku.
Do tego dojdzie ETS2. Zmiana może dotknąć również ogrzewających gazem
Rok 2028 jest istotny także z innego powodu. Według aktualnych informacji Komisji Europejskiej i Rady UE właśnie wtedy ma w pełni ruszyć ETS2, czyli odrębny system rozliczania emisji dwutlenku węgla m.in. z paliw używanych do ogrzewania budynków i transportu drogowego. Jego start przesunięto z 2027 na 2028 rok. Dla właściciela domu najważniejsze jest to, że obejmuje on paliwa kopalne, w tym gaz ziemny, węgiel i olej opałowy. Nawet jeśli posiadany kocioł jest legalny i nie wymaga wymiany na podstawie mazowieckiej uchwały, przyszłe ceny paliwa mogą uwzględniać dodatkowy koszt emisji.
Uprawnienia do emisji mają rozliczać dostawcy paliw, a nie rodziny ogrzewające domy. Właściciel kotła nie będzie z tego powodu kupował uprawnień na giełdzie ani składał osobnego rozliczenia za każde rozpalenie. Dostawca może jednak uwzględnić ponoszony koszt w cenie sprzedawanego paliwa. Właśnie tą drogą ETS2 może dotrzeć do domowego budżetu. Nie ma jednej ustalonej dziś dopłaty dla każdego gospodarstwa: znaczenie będą miały cena uprawnień, zużycie i rodzaj paliwa oraz sposób przenoszenia kosztów na odbiorców. Legalny, starszy kocioł objęty wyjątkiem od zakazu węgla nie otrzymuje przez to automatycznej ochrony przed wzrostem cen opału.
Skalę samego mechanizmu można pokazać na prostym przykładzie. Załóżmy wyłącznie do obliczenia, że spalenie paliwa powoduje emisję 4 ton CO₂ rocznie. Przy cenie uprawnienia 50 euro za tonę wartość uprawnień odpowiadających tej emisji wyniosłaby 200 euro, a przy cenie 100 euro za tonę — 400 euro. To nie są prognozy rachunków ani informacja, że każdy dom emituje właśnie 4 tony. Tabela pokazuje zależność między ceną uprawnienia a kosztem przypisanym do tej samej, przykładowej emisji. Nie uwzględnia kursu walut, podatków ani tego, w jakim stopniu dostawca przeniesie koszt na klienta.
|Przykładowa cena uprawnienia
|Emisja przyjęta tylko do obliczenia
|Wartość odpowiadających jej uprawnień
|50 euro za tonę CO₂
|4 tony CO₂ rocznie
|200 euro rocznie
|75 euro za tonę CO₂
|4 tony CO₂ rocznie
|300 euro rocznie
|100 euro za tonę CO₂
|4 tony CO₂ rocznie
|400 euro rocznie
W informacjach o ETS2 pojawia się próg 45 euro za tonę, ale nie jest to gwarancja, że uprawnienia nigdy nie będą droższe. Kwotę określono w cenach z 2020 roku, z uwzględnieniem inflacji, i powiązano z mechanizmem zwiększającym podaż uprawnień. Wzrost dostępnej puli ma łagodzić presję cenową, a nie zapewniać każdej rodzinie niezmienny rachunek. UE przewiduje też wsparcie dla szczególnie narażonych gospodarstw w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego. Samo utworzenie funduszu nie oznacza jednak automatycznego przelewu do każdego właściciela pieca gazowego. ETS2 nie wprowadza również powszechnego nakazu wymiany takich pieców w 2028 roku.
Kontrola, mandat i deklaracja po wymianie pieca
Za łamanie uchwały antysmogowej można otrzymać mandat do 500 zł, a sprawa skierowana do sądu może zakończyć się grzywną do 5000 zł. Kwota z tytułu jest więc górną granicą kary sądowej, nie automatycznym mandatem dla każdego właściciela starego urządzenia. Podczas kontroli strażnicy miejscy lub gminni i upoważnieni pracownicy urzędu mogą sprawdzać przestrzeganie zasad dotyczących ogrzewania oraz paliwa. Dokumentacja kotła pomaga ustalić jego klasę i możliwość korzystania z wyjątku. Zapłacenie kary nie legalizuje dalszego palenia, podobnie jak argument, że opał został już kupiony i szkoda go zmarnować.
Wymiana ogrzewania oznacza jeszcze jeden obowiązek, o którym łatwo zapomnieć po zakończeniu prac. Informację o nowym źródle ciepła trzeba przekazać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli CEEB, w ciągu 14 dni od jego uruchomienia. Deklarację można złożyć elektronicznie albo w urzędzie gminy. Ewidencja obejmuje także dodatkowe źródła, np. kominek, więc nie należy ograniczać się do urządzenia pracującego najczęściej. Sam wpis w CEEB nie jest jednak pozwoleniem na używanie zakazanego kotła: zgłoszenie opisuje ogrzewanie budynku, a zgodność z uchwałą wynika z parametrów instalacji i obowiązujących przepisów.
Ile kosztuje nowe ogrzewanie? Cena pieca to dopiero początek
Wydatek na samo urządzenie może przekroczyć 10 tys. zł, zanim ktokolwiek zacznie przerabiać kotłownię. Przykładowo producent Kostrzewa oferuje kocioł pelletowy Mini Bio B NE 10 kW za 10 600 zł brutto przy cenie katalogowej 14 600 zł. Oferta obowiązuje od 6 listopada do 8 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. To przykład ceny konkretnego urządzenia, a nie średni koszt wymiany ogrzewania ani wycena dla każdego budynku. Do rachunku mogą dojść demontaż starego kotła, montaż nowego, osprzęt, dostosowanie komina i przeróbki instalacji. Porównywanie samych cen urządzeń pomija więc część wydatków, które właściciel rzeczywiście będzie musiał ponieść.
Warto poprosić wykonawców o oferty obejmujące cały zakres prac i wyraźnie wskazujące, co trzeba dopłacić osobno. Przy ogrzewaniu pelletem znaczenie mają komin, miejsce na opał i obsługa kotła. Przy pompie ciepła trzeba uwzględnić zapotrzebowanie domu na ciepło, istniejące grzejniki, instalację elektryczną i przygotowanie ciepłej wody. Moc starego pieca nie powinna być jedyną podpowiedzią przy wyborze następcy. Jeśli wcześniejsze urządzenie było zbyt duże albo dom przeszedł ocieplenie, powielenie jego mocy może prowadzić do zakupu źle dobranego ogrzewania. To decyzja wpływająca zarówno na cenę montażu, jak i późniejsze koszty użytkowania.
Dotacja może pomóc, ale „100 proc.” nie oznacza dowolnej faktury
W programie Czyste Powietrze przewidziano trzy poziomy wsparcia: do 40, 70 albo 100 proc. kosztów uznawanych przez program, zależnie od spełnienia jego warunków. Wysokość pomocy zależy m.in. od dochodów, rodzaju prac i limitu przypisanego do urządzenia. Dla pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności maksymalne kwoty wynoszą odpowiednio 14 080 zł, 24 640 zł i 35 200 zł. Dla kotła na pellet o podwyższonym standardzie są niższe. Tych kwot nie należy traktować jako cennika instalacji ani obietnicy, że każda osoba wymieniająca piec otrzyma najwyższą dopłatę.
|Poziom wsparcia
|Udział w kosztach uznawanych przez program
|Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności
|Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie
|Podstawowy
|Do 40 proc.
|Maksymalnie 14 080 zł
|Maksymalnie 8200 zł
|Podwyższony
|Do 70 proc.
|Maksymalnie 24 640 zł
|Maksymalnie 14 350 zł
|Najwyższy
|Do 100 proc.
|Maksymalnie 35 200 zł
|Maksymalnie 20 500 zł
Najwyższy poziom wymaga spełnienia dodatkowych warunków, w tym odpowiednio niskich dochodów i zapotrzebowania budynku na energię użytkową do ogrzewania powyżej 140 kWh na metr kwadratowy rocznie. Podatek VAT nie jest pokrywany dotacją. Jeżeli wykonawca obiecuje „ogrzewanie całkowicie za darmo”, trzeba zatem sprawdzić szczegółowe wyliczenie, a nie samo hasło reklamowe. Przed wyborem urządzenia znaczenie mają również wymagany audyt energetyczny i zasady korzystania z listy urządzeń dopuszczonych do wsparcia. Najbezpieczniej wyjaśnić warunki w gminnym punkcie programu, zanim podpisze się umowę i wpłaci zaliczkę.
Osoby planujące prace powinny zwrócić uwagę na kolejną zmianę: od 2027 roku program kończy wsparcie dla ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła, w tym kotłów elektrycznych i mat grzewczych. Przy wnioskach składanych w wersji programu obowiązującej od 20 lipca 2026 roku zakup i montaż takich urządzeń trzeba zakończyć do 31 grudnia 2026 roku; najpóźniej tego dnia musi też zostać wystawiona potwierdzająca je faktura lub równoważny dokument. Wnioski złożone wcześniej podlegają zasadom poprzedniej wersji. Zmiana dotyczy dotacji, a nie zakazu montowania urządzeń. W domowym planie finansowym trzeba więc odróżniać legalność ogrzewania, możliwość uzyskania pomocy i późniejsze rachunki. Dozwolone rozwiązanie nie musi być objęte dopłatą ani tanie w użytkowaniu.
Najpierw sprawdź, którędy ucieka ciepło
Przy wymianie ogrzewania łatwo skupić się na urządzeniu, a pominąć budynek, który ma ono ogrzać. Jeżeli dom traci dużo ciepła przez dach, ściany lub nieszczelne okna, nowy kocioł czy pompa nadal będą musiały tę stratę pokrywać. Audyt pozwala ustalić, jakie prace przyniosą największy efekt i jakiej mocy ogrzewanie będzie potrzebne po ich wykonaniu. Jeżeli plan obejmuje ocieplenie oraz wymianę źródła ciepła, warto dobierać urządzenie do zapotrzebowania po modernizacji. Przy rosnących cenach paliw mniejsze zużycie może być równie ważne jak sam wybór między gazem, pelletem a pompą.
Od czego zacząć, żeby nie organizować całej wymiany w środku zimy 2027/2028? Od ustalenia klasy i modelu własnego kotła oraz daty jego uruchomienia. Z tymi informacjami można wyjaśnić, czy urządzenie trzeba wyłączyć, a w dziewięciu powiatach także czy pozostanie możliwość spalania węgla. Dopiero wtedy warto zamawiać pełne wyceny, sprawdzać dotacje i ustalać termin prac. Jeżeli obecne ogrzewanie korzysta z wyjątku, jest czas na spokojne porównanie kosztów dalszego użytkowania z modernizacją. Jeśli musi zostać zastąpione, sam wniosek o dotację, zamówienie kotła czy zgromadzony zapas paliwa nie przesuwają daty wejścia zakazu. Dom powinien mieć na ten moment działające, zgodne z przepisami źródło ciepła.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.