Kultowe oponki według przepisu siostry Dominiki. Wystarczy kilka składników
Sekretem tego przepisu jest połączenie półtłustego lub tłustego twarogu z dobrze wyrośniętym ciastem drożdżowym. Sekretem Siostry Dominiki jest nietypowa posypka z cukru, cynamonu i mleka w proszku, która nadaje jeszcze ciepłym oponkom przyjemny, mleczny smak.
Oponki twarogowe na drożdżach siostry Dominiki. Jakich składników potrzebujesz?
Do przygotowania domowych oponek wystarczą produkty dostępne w większości kuchni. Podstawą jest twaróg, który sprawia, że ciasto nabiera delikatności i zachowuje przyjemną wilgotność.
Najlepiej wykorzystać twaróg półtłusty lub tłusty. Obie wersje dobrze sprawdzą się w tym przepisie.
Składniki na ciasto:
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400 g twarogu półtłustego lub tłustego,
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około 2,5 niepełnej szklanki mąki pszennej,
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4 łyżki oleju lub roztopionego masła,
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1 czubata łyżeczka drożdży instant,
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200 ml mleka (można zastąpić wodą),
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1 jajko,
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pół szklanki cukru,
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olej do smażenia.
Do obtoczenia oponek: cukier wymieszany z niewielką ilością cynamonu i mleka w proszku. Proporcje można dopasować do własnych upodobań. Cynamon powinien nadawać aromat, a mleko w proszku delikatnie wzbogacać smak posypki.
Warto pamiętać, że ilość mąki może wymagać niewielkiej korekty. Duże znaczenie ma wilgotność twarogu. Jeśli ser zawiera więcej wody, ciasto może okazać się nieco bardziej klejące.
Nie należy jednak dodawać zbyt dużo mąki. Zbyt zwarte ciasto sprawi, że gotowe oponki będą cięższe i mniej puszyste.
Zacznij od zaczynu drożdżowego. To pierwszy krok do puszystych oponek
Przygotowanie oponek rozpoczynamy od zrobienia zaczynu, który pozwoli drożdżom rozpocząć pracę.
Do miseczki wlej część z przygotowanych 200 ml lekko ciepłego mleka lub wody. Następnie dodaj czubatą łyżeczkę drożdży instant oraz tyle mąki odmierzonej z całej porcji, aby uzyskać konsystencję gęstej śmietany.
Całość dokładnie wymieszaj, rozcierając ewentualne grudki.
Gotowy zaczyn przykryj czystą ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 20–30 minut.
W tym czasie drożdże powinny rozpocząć fermentację. Na powierzchni mogą pojawić się pęcherzyki powietrza, a masa stanie się wyraźnie bardziej napowietrzona i może zwiększyć swoją objętość.
To znak, że zaczyn jest gotowy do połączenia z pozostałymi składnikami.
Mleko nie powinno być gorące. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić drożdże i utrudnić wyrastanie ciasta. Najlepiej, aby płyn był przyjemnie ciepły, ale nie parzył w palec.
Jeżeli nie masz mleka, możesz przygotować zaczyn na wodzie. Oponki również wyrosną, choć mleko nadaje ciastu nieco pełniejszy smak.
Połącz wszystkie składniki i przygotuj miękkie ciasto twarogowe
Gdy zaczyn wyraźnie zacznie pracować, można przystąpić do przygotowania właściwego ciasta.
Do dużej miski przełóż 400 g twarogu. Jeśli ser jest mocno zbity lub zawiera duże grudki, wcześniej rozgnieć go dokładnie widelcem. Dzięki temu łatwiej połączy się z pozostałymi składnikami.
Następnie dodaj jajko, pół szklanki cukru, pozostałą część mleka lub wody oraz 4 łyżki oleju albo roztopionego i przestudzonego masła.
Do miski przełóż również przygotowany zaczyn drożdżowy.
Całość dokładnie wymieszaj, a następnie stopniowo dodawaj pozostałą mąkę.
Wszystkie składniki należy bardzo starannie połączyć, aż powstanie jednolite, miękkie ciasto.
Można wyrabiać je ręcznie lub użyć miksera z hakiem do ciasta drożdżowego. Masa powinna być elastyczna i na tyle zwarta, aby po wyrośnięciu można było ją rozwałkować oraz wycinać z niej oponki.
Nie trzeba jednak dążyć do uzyskania bardzo sztywnej konsystencji. Dodatek twarogu sprawia, że ciasto może być delikatniejsze i bardziej wilgotne niż tradycyjne ciasto na drożdżowe wypieki.
Jeśli mocno klei się do rąk, można dosypać odrobinę mąki, ale najlepiej robić to stopniowo.
Odstaw ciasto do wyrośnięcia. Powinno podwoić objętość
Po dokładnym wyrobieniu ciasta uformuj z niego kulę i pozostaw w dużej misce.
Przykryj naczynie czystą ściereczką albo folią spożywczą, a następnie ustaw w ciepłym miejscu, z dala od przeciągów.
Ciasto powinno wyrastać do momentu, aż podwoi swoją początkową objętość.
Czas wyrastania będzie zależał przede wszystkim od temperatury otoczenia oraz aktywności drożdży. W cieplejszej kuchni proces przebiegnie szybciej, natomiast w chłodniejszym pomieszczeniu może wymagać więcej cierpliwości.
Najlepiej obserwować ciasto, zamiast sugerować się wyłącznie zegarkiem.
W trakcie wyrastania drożdże wytwarzają dwutlenek węgla, który tworzy wewnątrz ciasta drobne pęcherzyki. To właśnie one pomagają uzyskać puszystą strukturę gotowych oponek.
Gdy masa wyraźnie zwiększy objętość, można rozpocząć formowanie.
Jak zrobić idealny kształt oponek? Wystarczą szklanka i kieliszek
Wyrośnięte ciasto przełóż na stolnicę lub blat delikatnie oprószony mąką.
Krótko je zagnieć, aby usunąć największe pęcherze powietrza i ułatwić wałkowanie. Nie trzeba wyrabiać go ponownie przez długi czas.
Następnie rozwałkuj ciasto na placek o grubości około 1 cm.
Teraz pora na wykrawanie charakterystycznych krążków z dziurką.
Nie potrzebujesz specjalnych foremek cukierniczych. Wystarczą zwykła szklanka i mały kieliszek.
Najpierw szklanką wycinaj z ciasta duże kółka. Następnie w środku każdego z nich zrób mniejszy otwór przy pomocy kieliszka.
W ten sposób uzyskasz klasyczny kształt oponki.
Pozostałe skrawki ciasta można ponownie delikatnie połączyć, rozwałkować i wyciąć kolejne porcje.
Ważne, aby nie rozciągać nadmiernie wyciętych krążków. Delikatne obchodzenie się z ciastem pozwoli zachować jego puszystą strukturę.
Drugie wyrastanie jest bardzo ważne. Oponki potrzebują jeszcze 30 minut
Uformowane oponki ułóż na lekko oprószonej mąką powierzchni, zachowując między nimi niewielkie odstępy.
Następnie przykryj je czystą ściereczką i pozostaw w ciepłym miejscu na około 30 minut.
To drugi etap wyrastania ciasta.
Choć może wydawać się dodatkową czynnością, nie warto go pomijać. Podczas krótkiego odpoczynku ciasto ponownie nabiera objętości i staje się bardziej napowietrzone.
Dzięki temu oponki po usmażeniu będą miękkie i lekkie, a nie zbite.
Po około pół godzinie krążki powinny być wyraźnie pulchniejsze. Należy przenosić je na rozgrzany tłuszcz ostrożnie, aby nie spłaszczyć ciasta.
Jak smażyć oponki twarogowe, żeby były rumiane i nie nasiąkały olejem?
Do szerokiego garnka lub głębokiej patelni wlej odpowiednią ilość oleju do smażenia.
Tłuszcz powinien być dobrze rozgrzany, zanim umieścisz w nim pierwsze oponki. Najlepiej utrzymywać temperaturę w okolicach 170–175°C.
Jeżeli olej będzie zbyt chłodny, ciasto może wchłonąć więcej tłuszczu i stać się ciężkie. Z kolei nadmiernie rozgrzany olej spowoduje szybkie ciemnienie powierzchni, podczas gdy środek może pozostać niedosmażony.
Gdy tłuszcz osiągnie odpowiednią temperaturę, ostrożnie wkładaj do niego wyrośnięte oponki.
Nie należy smażyć zbyt wielu sztuk jednocześnie. Zbyt duża porcja ciasta może znacząco obniżyć temperaturę oleju.
Smaż oponki z obu stron, aż uzyskają apetyczny, złotobrązowy kolor.
W trakcie smażenia delikatnie je obracaj, aby równomiernie się zarumieniły.
Czas smażenia zależy od wielkości oponek, grubości ciasta i temperatury tłuszczu. Najlepiej kontrolować ich wygląd, a przy pierwszej porcji sprawdzić również, czy środek jest całkowicie usmażony.
Prawidłowo przygotowane oponki powinny mieć rumianą powierzchnię oraz delikatne, miękkie wnętrze.
Cukier, cynamon i mleko w proszku. Ta posypka nadaje oponkom wyjątkowy smak
Kiedy oponki są już gotowe, wyjmij je ostrożnie z tłuszczu i przełóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym.
Pozostaw na krótką chwilę, aby papier wchłonął nadmiar oleju.
W międzyczasie przygotuj posypkę.
Do szerokiego talerza lub miseczki wsyp cukier. Dodaj niewielką ilość cynamonu oraz mleka w proszku i dokładnie wymieszaj.
Cynamon nada słodkościom przyjemnego aromatu, natomiast mleko w proszku wzbogaci posypkę o delikatną, mleczną nutę.
Jeszcze ciepłe oponki obtaczaj w przygotowanej mieszance, tak aby cukier równomiernie pokrył ich powierzchnię.
Nie należy czekać, aż całkowicie wystygną. Na ciepłym cieście posypka łatwiej się utrzymuje.
Warto jednak najpierw delikatnie odsączyć nadmiar tłuszczu, aby cukier nie zbijał się w mokre grudki.
Gotowe oponki można od razu układać na talerzu lub półmisku.
Co zrobić, żeby oponki były naprawdę puszyste? Kilka prostych zasad
Choć przepis jest nieskomplikowany, o końcowym efekcie decyduje kilka szczegółów.
Przede wszystkim należy dać drożdżom odpowiednio dużo czasu. Zarówno przygotowanie zaczynu, jak i dwukrotne wyrastanie ciasta mają znaczenie dla jego struktury.
Nie warto również przesadzać z ilością mąki. Ciasto powinno być miękkie i łatwe do formowania, ale nie przesadnie twarde.
Duże znaczenie ma także temperatura tłuszczu. Właściwie rozgrzany olej pozwala szybko rozpocząć smażenie i uzyskać równomiernie rumianą powierzchnię.
Dobrze jest usmażyć najpierw jedną lub dwie próbne oponki. Można wtedy sprawdzić, czy temperatura jest odpowiednia, a wnętrze pozostaje całkowicie dopieczone.
Warto pamiętać, że każda porcja ciasta może zachowywać się nieco inaczej, ponieważ twaróg różni się zawartością wilgoci i konsystencją.
Najważniejsze jest zachowanie miękkości ciasta i cierpliwe oczekiwanie na jego wyrośnięcie.
Domowe oponki twarogowe najlepiej smakują na ciepło
Świeżo usmażone oponki twarogowe mają delikatnie chrupiącą powierzchnię i miękki, puszysty środek. Cukrowa posypka z cynamonem oraz mlekiem w proszku dodatkowo podkreśla ich smak.
Najlepiej podawać je jeszcze ciepłe, niedługo po usmażeniu.
Doskonale pasują do kawy, herbaty lub kubka ciepłego mleka. Mogą być słodkim dodatkiem do rodzinnego spotkania, weekendowego śniadania albo popołudniowego odpoczynku.
Jeżeli przygotujesz większą porcję, pozostałe oponki przechowuj po ostudzeniu w zamkniętym pojemniku. Najsmaczniejsze będą jednak tego samego dnia, ponieważ drożdżowe ciasto z czasem traci część swojej świeżości.
Siostra Dominika pokazuje, że z kilku prostych produktów można przygotować domowe słodkości, które smakiem z powodzeniem dorównują wypiekom z cukierni.
Puszyste ciasto drożdżowe, delikatny twaróg i aromatyczna cukrowa posypka to połączenie, do którego chce się wracać.
Smacznego
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.