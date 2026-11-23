Koniec procesu w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Sąd musi podjąć decyzję
Informację o zakończeniu procesu potwierdziła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Siedlcach, sędzia Agnieszka Karłowicz. Postępowanie odbywało się z wyłączeniem jawności, dlatego szczegóły ostatniej rozprawy nie zostały publicznie przedstawione. Sprawa dotyczy wydarzeń z 27 sierpnia 2025 roku, kiedy były szef resortu zdrowia został zaatakowany przed jedną z restauracji w Siedlcach.
Ugoda z oskarżonymi. Nie oznacza to jednak zakończenia sprawy
Proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego rozpoczął się w czerwcu 2026 roku. Już podczas pierwszej rozprawy pojawiła się możliwość polubownego porozumienia między pokrzywdzonym a oskarżonymi.
Do odczytania aktu oskarżenia wówczas nie doszło. Obrońcy wystąpili o skierowanie sprawy do mediacji, a propozycję zaakceptowały pozostałe strony postępowania. Zgodę na udział w rozmowach wyraził również były minister zdrowia.
Mediacje przyniosły rezultat. Podczas wrześniowej rozprawy rzeczniczka sądu poinformowała, że Adam Niedzielski i dwaj oskarżeni wypracowali ugodę. Jej szczegółów nie ujawniono publicznie.
Zawarcie porozumienia ma znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy, ale nie powoduje automatycznego zakończenia postępowania karnego. Oskarżenie dotyczy przestępstwa ściganego z urzędu, dlatego ostateczne rozstrzygnięcie należy do sądu.
Zgodnie z art. 53 Kodeksu karnego sąd bierze pod uwagę pozytywne wyniki mediacji oraz ugodę zawartą między pokrzywdzonym a oskarżonym. Może ona stanowić okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary, jeśli sąd uzna oskarżonych za winnych.
Nie oznacza to jednak, że zawarcie ugody gwarantuje łagodny wyrok. Znaczenie mają również okoliczności czynu, jego skutki oraz pozostały materiał dowodowy.
Atak przed restauracją w Siedlcach. Były minister trafił do szpitala
Do zdarzenia doszło 27 sierpnia 2025 roku w Siedlcach. Adam Niedzielski, który w latach 2020–2023 kierował Ministerstwem Zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, wychodził z restauracji, gdy został zaatakowany przez dwóch mężczyzn.
Według relacji byłego ministra napastnicy najpierw uderzyli go w twarz. Kiedy upadł na ziemię, mieli kontynuować atak, kopiąc go po ciele.
Niedzielski informował również, że podczas napaści sprawcy wykrzykiwali pod jego adresem groźby. Wśród przytaczanych przez niego słów pojawiło się hasło „śmierć zdrajcom ojczyzny”.
Po zdarzeniu byłemu ministrowi udzielono pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie przeprowadzono badania. Później informował, że nie stwierdzono u niego obrażeń wewnętrznych, choć odczuwał skutki pobicia.
Atak trwał krótko. Po jego zakończeniu mężczyźni oddalili się z miejsca zdarzenia.
Jeszcze tego samego wieczoru obaj zgłosili się na policję. Funkcjonariusze zatrzymali ich i rozpoczęli czynności procesowe.
Badania wykazały, że obaj mężczyźni mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W późniejszych wyjaśnieniach powoływali się na niepamięć związaną ze spożyciem alkoholu.
Świadek opowiedział, co wydarzyło się tuż przed pobiciem
W poniedziałek, 23 listopada, przed sądem pojawili się również świadkowie wydarzeń z sierpnia 2025 roku.
Jeden z nich, 39-letni mężczyzna przedstawiony jako Karol, rozmawiał z dziennikarzami „Super Expressu” przed wejściem na salę rozpraw. Jak relacjonował, w dniu ataku przebywał w Siedlcach razem z byłym ministrem zdrowia.
Według świadka przed napaścią dwaj mężczyźni mieli zwrócić się do Niedzielskiego z prośbą o autograf. Po odmowie sytuacja miała się zaostrzyć.
Świadek twierdził, że napastnicy zaczęli kierować pod adresem byłego ministra oskarżenia dotyczące szczepionek, a następnie zaatakowali go fizycznie. Obecne na miejscu osoby miały próbować pomóc pokrzywdzonemu.
To relacja świadka przedstawiona mediom. Ze względu na wyłączenie jawności procesu szczegółowy przebieg jego przesłuchania nie jest publicznie znany.
Prokuratura wskazuje na motyw polityczny
Śledztwo w sprawie napaści prowadziła Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Ostatecznie przed sądem stanęło dwóch mieszkańców miasta: 39-letni Aleksander B. oraz 35-letni Rafał G.
Prokuratura oskarżyła mężczyzn o wspólne i działające w porozumieniu pobicie Adama Niedzielskiego. Według śledczych sposób przeprowadzenia ataku naraził pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Akt oskarżenia obejmuje również kierowanie wobec byłego ministra gróźb pozbawienia życia.
Istotną częścią sprawy jest motyw działania oskarżonych. Prokuratura uznała, że napaść miała związek z przynależnością polityczną pokrzywdzonego.
Według śledczych atak nie był przypadkowym konfliktem między nieznajomymi. Znaczenie miała wcześniejsza działalność Adama Niedzielskiego jako ministra zdrowia.
Prokuratura zakwalifikowała również zarzucane zachowanie jako występek o charakterze chuligańskim.
Taka kwalifikacja ma znaczenie przy ocenie odpowiedzialności karnej. W tej sprawie prokuratura wskazuje między innymi na publiczny charakter zdarzenia oraz rażące lekceważenie porządku prawnego.
O tym, czy zarzucane czyny zostały udowodnione i jaka kwalifikacja prawna zostanie przyjęta, rozstrzygnie sąd.
Oskarżeni wyszli z aresztu po wpłaceniu poręczenia
Po zatrzymaniu obu mężczyzn sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
Decyzja ta nie utrzymała się jednak przez cały pierwotnie wyznaczony czas. Po około miesiącu sąd uwzględnił zażalenia złożone przez obrońców i zmienił środek zapobiegawczy.
Tymczasowy areszt zastąpiono poręczeniami majątkowymi w wysokości 30 tys. zł.
Mężczyźni opuścili areszt i mogli odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Z wcześniejszych informacji wynika również, że żaden z nich nie był wcześniej karany.
Poręczenie majątkowe nie oznacza umorzenia sprawy ani uznania oskarżonych za niewinnych. Jest środkiem zapobiegawczym, który ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu postępowania.
Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami
Sprawa Adama Niedzielskiego od początku wzbudzała zainteresowanie mediów. Nie wszystkie rozprawy były jednak dostępne dla publiczności.
Podczas wrześniowego posiedzenia obrońca jednego z oskarżonych wystąpił z wnioskiem o wyłączenie jawności procesu. Do wniosku przyłączył się prokurator, a także pełnomocnik byłego ministra zdrowia.
Sąd zaakceptował to rozwiązanie.
W praktyce oznaczało to, że dziennikarze nie mogli uczestniczyć w dalszej części rozpraw i bezpośrednio relacjonować wyjaśnień oskarżonych oraz zeznań świadków.
Podczas wrześniowego posiedzenia sąd zdecydował również o przesłuchaniu dodatkowych świadków. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 23 listopada 2026 roku.
Poniedziałkowe posiedzenie zakończyło etap rozpoznawania sprawy. Na ogłoszenie rozstrzygnięcia trzeba jednak jeszcze poczekać.
Oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Decyzja należy do sądu
Z informacji przekazywanych wcześniej przez prokuraturę wynika, że za zarzucane czyny, z uwzględnieniem przyjętej kwalifikacji prawnej, mężczyznom grozi kara od 3 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Nie oznacza to, że taka kara zostanie wymierzona.
Sąd musi ocenić cały zgromadzony materiał dowodowy, okoliczności napaści oraz odpowiedzialność każdego z oskarżonych. Znaczenie może mieć również fakt, że pokrzywdzony zdecydował się zawrzeć z nimi ugodę.
Mediacja może wpłynąć na wymiar kary, ale nie przesądza o ostatecznej decyzji. Sąd może uwzględnić pojednanie stron jako jedną z okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia.
Dotychczas nie ujawniono szczegółów zawartego porozumienia. Nie wiadomo więc, jakie zobowiązania przyjęli oskarżeni i czy ugoda przewiduje określone świadczenia na rzecz pokrzywdzonego.
Według informacji „Super Expressu” ogłoszenie wyroku zaplanowano na 3 grudnia 2026 roku. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Siedlcach potwierdziła TVN24, że rozstrzygnięcie zostanie przedstawione w grudniu.
Do czasu wydania orzeczenia oskarżonym przysługuje domniemanie niewinności. Samo zakończenie procesu i wcześniejsze zawarcie ugody nie stanowią jeszcze rozstrzygnięcia o ich odpowiedzialności karnej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.