Właściciel nie może zatrzymać kaucji bez powodu. Najemca ma konkretne prawa
Koniec najmu nie oznacza, że właściciel może dowolnie zdecydować, czy odda wpłaconą wcześniej kaucję. Przepisy jasno określają, czemu ma ona służyć i kiedy może zostać pomniejszona. Co do zasady pieniądze powinny zostać zwrócone w ciągu miesiąca od opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności związanych z najmem. Najemca nie odpowiada jednak za zwykłe zużycie mieszkania wynikające z prawidłowego korzystania.
Spory o kaucję należą do najczęstszych problemów pojawiających się przy zakończeniu najmu.
Właściciel wskazuje zarysowaną ścianę, zużytą podłogę albo stare wyposażenie i twierdzi, że część albo całość pieniędzy zostaje u niego.
Najemca uważa natomiast, że mieszkanie zostało oddane w normalnym stanie.
W takiej sytuacji znaczenie mają nie tylko zapisy umowy, ale przede wszystkim przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Kodeksu cywilnego.
Kaucja nie jest dodatkową opłatą dla właściciela
Kaucja ma charakter zabezpieczający.
Przy zawieraniu umowy właściciel może uzależnić wynajęcie mieszkania od jej wpłacenia.
Pieniądze mają zabezpieczać należności związane z najmem, które istnieją w chwili opróżnienia lokalu.
Nie można więc traktować kaucji jak dodatkowego wynagrodzenia właściciela za sam fakt wynajmowania mieszkania.
Po zakończeniu najmu należy ją rozliczyć.
Przy zwykłym najmie maksymalnie 12 czynszów
Ustawa o ochronie praw lokatorów określa maksymalną wysokość kaucji.
Przy zwykłym najmie nie może ona przekraczać:
12-krotności miesięcznego czynszu za lokal.
Do obliczenia limitu bierze się stawkę czynszu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
W praktyce kaucje pobierane na rynku prywatnym są zazwyczaj znacznie niższe i odpowiadają jednemu albo dwóm miesięcznym czynszom.
Ustawowy limit wskazuje jednak maksymalny poziom, którego właściciel nie powinien przekroczyć.
Najem okazjonalny ma niższy limit
Inne ograniczenie obowiązuje przy najmie okazjonalnym.
W takim przypadku kaucja nie może przekraczać:
6-krotności miesięcznego czynszu.
Kaucja w najmie okazjonalnym może zabezpieczać nie tylko należności z tytułu najmu, ale również ewentualne koszty egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
Także tutaj przepisy przewidują miesięczny termin na jej zwrot po opróżnieniu mieszkania.
Właściciel ma miesiąc na zwrot kaucji
To jedna z najważniejszych zasad.
Kaucja powinna zostać zwrócona:
w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.
Nie zawsze będzie to dokładnie dzień zakończenia umowy.
Przykładowo umowa może kończyć się 31 stycznia, ale najemca faktycznie zwróci klucze i opróżni lokal 3 lutego.
W takiej sytuacji istotny dla terminu zwrotu może być właśnie dzień opróżnienia mieszkania.
Dlatego przy zdawaniu lokalu warto sporządzić dokument potwierdzający datę przekazania mieszkania i kluczy.
Co właściciel może potrącić z kaucji?
Właściciel nie zawsze musi zwrócić całą wpłaconą kwotę.
Kaucja służy właśnie do zabezpieczenia jego roszczeń.
Może więc zostać pomniejszona między innymi o:
- zaległy czynsz,
- nieuregulowane opłaty, które zgodnie z umową obciążają najemcę,
- koszty naprawienia szkód wyrządzonych przez najemcę,
- inne należności wynikające z najmu i istniejące w chwili opróżnienia lokalu.
Właściciel powinien jednak być w stanie wykazać, skąd wynika dana należność i jaka jest jej wysokość.
Samo stwierdzenie „zatrzymuję kaucję za zniszczenia” może nie wystarczyć w razie późniejszego sporu.
Zwykłe zużycie mieszkania to nie szkoda
To kluczowe rozróżnienie.
Kodeks cywilny wskazuje, że po zakończeniu najmu lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.
Jednocześnie najemca nie odpowiada za zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
Mieszkanie po kilku latach najmu nie musi więc wyglądać dokładnie tak samo jak w dniu wprowadzenia.
Naturalne zużycie może dotyczyć między innymi:
- lekkiego zabrudzenia ścian,
- stopniowego zużycia podłogi,
- starzenia się fug,
- zużywania się elementów wyposażenia,
- drobnych śladów normalnego korzystania.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy doszło do rzeczywistego uszkodzenia.
Co może zostać uznane za szkodę?
Przykładem szkody wykraczającej poza normalne używanie może być:
- rozbita szyba,
- wyrwane drzwi,
- poważnie uszkodzona podłoga,
- zniszczone meble należące do właściciela,
- uszkodzenia instalacji powstałe z winy najemcy,
- duże zniszczenia ścian.
Każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie.
Znaczenie ma między innymi wiek danego elementu, jego stan przed najmem oraz sposób korzystania z lokalu.
Stara farba nie oznacza automatycznie kosztu dla najemcy
Przykładowo ściana nie była malowana od 10 lat.
Po kilkuletnim najmie pojawiają się na niej drobne zabrudzenia i ślady użytkowania.
Trudno wtedy automatycznie przerzucić na najemcę koszt całkowitego odnowienia mieszkania.
Co innego, gdy ściana została celowo uszkodzona, mocno pomalowana albo zniszczona w sposób wykraczający poza normalne użytkowanie.
Granica pomiędzy naturalnym zużyciem a szkodą jest często właśnie głównym przedmiotem sporu.
Protokół zdawczo-odbiorczy może zdecydować o wyniku sporu
Najlepszym zabezpieczeniem obu stron jest dokładny protokół.
Powinien zostać sporządzony zarówno przy rozpoczęciu najmu, jak i przy jego zakończeniu.
Warto wpisać do niego:
- stan ścian,
- stan podłóg,
- wyposażenie,
- meble,
- sprzęt AGD,
- liczbę kluczy,
- stany liczników.
Bardzo pomocne są również zdjęcia.
Najlepiej wykonać je w dniu przejęcia mieszkania i ponownie przy jego zdawaniu.
Dzięki temu można później porównać stan lokalu.
Kodeks cywilny przewiduje domniemanie dobrego stanu
Przepisy wskazują dodatkowo, że domniemywa się, iż rzecz została wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.
To kolejny powód, dla którego najemca powinien zgłosić istniejące uszkodzenia od razu po wprowadzeniu.
Jeżeli już pierwszego dnia w mieszkaniu są porysowane drzwi, dziura w ścianie czy uszkodzony mebel, warto wpisać to do protokołu i zrobić zdjęcie.
W przeciwnym razie po kilku latach może być trudniej udowodnić, że wada istniała wcześniej.
Kaucja może podlegać waloryzacji
Ustawa przewiduje również zasadę waloryzacji kaucji przy zwykłym najmie objętym jej regulacją.
Zwrot powinien odpowiadać iloczynowi:
czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji oraz liczby czynszów, która została przyjęta przy pobieraniu kaucji.
Jednocześnie zwracana kwota nie może być niższa niż pierwotnie pobrana kaucja, oczywiście przed uwzględnieniem uzasadnionych potrąceń.
Przykład:
Przy zawieraniu umowy czynsz wynosił 2000 zł.
Kaucja odpowiadała dwóm czynszom, czyli wyniosła 4000 zł.
Jeżeli w dniu zwrotu kaucji czynsz wynosi 2500 zł, ustawowy mechanizm waloryzacji wskazuje na kwotę odpowiadającą dwóm aktualnym czynszom, czyli 5000 zł.
Dopiero od tej wartości mogą zostać potrącone należności właściciela.
Uwaga na to, co w umowie nazywane jest „czynszem”
W praktyce trzeba uważać na strukturę opłat.
Czynsz płacony właścicielowi może być czymś innym niż opłaty administracyjne przekazywane wspólnocie czy spółdzielni.
Dlatego przy analizowaniu waloryzacji trzeba najpierw ustalić, co zgodnie z konkretną umową i przepisami stanowi czynsz za lokal.
Nie każda podwyżka wszystkich miesięcznych opłat automatycznie oznacza identyczny wzrost podstawy waloryzacji kaucji.
Właściciel zatrzymuje część pieniędzy? Poproś o rozliczenie
Jeżeli właściciel zamierza potrącić część kaucji, warto poprosić o szczegółowe rozliczenie.
Powinno z niego wynikać:
- jaka kwota została zatrzymana,
- z jakiego powodu,
- czego dotyczy należność,
- jak została wyliczona.
Jeżeli potrącenie dotyczy szkody, przydatne mogą być zdjęcia, kosztorys, rachunek albo faktura za naprawę.
Im bardziej konkretne rozliczenie, tym łatwiej ocenić, czy potrącenie jest uzasadnione.
Czy właściciel może od razu zatrzymać całą kaucję?
Tylko wtedy, gdy rzeczywiste należności wobec najemcy odpowiadają wysokości całej kaucji albo ją przekraczają.
Sam konflikt pomiędzy stronami nie daje prawa do zatrzymania pieniędzy.
Przykładowo kaucja wynosi 5000 zł, a udokumentowana zaległość w czynszu to 1000 zł.
Nie oznacza to automatycznie prawa do zatrzymania pozostałych 4000 zł.
Ta część powinna zostać rozliczona zgodnie z przepisami.
Co zrobić, jeśli właściciel nie oddaje pieniędzy?
Pierwszym krokiem powinno być pisemne wezwanie do rozliczenia i zwrotu kaucji.
Warto wskazać:
- wysokość żądanej kwoty,
- podstawę żądania,
- datę opróżnienia lokalu,
- termin zapłaty,
- numer rachunku.
Najlepiej zachować dowód wysłania.
Jeżeli właściciel nadal nie płaci, pozostaje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową.
Można żądać odsetek za opóźnienie
Jeżeli termin zwrotu minął, a właściciel nadal nie oddał należnych pieniędzy, mogą pojawić się podstawy do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.
Odsetki nie są „karą” nakładaną przez urząd.
To dodatkowe roszczenie pieniężne wynikające z opóźnienia w spełnieniu świadczenia.
W piśmie do właściciela można więc wskazać, że żądanie obejmuje również należne odsetki.
Czy potrzebny jest adwokat?
Nie zawsze.
W przypadku stosunkowo prostej sprawy dotyczącej zwrotu kaucji najemca może najpierw samodzielnie wysłać wezwanie do zapłaty.
Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, warto rozważyć konsultację prawną.
Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów prywatnej pomocy prawnej, może również sprawdzić możliwość skorzystania z państwowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Najem okazjonalny również nie pozwala dowolnie zatrzymać pieniędzy
Fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego nie oznacza, że właściciel może swobodnie decydować o kaucji.
Przepisy również określają jej funkcję.
Może zabezpieczać należności z tytułu najmu oraz określone koszty związane z egzekucją obowiązku opróżnienia lokalu.
Po potrąceniu tych należności pozostała część powinna zostać zwrócona w ciągu miesiąca od opróżnienia mieszkania.
Zdajesz mieszkanie? Zrób te rzeczy przed oddaniem kluczy
Najpierw dokładnie obejrzyj lokal.
Zrób zdjęcia każdego pomieszczenia oraz wyposażenia.
Spisz liczniki.
Przygotuj protokół zdawczo-odbiorczy i poproś właściciela o podpis.
Zapisz datę oddania kluczy.
Jeżeli właściciel wskazuje szkody, poproś o wpisanie ich do protokołu.
Nie podpisuj bez zastanowienia dokumentu, w którym przyznajesz odpowiedzialność za uszkodzenia, z którymi się nie zgadzasz.
Po zakończeniu najmu pilnuj miesięcznego terminu na rozliczenie kaucji.
Kaucja nie przepada tylko dlatego, że najem się skończył
Najważniejsza zasada jest prosta.
Kaucja pozostaje pieniędzmi zabezpieczającymi konkretne roszczenia właściciela.
Jeżeli po zakończeniu najmu nie ma zaległości ani szkód przekraczających zwykłe zużycie, właściciel nie powinien arbitralnie zatrzymywać pieniędzy.
Jeżeli istnieją należności, powinny zostać konkretnie rozliczone.
Najemca ma natomiast obowiązek oddać lokal w odpowiednim stanie, ale nie odpowiada za naturalne skutki prawidłowego użytkowania.
Dlatego przy sporach o kaucję często najważniejszym dokumentem nie okazuje się sama umowa, lecz dobrze przygotowany protokół i zdjęcia wykonane na początku oraz na końcu najmu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.