Polska naruszyła konwencję migracyjną. Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zdecydowała
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła 24 listopada 2026 roku, że Polska naruszyła konwencję w sprawie migrantów z Usnarza Górnego. Rozstrzygnięcie dotyczy zawrócenia jednego ze skarżących na Białoruś oraz uniemożliwienia prawnikom dostępu do dwóch osób.
Sprawa „A.R. i inni przeciwko Polsce”, o numerze 42120/21, obejmowała początkowo 32 obywateli Afganistanu. Ostatecznie tylko 2 osoby potwierdziły wolę kontynuowania postępowania.
Zawrócenie mimo środka tymczasowego
Naruszenie art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stwierdzono wobec pierwszego skarżącego. Chodzi o jego odesłanie na Białoruś 20 października 2021 roku, mimo obowiązującego środka tymczasowego wydanego przez Trybunał. Zabezpieczenie przewidywało, że nie powinien zostać zawrócony, jeżeli znajduje się na terytorium Polski.
ETPCz uznał, że polskie władze powinny były rozpoznać jego szczególną sytuację i ocenić potrzebę ochrony przed odesłaniem. Stwierdzenie naruszenia art. 3, który zakazuje tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, było jednomyślne.
Obozowisko znajdowało się poza polską jurysdykcją
Trybunał odrębnie ocenił pobyt skarżących w prowizorycznym obozowisku po białoruskiej stronie granicy. Uznał, że w tym okresie nie podlegali jurysdykcji Polski. Potwierdził natomiast, że pierwszy skarżący znalazł się pod polską jurysdykcją po przekroczeniu granicy 20 października 2021 roku.
W wyjaśnieniu rozstrzygnięć dotyczących granicy z Białorusią ETPCz podkreślił prawo państw do kontrolowania wjazdu cudzoziemców. Uwzględnił również działania władz białoruskich polegające na wykorzystywaniu migracji do wywierania presji na sąsiednie państwa.
Jednocześnie wskazał, że przed zawróceniem trzeba rozpoznać osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Dotyczy to między innymi dzieci, osób z widoczną niepełnosprawnością oraz tych, które mają konkretne podstawy, by wskazywać na realne i bezpośrednie zagrożenie życia lub ryzyko poważnego złego traktowania.
Uniemożliwiono prawnikom dostęp do skarżących
ETPCz stwierdził także naruszenie art. 34 konwencji, chroniącego prawo do skargi indywidualnej. Wobec obu skarżących chodziło o uniemożliwienie ich prawnikom dostępu do nich 28 września 2021 roku. Dodatkową podstawą naruszenia tego przepisu było zawrócenie pierwszego skarżącego na Białoruś.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.