Korzystałeś z tej ulgi? Dla części osób termin mija 31 grudnia
Właściciele domów, którzy pierwszy wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne ponieśli w 2023 roku, powinni zakończyć je do 31 grudnia 2026 roku. Jeśli nie dotrzymają terminu, wcześniej odliczone kwoty trzeba będzie doliczyć do dochodu lub przychodu w rozliczeniu za 2026 rok, składanym w 2027 roku.
Ulga termomodernizacyjna pozwala właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych odliczyć określone wydatki na poprawę efektywności energetycznej budynku. Dotyczy między innymi ocieplenia, wymiany okien czy kwalifikujących się modernizacji ogrzewania. O prawie do odliczenia decydują jednak również termin zakończenia przedsięwzięcia i sposób udokumentowania kosztów.
Termin liczy się od roku pierwszego wydatku
Zgodnie z art. 26h ustawy o PIT przedsięwzięcie trzeba zakończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za datę poniesienia wydatku uznaje się dzień wystawienia faktury.
Jeżeli pierwsza faktura dotycząca danej termomodernizacji pochodzi z 2023 roku, trzyletni okres obejmuje lata 2024, 2025 i 2026. Termin upływa zatem 31 grudnia 2026 roku. Tak samo będzie przy pierwszym wydatku ze stycznia i z grudnia 2023 roku.
Analogicznie pierwszy wydatek z 2024 roku oznacza termin zakończenia przedsięwzięcia do końca 2027 roku, a z 2025 roku – do końca 2028 roku. Datę graniczną ustala się więc osobno dla konkretnego przedsięwzięcia.
Co trzeba zrobić, jeśli prace nie zostaną zakończone?
Przekroczenie terminu oznacza obowiązek rozliczenia wykorzystanej ulgi. Podatnik dolicza wcześniej odliczone kwoty dotyczące niezakończonego przedsięwzięcia do dochodu, a przy ryczałcie – do przychodu. Robi to w zeznaniu za rok, w którym upłynął trzyletni termin.
W przypadku pierwszego wydatku z 2023 roku będzie to PIT za 2026 rok, składany w 2027 roku. Rozliczenie powinno objąć kwoty rzeczywiście odliczone w związku z tym przedsięwzięciem.
Przykładowo właściciel domu odliczył 20 tys. zł w zeznaniu za 2023 rok i kolejne 10 tys. zł za 2024 rok. Jeżeli nie zakończy objętych ulgą prac do końca 2026 roku, będzie musiał doliczyć łącznie 30 tys. zł w rozliczeniu za ten rok.
Doliczenie 30 tys. zł nie oznacza podatku do zapłaty w wysokości 30 tys. zł. Ta kwota zwiększa dochód lub przychód uwzględniany przy obliczaniu podatku. Ostateczny skutek zależy między innymi od formy opodatkowania i sytuacji podatnika. Mechanizm związany z przekroczeniem terminu polega na doliczeniu w bieżącym rozliczeniu; samo niedokończenie prac nie oznacza automatycznie konieczności poprawiania wszystkich wcześniejszych zeznań.
3 lata na zakończenie prac, 6 lat na wykorzystanie odliczenia
Przy uldze termomodernizacyjnej funkcjonują dwa różne terminy. Trzyletni dotyczy wykonania przedsięwzięcia. Sześcioletni pozwala rozliczyć część wydatków, której podatnik nie mógł wcześniej odliczyć z powodu zbyt niskiego dochodu lub przychodu.
Oba okresy liczy się od końca roku pierwszego wydatku. Przy wydatkach rozpoczętych w 2023 roku niewykorzystana część odliczenia może więc, po spełnieniu pozostałych warunków, być rozliczana jeszcze za 2029 rok. Prace muszą jednak zostać zakończone do końca 2026 roku.
Możliwość rozłożenia odliczenia na kolejne lata nie wydłuża czasu na termomodernizację. Podatnik, który ukończył przedsięwzięcie w terminie, może nadal korzystać z pozostałego odliczenia, jeśli wcześniej jego dochody nie pozwoliły uwzględnić całej przysługującej kwoty.
Limit 53 tys. zł dotyczy podatnika
W ramach ulgi można odliczyć maksymalnie 53 tys. zł. Limit obejmuje łącznie wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne podatnika w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kolejny rok albo modernizacja drugiego domu nie zapewniają nowego limitu.
Każdy z małżonków spełniających warunki ulgi ma własny limit 53 tys. zł. Łączne odliczenie musi jednak odpowiadać rzeczywiście poniesionym, kwalifikującym się wydatkom. Niewykorzystany limit jednego małżonka nie zwiększa limitu drugiego.
Sama ulga pomniejsza dochód lub przychód, od którego oblicza się podatek. Kwota 53 tys. zł określa zatem maksymalną wysokość odliczanych wydatków, a nie sumę wypłacaną właścicielowi domu przez urząd skarbowy.
Kolejne przedsięwzięcie może mieć własny termin
W jednym domu można przeprowadzić kilka odrębnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ministerstwo Finansów wyjaśnia to na przykładzie zakończonej wymiany okien i planowanego później docieplenia dachu. Dla każdego z takich przedsięwzięć trzyletni termin ustala się osobno.
Jeżeli właściciel zakończył wymianę okien rozpoczętą w 2023 roku, a w 2025 roku rozpoczął niezależne docieplenie dachu, późniejsze prace nie oznaczają automatycznie, że wcześniejsza inwestycja pozostała niedokończona.
Znaczenie ma rzeczywisty zakres przedsięwzięć. Samo rozpoczęcie kolejnego etapu tej samej, niezakończonej modernizacji nie przesuwa jej terminu. Odrębne terminy nie zmieniają też łącznego limitu odliczenia przypadającego na podatnika.
Otrzymana dotacja wpływa na wysokość ulgi
Przy sprawdzaniu rozliczeń trzeba uwzględnić również dofinansowanie. Ulga może być łączona ze wsparciem z programu „Czyste Powietrze”, ale odliczeniu podlega tylko ta część kwalifikujących się kosztów, która nie została podatnikowi zwrócona.
Przykładowo przy kwalifikującym się wydatku w wysokości 40 tys. zł i dotacji pokrywającej 15 tys. zł tego kosztu do odliczenia pozostaje 25 tys. zł, o ile spełnione są pozostałe warunki ulgi.
Jeżeli refundacja przyjdzie już po roku, za który dokonano odliczenia, wcześniej odliczoną i następnie zwróconą część wydatków trzeba odpowiednio doliczyć w rozliczeniu za rok otrzymania zwrotu. To osobny obowiązek, który może powstać również wtedy, gdy termomodernizacja została ukończona na czas.
Sprawdź pierwszą fakturę i zakres pozostałych prac
Przed końcem roku warto zestawić pierwszą fakturę dotyczącą przedsięwzięcia z jego rzeczywistym zakresem i harmonogramem. Przy wydatku z 2023 roku trzeba ustalić, czy wszystkie prace składające się na to przedsięwzięcie zostaną ukończone do 31 grudnia 2026 roku. Sam zakup materiałów nie potwierdza jeszcze wykonania termomodernizacji.
Podstawą udokumentowania wydatków są odpowiednie faktury – co do zasady wystawione przez czynnego podatnika VAT. Samo skorzystanie z ulgi nie wymaga wcześniejszego audytu energetycznego, choć odrębne zasady mogą wynikać z programu dofinansowania.
Dobrze zachować również posiadane umowy, potwierdzenia wykonania prac i protokoły odbioru. Mogą pomóc wykazać, co zostało zrobione i kiedy. Warto też zebrać wcześniejsze zeznania podatkowe oraz informacje o dotacjach, aby ustalić kwoty już wykorzystanych odliczeń.
Jeśli zakończenie przedsięwzięcia w terminie jest zagrożone, jeszcze przed zamknięciem roku należy omówić z wykonawcą rzeczywisty harmonogram. Gdy termin zostanie przekroczony, przy przygotowaniu PIT trzeba uwzględnić obowiązek rozliczenia wcześniejszych odliczeń.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.