Ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ. Powodem trzy rosyjskie rakiety
Ambasador Rosji w Polsce Gieorgij Michno został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. We wtorek, 24 listopada, około godziny 16:30 stawił się w siedzibie resortu. Wezwanie ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, których szczątki odnaleziono w województwach lubelskim i podkarpackim. Polska zapowiedziała stanowczą reakcję dyplomatyczną.
Do incydentu doszło w piątek, 20 listopada, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Trzy pociski przekroczyły polską granicę i spadły w różnych miejscowościach na południowym wschodzie kraju. Sprawa wywołała reakcję polskich władz oraz NATO.
Ambasador Rosji stawił się w MSZ. Polska reaguje na naruszenie granicy
Wezwanie rosyjskiego ambasadora zostało zapowiedziane już wcześniej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Rzecznik resortu Maciej Wewiór informował w poniedziałek, że przed spotkaniem muszą zakończyć się określone procedury prowadzone przez wojsko i służby.
Szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski, zapowiedział natomiast przekazanie stronie rosyjskiej wyrazów „ekstremalnego niezadowolenia” w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Minister podkreślał, że przed podjęciem dalszych działań konieczne jest jednoznaczne potwierdzenie faktów dotyczących incydentów.
We wtorek około godziny 16:30 ambasador Gieorgij Michno przybył do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wezwanie ambasadora jest jedną z form oficjalnej reakcji dyplomatycznej państwa. Pozwala przekazać przedstawicielowi obcego kraju stanowisko władz oraz zażądać wyjaśnień w związku z określonym wydarzeniem.
Trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski
Powodem wezwania dyplomaty są wydarzenia z piątku, 20 listopada.
Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę trzy obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Ich szczątki odnaleziono w trzech miejscowościach:
- Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim,
- Rudniku w powiecie niżańskim, w województwie podkarpackim,
- Mołodyczu w powiecie jarosławskim, również na Podkarpaciu.
Przeprowadzone oględziny wykazały, że były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.
W poniedziałek, 23 listopada, Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o zakończeniu oględzin terenowych we wszystkich trzech miejscach.
Zabezpieczone fragmenty rakiet mają zostać poddane specjalistycznym badaniom. Śledczy zamierzają ustalić między innymi przyczyny ich upadku, dokładne trajektorie lotu oraz to, czy zostały skierowane na terytorium Polski celowo.
NATO zajęło się sprawą. Polska otrzyma dodatkowe wsparcie
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej stało się również przedmiotem rozmów w NATO.
W poniedziałek, 23 listopada, na wniosek Polski odbyło się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli.
Polskę reprezentował wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
Podczas rozmów omawiano bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu oraz działania związane z ochroną przestrzeni powietrznej.
Po spotkaniu poinformowano, że do dyspozycji Polski zostanie przekazany samolot wczesnego ostrzegania i kontroli AWACS.
Maszyna tego typu umożliwia wykrywanie i monitorowanie obiektów powietrznych na dużych odległościach oraz wspiera koordynację działań obronnych.
Kolejny rosyjski dron nad Polską. Wojsko miało zgodę na zestrzelenie
Do następnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w poniedziałek wieczorem, 23 listopada.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o krótkotrwałym wtargnięciu rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego podczas ataku na zachodnią Ukrainę.
Obiekt pojawił się w rejonie Dorohuska na Lubelszczyźnie i był monitorowany przez wojskowe systemy.
Dowództwo wydało autoryzację na jego zestrzelenie, jednak ostatecznie odstąpiono od użycia uzbrojenia.
Jak wyjaśniono, dron zmienił kierunek lotu na wschodni. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono również potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej oraz ryzyko szkód wynikających z użycia broni.
Według informacji przekazanych przez wojsko bezzałogowiec przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej przez około 9 minut, po czym skierował się z powrotem w stronę Ukrainy.
Polska oczekuje wyjaśnień od Rosji
Wezwanie ambasadora Gieorgija Michno jest kolejnym działaniem polskich władz po serii naruszeń przestrzeni powietrznej.
W ostatnich dniach sprawą zajmowały się wojsko, prokuratura, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciele NATO.
Polska domaga się wyjaśnień dotyczących rosyjskich pocisków, które 20 listopada spadły na jej terytorium.
Kluczowe pozostaje ustalenie, czy naruszenia były wynikiem awarii lub innych okoliczności związanych z działaniami wojennymi, czy też stanowiły celowe działanie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.