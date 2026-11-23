Samoloty NATO już nad Polską. Kosiniak-Kamysz przekazał ważne informacje
Nowe działania mają zwiększyć możliwości wykrywania i śledzenia zagrożeń z powietrza. Jednocześnie w Brukseli na wniosek Polski zebrała się Rada Północnoatlantycka, która omawia bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu. Szef MON podkreślił, że obecność sojuszniczych samolotów jest uzupełnieniem polskich F-16, myśliwców państw NATO oraz naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej. Ministerstwo zapowiada dalsze rozmowy dotyczące wzmocnienia ochrony granic.
Samoloty NATO już wzmacniają polskie niebo. Minister potwierdza działania
W poniedziałek po południu Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje dotyczące wsparcia wojskowego udzielonego Polsce przez sojuszników. Z komunikatu szefa MON wynika, że samoloty wczesnego ostrzegania rozpoczęły już działania wzmacniające ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.
„Sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba” – poinformował minister za pośrednictwem serwisu X.
Wicepremier podkreślił, że jest to odpowiedź na ostatnie incydenty oraz potwierdzenie zobowiązań NATO wobec Polski. Jednocześnie zaznaczył, że Warszawa nadal zabiega o zwiększenie pomocy wojskowej.
Samoloty wczesnego ostrzegania stanowią istotne uzupełnienie naziemnych systemów obrony powietrznej, polskich myśliwców F-16 oraz maszyn należących do państw sojuszniczych.
Ich zadaniem jest przede wszystkim wykrywanie i śledzenie obiektów poruszających się w przestrzeni powietrznej. Pozwalają również na przekazywanie informacji do innych jednostek uczestniczących w działaniach obronnych.
Decyzja o zwiększeniu wsparcia zapadła w szczególnie napiętej sytuacji związanej z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W ostatnich dniach doszło do kolejnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, które wywołało reakcję rządu i władz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Trzy rosyjskie rakiety spadły na terenie Polski. Są nowe ustalenia śledczych
Bezpośrednią przyczyną zwiększenia aktywności NATO były wydarzenia z piątku, 20 listopada 2026 roku.
Tego dnia Rosja przeprowadziła jeden z większych ataków powietrznych na zachodnią Ukrainę. W trakcie operacji trzy obiekty przekroczyły polską granicę i spadły na terenie południowo-wschodniej części kraju.
Służby potwierdziły trzy miejsca upadku:
-
Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim,
-
Rudnik w powiecie niżańskim, w województwie podkarpackim,
-
Mołodycz w powiecie jarosławskim, również na Podkarpaciu.
Początkowo polskie władze informowały o dwóch pociskach oraz prawdopodobnie jednym dronie odrzutowym. Kolejne oględziny przyniosły jednak nowe ustalenia.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła, że we wszystkich trzech lokalizacjach odnaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.
Według wstępnych ustaleń śledczych pociski zostały wyprodukowane w czwartym kwartale 2026 roku w zakładach w rosyjskiej Dubnej, na terenie obwodu moskiewskiego.
Wszystkie trzy obiekty spadły na tereny niezabudowane. Nie odnotowano osób poszkodowanych ani istotnych strat materialnych.
Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Badane mają być między innymi trajektorie lotu pocisków, przyczyny ich upadku oraz rzeczywista skala zagrożenia.
Polskie władze oceniają, że zdarzenie mogło mieć charakter celowej rosyjskiej prowokacji. Nie jest to jednak ostatecznie ustalony motyw działania Rosji. Okoliczności incydentu pozostają przedmiotem postępowania.
Polska wystąpiła do NATO o dodatkowe myśliwce i samoloty AWACS
Po piątkowym incydencie minister obrony narodowej zapowiedział rozmowy z sojusznikami dotyczące wzmocnienia ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że jednym z najważniejszych potrzebnych elementów jest dodatkowy samolot wczesnego ostrzegania AWACS.
Wśród rozważanych form wsparcia wymieniano również sojusznicze myśliwce F-35, które mogłyby zwiększyć możliwości obronne na wschodniej flance NATO.
W sobotę, 21 listopada, szef MON poinformował, że Polska w najbliższym czasie otrzyma silniejsze wsparcie od państw członkowskich Sojuszu. Dwa dni później potwierdził, że samoloty wczesnego ostrzegania już uczestniczą we wzmacnianiu ochrony polskiego nieba.
Nie podano jednak publicznie pełnej liczby dodatkowych maszyn ani szczegółów ich rozmieszczenia.
Ważne jest również rozróżnienie dwóch rodzajów wsparcia. Rozpoczęcie działań przez samoloty wczesnego ostrzegania jest już potwierdzone. Natomiast szczegółowe decyzje dotyczące ewentualnego dodatkowego zaangażowania myśliwców F-35 nie zostały jeszcze ogłoszone.
Polska zabiega o rozszerzenie działań w ramach operacji Eastern Sentry, która służy wzmocnieniu bezpieczeństwa wschodniej części Sojuszu.
Czym są samoloty AWACS? Mogą wykrywać zagrożenia z dużej odległości
Samoloty AWACS, czyli Airborne Warning and Control System, należą do najważniejszych elementów nowoczesnego systemu nadzorowania przestrzeni powietrznej.
Ich charakterystycznym elementem jest duży radar zamontowany nad kadłubem. Dzięki niemu maszyny mogą obserwować rozległe obszary i wykrywać inne statki powietrzne oraz wybrane rodzaje zagrożeń z dużej odległości.
W przeciwieństwie do myśliwców nie służą one przede wszystkim do bezpośredniego zwalczania przeciwnika.
AWACS pełni funkcję latającego stanowiska obserwacji i dowodzenia. Zebrane informacje mogą być przekazywane do naziemnych centrów operacyjnych, systemów obrony przeciwlotniczej oraz samolotów bojowych.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku zagrożeń pojawiających się na niewielkich wysokościach. Naziemne radary mają ograniczenia wynikające między innymi z ukształtowania terenu i krzywizny Ziemi.
Radar znajdujący się wysoko nad ziemią może obserwować część obszarów niedostępnych dla urządzeń umieszczonych na powierzchni.
Nie oznacza to jednak, że taki samolot wykryje każdy pocisk lub dron. Skuteczność zależy od wielu czynników, w tym parametrów celu, warunków obserwacji i możliwości wyposażenia.
Najważniejsza jest współpraca całego systemu obronnego. Informacje przekazywane przez AWACS pozwalają zwiększyć świadomość sytuacyjną i ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących reagowania na zagrożenia.
NATO dysponuje 14 samolotami E-3A Sentry. Polska uczestniczy w programie od 2006 roku
Sojusz Północnoatlantycki wykorzystuje flotę 14 samolotów Boeing E-3A Sentry, które stanowią podstawę natowskiego systemu wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej.
Maszyny stacjonują w bazie lotniczej NATO w Geilenkirchen w Niemczech. Są obsługiwane przez międzynarodowe załogi, składające się z przedstawicieli państw członkowskich.
Samoloty te regularnie realizują misje obserwacyjne i wspierają działania związane z bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej nad Europą.
Polska jest pełnoprawnym uczestnikiem programu AWACS od grudnia 2006 roku. Dzięki temu należy do państw współkorzystających ze wspólnych zdolności wczesnego ostrzegania Sojuszu.
Nie oznacza to, że wszystkie samoloty NATO pozostają stale nad polskim terytorium. Ich wykorzystanie zależy od potrzeb operacyjnych i decyzji podejmowanych w strukturach dowodzenia.
Polskie Siły Powietrzne dysponują również własnymi zdolnościami obserwacji z powietrza.
Są to dwa samoloty Saab 340 AEW&C wyposażone w radary Erieye. Maszyny służą do wykrywania i śledzenia obiektów oraz przekazywania danych wspierających działania innych elementów obrony.
Dodatkowe wsparcie NATO pozwala zwiększyć możliwości całego systemu bez konieczności opierania obserwacji wyłącznie na polskich samolotach i naziemnych urządzeniach radarowych.
Nadzwyczajne spotkanie NATO w Brukseli. Polska przedstawiła swoje oczekiwania
W poniedziałek, 23 listopada, o godzinie 15:00 w kwaterze głównej NATO w Brukseli zwołano na wniosek Polski nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej.
Jest to najważniejszy organ polityczny Sojuszu, w którym przedstawiciele państw członkowskich konsultują kwestie związane ze wspólnym bezpieczeństwem.
Polskę reprezentowali wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał brygady Jarosław Stróżyk.
Przed spotkaniem wiceminister Zalewski zapowiadał, że Polska przedstawi szczegółową analizę wydarzeń z 20 listopada oraz propozycje wzmocnienia ochrony wschodniej flanki.
Jednym z głównych tematów jest zwiększenie tak zwanej świadomości sytuacyjnej, czyli możliwości szybkiego wykrywania, identyfikowania i śledzenia potencjalnych zagrożeń.
Wiceszef MON wskazywał również na potrzebę zwiększenia zaangażowania samolotów pozostających w dyspozycji państw NATO.
Według przekazanych wcześniej informacji minister Kosiniak-Kamysz rozmawiał już w tej sprawie z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie, generałem Alexusem Grynkewichem.
Wiceszef MON informował, że reakcja dowódcy była pozytywna, co pozwala oczekiwać poparcia dla polskich propozycji.
W poniedziałek omawiano także możliwości usprawnienia istniejących mechanizmów reagowania na naruszenia przestrzeni powietrznej.
Nie ogłoszono jednak szczegółowego harmonogramu wszystkich przyszłych działań. Wzmocnienie w postaci samolotów wczesnego ostrzegania zostało potwierdzone, natomiast kolejne decyzje pozostają przedmiotem uzgodnień.
Polska uruchomiła F-16 i systemy Patriot. Tak wyglądała reakcja na rosyjskie pociski
Wydarzenia z 20 listopada pokazały, jak wiele elementów musi współpracować podczas wykrycia zagrożenia z powietrza.
Jak informowało Ministerstwo Obrony Narodowej, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w działaniach uczestniczyły polskie myśliwce F-16 oraz szwedzkie samoloty Gripen.
W powietrzu operował również polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340. Wsparcie zapewniał holenderski samolot tankowania powietrznego.
Na ziemi aktywowano systemy obrony przeciwlotniczej.
Do gotowości bojowej postawiono między innymi systemy Patriot, Poprad i Pilica Plus. W działania zaangażowano również jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej i inne elementy Sił Zbrojnych.
Systemy Patriot umożliwiają zwalczanie określonych rodzajów zagrożeń powietrznych, w tym części pocisków rakietowych. Poprad i Pilica Plus stanowią kolejne elementy wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej, przeznaczone do działań na innych dystansach.
W praktyce skuteczna obrona wymaga współdziałania radarów, stanowisk dowodzenia, lotnictwa i naziemnych środków zwalczania celów.
Samo wykrycie niebezpiecznego obiektu nie oznacza automatycznej decyzji o jego zestrzeleniu. Dowódcy muszą uwzględnić między innymi możliwość identyfikacji celu, sytuację operacyjną oraz zagrożenie dla ludności cywilnej.
To jeden z powodów, dla których zwiększenie możliwości obserwacji przestrzeni powietrznej uznawane jest za tak ważny element ochrony kraju.
Warszawa i Mazowsze. Co oznacza zwiększona obecność samolotów NATO?
Choć ostatnie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej dotyczyły województw lubelskiego i podkarpackiego, wzmocnienie obrony ma znaczenie dla bezpieczeństwa całego kraju, w tym Warszawy i Mazowsza.
Stolica jest jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych, komunikacyjnych i gospodarczych Polski. Dlatego działania podejmowane na poziomie NATO dotyczą również zdolności do ochrony centralnej części kraju.
Nie oznacza to jednak, że potwierdzenie obecności sojuszniczych samolotów wczesnego ostrzegania jest równoznaczne z ogłoszeniem bezpośredniego zagrożenia dla Warszawy.
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o zwiększeniu ochrony przestrzeni powietrznej, a nie o wprowadzeniu nowych ograniczeń dla mieszkańców stolicy.
Warto pamiętać, że samoloty wojskowe mogą realizować zadania obserwacyjne bez konieczności przebywania bezpośrednio nad chronionym obszarem. Ich wyposażenie pozwala na nadzorowanie przestrzeni z dużej odległości.
Dla mieszkańców Mazowsza najważniejsze pozostają oficjalne komunikaty MON, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz właściwych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Informacje o przelotach wojskowych samolotów nie powinny być automatycznie utożsamiane z kolejnym naruszeniem polskiej granicy.
Sprawdź oficjalne ostrzeżenia. Samoloty NATO nie oznaczają nowego alarmu
Zwiększona aktywność wojskowego lotnictwa może wzbudzać zainteresowanie mieszkańców, szczególnie po wydarzeniach z 20 listopada.
Trzeba jednak rozróżnić działania prewencyjne i obserwacyjne od bezpośredniego reagowania na aktualne zagrożenie.
Obecność samolotów AWACS ma przede wszystkim zwiększać możliwości wykrywania zagrożeń oraz wspierać współpracę polskich i sojuszniczych systemów obrony.
Jeżeli właściwe instytucje wydadzą ostrzeżenie dotyczące zagrożenia z powietrza, mieszkańcy powinni kierować się przekazanymi instrukcjami. Szczególne znaczenie mają komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, służb i lokalnych władz.
W przypadku otrzymania alertu należy sprawdzić jego treść i stosować się do poleceń, zamiast opierać decyzje na niesprawdzonych doniesieniach z mediów społecznościowych.
Na 23 listopada potwierdzono rozpoczęcie działań sojuszniczych samolotów wczesnego ostrzegania, ale nie przedstawiono jeszcze pełnego zakresu przyszłego wsparcia NATO.
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada dalsze rozmowy z państwami Sojuszu. Ich celem jest zwiększenie skuteczności obrony powietrznej Polski i wschodniej flanki po ostatnich rosyjskich naruszeniach przestrzeni powietrznej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.