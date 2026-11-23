170 mln zł kary dla sieci Biedronka za wyzysk dostawców. UOKiK i Jeronimo Martins wnoszą skargi do Sądu Najwyższego
Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw antymonopolowych w polskim handlu detalicznym. Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, musi w ciągu 14 dni zapłacić 170 mln zł kary za umyślne stosowanie praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Postępowanie zainicjowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obnażyło mechanizm bezprawnego pobierania od dostawców produktów spożywczych dodatkowych, niezapowiedzianych wcześniej rabatów.
Choć zasądzona kwota stanowi zaledwie ułamek pierwotnej kary nałożonej w 2020 roku, orzeczenie sądu drugiej instancji bezspornie potwierdza sam fakt złamania prawa. Żadna ze stron sporu nie zamierza jednak złożyć broni. Biuro prasowe Jeronimo Martins Polska zapowiedziało uregulowanie nałożonej grzywny, ale jednocześnie poinformowało o przygotowywaniu skargi kasacyjnej. Taki sam krok prawny zapowiada prezes UOKiK, który uznaje drastyczne obniżenie wymiaru kary za całkowicie nieuzasadnione i szkodliwe dla stabilności całego łańcucha dostaw żywności w Polsce.
Mechanizm rabatów retrospektywnych. Jak dyskont wymuszał ustępstwa finansowe
Kluczem do zrozumienia bezprecedensowej kary jest mechanizm relacji handlowych między wielką siecią detaliczną a producentami żywności (często małymi i średnimi przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udowodnił, że Jeronimo Martins Polska systematycznie i ze świadomością łamania dobrych obyczajów kupieckich narzucało swoim partnerom tak zwane rabaty retrospektywne. Praktyka ta polegała na żądaniu dodatkowych upustów cenowych już po zrealizowaniu dostaw, a często nawet po oficjalnym rozliczeniu faktur za dany okres.
Dostawcy, którzy wyprodukowali, spakowali i dostarczyli towar do centrów dystrybucyjnych Biedronki, dowiadywali się na koniec miesiąca lub kwartału, że muszą udzielić sieci dodatkowego rabatu. W przypadku odmowy przedsiębiorcy spotykali się z groźbą natychmiastowego zerwania współpracy i usunięcia ich produktów z półek (tzw. delisting). Ze względu na ogromny udział Biedronki w rynku detalicznym, utrata takiego kontraktu dla wielu zakładów przetwórczych, mleczarni czy sadowników oznaczałaby natychmiastowe bankructwo. Dostawcy byli więc zmuszeni akceptować niekorzystne, wsteczne aneksy do umów, co całkowicie rujnowało ich planowanie budżetowe i rentowność produkcji.
Historia największej kary w polskim handlu. Od 723 mln zł do 170 mln zł
Batalia prawna pomiędzy polskim urzędem antymonopolowym a portugalskim gigantem ciągnie się od 2020 roku. To właśnie wtedy prezes UOKiK wydał przełomową decyzję, nakładając na Jeronimo Martins Polska rekordową w historii urzędu karę w wysokości ponad 723 mln zł. Urząd argumentował wówczas, że sankcja musi pełnić funkcję odstraszającą i być adekwatna do miliardowych obrotów generowanych przez sieć na polskim rynku.
Właściciel Biedronki natychmiast odwołał się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). W pierwszej instancji sąd podtrzymał argumentację urzędu co do winy sieci, jednak zdecydował się na obniżenie kary do ponad 506 mln zł. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Apelacyjnego, który w swoim najnowszym, prawomocnym wyroku z 2026 roku po raz kolejny potwierdził umyślne naruszenie przepisów i wykorzystywanie przewagi kontraktowej, ale drastycznie zredukował kwotę grzywny do 170 mln zł. Uzasadnienie tak znaczącej obniżki opiera się na skomplikowanej weryfikacji sposobu kalkulacji samej bazy przychodowej, od której urząd pierwotnie wymierzył karę.
Skarga kasacyjna obu stron. Ostateczne starcie przed Sądem Najwyższym
Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny i wykonalny, co oznacza, że Jeronimo Martins Polska musi przelać 170 mln zł na konto budżetu państwa w ciągu 14 dni. W wydanym oświadczeniu sieć zadeklarowała poszanowanie orzeczenia i terminową zapłatę. Jednocześnie biuro prasowe podkreśliło, że firma nie zgadza się z zarzutami o nieuczciwość i wykorzysta nadzwyczajny środek zaskarżenia, kierując skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Biedronka twierdzi, że jej relacje z partnerami są przejrzyste, a negocjacje rabatowe mają na celu wyłącznie zagwarantowanie najniższych cen dla polskich konsumentów.
Zupełnie inną optykę przyjmuje UOKiK. Urząd zapowiedział złożenie własnej skargi kasacyjnej, domagając się uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego w części obniżającej karę. Zdaniem organu antymonopolowego sankcja w wysokości 170 mln zł nie spełnia swojej funkcji represyjnej w stosunku do podmiotu o tak gigantycznej sile rynkowej. Ostateczny wyrok Sądu Najwyższego ukształtuje orzecznictwo na kolejne dekady, określając, jak daleko wielkie sieci handlowe mogą posunąć się w naciskach finansowych na lokalnych producentów żywności.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 skutki wyciskania dostawców przez supermarkety
Choć spór o rabaty retrospektywne toczy się w zamkniętych salach sądowych i gabinetach prezesów, jego skutki bezpośrednio uderzają w każdego klienta odwiedzającego dyskont spożywczy. Kiedy gigant handlowy zmusza dostawcę do nieprzewidzianych obniżek cen po dostarczeniu towaru, producent musi zrekompensować sobie straty w kolejnych partiach produkcyjnych. Aby robić świadome zakupy w sytuacji brutalnej polityki cenowej, zastosuj poniższe 4 zasady:
- Czytaj dokładnie składy tanich produktów marki własnej: Producent zmuszony do udzielenia gigantycznego rabatu często ratuje rentowność, tnąc koszty składników. W efekcie w popularnych produktach masło zastępowane jest olejem palmowym, zawartość mięsa w wędlinach spada, a soki zagęszcza się wodą z syropem glukozowo-fruktozowym. Regularnie sprawdzaj etykiety, czy skład Twojego ulubionego produktu nie uległ cichemu pogorszeniu.
- Zwracaj uwagę na zjawisko shrinkflacji (downsizingu): Aby utrzymać niską cenę podyktowaną przez dyskont, dostawcy systematycznie zmniejszają gramaturę opakowań. Masło zamiast 200 g waży 170 g, a czekolada 85 g zamiast 100 g. Zawsze porównuj na sklepowych półkach cenę za 1 kilogram lub 1 litr produktu (podaną drobnym drukiem na cenówce), a nie cenę za pojedyncze opakowanie.
- Dywersyfikuj miejsca codziennych zakupów: Monopolizacja rynku przez 1 lub 2 wielkie sieci handlowe prowadzi do upadku małych producentów. Aby wspierać stabilny łańcuch dostaw, przynajmniej raz w tygodniu kupuj warzywa na lokalnym targu, a pieczywo w niezależnej piekarni. W ten sposób wspierasz bezpośrednio producentów omijających dyskontowe marże.
- Zgłaszaj nieprawidłowości na półkach do UOKiK: Wykorzystywanie przewagi kontraktowej często przekłada się na bałagan cenowy w samych sklepach. Jeśli zauważysz, że cena przy kasie różni się od tej na półce lub brakuje wywieszek informujących o cenie za jednostkę miary (kilogram/litr), masz pełne prawo zgłosić ten fakt do Inspekcji Handlowej lub bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.