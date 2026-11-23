Wielka zmiana w Warszawie! Ze Stadionu Narodowego znika kultowy napis. Po 11 latach koniec pewnej epoki
To jedna z najbardziej widocznych zmian w panoramie Warszawy od lat. Z korony Stadionu Narodowego znikają ogromne, podświetlane litery tworzące napis „PGE Narodowy”. Charakterystyczne oznaczenie przez ponad dekadę było jednym z symboli największej areny sportowej w Polsce. Teraz oficjalnie zakończyła się współpraca z Polską Grupą Energetyczną, a stadion funkcjonuje już pod inną nazwą. Pojawiają się również pytania o nowego sponsora. Wśród potencjalnych następców wymieniany jest jeden z największych polskich koncernów.
Wielka zmiana na Stadionie Narodowym. Znikają ogromne litery
Mieszkańcy Warszawy i osoby przejeżdżające w pobliżu Stadionu Narodowego mogą zauważyć niecodzienny widok. Z charakterystycznej korony obiektu usuwane są wielkie logotypy Polskiej Grupy Energetycznej. Przez ponad 11 lat napis „PGE Narodowy” był doskonale widoczny zarówno w dzień, jak i po zmroku, kiedy podświetlane litery wyróżniały się na tle warszawskiej panoramy.
Zmiana nie jest przypadkowa. To konsekwencja wygaśnięcia wieloletniej umowy sponsorskiej zawartej pomiędzy Polską Grupą Energetyczną a spółką PL.2012+, która zarządza stadionem. Kontrakt przestał obowiązywać 14 listopada 2026 roku. Już trzy dni później, we wtorek 17 listopada, przy stadionie pojawiły się dźwigi, a pracownicy rozpoczęli demontaż ogromnych oznaczeń.
Od 15 listopada 2026 roku obiekt nie funkcjonuje już pod komercyjną nazwą PGE Narodowy. Obecnie jego nazwa to Stadion Narodowy. Informację potwierdziła Małgorzata Bajer, dyrektor ds. komunikacji, promocji i marketingu oraz rzeczniczka prasowa operatora stadionu.
Po 11 latach koniec współpracy. PGE oficjalnie wyjaśnia powody
Polska Grupa Energetyczna została sponsorem tytularnym warszawskiego stadionu w lipcu 2015 roku. Od tego momentu nazwa koncernu towarzyszyła największym wydarzeniom sportowym, koncertom i imprezom organizowanym na obiekcie. W październiku 2021 roku współpracę przedłużono, podpisując kolejną umowę na pięć lat.
W poniedziałek 23 listopada 2026 roku portal Wirtualnemedia.pl opublikował wyjaśnienia przekazane przez biuro prasowe PGE. Koncern wskazał, że ponad dekada sponsoringu pozwoliła zrealizować zakładane cele biznesowe i wizerunkowe. Obecność nazwy PGE na jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności marki.
Firma podkreśliła również, że jej polityka sponsoringowa jest dostosowywana do aktualnych potrzeb biznesowych i komunikacyjnych. Po osiągnięciu dotychczasowych celów PGE zamierza rozwijać nowe projekty, pozwalające docierać do kolejnych grup odbiorców.
Nie oznacza to więc, że stadion przestał być atrakcyjnym miejscem dla sponsorów. PGE zdecydowało się zakończyć konkretną formę współpracy i skoncentrować działania na innych projektach. Spółka nie wskazała natomiast dodatkowych, szczegółowych powodów nieprzedłużenia kontraktu, w tym ewentualnych kwestii finansowych.
Ogromne konstrukcje znikały przy pomocy dźwigów. Miały po 32 metry długości
Demontaż napisów jest przedsięwzięciem wymagającym specjalistycznego sprzętu. Nie chodzi bowiem o zwykłe tablice reklamowe, lecz o potężne konstrukcje zamontowane na koronie jednego z największych stadionów w Europie.
Podświetlane oznaczenia PGE Narodowy pojawiły się na stadionie w lipcu 2016 roku. Każda z dwóch konstrukcji miała około 32 metrów długości i 8 metrów wysokości. Napisy wyposażono w dziesiątki tysięcy punktów świetlnych LED, dzięki którym były doskonale widoczne po zmroku.
Przez lata stanowiły charakterystyczny element stadionu, widoczny z okolic Saskiej Kępy, Pragi-Południe oraz z wielu miejsc po lewej stronie Wisły. Obiekt należy do najbardziej rozpoznawalnych budowli w Warszawie, dlatego zmiana jego oznakowania zwraca uwagę mieszkańców.
Demontaż rozpoczęto 17 listopada, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Operator stadionu nie podał dotychczas oficjalnego terminu zakończenia wszystkich prac związanych z usuwaniem oznaczeń dotychczasowego sponsora.
Czy Stadion Narodowy będzie teraz nosił nazwę Orlen Narodowy?
To pytanie pojawia się coraz częściej. Jeszcze przed zakończeniem współpracy z PGE w mediach zaczęły krążyć informacje, że nowym sponsorem tytularnym stadionu może zostać Orlen.
Według wcześniejszych doniesień medialnych obiekt mógłby w przyszłości funkcjonować pod nazwą „Orlen Narodowy”. Pojawiały się także nieoficjalne informacje o potencjalnej wartości kontraktu przekraczającej 10 milionów złotych rocznie.
Na 23 listopada 2026 roku nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że Orlen zostanie nowym sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego. Nie ogłoszono również nowej nazwy ani terminu ewentualnego montażu kolejnych logotypów.
Rzeczniczka operatora stadionu Małgorzata Bajer wyjaśniła, że obiekt znajduje się obecnie w naturalnym okresie przejściowym. Jednocześnie zaznaczyła, że stadion nadal współpracuje z licznymi partnerami biznesowymi, a ewentualne informacje o nowym sponsorze tytularnym zostaną przekazane w oficjalnym komunikacie.
Oznacza to, że nazwa Stadion Narodowy może obowiązywać jedynie przez pewien czas. Nie można jednak obecnie przesądzać, kiedy dojdzie do kolejnej zmiany i czy rzeczywiście będzie ona związana z Orlenem.
Dlaczego nazwa stadionu jest tak cenna? Chodzi o ogromną rozpoznawalność
Sponsoring tytularny, określany również jako naming rights, polega na uzyskaniu przez firmę prawa do umieszczenia swojej marki w komercyjnej nazwie obiektu. To szczególna forma promocji, ponieważ nazwa sponsora pojawia się nie tylko na budynku, lecz także w relacjach medialnych, materiałach reklamowych, informacjach o wydarzeniach i codziennej komunikacji.
W przypadku Stadionu Narodowego znaczenie takiej współpracy jest wyjątkowo duże. Arena regularnie gości mecze reprezentacji Polski, koncerty największych gwiazd, wydarzenia sportowe, targi, konferencje i imprezy masowe. Informacje o wydarzeniach organizowanych w Warszawie docierają do odbiorców w całym kraju, a często również za granicą.
Przez ponad dekadę nazwa PGE Narodowy utrwaliła się w świadomości kibiców i mieszkańców. Dla wielu osób stała się naturalnym określeniem obiektu, podobnie jak wcześniej funkcjonująca nazwa Stadion Narodowy.
Właśnie dlatego prawa do nazwy tak dużej areny mogą mieć znaczną wartość marketingową. Nie oznacza to jednak, że można obecnie wskazać konkretną kwotę przyszłej umowy. Do czasu oficjalnego ogłoszenia sponsora i warunków współpracy wszelkie podawane sumy należy traktować jako niepotwierdzone doniesienia.
Stadion Narodowy to jeden z symboli Warszawy. Powstał na miejscu Stadionu Dziesięciolecia
Historia obiektu sięga przygotowań Polski do organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Stadion Narodowy powstał na warszawskiej Pradze-Południe, w miejscu dawnego Stadionu Dziesięciolecia, który przez wiele lat był jednym z charakterystycznych obiektów stolicy.
Budowę nowej areny rozpoczęto w 2008 roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło 29 stycznia 2012 roku, kilka miesięcy przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012. Stadion stał się jedną z najważniejszych inwestycji związanych z przygotowaniami do turnieju.
Podczas mistrzostw Europy rozegrano na nim między innymi mecz otwarcia Polski z Grecją oraz półfinał turnieju. Od tamtej pory obiekt regularnie pełni funkcję głównej areny spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski.
Trybuny stadionu mogą pomieścić ponad 58 tysięcy kibiców podczas meczów piłkarskich. W przypadku odpowiednio przygotowanych koncertów i innych wydarzeń liczba uczestników może być większa.
Charakterystyczna biało-czerwona elewacja, rozsuwany dach i położenie w pobliżu Wisły sprawiają, że stadion pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Warszawy. Zmiana sponsora nie wpływa na jego architekturę ani podstawowe przeznaczenie.
Co zmiana oznacza dla kibiców i uczestników koncertów?
Dla osób odwiedzających stadion najważniejsza informacja jest prosta: zakończenie umowy z PGE nie oznacza zamknięcia obiektu ani odwołania zaplanowanych wydarzeń.
Stadion Narodowy nadal funkcjonuje jako arena sportowa, koncertowa i konferencyjna. Zmiana dotyczy przede wszystkim praw do nazwy oraz identyfikacji wizualnej. Nie jest związana z przebudową stadionu, zmianą jego lokalizacji czy ograniczeniem liczby miejsc na trybunach.
Osoby posiadające bilety na wydarzenia nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań wyłącznie z powodu zmiany nazwy obiektu. Warto jednak korzystać z aktualnych informacji organizatorów dotyczących wejść, godzin wydarzeń i zasad uczestnictwa.
W okresie przejściowym w internecie, na starszych biletach i materiałach promocyjnych może nadal pojawiać się nazwa PGE Narodowy. Nie oznacza to, że chodzi o inny stadion. To ten sam obiekt położony przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie.
Co dalej ze Stadionem Narodowym? Warszawa czeka na nowego sponsora
Po ponad 11 latach zakończył się jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów sponsoringowych związanych z polską infrastrukturą sportową. Charakterystyczne oznaczenie PGE Narodowy znika z elewacji, a największa arena sportowa w Polsce ponownie funkcjonuje pod nazwą Stadion Narodowy.
Operator obiektu nie ogłosił jeszcze następcy Polskiej Grupy Energetycznej. Wśród medialnych spekulacji pojawia się Orlen, jednak na razie nie potwierdzono podpisania nowej umowy.
Jedno jest pewne: warszawski stadion przechodzi największą zmianę w swojej identyfikacji wizualnej od ponad dekady. Kolejne tygodnie pokażą, czy na jego koronie pojawi się nowy logotyp i czy mieszkańcy Warszawy będą musieli przyzwyczaić się do kolejnej nazwy jednej z najbardziej charakterystycznych budowli stolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.