Kontrola biletów w Warszawie. Opłatę można obniżyć nawet o 40 proc. Wystarczy znać jedną zasadę
266 zł za jazdę bez biletu. Przy szybkiej zapłacie kwota jest znacznie niższa
Podstawowa opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu wynosi w Warszawie 266 zł. Jej wysokość wynika z taryfy przewozowej przyjętej przez Radę m.st. Warszawy.
Kwota ta odpowiada 38-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego przesiadkowego obowiązującego w pierwszej i drugiej strefie biletowej. Ponieważ taki bilet kosztuje 7 zł, podstawowa opłata wynosi właśnie 266 zł.
To jednak nie zawsze jest ostateczna należność. Warszawska taryfa przewiduje dwa sposoby obniżenia opłaty dodatkowej.
Jeżeli pasażer zapłaci bezpośrednio u kontrolera, otrzyma obniżkę o 40 proc. Wtedy zamiast 266 zł zapłaci 159,60 zł opłaty dodatkowej.
Oznacza to oszczędność 106,40 zł w porównaniu z podstawową stawką.
Osoba, która nie może albo nie chce zapłacić podczas kontroli, ma jeszcze możliwość skorzystania z obniżki o 30 proc. Warunkiem jest uregulowanie należności najpóźniej w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania.
W takim przypadku opłata dodatkowa wynosi 186,20 zł.
Po upływie terminu uprawniającego do obniżki należy liczyć się z koniecznością zapłaty pełnej kwoty. Standardowy termin uregulowania wezwania wynosi 14 dni od jego wystawienia.
Warto pamiętać, że obniżki dotyczą samej opłaty dodatkowej. Osobno doliczana jest należność za przewóz odpowiadająca cenie właściwego biletu jednorazowego przesiadkowego. Ta część nie podlega procentowemu pomniejszeniu.
40 proc. mniej na miejscu, 30 proc. w ciągu 7 dni. Konkretne kwoty
Różnice między poszczególnymi sposobami zapłaty są znaczące. W przypadku podstawowej opłaty za jazdę bez ważnego biletu obowiązują następujące stawki:
|Sposób rozliczenia
|Opłata dodatkowa
|Zapłata bezpośrednio u kontrolera
|159,60 zł
|Zapłata w ciągu 7 dni
|186,20 zł
|Pełna opłata, termin 14 dni
|266,00 zł
Do wskazanych kwot należy doliczyć należność za przejazd, jeżeli zgodnie z taryfą jest wymagana.
Przykładowo pasażer podróżujący bez biletu normalnego w pierwszej strefie biletowej, który zdecyduje się zapłacić bezpośrednio u kontrolera, zapłaci 159,60 zł opłaty dodatkowej oraz 4,40 zł należności za przejazd. Łącznie daje to 164 zł.
Jeżeli nie zapłaci na miejscu, ale ureguluje należność w ciągu 7 dni, całkowita kwota w tym przykładzie wyniesie 190,60 zł. Przy pełnej opłacie będzie to 270,40 zł.
Istotne jest więc rozróżnienie opłaty dodatkowej i ceny przejazdu. To dwie odrębne pozycje, które mogą pojawić się na dokumencie wystawionym przez kontrolera.
Nie wystarczy zapłacić w dowolnym momencie tego samego dnia, aby otrzymać największą obniżkę. Zniżka 40 proc. jest związana z uregulowaniem opłaty bezpośrednio na miejscu kontroli.
Jeżeli kontroler wystawi już wezwanie do późniejszej zapłaty, zastosowanie mają zasady dotyczące obniżki o 30 proc. przy płatności w ciągu 7 dni.
Brak legitymacji lub dokumentu potwierdzającego ulgę. Obowiązują inne kwoty
Nie wszystkie opłaty wystawiane podczas kontroli biletów mają taką samą wysokość.
Warszawska taryfa rozróżnia przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu oraz sytuację, w której pasażer nie okazuje ważnego dokumentu poświadczającego prawo do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu.
W drugim przypadku podstawowa opłata dodatkowa wynosi 196 zł.
Również tutaj przewidziano obniżki za szybką płatność.
Bezpośrednio u kontrolera można zapłacić 117,60 zł, czyli o 40 proc. mniej. Przy uregulowaniu należności w ciągu 7 dni opłata wynosi 137,20 zł, a po utracie prawa do obniżki obowiązuje podstawowa stawka 196 zł.
Do tych kwot również może zostać doliczona właściwa należność za przewóz.
Co ważne, nie należy mylić braku dokumentu z całkowitym brakiem uprawnień.
Jeżeli pasażer rzeczywiście posiada prawo do ulgi, ale nie może tego potwierdzić podczas kontroli, może skorzystać z odrębnej procedury anulowania opłaty. Inaczej wygląda sytuacja osoby, która korzysta z biletu ulgowego, choć w ogóle nie jest do tego uprawniona.
Miałeś ważny bilet, ale zapomniałeś karty? Opłatę można anulować
Jednym z najważniejszych uprawnień pasażerów jest możliwość anulowania opłaty dodatkowej, jeśli w momencie kontroli rzeczywiście posiadali ważny bilet imienny, ale nie mogli go okazać.
Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy podróżny ma aktywny bilet długookresowy zapisany na Warszawskiej Karcie Miejskiej, lecz zostawił kartę w domu.
W takim przypadku przepisy przewidują możliwość przedstawienia ważnego biletu w wyznaczonym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.
Na dopełnienie formalności przewidziano 7 kolejnych dni od daty kontroli.
Pracownik ZTM weryfikuje, czy bilet był ważny w momencie zdarzenia. Nie wystarczy więc kupić biletu dopiero po otrzymaniu wezwania i następnie domagać się jego anulowania.
Jeżeli wymagania zostaną spełnione, opłata dodatkowa może zostać anulowana. Pasażer musi jednak uiścić opłatę manipulacyjną, która wynosi 21 zł.
To znacznie mniej niż podstawowe 266 zł, ale rozwiązanie przysługuje tylko w określonych sytuacjach.
Podobna procedura dotyczy osób, które podczas kontroli nie mogły okazać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
Przykładowo student posiadający ważną legitymację i odpowiedni bilet ulgowy może przedstawić dokument później, jeżeli rzeczywiście miał prawo do ulgi w chwili kontroli.
Ważne jest zachowanie 7-dniowego terminu oraz wykazanie, że uprawnienie istniało już w momencie przejazdu.
Anulowanie opłaty nie jest tym samym co otrzymanie obniżki o 40 proc. To dwie różne procedury, z innymi warunkami i konsekwencjami finansowymi.
Bilet w telefonie też trzeba aktywować. Sam zakup nie wystarczy
Coraz więcej mieszkańców Warszawy korzysta z biletów kupowanych w aplikacjach mobilnych. To wygodne rozwiązanie, ale może prowadzić do nieporozumień podczas kontroli.
Posiadanie biletu w aplikacji nie zawsze oznacza, że jest on już ważny. W przypadku biletów, które wymagają aktywacji, trzeba wykonać tę czynność zgodnie z zasadami obowiązującymi w Warszawskim Transporcie Publicznym.
W autobusach i tramwajach bilety jednorazowe i czasowe kupione w aplikacji aktywuje się przez zeskanowanie kodu QR umieszczonego w pojeździe. W metrze odpowiednie oznaczenia znajdują się przy wejściach do strefy biletowej.
Dopiero prawidłowa aktywacja rozpoczyna ważność takiego biletu.
Podczas kontroli pasażer musi umożliwić sprawdzenie dokumentu przewozu. Kontroler może zeskanować kod wyświetlany na ekranie telefonu albo zweryfikować informacje dotyczące ważności biletu.
Problem może pojawić się wtedy, gdy podróżny kupił bilet, ale zapomniał go aktywować. Samo potwierdzenie transakcji nie musi wystarczyć do wykazania prawa do przejazdu.
Zgodnie z zasadami WTP pasażer powinien skasować lub aktywować bilet w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w metrze przy wchodzeniu do strefy biletowej.
Nie należy odkładać tego do momentu zauważenia kontrolerów. W chwili rozpoczęcia kontroli kasowniki są blokowane, a aktywowanie biletu po rozpoczęciu czynności nie stanowi skutecznego sposobu uniknięcia opłaty.
Warto także pamiętać o stanie baterii telefonu. Pasażer korzystający z biletu elektronicznego powinien móc okazać go podczas kontroli. Rozładowany telefon może uniemożliwić sprawdzenie ważności dokumentu.
Czy kontroler może zażądać dowodu osobistego?
Kontrolerzy Warszawskiego Transportu Publicznego mają prawo sprawdzać dokumenty przewozu i uprawnienia do ulg.
Powinni posiadać identyfikator służbowy umieszczony w widocznym miejscu. Dokument zawiera między innymi zdjęcie, numer identyfikacyjny, okres ważności oraz zakres upoważnienia.
Jeżeli pasażer nie posiada ważnego biletu i nie reguluje należności bezpośrednio podczas kontroli, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty.
W takiej sytuacji może zażądać okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości. Warszawski ZTM potwierdza, że podczas kontroli honorowany jest również mDowód dostępny w aplikacji mObywatel.
Nie oznacza to, że kontroler posiada takie same uprawnienia jak funkcjonariusz policji.
Jeżeli jednak pasażer odmawia uregulowania należności i nie okazuje dokumentu tożsamości, przepisy przewidują możliwość jego ujęcia i niezwłocznego przekazania policji lub innym uprawnionym organom.
Do czasu przybycia funkcjonariuszy pasażer jest zobowiązany pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo innym miejscu wskazanym przez kontrolera.
W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości przeprowadzenia kontroli warto zapisać numer identyfikatora kontrolera i zachować wystawione dokumenty.
Dostałeś wezwanie, ale nie zgadzasz się z kontrolerem? Możesz złożyć reklamację
Pasażer, który uważa, że opłata dodatkowa została naliczona niesłusznie, może zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z reklamacją.
Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy podróżny posiadał ważny dokument przewozu albo uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego i może to odpowiednio udowodnić.
Zgodnie z procedurą ZTM reklamację należy złożyć na piśmie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wezwania do zapłaty.
Warto jednak odróżnić ten termin od 7 dni przewidzianych na okazanie zapomnianego biletu imiennego lub dokumentu potwierdzającego ulgę w procedurze anulowania opłaty.
W reklamacji trzeba wskazać dane pasażera, numer wezwania, datę zdarzenia oraz okoliczności, które zdaniem podróżnego uzasadniają anulowanie należności.
Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające przedstawione informacje.
Reklamację można przekazać elektronicznie przez system e-POP, osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów albo pocztą do Działu Windykacji ZTM przy ul. Grochowskiej 316/320 w Warszawie.
Samo złożenie reklamacji jest bezpłatne.
ZTM powinien rozpatrzyć prawidłowo przygotowaną reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
Nie należy jednak zakładać, że samo wysłanie pisma automatycznie przedłuża termin zapłaty albo zachowuje prawo do obniżonej opłaty. Przy kwestionowaniu należności warto wyjaśnić z ZTM także sposób postępowania z wystawionym wezwaniem.
Zapłaciłeś opłatę dodatkową? Nie oznacza to, że możesz przesiadać się bez biletu
Ważna zasada dotyczy dalszego korzystania z komunikacji miejskiej po kontroli.
Warszawska taryfa przewiduje, że pokwitowanie uregulowania opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe pozwala pasażerowi kontynuować jazdę wyłącznie tym pojazdem, w którym odbyła się kontrola.
Nie jest to więc zastępstwo biletu ważnego na całą podróż.
Przykładowo pasażer otrzymuje wezwanie do zapłaty podczas przejazdu tramwajem. Może kontynuować jazdę tym tramwajem na podstawie otrzymanego dokumentu. Jeżeli jednak zamierza przesiąść się do autobusu, powinien posiadać odpowiedni ważny bilet.
Podobna zasada obowiązuje w metrze.
Wezwanie wystawione w strefie biletowej nie uprawnia do ponownego wejścia do tej strefy po jej opuszczeniu.
To istotne szczególnie dla osób, które zakładają, że opłata dodatkowa pozwala korzystać z komunikacji miejskiej do końca dnia.
Przepisy nie przewidują takiego uprawnienia.
W taryfie znajduje się również odrębna opłata za nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. Wynosi ona 700 zł. Nie należy jej mylić z podstawową opłatą za przejazd bez biletu, ponieważ obniżki 40 proc. i 30 proc. nie dotyczą tej kategorii.
Nie zapłaciłeś w ciągu 14 dni? ZTM może dochodzić należności
Osoby, które otrzymały wezwanie do zapłaty, powinny zwrócić szczególną uwagę na termin jego uregulowania.
Największa obniżka przysługuje przy płatności na miejscu, a kolejna przy zapłacie w ciągu 7 dni. Po tym okresie pasażer traci możliwość skorzystania z niższej stawki wynikającej z szybkiego uregulowania należności.
Pełną opłatę dodatkową należy zasadniczo zapłacić w ciągu 14 dni od wystawienia wezwania.
Jeżeli pasażer nie ureguluje zobowiązania, Zarząd Transportu Miejskiego może rozpocząć działania zmierzające do odzyskania należności.
W dalszej kolejności sprawa może trafić na drogę postępowania sądowego. W takich przypadkach zadłużenie może wzrosnąć o dodatkowe koszty oraz należne odsetki.
Nie warto więc ignorować wezwania, nawet jeśli początkowa kwota wydaje się niewielka w porównaniu z innymi zobowiązaniami.
Warszawski ZTM przewiduje również możliwość ubiegania się o rozłożenie zadłużenia na raty.
Wniosek można złożyć przez system elektronicznej obsługi pasażera. Przy rozpatrywaniu sprawy znaczenie mają między innymi informacje dotyczące sytuacji finansowej i źródeł dochodów osoby zadłużonej.
Rozłożenie należności na raty nie jest jednak automatyczne. Wymaga złożenia wniosku i uzyskania zgody na odpowiednie warunki spłaty.
Sprawdź wezwanie i wybierz właściwą procedurę. Możesz zaoszczędzić ponad 100 zł
Pasażer, który otrzymał opłatę dodatkową podczas kontroli w Warszawie, powinien przede wszystkim ustalić, z jakiego powodu została naliczona.
Jeżeli rzeczywiście podróżował bez ważnego biletu, może skorzystać z obniżki za szybką zapłatę. Uregulowanie należności bezpośrednio u kontrolera zmniejsza podstawową opłatę dodatkową z 266 zł do 159,60 zł.
Przy płatności w ciągu 7 dni kwota wynosi 186,20 zł. Po przekroczeniu terminu uprawniającego do obniżki obowiązuje pełna stawka, do której trzeba doliczyć właściwą należność za przejazd.
Inaczej należy postąpić, gdy pasażer miał ważny bilet imienny albo prawo do ulgi, ale nie mógł przedstawić odpowiedniego dokumentu.
W takim przypadku warto jak najszybciej zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów i sprawdzić możliwość anulowania opłaty. Przy spełnieniu wymaganych warunków pozostanie do zapłaty jedynie opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł.
Warto także dokładnie przeczytać dokument otrzymany od kontrolera. Znajdują się na nim informacje pozwalające zidentyfikować sprawę i uregulować należność na odpowiedni rachunek.
Najważniejsze jest zachowanie terminów. Pasażer, który wie, jakie przysługują mu możliwości, może uniknąć niepotrzebnego wydatku, ale nie powinien odkładać wyjaśnienia sprawy.
Przepisy obowiązujące w Warszawie wyraźnie rozróżniają trzy sytuacje: szybką zapłatę z obniżką, późniejsze uregulowanie pełnej należności oraz anulowanie opłaty po udokumentowaniu wcześniej istniejących uprawnień. Od właściwego wyboru procedury może zależeć, czy pasażer zapłaci 21 zł, 159,60 zł czy pełną opłatę dodatkową.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.