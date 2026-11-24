Nawet w wieku 40 czy 60 lat możesz zostać powołany do wojska. Ważna jest jedna rzecz
Pracujesz, prowadzisz firmę i od lat nie zakładasz munduru? Powołanie na ćwiczenia wojskowe nadal może cię dotyczyć. Przepisy pozwalają skierować Polaków na ćwiczenia trwające łącznie nawet 90 dni w roku, a nieusprawiedliwione niestawienie się może skończyć się odpowiedzialnością przed sądem. Obowiązek ten dotyczy nawet osób w wieku 60 lat, ale nie wszyscy mają taki obowiązek. Kiedy wojsko może powołać Cię na ćwiczenia? Sprawdzamy to.
Kogo można powołać? Dawna służba w wojsku nie jest jedyną drogą do rezerwy
Dziewięćdziesiąt dni to dla rodziny i pracodawcy poważna perspektywa, ale nie jest to czas przypisywany automatycznie każdej powołanej osobie. Ćwiczenia mogą potrwać jeden dzień, kilka dni lub dłużej, zależnie od rodzaju i treści powołania. Ustawa o obronie Ojczyzny określa zarówno ich długość, jak i częstotliwość, a także wyjątki związane z działaniami ratowniczymi. Dlatego po otrzymaniu dokumentu najważniejsze jest sprawdzenie, na co dokładnie zostaliśmy powołani, na jaki okres oraz gdzie i kiedy mamy się stawić. Od tego zależą dalsze obowiązki i sposób przygotowania nieobecności w pracy.
Pasywna rezerwa obejmuje osoby mające uregulowany stosunek do służby wojskowej, które nie pełnią innego rodzaju służby i nie podlegają militaryzacji. Ustawa wskazuje granicę wieku przed ukończeniem 60 lat, a dla osób ze stopniem podoficerskim lub oficerskim — 63 lat. Są to ludzie, którzy na co dzień mogą wykonywać zupełnie cywilne zawody. Powołanie nie jest więc zarezerwowane dla żołnierzy zawodowych ani osób, które niedawno odeszły z armii. Znaczenie mają status w ewidencji wojskowej, zdolność do służby i to, czy dana osoba nie korzysta z ustawowego wyłączenia.
Brak wcześniejszej zasadniczej służby nie oznacza automatycznie, że powołanie jest niemożliwe. Do pasywnej rezerwy można zostać przeniesionym również w związku z kwalifikacją wojskową. Nie należy zatem opierać się wyłącznie na wspomnieniu, że nigdy nie spędziło się kilku miesięcy w koszarach. Z drugiej strony sam wpis do ewidencji nie oznacza, że każdy dostanie powołanie na najdłuższe ćwiczenia. Jeśli od ostatniego badania zmienił się stan zdrowia albo pojawiły się okoliczności mogące mieć znaczenie dla obowiązku służby, trzeba je wyjaśnić z właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji i przedstawić dokumenty.
Jak liczy się 90 dni i kiedy limit nie obowiązuje?
Podstawowa zasada jest jednoznaczna: ćwiczenia żołnierza pasywnej rezerwy nie mogą przekroczyć łącznie 90 dni w ciągu roku. To wspólny limit, a nie oddzielna pula odnawiana przy każdym kolejnym powołaniu. Ustawa ogranicza również częstotliwość: ćwiczenia trwające do 24 godzin można odbywać nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe — raz w roku. Z samego limitu 90 dni nie wynika więc możliwość dowolnego dzielenia go na kolejne wielodniowe wyjazdy. Rodzaje ćwiczeń i ich długość zostały określone osobno, co pokazuje poniższa tabela.
|Rodzaj ćwiczeń
|Dopuszczalny czas
|Jednodniowe
|Jeden dzień; dla ćwiczeń trwających do 24 godzin obowiązuje ograniczenie częstotliwości do trzech razy w roku.
|Krótkotrwałe
|Do 30 dni bez przerwy.
|Długotrwałe
|Do 90 dni bez przerwy.
|Rotacyjne
|Łącznie do 30 dni, z przerwami, w określonych dniach danego roku kalendarzowego.
Jest jednak ważny wyjątek. Ograniczeń z art. 251 nie stosuje się do działań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i usuwaniem ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowaniem życia. Ćwiczenia pasywnej rezerwy mogą bowiem obejmować również taki udział w pomocy. Oznacza to, że 90 dni nie jest bezwzględną granicą każdej aktywności wykonywanej w tym trybie, niezależnie od okoliczności. Przy zwykłych ćwiczeniach szkoleniowych obowiązują natomiast wskazane limity. Nie można traktować wyjątku ratowniczego jako ogólnej zgody na dowolne przedłużanie każdego szkolenia wojskowego.
Co grozi za zignorowanie powołania?
Rodzaj odpowiedzialności zależy od konkretnego powołania. Art. 682 ustawy o obronie Ojczyzny przewiduje areszt albo grzywnę m.in. za nieusprawiedliwione niezgłoszenie się przez żołnierza pasywnej rezerwy na ćwiczenia trwające do 24 godzin. Niestawienie się na dłuższe ćwiczenia może natomiast oznaczać odpowiedzialność z art. 144 Kodeksu karnego, dotyczącego niezgłoszenia się do czynnej służby wojskowej. Przepis przewiduje do trzech lat pozbawienia wolności, a w wypadku mniejszej wagi łagodniejsze kary. Ćwiczenia w ramach pasywnej rezerwy należą do form czynnej służby. Nie należy więc zakładać, że każde zignorowane powołanie skończy się jedynie niewielkim mandatem.
Odpowiedzialność nie jest jednak karą naliczaną automatycznie za każdą nieobecność bez zbadania przyczyny. Jeśli poważna choroba lub inna rzeczywista przeszkoda uniemożliwia stawienie się, trzeba niezwłocznie powiadomić właściwy organ i udokumentować sytuację. Najgorszym rozwiązaniem jest schowanie dokumentu do szuflady i uznanie, że problemy wyjaśnią się po zakończeniu ćwiczeń. Równie ryzykowne byłoby samodzielne przyjęcie, że nawał pracy lub trudność ze znalezieniem zastępstwa w firmie zwalniają z powołania. Wątpliwości należy zgłaszać do WCR, korzystając z trybu wskazanego w otrzymanej decyzji, zamiast zakładać, że sam sprzeciw usuwa obowiązek stawienia się.
Co z pracą? Na ćwiczenia nie trzeba poświęcać urlopu wypoczynkowego
Na czas ćwiczeń przypadających w dni pracy pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego. Gdy ćwiczenia odbywają się jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, taki urlop nie jest potrzebny. Urlopu udziela się na wniosek, a przy natychmiastowym stawiennictwie podstawą jest zawiadomienie szefa WCR. Pracownik zachowuje uprawnienia wynikające z zatrudnienia, ale nie zachowuje prawa do pensji od pracodawcy za czas tego urlopu. Prawidłowo udokumentowanej nieobecności na ćwiczeniach nie można traktować jak samowolnego porzucenia pracy. Dlatego o powołaniu warto poinformować kadry od razu po otrzymaniu dokumentu.
Ćwiczenia mogą też pokrzyżować wcześniej zaplanowany wypoczynek. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, powołanie na ćwiczenia na czas do trzech miesięcy jest jedną z przyczyn obowiązkowego przesunięcia urlopu wypoczynkowego, jeśli pracownik nie może go rozpocząć. Gdy ćwiczenia przypadają już w trakcie urlopu, niewykorzystaną z tego powodu część należy udzielić później. Nie ma więc potrzeby, by pobyt w jednostce automatycznie pochłonął cały zapas dni przeznaczonych na wakacje. Trzeba jednak prawidłowo rozliczyć terminy z pracodawcą, zwłaszcza gdy powołanie i wcześniej zatwierdzony wniosek urlopowy obejmują te same dni.
Sam urlop bezpłatny nie rozwiązuje umowy o pracę. W czasie urlopu co do zasady obowiązuje również kodeksowy zakaz wypowiadania umowy przez pracodawcę, ale nie jest to bezwarunkowa gwarancja zatrudnienia niezależnie od okoliczności. Umowa zawarta na czas określony może zakończyć się z upływem terminu, a przepisy przewidują wyjątki od ochrony, m.in. przy upadłości lub likwidacji pracodawcy. Warto też odróżniać ćwiczenia pasywnej rezerwy od innych rodzajów służby, dla których obowiązują odrębne zasady ochrony. Szczegółów dotyczących WOT lub zasadniczej służby nie należy automatycznie przenosić na każdą osobę jadącą na ćwiczenia.
Pensja znika, ale są pieniądze z wojska i rekompensata
Za dni ćwiczeń jednostka wojskowa wypłaca uposażenie według zasad właściwych dla służby i zajmowanego stanowiska. Zapewniane są również m.in. zakwaterowanie, wyżywienie i wyposażenie. Dla osoby, która w cywilnej pracy zarabia więcej, istotne jest jednak dodatkowe świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód. Obejmuje ono na ustawowych zasadach także osoby prowadzące działalność gospodarczą albo rolniczą. Nie jest to druga pełna pensja wypłacana obok pieniędzy z jednostki. Przy ustalaniu należności uwzględnia się uposażenie otrzymane za dni, których dotyczy rekompensata, i odejmuje je od wyliczonego świadczenia.
Podstawowy sposób obliczenia polega na podzieleniu miesięcznego wynagrodzenia brutto lub odpowiedniej podstawy dochodu przez 22 i pomnożeniu wyniku przez liczbę dni służby. Obowiązuje dzienny limit powiązany z przeciętną płacą, więc przy wysokich zarobkach rekompensata nie zawsze wyrówna całą różnicę. Dla zobrazowania samego działania: podzielenie 8800 zł przez 22 daje 400 zł, a przemnożenie tej kwoty przez pięć dni — 2000 zł. To przykład przed odliczeniem wojskowego uposażenia i zastosowaniem pozostałych warunków, nie kwota dodatkowego przelewu gwarantowana każdej osobie na pięciodniowych ćwiczeniach. Rzeczywiste rozliczenie wymaga dokumentów potwierdzających właściwą podstawę.
Po rekompensatę trzeba wystąpić do dowódcy jednostki, w której odbywało się ćwiczenia. Udokumentowany wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ich zakończenia, a ustawowy termin ustalenia i wypłaty świadczenia wynosi 30 dni od złożenia wniosku. To ważne dla osób, które spodziewają się, że po powrocie wszystkie pieniądze zostaną naliczone bez ich udziału. Pracownik powinien odpowiednio wcześnie ustalić z kadrami, jakie zaświadczenie otrzyma, a przedsiębiorca przygotować dokumenty potrzebne do wykazania podstawy rozliczenia. Zachowanie terminu i komplet dokumentów mogą mieć dla domowego budżetu większe znaczenie niż sama znajomość dziennej stawki wojskowej.
Co zrobić po otrzymaniu dokumentu z WCR?
Najpierw warto spokojnie przeczytać dokument i ustalić, czy chodzi o powołanie na ćwiczenia, czy o inne wezwanie związane z ewidencją lub badaniami. Przy ćwiczeniach trzeba zapisać termin, miejsce stawienia się i wskazany okres służby, a następnie przekazać informację pracodawcy. Jeśli istnieje przeszkoda zdrowotna lub inna okoliczność wymagająca wyjaśnienia, należy od razu skontaktować się z WCR i przedłożyć potrzebne dokumenty. Samo założenie, że wojsku na pewno chodziło o inną osobę albo że dawny wpis w książeczce załatwia sprawę, nie zastąpi wyjaśnienia aktualnej sytuacji. Warto zachowywać potwierdzenia składanych pism i otrzymanych odpowiedzi.
Równolegle trzeba przygotować się finansowo na nieobecność. Pracownik może ustalić z kadrami sposób rozliczenia miesiąca, a osoba prowadząca firmę zaplanować zastępstwo i obsługę bieżących zobowiązań. Po ćwiczeniach warto od razu odebrać dokumenty dotyczące służby i wypłaconego uposażenia oraz przygotować wniosek o rekompensatę. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której termin trzech miesięcy mija podczas kompletowania zaświadczeń. Limit 90 dni opisuje dopuszczalny czas ćwiczeń, ale praktyczne skutki konkretnego powołania najlepiej oceniać na podstawie jego treści: rzeczywistej długości wyjazdu, warunków zatrudnienia i udokumentowanych zarobków.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.