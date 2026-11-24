Sprzedałeś mieszkanie? Urząd skarbowy może upomnieć się o 19 procent
Milion złotych ze sprzedaży mieszkania nie zawsze oznacza milion, którym możesz swobodnie dysponować. Jeżeli sprzedajesz za wcześnie, część pieniędzy może być potrzebna na podatek. Jest jednak bardzo ważny szczegół: 19 proc. liczy się od dochodu, a nie od całej ceny mieszkania. W naszym przykładzie zakup za 600 tys. zł i sprzedaż za 900 tys. zł oznaczają 57 tys. zł podatku przed zastosowaniem ulg. Odpowiednio zaplanowany zakup kolejnego lokum może ten rachunek zmniejszyć, a nawet wyzerować.
Pięć lat liczy się inaczej, niż wiele osób zakłada
Przy prywatnej sprzedaży mieszkania podstawowe znaczenie ma czas, jaki upłynął od jego nabycia. Nie wystarczy jednak sprawdzić, czy od podpisania aktu notarialnego minęło dokładnie pięć lat. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana. To oznacza, że mieszkanie kupione w styczniu i mieszkanie kupione w grudniu tego samego roku mają co do zasady ten sam moment wyjścia poza pięcioletni okres. Różnica kilku dni przy planowanej sprzedaży na przełomie grudnia i stycznia może więc mieć duże znaczenie dla rozliczenia.
Przykładowo mieszkanie kupione w 2021 roku można co do zasady sprzedać od 1 stycznia 2027 roku bez PIT z tytułu tej prywatnej transakcji. Przy zakupie w 2022 roku taki moment nastąpi 1 stycznia 2028 roku. Istotny wyjątek dotyczy spadku: w tym przypadku bierze się pod uwagę rok nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Nie trzeba więc automatycznie odliczać pięciu kolejnych lat od odziedziczenia mieszkania po rodzicu. Zanim zaplanujesz transakcję, sprawdź dokumenty nabycia i sposób, w jaki lokal trafił do twojego majątku — sam rok wpisu w księdze wieczystej nie zastępuje takiej analizy.
19 proc. od zarobku, a nie od całej ceny
Jeżeli sprzedaż następuje przed upływem wymaganego okresu, trzeba ustalić przychód, koszty i dochód. Po ludzku: od kwoty uzyskanej ze sprzedaży, po uwzględnieniu kosztów samego zbycia, odejmuje się koszty dopuszczone przez ustawę. Przy wcześniej kupionym mieszkaniu podstawowym z nich będzie udokumentowany koszt zakupu. Znaczenie mogą mieć także inne prawidłowo udokumentowane wydatki, w tym określone nakłady zwiększające wartość nieruchomości. Dopiero wynik takiego rozliczenia pozwala obliczyć podatek. Nie należy mnożyć całej ceny z ogłoszenia lub aktu sprzedaży przez 19 proc.
W uproszczonym przykładzie kupujesz mieszkanie za 600 tys. zł, a następnie sprzedajesz je za 900 tys. zł. Różnica wynosi 300 tys. zł, a 19 proc. tej kwoty to 57 tys. zł. Przy sprzedaży za tytułowy milion i tym samym koszcie zakupu dochód wyniósłby 400 tys. zł, a podatek przed ulgą — 76 tys. zł. Nie byłoby to 190 tys. zł. Wyliczenia celowo pomijają dodatkowe wydatki, ewentualną ustawową waloryzację kosztów oraz inne szczególne okoliczności, aby pokazać sam mechanizm. Rzeczywiste rozliczenie może zatem wyglądać inaczej, nawet jeśli cena zakupu i sprzedaży są takie jak w przykładzie.
Ulga mieszkaniowa może uratować dziesiątki tysięcy złotych
Sprzedaż przed upływem pięciu lat nie musi kończyć się zapłatą pełnej kwoty podatku. Przepisy przewidują zwolnienie związane z wydatkowaniem pieniędzy na własne cele mieszkaniowe. Może chodzić na przykład o zakup kolejnego mieszkania dla siebie, budowę domu lub określone prace we własnym lokum. W ustawowym katalogu mieszczą się również niektóre wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego, ale trzeba sprawdzić warunki dotyczące konkretnego zobowiązania. Nie każda płatność związana z nieruchomościami i nie każdy zakup dokonany po sprzedaży spełnia wymagania ulgi. Kluczowe jest to, aby wydatek odpowiadał własnemu celowi mieszkaniowemu i mieścił się w przepisach.
Na poniesienie takich wydatków są trzy lata, liczone od końca roku sprzedaży, przy czym wydatkowanie może rozpocząć się już w dniu odpłatnego zbycia. Dla mieszkania sprzedanego w 2026 roku termin kończy się zatem 31 grudnia 2029 roku. Najczęstsza pułapka dotyczy jednak nie daty, lecz kwoty. Aby objąć zwolnieniem cały dochód, trzeba przeznaczyć na kwalifikujące się cele cały przychód ze sprzedaży, a nie tylko zarobek. W naszym uproszczonym przykładzie pełne zwolnienie wiąże się więc z wydaniem 900 tys. zł, a nie jedynie 300 tys. zł stanowiących różnicę między ceną zakupu i sprzedaży.
|Wydatek na własne cele mieszkaniowe
|Dochód zwolniony z podatku
|Podatek do zapłaty
|0 zł
|0 zł
|57 000 zł
|300 000 zł
|100 000 zł
|38 000 zł
|600 000 zł
|200 000 zł
|19 000 zł
|900 000 zł
|300 000 zł
|0 zł
Tabela dotyczy wyłącznie przykładu z przychodem 900 tys. zł i dochodem 300 tys. zł, bez dodatkowych kosztów i waloryzacji. Częściowe zwolnienie działa proporcjonalnie: jeśli na własne cele mieszkaniowe trafia jedna trzecia przychodu, zwolniona jest jedna trzecia dochodu. Właśnie dlatego wydanie samych 300 tys. zł zarobku nie zeruje tutaj podatku, lecz zmniejsza go do 38 tys. zł. To ważne przy planowaniu budżetu na kolejne mieszkanie. Pieniądze przeznaczone na inne potrzeby mogą ograniczyć zakres zwolnienia, nawet jeśli sprzedający faktycznie kupi lub wyremontuje następne lokum.
Podatku może nie być, ale PIT-39 nadal trzeba złożyć
Przy sprzedaży objętej pięcioletnim okresem rozliczenie następuje w PIT-39, co do zasady do 30 kwietnia następnego roku. Formularz trzeba złożyć również wtedy, gdy transakcja przyniosła stratę albo sprzedający korzysta ze zwolnienia mieszkaniowego. Brak pieniędzy do wpłaty nie oznacza więc automatycznie braku formalności. W zeznaniu należy prawidłowo pokazać przychód, koszty oraz dochód, który ma korzystać ze zwolnienia. Inaczej wygląda prywatna sprzedaż już po upływie ustawowych pięciu lat: z tego tytułu nie składa się PIT-39. Najpierw trzeba zatem poprawnie ustalić daty, a dopiero później oceniać obowiązek rozliczenia.
Jeżeli zapowiedziane wydatki mieszkaniowe ostatecznie nie zostaną poniesione w wymaganym terminie lub nie spełnią warunków, konieczna może być korekta zeznania i dopłata podatku z odsetkami. Nie nalicza się ich dopiero od końca trzyletniego czasu na wydanie pieniędzy. Znaczenie ma pierwotny termin zapłaty podatku za rok sprzedaży. Dlatego deklarowanie pełnego zwolnienia bez realnego planu kolejnego zakupu może stworzyć problem odłożony w czasie. Dobrze wcześniej policzyć także wariant, w którym przeprowadzka się opóźni, zakup nie dojdzie do skutku albo na własne cele mieszkaniowe uda się przeznaczyć mniej pieniędzy.
Co sprawdzić, zanim podpiszesz umowę sprzedaży
Najwięcej daje spokojne zebranie dokumentów jeszcze przed transakcją. Akt zakupu, dokumenty spadkowe, potwierdzenia kosztów i faktury dotyczące nakładów pozwalają ustalić, czy podatek w ogóle wystąpi i od jakiej kwoty będzie liczony. Jeśli planujesz ulgę mieszkaniową, zestaw przewidywany przychód ze sprzedaży z konkretnymi wydatkami, a nie tylko z ceną następnego mieszkania podaną w ogłoszeniu. Ważne jest również to, komu lokal ma służyć i czy sposób sfinansowania zakupu spełni wymagania. Przy bardziej złożonej historii własności lub kredytu warto wyjaśnić te kwestie przed rozporządzeniem pieniędzmi.
Sprzedający nie powinien zakładać ani że fiskus zabierze 19 proc. całej ceny, ani że zakup dowolnej kolejnej nieruchomości automatycznie usunie podatek. O wyniku decydują daty, rzeczywisty dochód oraz prawidłowo wykorzystane zwolnienie. W przykładzie z mieszkaniem kupionym za 600 tys. zł i sprzedanym za 900 tys. zł różnica między wariantami wynosi nawet 57 tys. zł. To wystarczająco dużo, aby przed sprzedażą poświęcić czas na wyliczenia i zachować dokumenty, które później je potwierdzą. Powyższe zasady dotyczą prywatnej sprzedaży; transakcje wykonywane w ramach działalności gospodarczej wymagają odrębnej oceny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.