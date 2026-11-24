Podzieliłeś działkę? Gmina może zażądać nawet 30 proc. wzrostu jej wartości. Właściciele często o tym nie wiedzą
Podział jednej dużej działki na kilka mniejszych może oznaczać dodatkowy wydatek, nawet jeśli właściciel nie zamierza sprzedawać nieruchomości. Zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina może naliczyć tzw. opłatę adiacencką, wynoszącą maksymalnie 30 proc. wzrostu wartości gruntu wynikającego z podziału. W niektórych przypadkach należność może sięgać kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co istotne, urząd ma określony czas na wszczęcie postępowania, a właściciel może zakwestionować ustaloną kwotę.
Opłata adiacencka nie jest podatkiem od sprzedaży nieruchomości ani karą za przeprowadzenie podziału. To należność, którą gmina może ustalić, jeśli podział gruntu dokonany na wniosek właściciela doprowadził do wzrostu jego wartości. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto dzieli działkę, automatycznie otrzyma rachunek z urzędu.
Podział działki może kosztować tysiące złotych. Kiedy gmina naliczy opłatę?
Podstawą prawną jest art. 98a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Przepis pozwala wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta ustalić opłatę adiacencką, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości przeprowadzonego na wniosek właściciela wzrosła jej wartość.
Obowiązek może dotyczyć również określonych użytkowników wieczystych, którzy wnieśli opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa.
Najczęściej chodzi o sytuacje, w których duża nieruchomość zostaje podzielona na kilka mniejszych działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania.
Przykładowo właściciel posiada grunt o powierzchni 3000 m². Decyduje się podzielić go na trzy działki budowlane, z których każda może być osobno zagospodarowana.
Po takim podziale łączna wartość nieruchomości może okazać się wyższa niż przed podziałem.
Jeżeli wzrost wartości zostanie potwierdzony, a w gminie obowiązuje odpowiednia uchwała, urząd może wszcząć postępowanie i ustalić opłatę adiacencką.
Nie musi przy tym dojść do sprzedaży żadnej z wydzielonych działek. Znaczenie ma sam wzrost wartości wynikający z podziału.
Nawet 30 proc. wzrostu wartości. Jak oblicza się opłatę?
Ustawa przewiduje, że opłata adiacencka związana z podziałem nieruchomości nie może przekroczyć 30 proc. różnicy między wartością gruntu po podziale a jego wartością przed podziałem.
Nie jest to 30 proc. wartości całej nieruchomości. To najważniejsze rozróżnienie.
Przykładowo:
- wartość nieruchomości przed podziałem wynosi 400 000 zł,
- łączna wartość wydzielonych działek po podziale wynosi 500 000 zł,
- wzrost wartości wynosi 100 000 zł,
- przy stawce 30 proc. opłata wyniesie 30 000 zł.
Jeżeli rada gminy ustaliła stawkę na poziomie 20 proc., należność w tym samym przykładzie wyniosłaby 20 000 zł.
Wysokość opłaty nie zależy więc wyłącznie od wzrostu wartości. Istotna jest również stawka określona w uchwale rady gminy.
Może być niższa niż ustawowe maksimum.
Oznacza to, że dwie nieruchomości o podobnej wartości, położone w różnych gminach, mogą zostać objęte innymi opłatami.
Nie każda gmina może naliczyć opłatę. Decyduje uchwała
Samo istnienie art. 98a ustawy nie oznacza, że opłata musi zostać pobrana po każdym podziale.
Rada gminy powinna wcześniej podjąć uchwałę określającą stawkę procentową opłaty adiacenckiej.
Kluczowe jest to, czy taka uchwała obowiązywała w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
Jeżeli podział nastąpił na podstawie orzeczenia sądu, znaczenie ma data jego uprawomocnienia.
To również na ten dzień ustala się właściwą stawkę procentową.
Późniejsze przyjęcie uchwały przez radę gminy nie daje podstaw do naliczenia opłaty za wcześniejszy podział, jeżeli w wymaganym dniu odpowiednia uchwała nie obowiązywała.
Warto też pamiętać, że ustawa przewiduje wyłączenia. Przepisu dotyczącego opłaty za podział nie stosuje się do podziałów nieruchomości dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego, o których mowa w art. 95 ustawy.
Każdą sytuację trzeba więc oceniać z uwzględnieniem podstawy prawnej podziału.
Gmina ma 3 lata. Od kiedy liczy się termin?
Jednym z najważniejszych ograniczeń dla urzędu jest termin wszczęcia postępowania.
Zgodnie z art. 98a ustawy postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może zostać wszczęte w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.
Jeżeli podział nastąpił na podstawie orzeczenia sądu, termin liczy się od jego uprawomocnienia.
Przykładowo, gdy decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna 15 grudnia 2023 roku, trzyletni termin upływa w grudniu 2026 roku.
Istotne jest jednak to, że przepisy mówią o wszczęciu postępowania w terminie 3 lat, a nie o konieczności wydania w tym czasie ostatecznej decyzji ustalającej opłatę.
Oznacza to, że postępowanie wszczęte prawidłowo przed upływem terminu może zakończyć się później.
Nie należy również mylić daty wydania decyzji zatwierdzającej podział z datą, w której stała się ona ostateczna. Mogą to być dwa różne dni.
Właściciel, który otrzyma zawiadomienie o wszczęciu postępowania, powinien sprawdzić obie daty.
Kto ustala wartość działki? Ważna rola rzeczoznawcy
Gmina nie może dowolnie przyjąć, że podział zwiększył wartość nieruchomości o określoną kwotę.
Ustalenie wzrostu wartości wymaga odpowiedniej wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Rzeczoznawca ocenia wartość nieruchomości przed podziałem oraz łączną wartość działek po jego przeprowadzeniu.
Pod uwagę bierze między innymi położenie nieruchomości, jej przeznaczenie, dostęp do infrastruktury oraz możliwość samodzielnego zagospodarowania wydzielonych działek.
Nie chodzi przy tym wyłącznie o mechaniczne przeliczenie powierzchni gruntu.
Mniejsze działki budowlane mogą być bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców niż jedna duża nieruchomość. Nie jest to jednak regułą.
Zdarza się również, że podział nie zwiększa wartości nieruchomości w stopniu uzasadniającym naliczenie opłaty.
Ustawa określa zasady wyceny. Wartość przed podziałem i po podziale ustala się według cen z dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie sądu stało się prawomocne.
Wycena powinna też uwzględniać odpowiedni stan nieruchomości i szczególne zasady dotyczące gruntów wydzielonych pod drogi publiczne.
Jeżeli podział nie doprowadził do wzrostu wartości nieruchomości, nie ma podstaw do naliczenia opłaty adiacenckiej z tego tytułu.
Nie zgadzasz się z wyceną? Możesz zakwestionować decyzję
Właściciel, który uważa, że gmina nieprawidłowo ustaliła wzrost wartości działki, ma możliwość obrony swoich praw.
Przede wszystkim powinien zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę.
Warto sprawdzić, jakie nieruchomości przyjęto do porównania, jakie cechy gruntu uwzględniono oraz czy prawidłowo ustalono jego wartość przed podziałem i po nim.
Znaczenie mogą mieć również błędy dotyczące powierzchni, dostępu do drogi lub przeznaczenia terenu.
Właściciel może przedstawiać uwagi i dowody w toku postępowania administracyjnego.
Jeżeli urząd wyda decyzję o ustaleniu opłaty, można się od niej odwołać.
Odwołanie wnosi się zasadniczo w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał, do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego.
Nie wystarczy jednak samo przekonanie właściciela, że wycena jest zbyt wysoka. Warto wskazać konkretne nieprawidłowości lub okoliczności, których rzeczoznawca nie uwzględnił.
Opłatę można rozłożyć na raty. Nawet na 10 lat
Ustawa przewiduje możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne.
Zgodnie z art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami okres spłaty może wynosić nawet 10 lat.
Rozłożenie na raty następuje na wniosek właściciela, a warunki spłaty określa się w decyzji ustalającej opłatę.
Trzeba jednak pamiętać, że raty podlegają oprocentowaniu według stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Należność gminy może być również zabezpieczona, między innymi poprzez ustanowienie hipoteki.
Co do zasady obowiązek wniesienia opłaty powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca należność stała się ostateczna.
W przypadku rozłożenia opłaty na raty zasada ta odnosi się do pierwszej raty, natomiast dalszy harmonogram określa decyzja.
Właściciel, który nie jest w stanie jednorazowo zapłacić wysokiej kwoty, powinien zatem rozważyć wystąpienie o rozłożenie należności na raty.
Podział działek pod Warszawą. Właściciele powinni sprawdzić lokalne uchwały
Opłata adiacencka może mieć szczególne znaczenie dla właścicieli gruntów na terenach, na których rozwija się zabudowa mieszkaniowa.
Dotyczy to również miejscowości w aglomeracji warszawskiej, gdzie większe nieruchomości bywają dzielone na mniejsze działki przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych.
W takich przypadkach wzrost wartości gruntu może być znaczny, szczególnie jeśli po podziale powstają działki możliwe do samodzielnego zagospodarowania.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie gminy pod Warszawą pobierają opłatę według maksymalnej stawki 30 proc.
Każda rada gminy samodzielnie ustala wysokość stawki w granicach przewidzianych ustawą.
Dlatego przed rozpoczęciem procedury podziałowej warto sprawdzić uchwały obowiązujące w konkretnej miejscowości.
Znaczenie ma również to, czy planowany podział rzeczywiście doprowadzi do wzrostu wartości nieruchomości i czy nie znajduje do niego zastosowania ustawowe wyłączenie.
Właściciel może dzięki temu lepiej oszacować całkowite koszty planowanej inwestycji.
Zamierzasz podzielić działkę? Sprawdź to przed złożeniem wniosku
Przed podziałem nieruchomości warto ustalić nie tylko koszty geodety i formalności administracyjnych, ale również możliwość naliczenia opłaty adiacenckiej.
Najpierw należy sprawdzić, czy w danej gminie obowiązuje uchwała określająca stawkę procentową.
Następnie warto przeanalizować, czy planowany podział może zwiększyć łączną wartość wydzielonych działek.
Jeżeli podział został już przeprowadzony, istotne będzie ustalenie daty, w której decyzja stała się ostateczna, i zachowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości.
W przypadku otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania należy dokładnie przeanalizować podstawę prawną naliczenia opłaty oraz sporządzoną wycenę.
Najważniejsze jest to, że gmina może pobrać maksymalnie 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości, a nie 30 proc. wartości całej działki.
Nie jest to również obowiązkowa opłata przy każdym podziale. Jej ustalenie zależy od spełnienia ustawowych warunków, obowiązywania odpowiedniej uchwały oraz wykazania wzrostu wartości gruntu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.