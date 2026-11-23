To konto zwolni oszczędności z podatku Belki. Polacy chcą inwestować, ale nie rozumieją zasad nowego konta
Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) pozwolą Polakom ulokować do 100 tys. zł bez konieczności płacenia 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Nowy instrument, składający się z limitu 25 tys. zł na bezpieczne lokaty i obligacje skarbowe oraz 75 tys. zł na polskie akcje i obligacje korporacyjne, ma zachęcić obywateli do przeniesienia gotówki na rynek kapitałowy. Z najnowszego raportu opracowanego we współpracy z PKO BP wynika, że połowa badanych deklaruje chęć otwarcia nowego rachunku, ale aż 45 proc. z nich błędnie sądzi, że zwolnienie podatkowe oznacza brak możliwości utraty zainwestowanego kapitału.
Dane za 1. kwartał 2026 roku pokazują, że stopa oszczędności w Polsce wynosi 9,6 proc., co wciąż stanowi wynik wyraźnie gorszy od średniej unijnej (14,1 proc.). Aż 47,9 proc. aktywów polskich gospodarstw domowych zalega w formie niepracującej gotówki oraz depozytów bieżących. Chociaż 76 proc. Polaków regularnie odkłada pieniądze, zaledwie 26 proc. decyduje się na ich inwestowanie, a 59 proc. nie ma żadnego doświadczenia giełdowego. Osobiste Konto Inwestycyjne ma przełamać tę barierę, jednak bez rzetelnej edukacji finansowej nowi inwestorzy mogą narazić się na bolesne straty.
Limit 100 tys. zł bez podatku Belki. Jak działają 2 filary nowego konta
Konstrukcja Osobistego Konta Inwestycyjnego opiera się na podziale preferencji podatkowej na 2 odrębne koszyki aktywów. Pierwszy limit, wynoszący 25 tys. zł, obejmuje najbezpieczniejsze produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty terminowe oraz obligacje skarbowe. Drugi, znacznie szerszy filar o wartości 75 tys. zł, przeznaczono dla instrumentów kwalifikowanych – przede wszystkim akcji spółek giełdowych oraz obligacji. Od wszystkich wypracowanych w ramach tych kwot odsetek, dywidend oraz zysków ze sprzedaży papierów wartościowych fiskus nie pobierze ani grosza.
Istotną przewagą OKI nad funkcjonującymi już kontami emerytalnymi (IKE oraz IKZE) jest pełna elastyczność. Inwestor nie musi zamrażać swoich pieniędzy do osiągnięcia wieku emerytalnego – środki można wpłacać dobrowolnie i wypłacać w dowolnym momencie, bez ryzyka utraty wypracowanej ulgi podatkowej. Co więcej, przekroczenie progu 100 tys. zł nie powoduje automatycznego powrotu do standardowego podatku Belki – w takim przypadku naliczana będzie nowa, odrębna danina wyłącznie od nadwyżki zgromadzonych aktywów.
Bariera podatku Belki i potencjał uruchomienia nowego kapitału
Analiza potrzeb inwestycyjnych Polaków ujawnia, że głównym hamulcem przed wejściem na rynek kapitałowy pozostaje brak wystarczających środków (57 proc. wskazań) oraz strach przed podjęciem złej decyzji finansowej (25 proc.). Ogromne znaczenie ma również sam system fiskalny. Wśród osób posiadających oszczędności, ale nieinwestujących, 21 proc. uznaje podatek Belki za czynnik decydujący o ich bierności, a kolejne 17 proc. przypisuje mu duży wpływ na swoje decyzje.
Badanie pokazuje, że OKI nie będzie służyło jedynie do przesuwania kapitału między istniejącymi już rachunkami maklerskimi. Wśród obecnych inwestorów 71 proc. zamierza skorzystać z nowego konta, przy czym 36 proc. planuje zasilić je pieniędzmi z dotychczasowych lokat i kont oszczędnościowych, a 24 proc. wykorzysta nowe nadwyżki finansowe. Zaledwie 14 proc. przeniesie na OKI środki z już posiadanych inwestycji. W grupie osób, które dotychczas nie inwestowały, gotowość do otwarcia konta wyraża aż 47 proc. badanych. Jak wskazuje dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka raportu, nowe narzędzie ma szansę stać się realnym pomostem między pasywnym oszczędzaniem a aktywnym budowaniem majątku.
Groźna luka w wiedzy finansowej. 45 proc. badanych wierzy w giełdowy mit
Największym zagrożeniem dla sukcesu programu OKI jest drastyczny deficyt wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. Blisko 9 na 10 respondentów po zapoznaniu się z opisem produktu zadeklarowało, że rozumie zasady jego działania w stopniu co najmniej średnim. Weryfikacja praktyczna obnażyła jednak skalę problemu – zaledwie co 4. badany potrafił poprawnie rozwiązać proste zadanie wymagające jednoczesnego uwzględnienia limitu podatkowego oraz rodzaju wybranych aktywów.
Szczególny niepokój budzi fakt, że aż 45 proc. ankietowanych błędnie zakłada, iż do kwoty 100 tys. zł na koncie OKI nie można stracić pieniędzy. Tymczasem preferencja podatkowa chroni wyłącznie przed zapłatą 19-procentowej daniny od ewentualnego zysku, ale nie stanowi żadnej gwarancji ochrony kapitału. Jeżeli początkujący inwestor ulokuje 75 tys. zł w akcjach spółki, której kurs gwałtownie spadnie lub która ogłosi upadłość, straci swoje oszczędności bez względu na zwolnienie podatkowe. Przedstawiciele sektora bankowego (w tym Związku Banków Polskich oraz Biura Maklerskiego PKO BP) zaznaczają, że bez masowej edukacji i jasnego komunikowania ryzyka rynkowego, pierwsza większa korekta na giełdzie może na lata zniechęcić nowych uczestników rynku.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki przed otwarciem Osobistego Konta Inwestycyjnego
Osobiste Konto Inwestycyjne to skuteczne narzędzie do legalnego uniknięcia podatku Belki, pod warunkiem że świadomie dobierzesz instrumenty do swojego poziomu akceptacji ryzyka. Zanim przeniesiesz oszczędności z lokaty na nowy rachunek, zastosuj poniższe 4 zasady:
- Rozdziel kapitał bezpieczeństwa od kapitału inwestycyjnego: Wykorzystaj w pierwszej kolejności limit 25 tys. zł przeznaczony na obligacje skarbowe i lokaty. To Twoja bezpieczna poduszka finansowa, w której ryzyko utraty kapitału jest minimalne, a brak 19-procentowego podatku natychmiast podnosi realną rentowność odsetek.
- Nie myl ulgi podatkowej z gwarancją zysku: Zanim zainwestujesz jakąkolwiek kwotę w ramach limitu 75 tys. zł na rynku akcji lub obligacji korporacyjnych, sprawdź dokładnie kondycję finansową emitenta. Zwolnienie z podatku Belki działa wyłącznie wtedy, gdy wypracujesz zysk – państwo nie zrekompensuje Ci straty wynikającej ze spadku notowań giełdowych.
- Sprawdź tabelę opłat i prowizji w domach maklerskich: Samo konto OKI ma być produktem niskokosztowym, ale prowizje od zakupu i sprzedaży akcji czy opłaty za prowadzenie rachunku różnią się w zależności od instytucji. Porównaj oferty co najmniej 3 banków i biur maklerskich, aby wysokie koszty transakcyjne nie zjadły korzyści wynikających ze zwolnienia podatkowego.
- Inwestuj stopniowo, zamiast wpłacać całą kwotę naraz: Jeśli należysz do 59 proc. osób bez doświadczenia giełdowego, nie przelewaj od razu pełnych 75 tys. zł na zakup akcji w 1 transakcji. Rozłóż zakupy w czasie na regularne, mniejsze transze (np. co miesiąc), co pozwoli Ci uśrednić cenę zakupu i oswoić się z naturalnymi wahaniami na rynku kapitałowym.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.