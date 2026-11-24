W 2027 roku wezwania na komisję wojskową dostaną także kobiety. MON określiło konkretne roczniki
Kończysz pielęgniarstwo, farmację, psychologię albo inny kierunek wskazany w przepisach? W 2027 roku możesz mieć obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej. MON wymieniło określone grupy kobiet urodzonych w latach 2000–2008, które nie stawały wcześniej przed komisją. Kwalifikacja potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia, a zignorowanie obowiązku może skończyć się grzywną lub doprowadzeniem przez policję. Samo badanie i przyznanie kategorii nie oznaczają jednak automatycznego wcielenia do wojska.
Terminy wynikają z rozporządzenia ministra obrony narodowej z 31 sierpnia 2026 roku, opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1169. Kwalifikacja zostanie oficjalnie ogłoszona 15 stycznia 2027 roku, a komisje będą pracować między początkiem lutego a końcem kwietnia. Dla konkretnej osoby znaczenie będzie miał jednak termin wyznaczony w jej sprawie. Nie można wybrać dowolnego dnia z tego trzymiesięcznego okresu i uznać, że w ten sposób spełniło się obowiązek. Miejsce i datę trzeba sprawdzić w wezwaniu oraz właściwym obwieszczeniu.
Roczniki 2000-2008. Sam wiek nie wystarczy
W przypadku kobiet nie chodzi o wezwanie wszystkich osób z dziewięciu roczników. Rozporządzenie wskazuje kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu ich uzyskania, kończące w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 studia albo naukę w zawodach określonych w przepisach. Wskazana grupa obejmuje osoby, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej. Trzeba więc sprawdzić łącznie rocznik, wykształcenie lub etap nauki i dotychczasowe uregulowanie spraw wojskowych. Samo urodzenie w 2002 czy 2005 roku nie oznacza, że każda kobieta musi zgłosić się przed komisję.
Dla przykładu studentka urodzona w 2004 roku, kończąca w roku akademickim 2026/2027 pielęgniarstwo i niemająca jeszcze określonej kategorii, powinna sprawdzić swoją sytuację w związku z przyszłoroczną kwalifikacją. Nie można natomiast przenosić tej samej odpowiedzi na dowolną osobę w jej wieku, niezależnie od kierunku studiów. Udział kobiet w kwalifikacji nie pojawia się w przepisach dopiero teraz — obowiązek obejmował wskazane grupy także wcześniej. Nowe rozporządzenie określa terminy i roczniki dla 2027 roku, dlatego informacje o wcześniejszych edycjach trzeba odróżnić od przyszłorocznego harmonogramu.
Te studia i zawody wymieniono w szczegółowym wykazie
Dokładną listę kierunków dla kobiet kończących naukę określa rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 2023 roku. Obejmuje ono nie tylko przyszłe lekarki i pielęgniarki. W wykazie znalazły się również m.in. farmacja, fizjoterapia, weterynaria oraz studia związane z psychologią. Obowiązek dotyczy także wskazanych zawodów zdobywanych poza studiami wyższymi. To ważne dla osób, które zakładają, że komisja może zainteresować się wyłącznie absolwentką uczelni medycznej. Przepisy wymieniają również technika farmaceutycznego i technika weterynarii, jeżeli spełnione są pozostałe warunki objęcia kwalifikacją.
|Rodzaj kształcenia
|Kierunki lub zawody wskazane w rozporządzeniu
|Studia
|Analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz kierunek związany z kształceniem w zakresie psychologii.
|Nauka zawodu
|Technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.
Tabela pokazuje wykaz dotyczący kobiet kończących określoną naukę. W ustawie o obronie Ojczyzny pojawia się również szerszy katalog kwalifikacji przydatnych wojsku, ale przy ustalaniu konkretnego obowiązku trzeba uwzględnić także przepisy wykonawcze. Nie należy więc samodzielnie dopisywać kolejnych kierunków do powyższej listy tylko dlatego, że ich absolwenci mogliby być potrzebni armii. Jeżeli nazwa studiów lub sytuacja osoby, która już wcześniej zdobyła kwalifikacje, budzi wątpliwości, najlepiej wyjaśnić ją we właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Pomocne będą dokumenty potwierdzające kierunek, zawód i termin zakończenia nauki.
Co dzieje się przed komisją i czy potem trzeba iść do wojska?
Kwalifikacja służy ustaleniu zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz wprowadzeniu lub uzupełnieniu danych w ewidencji wojskowej. Sprawdzana jest tożsamość, przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne, a w razie potrzeby można zostać skierowanym na dodatkowe badania specjalistyczne. Komisja określa kategorię zdolności, a osoba stawiająca się otrzymuje stosowne dokumenty. Znaczenie ma rzeczywisty stan zdrowia, dlatego warto przedstawić posiadaną dokumentację leczenia. Przypominanie sobie dopiero przy badaniu o ważnym rozpoznaniu albo brak wyników, które zostały w domu, może utrudnić wyjaśnienie sprawy.
Przyznanie kategorii A nie jest równoznaczne z nakazem wyjazdu do jednostki wojskowej. Kwalifikacja i powołanie do służby to odrębne czynności. Podczas kwalifikacji można również uzyskać informacje o ochotniczych formach służby, ale obowiązek zgłoszenia się na badania nie oznacza obowiązku dobrowolnego zapisania się do armii. Uregulowanie sytuacji wojskowej ma jednak znaczenie na przyszłość, w tym dla ewentualnych późniejszych obowiązków wynikających ze statusu w rezerwie. Nie warto zatem ani utożsamiać samej komisji z natychmiastowym wcieleniem, ani uznawać jej wezwania za niezobowiązujące zaproszenie.
Jeżeli osoba badana nie zgadza się z orzeczeniem powiatowej komisji lekarskiej, może się od niego odwołać do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Termin wynosi 14 dni od doręczenia orzeczenia. Warto przeczytać pouczenie i wskazać konkretne zastrzeżenia, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy dokumentacji zdrowotnej. Samo niezadowolenie z wyniku nie zastępuje odwołania, podobnie jak późniejsza rozmowa telefoniczna nie daje pewności zachowania terminu. Dokument otrzymany po badaniu należy więc zachować wraz z potwierdzeniem, kiedy został doręczony. To pozwoli uporządkować dalsze działania, jeśli ocena komisji wymaga zakwestionowania.
Wezwanie, dokumenty i zmiana terminu
Imienne wezwania wysyła wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dokument powinien zostać doręczony co najmniej siedem dni przed terminem stawienia się. Jednocześnie przepisy stanowią, że nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi z przyjścia w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Jeśli więc ktoś wie, że spełnia warunki, ale nie otrzymał pisma albo niedawno zmienił miejsce pobytu, powinien wyjaśnić sytuację z urzędem lub WCR. Brak listu nie jest bezpieczną podstawą do samodzielnego uznania, że obowiązek przestał istnieć.
Przy pierwszym stawieniu się trzeba mieć dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości. Potrzebne są także dokumenty dotyczące wykształcenia, pobierania nauki i kwalifikacji zawodowych oraz posiadana dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku choroby lub innej ważnej przeszkody należy zawiadomić właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta najpóźniej w dniu wyznaczonego stawiennictwa i przedstawić dokument potwierdzający przyczynę nieobecności. Po spełnieniu tych warunków wyznaczany jest inny termin. Samo pozostanie w domu, bez zgłoszenia przeszkody, nie załatwia sprawy.
Za niestawienie się grożą konsekwencje. Możliwe doprowadzenie przez policję
Gdy osoba objęta obowiązkiem nie przychodzi bez uzasadnionej przyczyny, urząd może zastosować grzywnę mającą skłonić ją do stawienia się albo zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję. To środki służące wykonaniu obowiązku, dlatego nie należy traktować zapłaty jako możliwości „wykupienia się” od komisji. Osobno ustawa przewiduje odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z kwalifikacją. Niestawienie się w wymaganym terminie i miejscu, nieprzedstawienie nakazanych dokumentów lub określone w przepisach uchylanie się od badań może prowadzić do sprawy o wykroczenie.
Za czyny wskazane w art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny przewidziano karę ograniczenia wolności albo grzywny. Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczą działania w celu trwałego uchylenia się od obowiązku — w takim przypadku art. 685 przewiduje do dwóch lat pozbawienia wolności. Nie jest to automatyczna kara za każde spóźnienie czy nieobecność z powodu choroby. Liczą się okoliczności, obowiązki danej osoby i cel jej działania. Dlatego rzeczywistą przeszkodę należy zgłosić i udokumentować, zamiast liczyć, że przemilczenie sprawy zostanie potraktowane tak samo jak prawidłowo wyjaśniona nieobecność.
Co warto sprawdzić przed 2027 rokiem?
Kobieta z roczników 2000–2008 powinna przede wszystkim ustalić, czy jej kwalifikacje albo kończona nauka należą do grup objętych przepisami oraz czy wcześniej stawała już do kwalifikacji. Studentki i uczennice mogą sprawdzić w dziekanacie lub sekretariacie dokumenty potwierdzające kierunek i planowane ukończenie nauki. Jeśli wezwanie budzi wątpliwości, warto skontaktować się z urzędem, który je wystawił, i z właściwym WCR. Ustalenie podstawy wezwania będzie bardziej pomocne niż porównywanie swojej sytuacji z koleżanką z tego samego rocznika, która studiuje coś innego albo ma już określoną kategorię.
Po otrzymaniu terminu warto od razu zaplanować obecność i przygotować dokumenty. Osoba przewlekle chorująca powinna wcześniej zebrać historię leczenia i aktualne wyniki, a przy ważnej przeszkodzie w stawieniu się dopełnić procedury zmiany daty. Dla mieszkanek Warszawy i Mazowsza wiążące będą przyszłoroczne informacje właściwego urzędu i wojewody, dlatego nie należy kierować się adresami komisji czy terminami z harmonogramów na 2026 rok. Ogólnopolski okres od lutego do kwietnia jest już znany, ale konkretny dzień i miejsce trzeba sprawdzić dla własnej sprawy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.