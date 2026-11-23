W razie niebezpieczeństwa państwo może nakazać udostępnienie twojej prywatnej nieruchomości. Przepisy są jasne
Prywatny garaż lub pomieszczenia w budynku mogą zostać przeznaczone na schronienie dla ludzi, nawet jeśli właściciel nie zgodzi się na to dobrowolnie. Przepisy pozwalają wydać nakaz ich udostępnienia lub przystosowania, gdy podczas stanu nadzwyczajnego albo niebezpieczeństwa czy konfliktu brakuje schronów i ukryć. Właściciel może się odwołać, ale samo złożenie odwołania nie zatrzymuje wykonania decyzji. Ustawa określa również obowiązki związane z utrzymaniem takiego miejsca i przewiduje finansowanie jego przygotowania.
Kiedy urząd może wydać taki nakaz?
Na co dzień podziemna hala służy do parkowania samochodów, a pomieszczenia w budynku do pracy lub przechowywania rzeczy. W sytuacji określonej w ustawie ich przeznaczenie może się jednak zmienić: mają zapewnić ludziom miejsce do tymczasowego ukrycia. Podstawą jest art. 102 ustawy z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pozwala on sięgnąć również po nieruchomości prywatne, a nie wyłącznie obiekty należące do miasta lub państwa. Dla właściciela oznacza to, że możliwość korzystania ze swojej przestrzeni może zostać podporządkowana potrzebie ochrony ludzi. Zakres tego obowiązku musi jednak wynikać z konkretnej decyzji.
Ustawa wskazuje dwie przesłanki, które muszą wystąpić łącznie. Chodzi o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego albo czas konfliktu zbrojnego oraz o niewystarczającą liczbę schronów i ukryć potrzebnych do ochrony ludności. Dopiero w takich okolicznościach organizuje się miejsca doraźnego schronienia w trybie art. 102. Samo stwierdzenie, że w danej miejscowości brakuje schronów, nie wystarcza do zastosowania tego przepisu w zwykłych warunkach. Nie trzeba natomiast czekać na wybuch konfliktu, jeśli został wprowadzony stan nadzwyczajny i występuje wskazany w ustawie niedobór. To istotna różnica dla osób, które kojarzą takie uprawnienia wyłącznie z działaniami wojennymi.
Za organizację odpowiadają wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta albo wojewoda. Przepisy wymieniają pomieszczenia budynków, garaże podziemne, tunele, budowle ziemne, wykopy i podobne obiekty. Możliwe jest zarówno przystosowanie istniejącej przestrzeni, jak i wykonanie miejsca przeznaczonego do tymczasowego ukrycia ludzi. Gdy nieruchomość należy do kogoś innego niż Skarb Państwa lub samorząd, nakaz przystosowania, udostępnienia nieruchomości albo wykonania takiego miejsca przybiera formę decyzji administracyjnej. Nie jest więc uzależniony od podpisania przez właściciela dobrowolnej umowy. Nieruchomość pozostaje jego własnością, ale pojawia się obowiązek wykorzystania jej na wskazany cel.
Garaż może wymagać opróżnienia z samochodów
Przygotowanie miejsca schronienia może oznaczać znacznie więcej niż otwarcie drzwi. Rozporządzenie MSWiA z 9 lipca 2025 roku przewiduje usunięcie pojazdów utrudniających wejście i wyjście, a w przypadku garażu — usunięcie z niego samochodów. Trzeba również usunąć zbędne wyposażenie, w tym palne, oraz zapewnić drożne dojścia. Zakres prac może obejmować zabezpieczenie okien i wejść oraz wzmocnienie stropu zgodnie z dokumentacją. Dla użytkowników podziemnej hali oznacza to możliwość czasowej utraty miejsca do parkowania. Pozostawienie aut pomiędzy osobami szukającymi ochrony nie zastępuje przygotowania garażu do nowej funkcji.
Wybór obiektu musi poprzedzać ocena jego stanu technicznego i instalacji, z uwzględnieniem oględzin oraz dokumentacji. Po pozytywnej ocenie organ zapewnia przygotowanie dokumentacji i wykazu niezbędnych prac. Przepisy określają także wymagania dotyczące konstrukcji, ewakuacji i wyposażenia. W istniejących obiektach miejsce ma umożliwiać schronienie co najmniej 15 osobom. Sama obecność piwnicy czy podziemnego parkingu nie przesądza zatem, że można urządzić tam miejsce doraźnego schronienia. Właściciel nie powinien samodzielnie usuwać elementów konstrukcji albo wykonywać przypadkowych podpór, próbując zgadnąć, czego może oczekiwać urząd. Przystosowanie ma wynikać z oceny technicznej i przygotowanych rozwiązań.
Odwołanie jest możliwe, ale nie daje automatycznej zwłoki
Najbardziej dotkliwa dla właściciela może być zasada zapisana w art. 102 ust. 6: „Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania”. W praktyce samo wysłanie pisma kwestionującego nakaz nie pozwala uznać, że obowiązki można odłożyć do zakończenia sprawy. Decyzja może wymagać wykonania, gdy odwołanie nadal czeka na rozpatrzenie. Nie oznacza to utraty prawa do podważenia rozstrzygnięcia, ale wyklucza traktowanie samego odwołania jako sposobu na zyskanie czasu. Dlatego znaczenie ma treść otrzymanego dokumentu: wskazana nieruchomość, zakres nakazanych działań, sposób ich wykonania oraz pouczenie o możliwości odwołania.
Jeżeli decyzję wyda wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta, odwołanie rozpatruje wojewoda. W przypadku decyzji wojewody zajmuje się nim minister właściwy do spraw wewnętrznych. To ta droga służy zakwestionowaniu nakazu, także wtedy, gdy właściciel uważa, że urząd pominął ważne okoliczności. Warto przedstawić konkretne dokumenty i zastrzeżenia, np. dotyczące stanu budynku lub zakresu prac. Pozostawienie pisma bez odpowiedzi albo ograniczenie się do ustnego sprzeciwu nie zastąpi odwołania. Przy sporze o obowiązek, który może być wykonywany jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy, szczególnego znaczenia nabiera szybkie zapoznanie się z decyzją i jej pouczeniem.
Kto ma zapłacić za przygotowanie prywatnego obiektu?
Ustawa przewiduje pomoc dla właściciela i zarządcy przy organizacji miejsca doraźnego schronienia. Osobno reguluje pieniądze: art. 106 wskazuje dotacje na organizowanie takich miejsc, udzielane na wniosek właściciela lub zarządcy. Dopuszcza również sfinansowanie określonych zadań przez organ ochrony ludności na podstawie porozumienia lub decyzji. Według ustawy finansowanie może sięgać 100 proc. kosztów, o które inwestycja drożeje w związku z zapewnieniem funkcji ochronnej. Nie należy więc zakładać, że każdy nakaz oznacza konieczność pokrycia wszystkich prac wyłącznie z prywatnych oszczędności. Trzeba natomiast ustalić zakres wsparcia i sposób jego rozliczenia.
Dotacja ma służyć konkretnym zadaniom, dlatego nie można traktować jej jako obietnicy opłacenia dowolnego remontu całego budynku. Właściciel powinien wyjaśnić z organem, które prace wynikają z przygotowania miejsca schronienia, kto je organizuje oraz jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia. Warto zachować decyzję, dokumentację techniczną, uzgodnienia, kosztorysy i potwierdzenia wydatków. Równie ważne jest odróżnienie finansowania prac od ewentualnych innych roszczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości. Sam art. 102 nie podaje stałej stawki czynszu ani automatycznej kwoty należnej każdemu właścicielowi za udostępnienie przestrzeni. Nie daje podstaw do obiecywania takiego przelewu.
Mieszkańcy budynku mają pierwszeństwo ochrony
Dla osób mieszkających nad garażem ważny jest art. 104. Zgodnie z nim obiekty zbiorowej ochrony w obiektach niepublicznych są w pierwszej kolejności przeznaczone do ochrony użytkowników budynku, do którego należą. Przygotowana przestrzeń ma więc przede wszystkim służyć również ludziom, którzy na co dzień z niego korzystają. Pierwszeństwo nie oznacza jednak zarezerwowania obiektu wyłącznie dla jego właścicieli. Ustawa nakłada ponadto na właściciela lub zarządcę miejsca doraźnego schronienia obowiązek utrzymania go w należytym stanie technicznym i udostępniania na cele ochrony ludności. Nie kończy się zatem na jednorazowym wykonaniu prac i zamknięciu pomieszczenia.
Trzeba przy tym rozróżnić miejsce doraźnego schronienia od punktu schronienia. W odniesieniu do punktów działa osobny przepis: po ogłoszeniu alarmu za pomocą systemu ostrzegania, w szczególności przed uderzeniem z powietrza, właściciel lub zarządca udostępnia je w miarę możliwości osobom chroniącym się przed zagrożeniem, na czas jego trwania. Wyjaśnia to również warszawska Państwowa Straż Pożarna. Nakaz organizacji miejsca w trybie art. 102 i udostępnienie zidentyfikowanego punktu podczas alarmu mają różne podstawy. Przy otrzymaniu pisma z urzędu warto więc ustalić, jaki dokładnie status nadano przestrzeni w budynku i czego dotyczy zawiadomienie lub decyzja.
Co oznacza to dla właściciela nieruchomości?
Wykonania nakazu nie warto traktować jako kwestii dobrej woli. Art. 82b Kodeksu wykroczeń przewiduje za niewykonanie nakazu przystosowania, udostępnienia nieruchomości albo wykonania miejsc doraźnego schronienia karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Mowa o odpowiedzialności za konkretne naruszenie, nie o karze naliczanej automatycznie każdemu posiadaczowi piwnicy lub garażu. Jeżeli właściciel kwestionuje nakaz, powinien skorzystać z przewidzianej drogi odwoławczej, pamiętając o zasadzie jego wykonalności. Wątpliwości techniczne i organizacyjne należy zgłaszać organowi, który wydał decyzję, oraz dokumentować, zamiast zakładać, że sam sprzeciw zakończy sprawę.
Na dziś rozsądnym przygotowaniem jest uporządkowanie dokumentacji budynku i ustalenie, kto odpowiada za jego części wspólne oraz kontakt z urzędem. Wspólnota lub spółdzielnia może sprawdzić, czy otrzymała już informacje dotyczące przestrzeni przydatnych do schronienia i jaki mają one charakter. Właściciel domu powinien przede wszystkim wiedzieć, że ewentualny obowiązek będzie dotyczył określonej nieruchomości i wskazanych działań. Z otrzymanego dokumentu trzeba odczytać, co ma zostać udostępnione, jakie prace są wymagane i jak rozwiązano ich finansowanie. W razie niejasności warto poprosić organ o wskazanie obowiązków dotyczących konkretnego obiektu i warunków wsparcia. Zachowanie całej korespondencji ułatwi późniejsze wyjaśnienie zakresu prac i rozliczenie wydatków.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.