Nowe informacje o stanie zdrowia krakowskich policjantów. Jeden z nich opuścił już szpital
Jakub Kulik, jeden z dwóch policjantów, którzy zatrzymali sprawcę zamachu w Krakowie, zakończył pobyt w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II. Funkcjonariusz trafił na rehabilitację do kolejnej placówki. Jego partner z patrolu, Artur Morański, nadal pozostaje w szpitalu wojskowym. Jak ustaliła Wirtualna Polska, stan policjanta jest stabilny. Kulik w opublikowanym liście podziękował za wsparcie i poprosił o uszanowanie prywatności.
Jakub Kulik trafił na rehabilitację
Informację o opuszczeniu przez funkcjonariusza krakowskiej placówki przekazano w poniedziałek, 23 listopada. Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że Kulik przebywa obecnie w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie będzie przechodził rehabilitację. To kolejny etap jego powrotu do zdrowia po obrażeniach odniesionych podczas interwencji 7 listopada. W tym samym komunikacie urząd podał również informacje o innych poszkodowanych w zamachu. W czterech krakowskich szpitalach nadal przebywały cztery osoby, a stan wszystkich określono jako stabilny.
Szpital przekazał WP informacje o Arturze Morańskim
Artur Morański nadal jest hospitalizowany w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Wirtualna Polska uzyskała potwierdzenie, że stan funkcjonariusza jest stabilny. Informację przekazała portalowi Iwona Sitnik-Kornecka, odpowiedzialna za kontakty placówki z mediami. Jak relacjonuje WP, policjant zastrzegł, by nie ujawniać szczegółów dotyczących jego zdrowia. Szpital nie podał więc szerszych informacji medycznych. Morański wcześniej był leczony w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza, skąd 10 listopada przeniesiono go do placówki wojskowej. Pozostaje tam pod opieką lekarzy, podczas gdy jego partner z patrolu rozpoczął etap rehabilitacji.
Kulik podziękował za pomoc i poprosił o spokój
W liście opublikowanym na profilu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Kulik podziękował za wiadomości, listy, dziecięce rysunki, zbiórki i inne gesty solidarności. Jak relacjonuje Onet, podkreślił, że otrzymane wsparcie ma dla niego duże znaczenie i dodaje mu sił. Chce teraz skoncentrować się na własnym zdrowiu oraz powrocie do sił przyjaciela i partnera z patrolu. „Zwracam się również z serdeczną prośbą o uszanowanie prywatności mojej, mojej rodziny i osób mi bliskich” — napisał. Zaznaczył, że nie jest obecnie gotowy na rozmowy z mediami ani komentowanie wydarzeń. Poprosił o spokój i wyraził nadzieję, że będzie jeszcze okazja do osobistego podziękowania za pomoc.
Kulik i Morański zostali ranni podczas interwencji po zamachu z 7 listopada w centrum Krakowa. Napastnik otworzył ogień do ludzi na Rynku Głównym, a następnie uciekał samochodem. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej doszło do wymiany ognia, podczas której obaj funkcjonariusze odnieśli obrażenia. Mimo ran doprowadzili do zatrzymania sprawcy. W ataku zginęło sześć osób. Obaj ranni policjanci pełnili służbę w Komisariacie Policji I w Krakowie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.