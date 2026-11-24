Trzy rosyjskie pociski spadły w Polsce. Prokuratura zakończyła oględziny
Zakończenie oględzin terenowych nie oznacza końca śledztwa. Prokuratorzy będą analizować między innymi stan techniczny pocisków, ich systemy nawigacyjne, głowice bojowe oraz trajektorie lotu. Badania mają pomóc odtworzyć przebieg wydarzeń z 20 listopada i ustalić rzeczywistą przyczynę naruszenia polskiej granicy.
Zakończono oględziny w trzech miejscowościach. Prokuratura wydała komunikat
W poniedziałek po południu Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o zakończeniu ostatnich czynności procesowych na miejscu odnalezienia szczątków pocisku manewrującego Ch-101 w Mołodyczu.
W pracach uczestniczyli prokuratorzy wojskowi oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.
„Prokuratorzy wojskowi oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej zakończyli dziś czynności procesowe (oględziny) na miejscu ujawnienia szczątków pocisku manewrującego Ch-101 w miejscowości Mołodycz” – przekazano w komunikacie.
Tym samym zakończyły się oględziny we wszystkich trzech miejscach, w których odnaleziono fragmenty rosyjskiego uzbrojenia:
- Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim,
- Rudniku w powiecie niżańskim, w województwie podkarpackim,
- Mołodyczu w powiecie jarosławskim, również na Podkarpaciu.
Jak zapowiedziała prokuratura, teren w Mołodyczu miał pozostawać pod stałym dozorem służb przez noc z poniedziałku na wtorek.
Na 24 listopada zaplanowano już wyłącznie prace porządkowe, po których teren ma zostać przekazany.
Najważniejszym kolejnym etapem postępowania będą szczegółowe badania laboratoryjne zabezpieczonych szczątków rakiet.
To rosyjskie pociski Ch-101. Eksperci zbadają ich wyposażenie
Do incydentów doszło w piątek, 20 listopada 2026 roku, podczas rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę.
Trzy obiekty przekroczyły polską granicę i spadły na terenie województw lubelskiego oraz podkarpackiego. W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że we wszystkich lokalizacjach odnaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.
Są to rakiety wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo do atakowania celów na znacznych odległościach. Wyposażone są w systemy nawigacyjne umożliwiające przemieszczanie się po zaprogramowanej trasie.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak, podkreślił, że sama identyfikacja modelu nie wystarcza do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
„Wiemy, że to jest pocisk manewrujący Ch-101, ale chcemy poznać szczegóły techniczne” – zaznaczył.
Zabezpieczony materiał dowodowy trafi do specjalistów zajmujących się uzbrojeniem, techniką wojskową, lotnictwem, elektroniką oraz badaniami fizykochemicznymi.
Eksperci mają ustalić między innymi, jakie głowice bojowe przenosiły pociski, w jakim stanie znajdowały się ich układy napędowe i czy systemy nawigacyjne działały prawidłowo.
Wyniki tych analiz będą istotne dla oceny zagrożenia, jakie rakiety mogły stworzyć dla mieszkańców.
Dlaczego rakiety spadły w Polsce? Śledczy badają kilka scenariuszy
Jednym z najważniejszych celów postępowania jest ustalenie przyczyny upadku rosyjskich pocisków.
Prokuratura rozpatruje kilka możliwych scenariuszy. Wśród nich znajdują się awaria techniczna, wyczerpanie paliwa, zakłócenie systemów nawigacyjnych oraz zadziałanie systemów obrony powietrznej.
Śledczy zamierzają również odtworzyć dokładną trasę lotu rakiet. Chcą ustalić, skąd nadleciały, jakim korytarzem przekroczyły polską granicę i w jakich okolicznościach zostały wystrzelone.
Szczególnie istotne będzie ustalenie, czy pociski skierowano na terytorium Polski celowo, czy też doszło do tego w wyniku innych okoliczności.
Na obecnym etapie prokuratura nie przedstawiła ostatecznych wniosków w tej sprawie.
Odpowiedzi mają dostarczyć ekspertyzy zabezpieczonych elementów uzbrojenia oraz analiza pozostałego materiału dowodowego.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy biegli zakończą swoje prace.
Śledztwo dotyczy zagrożenia życia i zdrowia wielu osób
Postępowanie prowadzi 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Jak poinformował prokurator Marcin Kozak, śledztwo dotyczy podejrzenia sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach poprzez eksplozję materiałów wybuchowych.
Prokuratura będzie również analizować kwestie naruszenia przepisów polskiego prawa lotniczego oraz bezprawnego przekroczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie trzy pociski spadły na tereny niezabudowane. Według dotychczasowych informacji nie odnotowano osób poszkodowanych ani istotnych szkód materialnych.
Nie zmienia to jednak faktu, że obecność pocisków manewrujących nad polskim terytorium stanowiła potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Śledczy chcą więc ustalić nie tylko przebieg wydarzeń, ale również rzeczywistą skalę niebezpieczeństwa.
Co dalej ze śledztwem? Kluczowe będą wyniki badań
Po zakończeniu oględzin w Nowym Lipowcu, Rudniku i Mołodyczu rozpoczyna się etap szczegółowych analiz.
Biegli sprawdzą zabezpieczone fragmenty pocisków, ich wyposażenie oraz możliwe przyczyny utraty zdolności do dalszego lotu.
Równolegle prokuratura będzie odtwarzać okoliczności przekroczenia polskiej granicy.
Najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi: czy rosyjskie pociski trafiły nad Polskę przypadkowo, czy zostały skierowane tam świadomie.
Ostateczne ustalenia będą zależały od wyników ekspertyz i dalszych czynności dowodowych.
Na 24 listopada potwierdzono zakończenie wszystkich oględzin terenowych. Śledztwo jednak trwa, a prokuratura nie wskazała jeszcze daty przedstawienia końcowych wyników badań.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.