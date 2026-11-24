Masz ukończone 18 lat i mieszkasz z rodzicami? Możesz odpowiadać za ich zaległy czynsz
Wystarczy, że jesteś osobą pełnoletnią i stale mieszkasz z rodzicami, który wynajmują mieszkanie. Dług nie musi przy tym zostać podzielony po równo między domowników. Wierzyciel może domagać się całej należnej kwoty od jednej osoby. Dla dorosłych dzieci mieszkających z rodzicami szczególnie ważne jest jednak to, czy są już w stanie utrzymać się samodzielnie.
Na umowie są rodzice, ale po pieniądze mogą przyjść również do ciebie
W wielu rodzinach sprawa wydaje się oczywista: skoro mieszkanie wynajmują rodzice, to oni rozliczają się z właścicielem. Dorosły syn lub córka może dokładać się do rachunków, ale nie uważa się za stronę umowy i nie zakłada, że któregoś dnia dostanie wezwanie do zapłaty. Kodeks cywilny przewiduje jednak odpowiedzialność także osób, których podpisu pod umową nie ma. Znaczenie ma przede wszystkim pełnoletność, stałe zamieszkiwanie z najemcą oraz to, czy dana osoba należy do grupy chronionej wyjątkiem. Sam argument „to nie ja wynajmowałem mieszkanie” może więc nie wystarczyć.
Podstawą jest art. 688¹ Kodeksu cywilnego. Dotyczy on czynszu i innych należnych opłat związanych z najmem, a odpowiedzialność domownika powstaje na zasadach opisanych w ustawie, bez konieczności dopisywania go do umowy. Chodzi o lokal wynajmowany, również wtedy, gdy wynajmującym jest gmina. Nie należy przenosić tego przepisu wprost na mieszkanie będące własnością rodziców i ich rozliczenia ze wspólnotą. To inna sytuacja prawna. Nie jest to też przepis pozwalający obciążyć dziecko wszystkimi długami rodzica, na przykład jego kredytem albo niezapłaconym rachunkiem za zakupy.
Najważniejszy wyjątek dotyczy dorosłych dzieci na utrzymaniu
Ustawa wyłącza z tej odpowiedzialności pełnoletnich zstępnych najemcy, którzy pozostają na jego utrzymaniu i nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. „Zstępni” to w praktyce dzieci, wnuki i kolejne pokolenia. Dla rodziny oznacza to, że osiemnaste urodziny nie uruchamiają automatycznie obowiązku spłacania zaległego czynszu. Jeżeli młody człowiek nadal jest utrzymywany przez rodzica i rzeczywiście nie może sam się utrzymać, trzeba uwzględnić ten wyjątek. Podobne znaczenie może mieć sytuacja zdrowotna dorosłego dziecka, ale w każdym przypadku liczą się konkretne okoliczności, a nie sama nazwa problemu.
Nie warto sprowadzać tego do prostego podziału: student nie płaci, pracujący płaci. Sam status studenta nie przesądza, że dana osoba nie może utrzymać się samodzielnie, podobnie jak pojedynczy niewielki zarobek nie musi oznaczać pełnej niezależności finansowej. Trzeba ocenić, z czego domownik faktycznie żyje i jakie ma możliwości utrzymania. Ważne jest również pokrewieństwo: wyjątek zapisano dla zstępnych najemcy, a nie dla dowolnego dorosłego współlokatora pozostającego na jego utrzymaniu. W sporze mogą więc mieć znaczenie dokumenty dotyczące nauki, dochodów, zdrowia i wydatków ponoszonych przez rodzica.
Cały dług od jednej osoby. Tak działa odpowiedzialność solidarna
Najbardziej zaskakujące może być to, ile wynajmujący ma prawo zażądać od pojedynczego domownika. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może dochodzić należności od wszystkich zobowiązanych razem albo wybrać jednego z nich. Nie musi najpierw bezskutecznie szukać pieniędzy u rodzica, który podpisał umowę. Nie ma też zasady, że przy trzech dorosłych mieszkańcach każdemu można przypisać najwyżej jedną trzecią rachunku. Oczywiście dotyczy to tylko osób i okresów, za które odpowiedzialność rzeczywiście powstała. Właściciel nie może przez samo wysłanie pisma stworzyć zobowiązania, którego nie przewidują przepisy.
Załóżmy, że zaległość za trzy miesiące wynosi łącznie 9000 zł, a przez cały ten czas w mieszkaniu stale mieszkało dorosłe dziecko najemcy, którego nie obejmuje wyjątek. W takim uproszczonym przykładzie roszczenie wobec tej osoby może dotyczyć całych 9000 zł, a nie 3000 zł. Zapłata przez jedną osobę zmniejsza jednak ten sam dług również wobec pozostałych — właściciel nie może pobrać go kilka razy. Osobną sprawą są późniejsze rozliczenia między domownikami. To, kto i w jakiej części powinien oddać pieniądze osobie, która zapłaciła, zależy od ich wzajemnych stosunków i odpowiednich przepisów.
Nie odpowiadasz w ten sposób za każdy wcześniejszy miesiąc
Przepis zawiera ograniczenie, które może zdecydowanie zmienić wysokość żądania. Odpowiedzialność obejmuje opłaty należne za okres stałego zamieszkiwania z najemcą, przy spełnieniu pozostałych warunków. Nie można więc automatycznie dopisać dorosłemu dziecku wszystkich zaległości narastających od lat. Trzeba oddzielić miesiące sprzed jego pełnoletności, czas, kiedy mieszkało gdzie indziej, oraz okresy objęte ustawowym wyjątkiem. Jeżeli ktoś przeprowadził się do rodziców dopiero niedawno, samo obecne zamieszkiwanie nie czyni go odpowiedzialnym na tej podstawie za czynsz z czasu poprzedzającego przeprowadzkę.
Znaczenie ma rzeczywiste stałe zamieszkiwanie, a nie wyłącznie meldunek. Osoba zameldowana u rodziców może przecież od dawna prowadzić własne gospodarstwo w innym mieście, podczas gdy ktoś bez meldunku może faktycznie mieszkać z najemcą na stałe. Również sporadyczne odwiedziny nie są tym samym co stałe zamieszkiwanie. Gdy pojawia się spór, przydatne mogą być dokumenty i inne dowody pokazujące, gdzie dana osoba rzeczywiście żyła w miesiącach objętych żądaniem. Warto od razu zestawić je z rozpisaną przez wynajmującego zaległością, zamiast dyskutować o ogólnej kwocie bez wskazania okresów.
Dostałeś wezwanie? Najpierw sprawdź, za co i za jaki czas
Najrozsądniejszą pierwszą reakcją jest uzyskanie szczegółowego rozliczenia: miesięcy, wysokości czynszu, pozostałych opłat i uwzględnionych wpłat. Dopiero wtedy można ustalić, czy w żądaniu są okresy, za które dana osoba w ogóle nie powinna odpowiadać. Jeżeli powołujesz się na utrzymywanie przez rodziców i brak możliwości samodzielnego utrzymania, opisz tę sytuację konkretnie i zachowaj potwierdzające ją materiały. Samo zapewnienie, że umowę podpisała mama lub tata, nie odpowiada na pytanie, czy zastosowanie ma odpowiedzialność dorosłego domownika. Z drugiej strony pismo od właściciela nie oznacza jeszcze, że wszystkie przedstawione przez niego wyliczenia są prawidłowe.
Nie warto odkładać sprawy do momentu otrzymania dokumentów z sądu. Jeżeli dochodzi do postępowania, trzeba pilnować terminów wskazanych w doręczonych pismach i przedstawić zarzuty dotyczące własnej odpowiedzialności, okresu zamieszkiwania oraz wysokości należności. Dla rodzin, które nadal wspólnie wynajmują mieszkanie, praktyczny wniosek jest prosty: dorosły domownik powinien wiedzieć, czy czynsz rzeczywiście jest płacony. Wewnętrzna umowa, że rachunkami zajmuje się tylko jedna osoba, nie daje sama w sobie ochrony przed roszczeniem wynajmującego. Wcześniejsze wyjaśnienie zaległości może uchronić całą rodzinę przed narastaniem kosztów i sporem o pieniądze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.