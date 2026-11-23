Muzeum I Wojny Światowej powstanie w Gorlicach. Ministerstwo ogłasza termin zawarcia umowy i plany wystawiennicze
Minister kultury Marta Cienkowska oficjalnie ogłosiła plan budowy Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Nowa placówka będzie pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej instytucją w całości poświęconą krwawym działaniom na froncie wschodnim, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej Bitwy pod Gorlicami z 2 maja 1915 roku. List intencyjny w tej sprawie podpisali 6 listopada szefowa resortu kultury oraz burmistrz Gorlic Rafał Kukla.
Inwestycja obejmie swoim zasięgiem nie tylko nowy budynek wystawienniczy zlokalizowany na Górze Cmentarnej (w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza nr 91), ale również integrację 83 zabytkowych nekropolii wojennych rozsianych na terenie całego powiatu gorlickiego, w tym największego obiektu Łużna-Pustki. Szczegółowe warunki finansowania i budowy zostaną określone w wiążącej umowie operacyjnej, która ma zostać zawarta najpóźniej do 30 czerwca 2027 roku. Nowe centrum edukacyjne wypełni potężną lukę w europejskiej pamięci historycznej, przenosząc ciężar narracji z okopów frontu zachodniego na wschodni teatr działań zbrojnych.
Przełomowa bitwa z 1915 roku i tragiczne losy powołanych Polaków
W maju 1915 roku Gorlice stały się areną jednego z najważniejszych i najkrwawszych starć zbrojnych w historii Wielkiej Wojny. Zmasowana ofensywa wojsk niemieckich i austro-węgierskich doprowadziła do nagłego przełamania frontu rosyjskiego, zmuszając armię carską do głębokiego odwrotu. W trwających zaledwie kilka dni brutalnych walkach śmierć poniosło około 20 000 żołnierzy obu walczących stron. Ciała poległych pierwotnie spoczęły na pobojowiskach lub w płytkich, prowizorycznych mogiłach, pozostawiając region w stanie całkowitej dewastacji.
Dla narodu polskiego bitwa gorlicka miała wymiar szczególnie tragiczny. Na galicyjskiej ziemi masowo ginęli Polacy, którzy na skutek braku własnej państwowości zostali przymusowo wcieleni do wrogich sobie armii zaborczych. Decyzje polityczne europejskich mocarstw zmusiły braci do bratobójczej walki. Twórcy nowego muzeum zapowiadają, że to właśnie dramat jednostki, brutalność okopowej codzienności oraz paradoksy rozbiorowe będą stanowić główną oś narracyjną przygotowywanej ekspozycji, pokazując, jak wysoką cenę zapłacono za otwarcie drogi do odzyskania niepodległości w 1918 roku.
Unikatowe nekropolie galicyjskie i rekonstrukcje linii okopów
Powiat gorlicki stanowi ewenement na skalę światową pod względem budownictwa sepulkralnego i upamiętniania ofiar konfliktów. Po ustaniu najbardziej intensywnych walk, przy austriackim Ministerstwie Wojny powołano specjalny Wydział Grobów Wojennych, który miał za zadanie godne pochowanie tysięcy rozrzuconych ciał. Rozległy teren podzielono na okręgi cmentarne, z których aż 3 – Gorlice, Nowy Żmigród i Łużna – znajdują się w granicach obecnego powiatu gorlickiego. To właśnie tam wybitni architekci i rzeźbiarze zaprojektowali cmentarze wpisane w naturalny, górzysty krajobraz Beskidu Niskiego.
Na ziemi gorlickiej zewidencjonowano łącznie 83 zjawiskowe nekropolie wojenne. Spoczywają na nich żołnierze różnych narodowości, wyznań i armii. Do najważniejszych punktów na historycznej mapie należą obiekty w Sękowej, Ropicy Górnej, Stróżówce, Bieczu oraz monumentalny Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki. Nowa koncepcja Ministerstwa Kultury zakłada ścisłe powiązanie gmachu muzeum z tymi autentycznymi miejscami pamięci. Co więcej, w lokalnej topografii do dziś zachowały się wyraźne ślady potężnych stanowisk bojowych i linii obronnych. Obszary te zostaną poddane specjalistycznej rekonstrukcji, stając się namacalnym plenerowym znakiem pamięci dla odwiedzających turystów i pasjonatów historii wojskowości.
Oryginalne artefakty, zbiory archiwalne i międzynarodowa współpraca
Sercem powstającej placówki staną się bogate zbiory, w dużej mierze oparte na unikatowych zasobach działającego obecnie Muzeum PTTK w Gorlicach. W gablotach ekspozycji stałej znajdą się oryginalne elementy uzbrojenia, autentyczne umundurowanie, oporządzenie żołnierskie oraz tysiące przedmiotów codziennego użytku wydobytych z galicyjskiej ziemi. Wyjątkową wartość będą miały jednak osobiste archiwalia: listy wysyłane z frontu, karty pocztowe, pożółkłe dzienniki, prywatne fotografie oraz pamiątki rodzinne przekazane przez potomków walczących żołnierzy. Ziemia w regionie wciąż oddaje swoje tajemnice – mimo upływu ponad 110 lat od zakończenia bitwy, podczas prac ziemnych regularnie odnajdywane są szczątki poległych oraz fragmenty wyposażenia wojskowego, które po konserwacji trafią bezpośrednio do muzealnych zbiorów.
Budowa placówki to projekt o zasięgu międzynarodowym. Front wschodni I wojny światowej obejmował gigantyczne terytorium Europy, a w armiach walczyli przedstawiciele dziesiątek narodów. Aby zagwarantować odpowiedni obiektywizm i najwyższy standard wystawienniczy, do prac nad koncepcją muzeum zaproszono Międzynarodową Radę Doradczą, w skład której weszli uznani historycy i muzealnicy z Belgii, Włoch, Słowenii, Łotwy oraz Słowacji. Integralną częścią gmachu będzie również nowoczesna, ogólnodostępna czytelnia oraz centrum badawcze, umożliwiające historykom i studentom analizę zgromadzonych rękopisów i zdigitalizowanych materiałów multimedialnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Skorzystaj z historycznego potencjału regionu w 4 krokach
Decyzja o budowie potężnego Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach zmieni ten region w kluczowy punkt na mapie polskiej turystyki historycznej. Chociaż gmach zostanie oddany do użytku dopiero za kilka lat (szczegóły wykonawcze poznamy do końca czerwca 2027 roku), już teraz możesz zaangażować się w tworzenie tego miejsca i zaplanować wyjątkowe aktywności. Wykorzystaj potencjał tej decyzji, wdrażając poniższe wskazówki:
- Eksploruj zabytkowe cmentarze galicyjskie już dzisiaj: Nie czekaj na uroczyste otwarcie muzeum. Zaplanuj weekendową wycieczkę Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej obejmującym 83 zachowane cmentarze w powiecie gorlickim. Szczególną uwagę zwróć na drewnianą architekturę Cmentarza nr 123 na wzgórzu Pustki, który stanowi unikatowe dzieło sztuki sepulkralnej wkomponowane w strome zbocze lasu.
- Przejrzyj domowe strychy i przekaż pamiątki rodzinne: Instytucje tego formatu zawsze poszukują oryginalnych artefaktów do wystaw czasowych. Jeśli w Twojej rodzinie zachowały się nieśmiertelniki, medale, listy z lat 1914-1918 lub fotografie krewnych służących w armii austro-węgierskiej czy rosyjskiej, skontaktuj się z Ministerstwem Kultury lub Muzeum PTTK w Gorlicach. Depozyt w państwowej placówce gwarantuje profesjonalną konserwację i uchroni cenne zbiory przed zniszczeniem.
- Zaplanuj szkolne wycieczki edukacyjne w oparciu o żywe lekcje historii: Jeśli pracujesz w edukacji lub jesteś aktywnym rodzicem, monitoruj komunikaty powstającego muzeum. Placówka zapowiada uruchomienie szerokiego wachlarza stacjonarnych i plenerowych warsztatów. Zrekonstruowane systemy okopów i stanowiska bojowe pozwolą uczniom zrozumieć realia wojny pozycyjnej znacznie lepiej niż tradycyjne podręczniki.
- Skorzystaj z zasobów czytelni do poszukiwań genealogicznych: Kiedy muzeum otworzy swoje podwoje, zyskasz dostęp do bogatego archiwum akt, dzienników i zdigitalizowanych dokumentów sztabowych. Będzie to nieocenione źródło informacji dla osób zajmujących się tworzeniem drzewa genealogicznego, poszukujących losów swoich przodków zaginionych na froncie wschodnim podczas wielkich ofensyw.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.