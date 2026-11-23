Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE przedłużone do 30 listopada 2026 roku. Sprawdź, jak reagować na wzmożone kontrole
Prezes Rady Ministrów przedłużył obowiązywanie podwyższonych stopni alarmowych na terytorium całego kraju do 30 listopada 2026 roku. Decyzja utrzymuje w mocy drugi stopień BRAVO (dotyczący zagrożeń o charakterze terrorystycznym) oraz BRAVO-CRP (obejmujący cyberprzestrzeń). Jednocześnie na wytypowanych obszarach infrastruktury kolejowej w całej Polsce nadal obowiązywać będzie wyższy, trzeci stopień CHARLIE, wymuszający na służbach państwowych maksymalną mobilizację.
Rozporządzenie wydane po konsultacjach z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma charakter ściśle prewencyjny. Utrzymanie rygorystycznych procedur bezpieczeństwa to bezpośrednia odpowiedź rządu na niesłabnące działania hybrydowe ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi, obejmujące akty sabotażu, próby paraliżowania sieci energetycznych oraz zmasowane ataki hakerskie na krytyczne systemy administracji publicznej.
Trzeci stopień CHARLIE na kolei. Infrastruktura PKP pod szczególnym nadzorem
Z punktu widzenia bezpieczeństwa fizycznego najważniejszym elementem rządowego zarządzenia pozostaje utrzymanie 3. stopnia alarmowego CHARLIE na terenach zarządzanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. W czterostopniowej skali (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) jest to poziom przedostatni, wprowadzany wyłącznie w sytuacjach, gdy służby wywiadowcze dysponują wiarygodnymi informacjami o planowanym zamachu lub zidentyfikowały bardzo prawdopodobny cel ataku infrastrukturalnego.
W praktyce oznacza to, że najważniejsze węzły kolejowe, mosty, wiadukty oraz stacje przeładunkowe objęte są ścisłym, całodobowym nadzorem funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji oraz innych formacji uzbrojonych. Wprowadzenie stopnia CHARLIE obliguje administratorów obiektów do wdrożenia dodatkowych procedur kontrolnych, co może wiązać się z koniecznością legitymowania osób przebywających w strefach technicznych, sprawdzania pojazdów wjeżdżających na tereny kolejowe oraz angażowania psów tropiących do patrolowania peronów i bagażowni. Każdy pozostawiony bez opieki pakunek traktowany jest jako potencjalny ładunek wybuchowy, co nierzadko skutkuje natychmiastową ewakuacją całego dworca i wstrzymaniem ruchu pociągów.
Zagrożenia w sieci i system BRAVO-CRP. Jak administracja chroni dane obywateli?
Równolegle z fizycznym zabezpieczeniem obiektów, do 30 listopada 2026 roku przedłużono stopień BRAVO-CRP. Ten specyficzny alarm dotyczy wyłącznie cyberprzestrzeni i zobowiązuje wszystkie instytucje administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców kluczowych usług (takich jak bankowość, systemy ochrony zdrowia i dostawy energii) do wzmożonego monitorowania ruchu sieciowego.
Wprowadzenie BRAVO-CRP wymusza na zespołach bezpieczeństwa IT (Security Operations Center) pełną gotowość do odpierania zmasowanych ataków typu DDoS (blokujących dostęp do stron internetowych), prób kradzieży danych obywateli oraz ataków ransomware (szyfrujących dyski szpitali i urzędów). Pracownicy instytucji publicznych muszą w tym czasie rygorystycznie przestrzegać procedur bezpieczeństwa, weryfikować przychodzące wiadomości pod kątem phishingu oraz wdrażać dodatkowe uwierzytelnienia. W skrajnych przypadkach stopień ten uprawnia administratorów państwowych do czasowego odcinania zewnętrznego dostępu do wybranych rejestrów, jeśli wykryją oni podejrzany ruch z zagranicznych adresów IP, powiązanych z rosyjskimi lub białoruskimi grupami hakerskimi.
Prewencja oparta na informacjach wywiadowczych. Dlaczego rząd utrzymuje podwyższoną gotowość?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) precyzuje, że utrzymywanie stanu alarmowego od wielu miesięcy nie jest wynikiem rutyny, lecz chłodnej analizy bieżącej sytuacji geopolitycznej. Trwająca wojna za wschodnią granicą Polski oraz zaangażowanie naszego kraju w logistyczne wsparcie sąsiadów sprawiają, że szlaki komunikacyjne i sieci energetyczne stanowią priorytetowy cel dla zagranicznych służb specjalnych. Działania hybrydowe obejmują nie tylko presję migracyjną, ale również inspirowanie drobnych aktów sabotażu, takich jak podpalenia magazynów, uszkodzenia szaf sterowniczych na kolei czy próby zakłócania sygnału GPS nad terytorium kraju.
Stopień BRAVO jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel ataku nie został jeszcze zidentyfikowany. Zmusza to podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę energetyczną – również tę zlokalizowaną poza granicami państwa (np. gazociągi podmorskie i interkonektory) – do uszczelnienia systemów dozoru fizycznego i ograniczenia dostępu dla osób z zewnątrz. Dzięki procedurom przypisanym do tego stopnia, jednostki reagowania kryzysowego mogą działać z wyprzedzeniem, nie czekając na faktyczne zaistnienie incydentu.
4 stopnie alarmowe w polskim prawie. System zarządzania kryzysowego
Polski system antyterrorystyczny, oparty na ustawie z 2016 roku, przewiduje 4 poziomy gotowości. Najniższy z nich, ALFA, ma charakter ogólnego ostrzeżenia i jest wprowadzany w przypadku informacji o możliwości wystąpienia aktu terroru. BRAVO to drugi stopień, charakteryzujący się zwiększonym ryzykiem. CHARLIE stanowi trzeci poziom gotowości – wdraża się go, gdy zagrożenie jest bardzo konkretne i wysoce prawdopodobne. Najwyższy stopień, DELTA, oznacza sytuację bezpośredniego wystąpienia ataku lub uzyskanie informacji pozwalających na stwierdzenie, że zaawansowane przygotowania do zamachu znajdują się w końcowej fazie. Obecna sytuacja, w której na kolei obowiązuje stopień CHARLIE, a w reszcie kraju BRAVO, jest bezprecedensowa w najnowszej historii kraju i obrazuje skalę napięć międzynarodowych.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki, jak bezpiecznie funkcjonować w czasie alarmu
Przedłużenie stopni alarmowych do 30 listopada 2026 roku nie paraliżuje codziennego życia obywateli, ale wymaga zwiększonej czujności i pełnej współpracy z przedstawicielami organów państwowych. Brak świadomości obowiązujących procedur może prowadzić do niepotrzebnych nerwów podczas kontroli drogowych lub utrudnień w komunikacji zbiorowej. Aby uniknąć problemów i wesprzeć działania prewencyjne, zastosuj poniższe wytyczne:
- Miej zawsze przy sobie fizyczny dokument tożsamości lub aktywną aplikację w smartfonie: Z uwagi na stopień CHARLIE na terenach kolejowych, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz Policji mają rozszerzone uprawnienia do legitymowania osób przebywających na peronach, w halach dworcowych i pociągach. Bądź przygotowany na rutynowe sprawdzenie tożsamości i nigdy nie utrudniaj pracy mundurowym.
- Pilnuj swoich bagaży na węzłach przesiadkowych: Przy podwyższonym poziomie zagrożenia terrorystycznego każda walizka lub torba pozostawiona bez opieki na kilka minut uruchamia procedurę pirotechniczną. Doprowadzi to do wstrzymania ruchu pociągów, ewakuacji tysięcy pasażerów i naliczenia sprawcy gigantycznych kar finansowych za wywołanie fałszywego alarmu.
- Zwracaj uwagę na nietypowe zachowania w pobliżu infrastruktury krytycznej: Jeśli podczas spaceru lub podróży zauważysz osoby wykonujące z ukrycia zdjęcia obiektom energetycznym, mostom, jednostkom wojskowym lub rozdzielniom kolejowym, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112. Służby weryfikują obecnie każdy sygnał dotyczący potencjalnego sabotażu i rozpoznania terenu.
- Zabezpiecz swoje cyfrowe kanały komunikacji: Stopień BRAVO-CRP oznacza zwiększone ryzyko ataków hakerskich. Nie klikaj w podejrzane linki rzekomo pochodzące od dostawców prądu, firm kurierskich czy urzędów skarbowych (najpopularniejsze metody phishingu w 2026 roku). Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA) we wszystkich serwisach społecznościowych i kontach bankowych, aby zminimalizować ryzyko kradzieży tożsamości podczas zmasowanych operacji hybrydowych.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.