Słup energetyczny na działce. Jedna data może zdecydować o pieniądzach
Właściciele działek, przez które przebiegają linie energetyczne, gazociągi lub inne instalacje przesyłowe, powinni sprawdzić, czy przedsiębiorstwa mają prawo korzystać z ich nieruchomości. Jak podaje Infor.pl, 3 sierpnia 2028 roku może być najwcześniejszą datą zasiedzenia służebności przesyłu według korzystnej dla właścicieli interpretacji przepisów. Oznacza to, że w niektórych przypadkach zwlekanie z uregulowaniem sytuacji prawnej może doprowadzić do utraty możliwości uzyskania wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Kluczowe znaczenie mają orzeczenia sądów oraz dokumenty dotyczące budowy i użytkowania infrastruktury.
Sprawa dotyczy tysięcy nieruchomości, na których znajdują się słupy energetyczne, linie wysokiego napięcia, gazociągi czy urządzenia telekomunikacyjne. Część instalacji powstała kilkadziesiąt lat temu, a ich właściciele nie zawsze zawierali umowy z osobami posiadającymi grunt.
Nowe znaczenie dla takich spraw ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 roku oraz późniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego. Mogą one zmienić sposób liczenia okresu, po którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do korzystania z cudzej nieruchomości.
Słup energetyczny na prywatnej działce. Właściciel może domagać się wynagrodzenia
Obecność słupa energetycznego na działce nie zawsze oznacza, że przedsiębiorstwo korzysta z gruntu bez odpowiedniej podstawy prawnej. Możliwe jest jednak, że właściciel nieruchomości ma prawo domagać się uregulowania tej sytuacji i odpowiedniego wynagrodzenia.
Podstawą jest instytucja służebności przesyłu, uregulowana w art. 305¹–305⁴ Kodeksu cywilnego.
Służebność pozwala przedsiębiorstwu korzystać z określonej części nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji znajdujących się na niej urządzeń.
Może to obejmować dostęp do słupów energetycznych, konserwację linii, wykonywanie napraw czy usuwanie awarii.
Z punktu widzenia właściciela oznacza to ograniczenie możliwości swobodnego korzystania z części gruntu. W niektórych przypadkach utrudniona może być również zabudowa nieruchomości.
Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada odpowiedniego tytułu prawnego, właściciel może domagać się ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
Sytuacja komplikuje się jednak wtedy, gdy przedsiębiorstwo od wielu lat korzysta z działki i powołuje się na zasiedzenie.
Zasiedzenie służebności przesyłu. Dlaczego 3 sierpnia 2028 roku jest tak ważny?
Przepisy dotyczące służebności przesyłu weszły w życie 3 sierpnia 2008 roku.
Wcześniej sądy dopuszczały możliwość zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią późniejszej służebności przesyłu.
W praktyce przedsiębiorstwa mogły powoływać się na wieloletnie korzystanie z nieruchomości, również w okresie poprzedzającym 2008 rok.
Sytuację zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 roku, sygn. P 10/16.
Trybunał zakwestionował wykładnię przepisów pozwalającą przedsiębiorstwom nabywać przed 3 sierpnia 2008 roku przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą treścią służebności przesyłu, w sytuacjach objętych rozstrzygnięciem.
W następstwie tego wyroku w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiło się stanowisko, zgodnie z którym okres sprzed 3 sierpnia 2008 roku nie powinien być uwzględniany przy obliczaniu terminu zasiedzenia.
Takie podejście może mieć ogromne znaczenie dla właścicieli działek, na których infrastruktura znajduje się nawet od kilkudziesięciu lat.
Jeżeli bowiem okres zasiedzenia zaczyna biec najwcześniej 3 sierpnia 2008 roku, to:
- 3 sierpnia 2028 roku może upłynąć najwcześniejszy 20-letni termin zasiedzenia w dobrej wierze.
- 3 sierpnia 2038 roku może upłynąć najwcześniejszy 30-letni termin zasiedzenia w złej wierze.
Terminy 20 i 30 lat wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zasiedzenia.
Ważne: 3 sierpnia 2028 roku nie oznacza automatycznego przejęcia prawa do korzystania ze wszystkich działek przez przedsiębiorstwa energetyczne. Każda sprawa wymaga osobnej analizy, a sąd musi ocenić, czy spełniono przesłanki zasiedzenia.
Sąd Najwyższy wydał ważne orzeczenia. Nie wszystkie wątpliwości zostały rozstrzygnięte
Na znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w postanowieniu z 19 marca 2026 roku, sygn. II CSKP 1045/24.
Sąd uwzględnił stanowisko podważające możliwość zasiedzenia odpowiedniej służebności przed wejściem w życie przepisów z 2008 roku.
Podobny kierunek przyjęto w postanowieniu z 11 czerwca 2026 roku, sygn. II CSKP 85/23.
Dla właścicieli nieruchomości oznacza to możliwość powoływania się na argumenty, które wcześniej nie zawsze były akceptowane przez sądy.
Nie oznacza to jednak całkowitego zakończenia sporów prawnych.
W orzecznictwie nadal występują rozbieżności. W postanowieniu z 12 czerwca 2026 roku, sygn. I CSK 836/25, Sąd Najwyższy odwołał się do wcześniejszej linii orzeczniczej dopuszczającej zasiedzenie służebności przed 2008 rokiem.
Dodatkowo wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw, co stanowi kolejny element sporu o jego skutki prawne.
Dlatego nie można przesądzić, że w każdej sprawie sąd odmówi uwzględnienia okresu korzystania z nieruchomości sprzed 2008 roku.
Nowy kierunek orzecznictwa wzmacnia argumentację właścicieli, ale nie daje gwarancji korzystnego rozstrzygnięcia.
Dobra i zła wiara przedsiębiorstwa. Od tego może zależeć termin
Jednym z kluczowych elementów postępowania jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo rozpoczęło korzystanie z nieruchomości w dobrej, czy w złej wierze.
Ma to znaczenie dla długości okresu wymaganego do zasiedzenia.
W przypadku dobrej wiary jest to 20 lat, natomiast przy złej wierze 30 lat.
Nie wystarczy jednak sam fakt, że słup lub linia energetyczna stoi na działce od wielu lat.
Sąd może badać dokumenty dotyczące budowy instalacji, decyzje administracyjne, historię własności nieruchomości oraz okoliczności, w jakich przedsiębiorstwo rozpoczęło korzystanie z gruntu.
Szczególnie istotne mogą być dawne decyzje wydane na podstawie przepisów wywłaszczeniowych.
Jeżeli przedsiębiorstwo posiada skuteczny tytuł prawny wynikający z takiej decyzji, może być uprawnione do korzystania z nieruchomości niezależnie od kwestii zasiedzenia.
Inaczej należy traktować pozwolenie na budowę czy decyzję lokalizacyjną.
Takie dokumenty nie zawsze stanowią samodzielną podstawę do korzystania z prywatnej nieruchomości.
Dlatego przed wystąpieniem o wynagrodzenie warto ustalić, jakie dokumenty posiada przedsiębiorstwo i czy rzeczywiście uprawniają je do zajmowania gruntu.
Czy za słup energetyczny na działce należy się odszkodowanie?
Właściciele często mówią o odszkodowaniu za słup energetyczny, jednak w przypadku ustanowienia służebności przesyłu prawidłowym określeniem jest wynagrodzenie.
Może ono przysługiwać za ustanowienie prawa pozwalającego przedsiębiorstwu korzystać z części nieruchomości.
Wysokość wynagrodzenia zależy od indywidualnych okoliczności.
Znaczenie mogą mieć między innymi powierzchnia zajętego gruntu, rodzaj infrastruktury, sposób korzystania z nieruchomości i ograniczenia związane z obecnością urządzeń.
Inaczej może wyglądać sytuacja właściciela niewielkiej działki budowlanej, na której przebiega linia ograniczająca możliwość postawienia domu, a inaczej właściciela rozległego gruntu rolnego.
W razie sporu sądowego konieczne może być sporządzenie opinii biegłego.
Warto także rozróżnić wynagrodzenie za ustanowienie służebności od ewentualnych roszczeń za wcześniejsze bezumowne korzystanie z nieruchomości. Są to odrębne zagadnienia, których zasadność zależy od stanu prawnego i konkretnych okoliczności.
Samo istnienie słupa nie oznacza więc automatycznie prawa do określonej kwoty.
Jak sprawdzić, czy przedsiębiorstwo ma prawo korzystać z działki?
Właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe, może rozpocząć od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej gruntu.
Pierwszym krokiem powinno być ustalenie, do kogo należy infrastruktura i kto ją eksploatuje.
Następnie warto przeanalizować księgę wieczystą, dokumenty dotyczące nabycia działki oraz dostępne decyzje administracyjne.
Brak wpisu służebności w księdze wieczystej nie oznacza jednak automatycznie, że przedsiębiorstwo nie ma prawa korzystać z nieruchomości. Podstawa takiego korzystania może wynikać również z innych dokumentów lub zdarzeń prawnych.
Istotne jest również ustalenie, kiedy powstały urządzenia i czy poprzedni właściciele podpisywali jakiekolwiek umowy.
Można też zwrócić się bezpośrednio do przedsiębiorstwa energetycznego, gazowniczego lub telekomunikacyjnego z prośbą o wskazanie podstawy prawnej korzystania z gruntu.
W razie potrzeby właściciel może wystąpić o udostępnienie dokumentów, na które powołuje się operator.
Dopiero po przeanalizowaniu tych informacji możliwe jest ustalenie, czy istnieją podstawy do żądania wynagrodzenia.
Co zrobić, jeśli przedsiębiorstwo nie ma odpowiedniego tytułu prawnego?
Jeżeli okaże się, że przedsiębiorstwo korzysta z nieruchomości bez skutecznego tytułu prawnego, właściciel może rozważyć wystąpienie o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
W pierwszej kolejności możliwe są negocjacje i próba zawarcia umowy.
Jeśli strony nie osiągną porozumienia, sprawę można skierować do sądu.
Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu składa się co do zasady do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.
Postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym.
Podczas rozpatrywania sprawy sąd może ustalić przebieg służebności, zakres korzystania z gruntu oraz wysokość odpowiedniego wynagrodzenia.
Przedsiębiorstwo może jednak podnosić zarzut zasiedzenia albo wskazywać inne podstawy prawne korzystania z nieruchomości.
Dlatego znaczenie ma nie tylko samo złożenie wniosku, ale również właściwe przygotowanie argumentacji i dokumentów.
Nie należy też zakładać, że zwykłe wysłanie pisma do operatora automatycznie przerwie bieg terminu zasiedzenia.
Właściciele działek na Mazowszu również powinni sprawdzić dokumenty
Problem dotyczy także nieruchomości położonych w Warszawie i innych częściach województwa mazowieckiego.
Infrastruktura energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna przebiega zarówno przez grunty rolne, jak i działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.
W przypadku rozrastających się miejscowości pod Warszawą szczególne znaczenie mogą mieć ograniczenia związane z przebiegiem linii energetycznych przez prywatne nieruchomości.
Obecność instalacji może wpływać na możliwość zabudowy działki, jej zagospodarowanie oraz warunki przyszłej sprzedaży.
Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel może żądać usunięcia słupa czy przeniesienia linii.
Takie roszczenia wymagają odrębnej oceny, a istnienie odpowiedniego tytułu prawnego może ograniczać możliwości właściciela.
Masz słup lub linię na działce? Sprawdź to przed 3 sierpnia 2028 roku
Dla właścicieli nieruchomości najważniejsze jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo posiada skuteczne prawo do korzystania z ich gruntu.
Warto w tym celu:
- sprawdzić księgę wieczystą i dokumentację nieruchomości;
- ustalić właściciela lub operatora urządzeń przesyłowych;
- zapytać przedsiębiorstwo o podstawę prawną korzystania z działki;
- przeanalizować dawne umowy oraz decyzje administracyjne;
- ustalić, czy istnieją podstawy do żądania ustanowienia służebności za wynagrodzeniem;
- w przypadku sporu skonsultować dokumentację z prawnikiem zajmującym się nieruchomościami.
Data 3 sierpnia 2028 roku może mieć znaczenie dla spraw, w których zasiedzenie liczone jest od wejścia w życie przepisów o służebności przesyłu i przyjmuje się dobrą wiarę przedsiębiorstwa.
Nie jest to jednak jeden ustawowy termin dla wszystkich właścicieli i wszystkich urządzeń przesyłowych. Istniejące rozbieżności w orzecznictwie, dawne decyzje administracyjne oraz indywidualna historia nieruchomości mogą prowadzić do innych rozstrzygnięć.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 roku i orzeczenia Sądu Najwyższego z 2026 roku stworzyły nowe możliwości argumentacji dla właścicieli gruntów. Nie gwarantują jednak wynagrodzenia w każdej sprawie.
Dlatego osoby, które od lat mają na swojej działce słup energetyczny, linię przesyłową lub gazociąg, nie powinny opierać się wyłącznie na dacie wybudowania urządzeń. Najważniejsze jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo ma skuteczny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i jakie działania można podjąć, zanim spór o zasiedzenie stanie się przeszkodą w dochodzeniu roszczeń.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.