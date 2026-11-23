Masz szambo? Sprawdź rachunki. Za naruszenie przepisów grozi nawet 5000 zł
Gminy sprawdzają szamba i przydomowe oczyszczalnie. Kontrole trwają w 2026 roku
Obowiązek kontrolowania sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy nakładają na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek prowadzenia kontroli co najmniej raz na 2 lata, zgodnie z przyjętym planem.
Weryfikacja obejmuje właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Urząd sprawdza, czy właściciel ma umowę z uprawnionym przedsiębiorcą i czy rzeczywiście korzysta z jego usług.
Nie jest to nowy obowiązek wprowadzony w listopadzie 2026 roku. Samorządy prowadzą takie działania już od kilku lat, jednak w kolejnych gminach ogłaszane są nowe harmonogramy i etapy kontroli.
Przykładem jest mazowiecka gmina Ciepielów, która 30 września 2026 roku poinformowała o kontynuacji kontroli i rozpoczęciu kolejnego etapu od października. Właściciele nieruchomości mają otrzymywać pisemne wezwania do przedstawienia dokumentów w urzędzie.
W maju 2026 roku plan kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ogłosiło również miasto Ostrów Mazowiecka. Sprawdzane są tam umowy, rachunki, faktury oraz dowody potwierdzające opłacenie usług świadczonych przez uprawnione firmy.
Dla mieszkańców oznacza to, że kontrola nie zawsze musi wiązać się z wizytą urzędników na posesji. Część samorządów przeprowadza ją poprzez analizę dokumentów przedstawionych na wezwanie.
Umowa z firmą asenizacyjną to za mało. Potrzebne są również rachunki
Podstawą obowiązków właściciela nieruchomości jest art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis wskazuje, że korzystanie z usług odbioru nieczystości ciekłych trzeba udokumentować poprzez okazanie odpowiedniej umowy oraz dowodów uiszczania opłat.
W praktyce oznacza to konieczność posiadania dwóch rodzajów dokumentów: umowy z firmą posiadającą wymagane zezwolenie oraz potwierdzeń wykonanych i opłaconych usług.
Sama umowa nie dowodzi jeszcze, że szambo jest regularnie opróżniane. Właściciel może przecież podpisać ją kilka lat wcześniej, a następnie przez długi czas nie zamawiać żadnego wywozu.
Z drugiej strony pojedynczy rachunek również nie zawsze wystarczy. Urząd może chcieć ustalić, czy odbiór ścieków odbywał się systematycznie przez cały okres objęty kontrolą.
Najczęściej przedstawiane są faktury i rachunki wystawione przez przedsiębiorcę. W przypadku płatności bezgotówkowych przydatne mogą być także potwierdzenia przelewów, szczególnie gdy wskazują konkretną usługę.
Istotne jest również to, kto wykonał wywóz. Przedsiębiorca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na danym terenie. Korzystanie z przypadkowej firmy bez odpowiednich uprawnień może nie zapewniać spełnienia ustawowych obowiązków.
Jak często trzeba opróżniać szambo? Przepisy różnią się w zależności od gminy
Nie istnieje jedna ogólnopolska zasada nakazująca opróżnianie każdego szamba dokładnie raz w miesiącu albo raz na kwartał.
Szczegółową częstotliwość określają regulaminy utrzymania czystości i porządku obowiązujące w poszczególnych gminach. Znaczenie mają również pojemność zbiornika oraz ilość powstających ścieków.
Zbiornik bezodpływowy musi być opróżniany na tyle często, aby nie dochodziło do jego przepełnienia. Nie można więc kierować się wyłącznie minimalnym terminem zapisanym w lokalnych przepisach.
Przykładowo w Warszawie obowiązuje opróżnianie szamba nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku osadników przydomowych oczyszczalni ścieków minimalna częstotliwość wynosi raz na 2 lata.
Inne wymagania obowiązują w niektórych mazowieckich gminach. W Ciepielowie urząd wskazuje konieczność przedstawienia co najmniej 2 rachunków w roku w przypadku szamba oraz 1 rachunku na 2 lata w przypadku przydomowej oczyszczalni.
Nie oznacza to jednak, że właściciel dużego gospodarstwa domowego może ograniczyć wywóz do dwóch wizyt rocznie, jeśli jego zbiornik zapełnia się znacznie szybciej.
Częstotliwość odbioru musi zapewniać prawidłowe pozbywanie się ścieków i spełniać wymagania lokalnego regulaminu.
Przed kontrolą warto więc sprawdzić nie tylko własne rachunki, ale również obowiązujące w danej miejscowości zasady.
Urząd może sprawdzić, ile wody zużywa dom. Same rachunki nie zawsze wystarczą
Kontrola ma ustalić, czy nieczystości rzeczywiście trafiają do uprawnionego odbiorcy, a nie tylko czy właściciel posiada teczkę z dokumentami.
W tym celu samorządy mogą analizować informacje o ilości odebranych ścieków, dane zgłaszane przez przedsiębiorców oraz inne dostępne dokumenty.
W niektórych przypadkach znaczenie ma również porównanie ilości zużywanej wody z ilością nieczystości przekazanych do wywozu.
Jeżeli w gospodarstwie domowym zużywa się regularnie kilkanaście metrów sześciennych wody miesięcznie, a przedstawione rachunki wskazują na wywóz niewielkiej ilości ścieków w ciągu całego roku, może to wzbudzić wątpliwości kontrolujących.
Nie jest to jednak automatyczny dowód naruszenia przepisów.
Część wody może być wykorzystywana na przykład do podlewania ogrodu, a niektóre nieruchomości posiadają dodatkowe instalacje lub osobne liczniki. Właściciel powinien mieć możliwość wyjaśnienia rozbieżności.
W przypadku domów korzystających z przydomowej oczyszczalni sytuacja wygląda inaczej niż przy szczelnym zbiorniku bezodpływowym. Kontrola dotyczy tam między innymi prawidłowego opróżniania osadnika i sposobu zagospodarowania powstających osadów.
Dlatego podczas weryfikacji liczy się nie tylko liczba rachunków, ale także rodzaj instalacji i sposób jej użytkowania.
Nawet 5000 zł grzywny. Nie oznacza to automatycznej kary za jeden zgubiony rachunek
Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie.
Art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny za naruszenie określonych obowiązków właścicieli nieruchomości. Sankcje dotyczą również utrudniania lub udaremniania przewidzianej ustawą kontroli.
W postępowaniu sądowym grzywna może wynieść do 5000 zł. Jest to jednak górna granica możliwej kary, a nie automatyczna opłata nakładana na każdego właściciela, który nie znalazł faktury.
Znaczenie ma charakter stwierdzonego naruszenia.
Inaczej należy oceniać sytuację osoby, która regularnie zamawia wywóz ścieków, ale zgubiła pojedyncze potwierdzenie, a inaczej właściciela, który od dłuższego czasu nie korzysta z legalnych usług i nie potrafi wykazać, w jaki sposób pozbywa się nieczystości.
Podczas kontroli mogą zostać ujawnione również inne nieprawidłowości, w tym brak wymaganej umowy lub naruszanie zasad określonych w regulaminie gminnym.
Jeżeli sprawa trafi do sądu, wysokość ewentualnej grzywny zależy od okoliczności i oceny konkretnego czynu.
Samo uregulowanie należności czy podpisanie umowy po kontroli nie oznacza też automatycznego zakończenia wszystkich czynności. Może jednak mieć znaczenie przy usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości.
Nie masz umowy? Gmina może zorganizować wywóz na Twój koszt
Konsekwencje braku wymaganej umowy nie muszą ograniczać się do grzywny.
Przepisy przewidują również mechanizm zastępczego organizowania odbioru nieczystości przez gminę. Jeżeli właściciel nie zawarł umowy z uprawnionym przedsiębiorcą, samorząd ma obowiązek zorganizować odpowiednią usługę.
W takim przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą między innymi obowiązek ponoszenia opłat, ich wysokość oraz terminy.
Nie jest to bezpłatna pomoc dla właściciela domu. Koszt usługi ponosi osoba zobowiązana do opróżniania zbiornika.
Opłaty ustalane są według zasad przewidzianych w ustawie i odpowiednich uchwałach. Mogą różnić się od cen, które właściciel uzyskałby, zawierając samodzielnie umowę z wybraną firmą.
W praktyce brak umowy może więc oznaczać nie tylko postępowanie dotyczące naruszenia obowiązków, lecz także dodatkowe wydatki związane z organizacją wywozu.
To szczególnie istotne dla osób, które przez długi czas korzystały z usług wykonywanych bez formalnej dokumentacji.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków również podlega kontroli
Właściciele przydomowych oczyszczalni nie są zwolnieni z obowiązków tylko dlatego, że nie posiadają tradycyjnego szamba.
Oba rozwiązania różnią się sposobem działania, ale przepisy obejmują zarówno zbiorniki bezodpływowe, jak i osadniki znajdujące się w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
W przypadku szamba konieczne jest regularne usuwanie zgromadzonych nieczystości. Przydomowa oczyszczalnia oczyszcza ścieki na miejscu, jednak podczas jej eksploatacji powstają osady wymagające okresowego odbioru.
Częstotliwość zależy od lokalnych regulacji i wymagań dotyczących konkretnej instalacji.
Nie można więc zakładać, że oczyszczalnia całkowicie eliminuje konieczność korzystania z usług przedsiębiorcy asenizacyjnego.
Podczas kontroli urząd może sprawdzić dokumenty dotyczące wywozu osadów oraz umowę z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie.
Warto również zachować instrukcję eksploatacji oczyszczalni. Może ona pomóc wykazać, jakie czynności serwisowe i eksploatacyjne są wymagane przez producenta.
Zgubiłeś faktury? Możesz spróbować odzyskać dokumentację
Brak papierowej faktury nie zawsze oznacza, że nie da się już potwierdzić wykonania usługi.
Jeżeli właściciel regularnie korzystał z usług jednej firmy asenizacyjnej, powinien skontaktować się z nią i poprosić o ponowne udostępnienie dokumentów.
Przedsiębiorca może dysponować kopiami wystawionych faktur, historią usług lub innymi zapisami pozwalającymi potwierdzić wykonany wywóz.
Pomocna może być również historia rachunku bankowego. Przelewy wskazujące odbiorcę, datę i rodzaj usługi ułatwiają odtworzenie płatności. Sam przelew nie musi jednak zastępować wszystkich wymaganych dokumentów, zwłaszcza gdy nie wynika z niego, czego dotyczyła usługa.
Warto pamiętać, że przepisy wymagają dokumentowania faktycznego korzystania z usług. Nie należy więc próbować rozwiązywać problemu przez uzyskiwanie rachunków za wywozy, których w rzeczywistości nie wykonano.
Jeżeli kontrola została już zapowiedziana, najlepiej nie ignorować wezwania. W razie braków można skontaktować się z urzędem i wyjaśnić, jakie dokumenty udało się zgromadzić oraz czy istnieje możliwość ich uzupełnienia.
Warszawa również kontroluje szamba. Obowiązuje zasada jednego wywozu na kwartał
Obowiązek dokumentowania wywozu nieczystości dotyczy również właścicieli nieruchomości na terenie Warszawy, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Stołeczny ratusz przypomina, że mieszkańcy korzystający z takich instalacji muszą posiadać umowę zawartą z uprawnioną firmą oraz dowody opłacenia usług.
W Warszawie obowiązują następujące minimalne częstotliwości: opróżnianie zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na kwartał, a osadników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Jeżeli zbiornik napełnia się szybciej, konieczne jest częstsze zamawianie wywozu. Nie można dopuścić do jego przepełnienia lub przedostawania się ścieków do środowiska.
Kontrole na terenie stolicy mogą przeprowadzać upoważnieni pracownicy Urzędu m.st. Warszawy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Straż miejska przypomina, że właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić dokumenty potwierdzające korzystanie z usług firmy asenizacyjnej. Kontrolujący mogą weryfikować również przestrzeganie lokalnego regulaminu utrzymania czystości i porządku.
Mieszkańcy mogą uzyskać informacje o obowiązkach i uprawnionych przedsiębiorcach w urzędach dzielnic oraz za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
Miasto udostępnia również informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji zbiorników bezodpływowych i wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
Takie rozwiązanie może być korzystne dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w miejscach, gdzie istnieje techniczna możliwość podłączenia do sieci.
Sprawdź umowę i przygotuj rachunki, zanim otrzymasz wezwanie
Właściciel domu korzystający z szamba lub przydomowej oczyszczalni powinien przede wszystkim sprawdzić, czy posiada aktualną umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru nieczystości na terenie danej gminy.
Następnie warto zgromadzić faktury, rachunki oraz potwierdzenia płatności za wykonane usługi. Dokumenty powinny pozwalać ustalić, kiedy i jak często opróżniano zbiornik albo osadnik.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie lokalnego regulaminu. To właśnie w nim znajdują się szczegółowe wymagania dotyczące częstotliwości wywozu. Nie należy automatycznie przenosić zasad obowiązujących w Warszawie na inne miejscowości.
Osoby, które korzystały z usług bez wystawiania dokumentów, powinny zadbać o prawidłowe udokumentowanie kolejnych wywozów. Jeśli umowa nie została zawarta, trzeba ją podpisać z uprawnionym przedsiębiorcą.
W przypadku otrzymania wezwania z urzędu najważniejsze jest dotrzymanie wskazanego terminu oraz przekazanie wymaganych informacji.
Kontrole szamb nie są jednorazową akcją prowadzoną wyłącznie w 2026 roku. Ustawa zobowiązuje gminy do regularnego weryfikowania dokumentów, dlatego problem może powracać również w kolejnych latach.
Brak pojedynczej faktury nie oznacza automatycznie 5000 zł grzywny. Jednak długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków, utrudnianie kontroli czy brak wymaganej umowy mogą prowadzić do poważniejszych konsekwencji.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje regularne zamawianie wywozu u uprawnionej firmy i zachowywanie dokumentów potwierdzających wykonane usługi. Dzięki temu właściciel może wykazać, że prawidłowo pozbywa się nieczystości, niezależnie od tego, kiedy gmina przeprowadzi kolejną kontrolę.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.